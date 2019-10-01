Россия: бизнес и население не верят в прорыв экономики

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в сентябре 2019 года.

Прогнозы по росту ВВП продолжают пересматриваться в худшую сторону. Национальные проекты буксуют, лишая экономику последней надежды на «прорыв». Бизнес не может (или не хочет) брать льготные кредиты, а те, кто имеет «запас прочности», отказываются инвестировать свободные средства.

Долговая нагрузка населения бьет новые рекорды, а возможность делать сбережения находится на минимуме за последние 20 лет. На этом фоне людей волнует рост цен и бедность.

Прогнозы ухудшаются: экономика может не дотянуть до 1%

Банк России вместе с очередным снижением ключевой ставки до 7% (на 0,25 процентных пунктов) пересмотрел свои ожидания от российской экономики. ЦБ снизил прогноз темпа роста ВВП в 2019 году с 1–1,5% до 0,8–1,3%. Заявленные причины слабого роста — снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях замедления мировой экономики, а также слабая динамика инвестиционной активности, в том числе в сфере государственных расходов.

«Ускорение экономического роста до 2–3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов», — сообщает ЦБ.

Пересмотрела свои прогнозы в худшую сторону и Организации экономического сотрудничества и развития. В сентябрьском докладе специалисты прогнозируют замедление роста российской экономики до 0,9% в 2019 году и до 1,6% в 2020-м. В мае в организации ожидали рост в 1,4% и 2,1% соответственно.

Нацпроект по малому бизнесу буксует

Малый и средний бизнес получил только 0,1% денег от запланированного в 2019 году плана льготного кредитования (по ставке 8,5%). Об этом заявил директор департамента Счетной палаты РФ Вениамин Симонов, выступая на Московском финансовом форуме, сообщает ТАСС.

При этом власти субъектов страны из предусмотренного 1 трлн рублей в рамках этой программы получили лишь 68,8 млрд (для дальнейшего распределения среди бизнеса), то есть 6,8%. По мнению Симонова, низкие показатели выполнения программы связаны также с условиями предоставления кредитов, однако деталей он не уточнил.

Депутат Госдумы РФ Рифат Шайхутдинов заявил, что банки в принципе не желают кредитовать малый бизнес, так как многие предприятия и так сильно закредитованы, передает ТАСС. Кроме того, многие предприятия не оформляют льготную поддержку, опасаясь, что произведенную продукцию не удастся продать, считает он.

Небольшие строительные компании уходят с рынка

В России участились случаи банкротства застройщиков, свидетельствуют данные Рейтингового агентства строительного комплекса, пишут «Ведомости». С 1 января по 10 сентября 2019 года банкротами объявлено 133 застройщика, которые возводят 709 домов общей площадью 2,95 млн кв. м, пишет издание со ссылкой на отчет агентства. За весь 2018 год банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.

Уходят с рынка в основном небольшие компании, сказал изданию гендиректор агентства Николай Алексеенко. У них недостаточно средств, чтобы сформировать «подушку безопасности» и поддержать себя в сложные времена, а банки настороженно относятся к небольшим застройщикам и неохотно их кредитуют.

Бизнес отказывается инвестировать

Российский бизнес хранит на депозитах в банках около 28 трлн рублей, но эти деньги не идут в экономику, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

«Есть стабильность, есть условия для бизнеса, налоговые условия, макроэкономическая стабильность, и деньги есть, а роста нет?» — цитирует Силуанова издание Forbes.

По его словам, правительство должно дать посыл бизнесу, что государство готово решать его проблемы. В частности, нужно исправить проблемы устаревшего законодательства и дать предпринимателям гарантию стабильности, считает чиновник.

Долги населения ставят новые рекорды

Кредитная нагрузка населения в 75% регионов уже превысила пик 2013–2014 годов, следует из сентябрьского доклада Банка России о кредитно-денежной политике. По данным на июль 2019 года, прирост кредитного портфеля в большинстве регионов находился в диапазоне от 15% до 28% в годовом исчислении.

Растет и просроченная задолженность граждан перед банками. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, около 14 млн кредитов просрочено более чем на 90 дней, сообщил РИА «Новости» президент ассоциации Эльман Мехтиев.

С сначала года данный показатель вырос на 12%. По его словам, количество «плохих» кредитов постоянно увеличивается: три года назад дефолтными были 10 млн займов, в начале 2019 года — 12,5 млн.

По последним данным ЦБ (август 2019 года), просроченная задолженность граждан по кредитам составила 771,6 млрд рублей. «Однако статистика строится на основании РСБУ и не учитывает проценты и штрафы, поэтому реальная сумма долга как минимум в два раза больше», — уверен Мехтиев.

Людей беспокоит рост цен и коррупция

Рост цен и обнищание населения — самые острые проблемы российского общества, следует из опубликованных в сентябре результатов опроса «Левада-центра».

Рост цен беспокоит 59% населения, хотя по сравнению с прошлым годом этот показатель значительно уменьшился (в августе 2018 года об этом говорили 72% участников опроса). Вторая наиболее острая проблема — обнищание населения — тоже вызывает меньше тревоги, чем годом ранее: 42% против 52%.

Зато увеличился уровень озабоченности коррупцией: на это обратили внимание 41% респондентов, что стало самым высоким показателем за все годы наблюдений. Заметно выросло число людей, которых тревожит невозможность добиться правды в суде (13%) и грубость сотрудников полиции (11%).

Среди основных проблем также из года в год называют рост безработицы (36%), недоступность медицинского обслуживания (30%), резкое расслоение на богатых и бедных (29%).

Возможности для сбережений на минимуме за 20 лет

59% россиян не имеют личных сбережений, а 41% опрошенных откладывают деньги, но у половины из них размер накоплений не превышает 56,5 тыс. рублей, показало совместное исследование компании «Росгосстрах жизнь» и банка «Открытие», опубликованное на портале «Страхование сегодня». Средний размер сбережений составляет 140-219 тыс. рублей.

Россияне в основном делают сбережения на краткосрочные цели — отдых, покупку бытовой техники и мебели (около 25% опрошенных) или просто «на черный день» (21,5%). Подавляющее большинство тех, у кого есть накопления (58,9%), хранят их в наличном виде, и только 30,3% — в банке.

«Несмотря на регулярное номинальное повышение минимального уровня заработной платы и пенсии, реальные располагаемые доходы населения снижаются шестой год подряд, — приводятся в публикации слова директора по стратегическому анализу «Росгосстрах жизнь» Ивана Чубаря. — Эта ситуация сказывается и на способности граждан к накоплению личных средств: по итогам 2018 года в сбережения направлена минимальная доля доходов населения за последние 20 лет».