Россия: бизнес и официальная статистика расходятся в оценке экономики

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в ноябре 2019 года.

Власти заявляют об ускорении экономики и росте налоговых сборов, и увеличивают бюджетные расходы на оборону и безопасность. Государство продолжает повышать неналоговую нагрузку и вводить новые ограничения.

У бизнеса, наоборот, дела ухудшаются. Рост деловой активности остановился, почти половина предпринимателей ждут ухудшения условий ведения бизнеса и экономики в целом. Каждый пятый банк убыточен.

Власти заявляют об ускорении экономики

В октябре ВВП России вырос на 2,2%, а за 10 месяцев — на 1,3%, сообщило Минэкономразвития. Основной вклад в октябре обеспечили промышленное производство, сельское хозяйство, торговля и строительство, считают в ведомстве.

Таким образом, экономический рост в октябре обеспечил ожидаемый годовой прирост ВВП (1,3% по итогам полного года), хотя тенденция ускорения ВВП в последние месяцы «не может рассматриваться как устойчивая», поскольку во многом носит «компенсационный характер» после слабых результатов первого полугодия, полагают в Минэкономразвития.

Международные организации менее оптимистичны в своих прогнозах. МВФ ожидает роста на 1,1% по итогам года, Всемирный банк и Еврокомиссия — на 1%.

Рост утилизационного сбора поднимет цены на машины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении с 2020 года ставки утилизационного сбора на автомобили. Для легковых автомобилей ставки вырастут в среднем на 110,7%, пишет «Коммерсантъ». В частности, рост составит от 46,1% до 145% в зависимости от объема двигателя (чем больше объем, тем выше рост).

Повышение скажется на конечной стоимости автомобилей (т.к. сбор включен в нее): цены вырастут на 3-5%, сказали изданию в компании «Авилон» (дилер 22 марок машин). Кроме этого, эксперты уверены, что новости о повышении сбора подогреют спрос в конце года.

Рынок автомобилей в России падает. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-октябре 2019 года продажи новых легковых и коммерческих автомобилей сократились на 2,4% (до 1 млн 423 тыс. машин). В октябре продажи снизились на 5,2% (до 152 тыс.).

За год могут закрыться 45 банков

Индекс здоровья банковского сектора, рассчитываемый агентством «Эксперт РА», по итогам третьего квартала 2019 года составил 89,1%, что означает возможный отзыв лицензии у 45 банков в течение года, считает агентство.

Темпы отзыва лицензий, согласно ожиданиям агентства, должны ускориться в конце 2019-начале 2020 года. «Только за первую половину ноября были отозваны лицензии у трех кредитных организаций», — говорится в сообщении. Доля убыточных кредитных организаций с начала текущего года почти не изменилась — 20% банков.

Политика «расчистки» банковского сектора от неблагонадежных в представлении Центробанка участников началась в 2013 году, с приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Банк России закрывал банки, которые, по его мнению, занимались, в основном, незаконным обналичиванием денег, выводом средств за границу или просто вели рискованную политику (например, принимали вклады по чрезмерно завышенным ставкам или кредитовали собственников практически на бесплатных условиях).

С 2013 года по 3 декабря 2019-го Центробанк отозвал лицензии в общей сложности у 445 банков, еще часть банков по разным причинам были ликвидированы. Число банков в этот период сократилось приблизительно с 1 тыс. до 450 единиц.

Власти рапортуют о росте налоговых сборов

За январь-октябрь 2019 года Федеральная налоговая служба (ФНС) увеличила налоговые поступления в консолидированный бюджет на 7,9% до 18,9 трлн рублей, в частности в федеральный бюджет — на 7,1% до 10,5 трлн, заявил президенту РФ Владимиру Путину глава ФНС Михаил Мишустин. Также выросли сборы НДФЛ (на 8,4%), НДС (на 16,7%) и налога на прибыль организаций (на 13,5%), отметил он.

