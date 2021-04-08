Россия: бизнес и экономисты хотят реинкарнировать НЭП

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов представил концепцию смены экономического курса ради создания среднего класса. Но даже его соратники сомневаются, что эти идеи пригодятся государству, ведущему политику «осаждённой крепости».

Концепцию разработал Институт экономики роста им. Столыпина (Титов его возглавляет — прим. ред.). Авторы исходят из того, что экономика России может расти не менее чем на 5% в год. Если этого добиться, то уже к 2030 году в России должен сформироваться крепкий средний класс (пока с этим сложно, вопреки мнению властей), уверены они.

«Для этого нужно от ресурсной модели, в которой мы экспортируем сырье и на эти деньги покупаем все необходимое стране, перейти к конкурентной модели развития, — сказал Титов на посвященному концепции заседании Столыпинского клуба 6 апреля. — Это когда деньги идут не от государства вниз (перераспределение природной ренты), а наоборот, снизу вверх. Когда население свободно развивает частную инициативу, отдавая часть денег государству в виде налогов».

По мнению Титова, для этого необходимо:

- либерализировать экономику: снизить административную, уголовную и фискальную ренту на бизнес, реформировать суды, вести политику защиты частной собственности;

- определиться с приоритетными отраслями («Китай выделил 11 приоритетов, Германия — 18, мы при Медведеве пытались определиться, но так этого и не сделали»);

- изменить структуру налогов так, чтобы увеличить нагрузку на сырьевые компании, и облегчить — инновационным (особенно из приоритетных отраслей);

- поддерживать малые и средние производственные компании, стимулировать внутренний спрос;

- развивать «двухэтажную России» — агломерации вокруг небольших городов;

- отделить органы развития от текущего управления экономикой.

Необходимость такого поворота от текущего госкапитализма Титов объяснил макроэкономической стагнацией. Если в рублях реальные доходы населения, несмотря на все уловки Росстата, упали с 2013 года на 10%, то в долларах — на 60,5%, было отмечено на мероприятии.

«Современная российская экономика в последние 10 лет растет в среднем на 1,1% в год. Великое достижение! С таким ростом мы скоро будем на уровне Занзибара, — добавил инвестбанкир и президент Столыпинского клуба (дискуссионная площадка, на которой была представлена концепция — прим. ред.) Евгений Коган. — Мы оказались в ловушке низкой производительности труда и падающих доходов населения. Нашей стране необходим перезапуск экономики».

Концепция пока предварительная, авторы намерены конкретизировать свои предложения, объяснил Титов. Об амбициях разработчиков говорит название проекта: «Новая экономическая политика (НЭП) “Рост для всех”». Оно восходит к НЭПу — экономической политике большевиков в 1921-28 годах. Это был отход от принципов революции, который продавил через сопротивление соратников Ленин: мелкие и некоторые крупные предприятия отдали частникам, большим разрешили привлекать иностранный капитал. Это помогло большевикам справиться с социально-экономическими проблемами (гиперинфляция, дефицит почти всех товаров и, как следствие — голодные бунты) и в итоге сохранить свою власть.

Эксперты Столыпинского клуба находят немало параллелей между временами позднего НЭПа и современной Россией.

«Как и тогда, клеткой за клеткой зачёркивается свобода», — сказал заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Но сейчас, по его мнению, экономические проблемы стоят не так остро — и это препятствие для НЭП 2.0, считает.

«Россия – страна умеренной бедности по латиноамериканской модели, отчаяния у людей нет. Поэтому сильного интереса к экономической модернизации нет», — констатировал он.

Это касается не только запроса со стороны населения, но и со стороны власти. Она ведёт политику осажденной крепости, которая предполагает скорее мобилизацию, чем либерализацию, согласились члены Столыпинского клуба и признали, что в их рядах «нет Ленина, способного продавить изменения».

«Но даже в стратегии крепости мы можем пробить какую-нибудь стену, — предположил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. — Хотя бы снять регуляторную нагрузку или упростить систему налогообложения. Мы можем использовать тактику малых дел».

Государство действительно иногда конвертирует некоторые идеи либеральных экономистов в нацпроекты, сказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Но они в основном состоят из инфраструктурных проектов, а для их реализации у России не хватает ни своих людей, ни мигрантов: видя темпы развития других стран Евразии, они всё чаще делают выбор не в пользу работы в России, отметил учёный.