«Рост поступлений продолжается, несмотря на то что снижается цена на нефть — на 8,6% за соответствующий налоговый период. И, соответственно, идет замедление поступлений налога на добычу полезных ископаемых в связи с налоговым маневром», — сказал Мишустин.

Доля «секретных» расходов бюджета растет

Совет Федерации в конце ноября одобрил бюджет на 2020 год с превышением доходов над расходами (профицитом) в 876,1 млрд рублей. При этом некоторые расходы бюджета по-прежнему остаются непрозрачными, пишут авторы мониторинга РАНХиГС и Института Гайдара.

В частности, секретные расходы вырастут до 3,3 трлн рублей (с 3 трлн в 2019 году), что составляет 17% всех бюджетных расходов, или 2,9% ВВП, говорится в мониторинге.

«Доля закрытых расходов в российском бюджете по-прежнему более чем на порядок превосходит аналогичные показатели государственных финансов в развитых странах», — считают авторы документа.

Секретными, по закону о гостайне, могут быть расходы федерального бюджета, связанные с обороной и безопасностью государства, а также правоохранительной деятельностью.

Рынок против закона о предустановке российского ПО

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «О защите прав потребителей», согласно которым с 1 июля 2020 года в России будет запрещено продавать определенные технические устройства (компьютеры, смартфоны, телевизоры) без установленного на них программного обеспечения российских производителей.

Закон направлен на «обеспечение российских пользователей сети интернет и услуг связи возможностью использовать приобретаемое оборудование… без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ», говорится в пояснительной записке. Точный список устройств должно будет определить правительство.

Закон «противоречит принципам ВТО, … негативно отразится на развитии отрасли, а также приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО», пишут «Ведомости» со ссылкой на ассоциацию РАТЭК (куда входят Google, Аpple, Samsung, Intel, Dell, «М.видео»), которая написала Владимиру Путину письмо с просьбой не подписывать законопроект. Несмотря на это, президент подписал документ.

Выполнение требований закона «чревато усилением дезинтеграционных процессов внутри Евразийского экономического союза, снижением деловой активности на рынке бытовой электроники и программного обеспечения», считают в ассоциации.

Только треть денег удается вернуть после коррупционных преступлений

За январь-август 2019 года ущерб по завершенным уголовным делам, связанным с коррупцией, составил около 102 млрд рублей, из которых удалось возместить только 27 млрд, написал в журнале «Полиция России» заместитель начальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств МВД Дмитрий Севастьянов.

По его словам, за этот период было «выявлено 18,4 тыс. преступлений коррупционной направленности» (на 4,7% больше), из которых 3 тыс. были совершены чиновниками, уличенными во взяточничестве. По таким делам полиция наложила арест, изъяла имущество, деньги или добилась добровольного возмещения на общую сумму 1,5 млрд.

Деловая активность малого бизнеса прекратила рост

Индекс RSBI «Опоры России» и Промсвязьбанка, который измеряет деловую активность в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), в третьем квартале 2019 года снизился до 50,9 пункта после второго квартала, когда он составил 52 пункта. Это «указывает на остановку роста деловой активности в сегменте МСБ», утверждают в «Опоре России».

Значение индекса выше 50 пунктов отражает рост деловой активности, ниже — ее снижение. Индекс составляется в результате опроса 2,3 тыс. компаний сфер торговли, производства и услуг в 23 регионах.

Три из четырех компонентов индекса (продажи, инвестиции, кадры) показали отрицательную динамику. Выросла только доступность финансирования, до этого стагнировавшая на протяжении трех кварталов, говорится в обзоре.

Ухудшения условий ведения своего бизнеса в ближайшие три месяца ожидают 25% опрошенных «Опорой» компаний, улучшения — 18% (во втором квартале таковых был 21%). Ухудшение ситуации в экономике в целом прогнозируют 40% опрошенных, улучшение — 8%.