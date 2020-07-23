Россия: благотворительность оказалась в сложном положении

Коронавирусный кризис ударил не только по бизнесу, но и по тем, кому он традиционно помогает — благотворительным фондам: большинство из них стали получать значительно меньше пожертвований, чем обычно. Как это сочетается с тем, что в стране наблюдается всплеск интереса к благотворительности?

Насколько меньше денег идет на благие дела

В марте-апреле 2020 года, когда действовали ограничительные меры, сборы большинства некоммерческих организаций (НКО) сократились на 60%. Это показал опрос, результаты которого фонд развития филантропии «КАФ» опубликовал в конце июня.

Каждая пятая из 194 опрошенных НКО зафиксировала снижение поступлений от жертвователей более чем на 80%. При этом положение региональных НКО в этом отношении оказалось значительно хуже московских: они в два раза чаще говорили о значительном сокращении объемов пожертвований.

В Русфонде (крупнейший благотворитель страны по данным рейтингового агентства RAEX) Eurasianet.rg сообщили в середине июля, что с начала года фиксирует снижение сборов на адресную помощь детям в среднем на 20% ежемесячно.

В ассоциации грантодающих организаций «Форум доноров» подтвердили тенденцию. Бизнес в пять раз чаще стал говорить о возможном сокращении бюджетов и об изменениях направлений благотворительных проектов на следующий год, сообщила исполнительный директор «Форума доноров» Александра Болдырева на конференции «Коммерсанта».

«Спад благотворительных платежей связан со снижением экономической активности населения и ростом безработицы», – сказал Eurasianet.org доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он напомнил: по оценкам Министерства экономического развития, ВВП России в годовом выражении снизился во втором квартале 2020 года на 9,5%, а уровень безработицы вырос до 6,1% — максимального значения за последние восемь лет.

Как активизировались граждане

Но данные платежных систем не вписываются в эту картину. Согласно им, в стране происходит настоящий всплеск бытовой филантропии.

Так, в сервисе CloudPayments подсчитали, что в апреле онлайн-пожертвований на благотворительность стало почти на 30% больше, чем в марте. На тенденцию обратили внимание и в Qiwi, а в «Яндекс.Деньги» рассказали, что в том же месяце был серьезный рост переводов для НКО, а их средняя сумма выросла до рекордной и превысила тысячу рублей.

Однако существенную долю сборов многих фондов составляют оффлайн-мероприятия, объяснила Eurasianet.org такие расхождения в данных управляющий директор фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе.

«После их отмены уже в первый месяц карантина частные пожертвования упали почти на 30%», – сказала она.

Получается, что благотворительная онлайн-активность россиян, сидящих на карантине, не помогла компенсировать общее падение бюджетов в этой сфере.

По данным «КАФ», 44% НКО до сих пор не имеют опыта сбора онлайн-пожертвований. Кризис может дать им мощный толчок для развития цифрового фандрайзинга.

«Другой вопрос, что на развитие нужны средства, — рассуждает Ирина Бакрадзе. — В этом всегда проблема НКО: у нас нет свободных ресурсов, и найти средства, которые можно инвестировать в развитие, очень сложно. Ни один порядочный фонд не пожертвует адресной помощью в пользу системных программ».

Бизнес переключился на пандемию

В таких условиях реальную помощь, по мнению экспертов, может оказать только крупный социально ответственный бизнес.

«Ведущие компании сокращать свои благотворительные и социальные программы в большинстве случаев не будут, — уверен Петр Щербаченко. — Но отмечается изменение их приоритетов: корпоративные социальные программы компаний сегодня переориентированы на борьбу с пандемией, оказание помощи напрямую медицинским учреждениям».

Например, свою благотворительную программу на помощь медицинским учреждениям переориентировала «Сибирская генерирующая компания». Сходим образом поступили десятки крупных корпораций, а совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко выделил на борьбу с пандемией 2,9 млрд рублей.

Но когда все внимание приковано к коронавирусу, другие проблемы в общественном сознании отходят на второй план. Это очень опасно, потому что эти «другие проблемы» становятся миной замедленного действия, считает Ирина Бакрадзе.

«Пандемия затмила все другие заболевания, это существенно ухудшило качество оказания медпомощи, нарушило принцип доступности не только для пациентов с редкими заболеваниями, но вообще для всех», – сказала она.

Помогает ли государство

Исправить перекосы и стимулировать бизнес активнее заниматься благотворительностью может государство. О том, что НКО нужна господдержка, говорили на высоком уровне, например — в Общественной палате РФ.

Власти решили мотивировать бизнес налоговыми льготами. Например, утвердили реестр НКО, за помощь которым компании освобождают от уплаты налога на прибыль — при условии, что пожертвования не превышают 1% от выручки.

При этом сами социально ориентированные НКО освободили от налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением НДС), страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2 квартал 2020 года.

Также в Москве проходит отбор социально ориентированных НКО, которым окажут поддержку: 50 организаций получат помещения в безвозмездное пользование на три года.

«Налоговые льготы для компаний, жертвующих на благотворительность, стали, безусловно, приятным бонусом, — сказал Eurasianet.org исполнительный директор Русфонда Сергей Амбиндер. — Но постоянные наши партнеры, сотрудничающие с Русфондом не один год, ориентируются все же не на льготы, а на другие ценности».

«Принятые меры в части налогового вычета для бизнеса – очень правильная и давно ожидаемая мера. Однако этого, безусловно, не достаточно, — считает Ирина Бакрадзе. — Кроме того, пакет антикризисных мер для НКО носит временный характер. Это существенная поддержка, но кризисом жизнь не останавливается, нужна долгосрочная стратегия поддержки сектора. А это означает, что льготы должны носить постоянный характер».

Государство в целом несерьезно относится к благотворительным организациям, пишет в колонке для «Коммерсанта» главный редактор Русфонда Валерий Панюшкин.

«Государство хвалит благотворительные организации, государство дарит им подарки в виде грантов, государство проверяет их деятельность. Но почти никогда не поручает им ничего серьезного», – отмечает Панюшкин.

В кризис НКО могли бы всерьез помочь государству тратить денег меньше, а социальные услуги населению оказывать лучше, но государство об этом не просит, отмечает главред Русфонда.



«Мы в Русфонде надеемся, что коронавирусный кризис повлияет на повышение господдержки системы отечественного здравоохранения. И тогда, возможно, благотворительным фондам будет меньше работы», — отметил Сергей Амбиндер.

Кроме того, на государственную помощь, как правило, могут рассчитывать только лояльные властям НКО.

Что будет дальше

В целом, несмотря на все сложности, российские НКО довольно стойко пережили период самоизоляции и практически не сократили деятельность, следует из результатов опроса «КАФ». Большинству удалось сохранить сотрудников и заработные платы, хотя в регионах ситуация с этим хуже, чем в Москве.

В текущей ситуации есть два фактора риска, считает Ирина Бакрадзе.

«Во-первых, продление карантинных ограничений, которые ставят под угрозу проведение крупных оффлайн мероприятий, традиционно планируемых на четвертый квартал, — говорит она. — Во-вторых, снижение общей платежеспособности населения. Поэтому больше всего пострадают те фонды, у которых наименее диверсифицированы источники привлечения средств».

У благотворительных фондов без разветвленной сети сторонников-партнеров и не готовых к работе с фандрайзингом в интернет-формате может наблюдаться сокращение сборов в диапазоне 20-30% по итогам 2020 года, полагает Петр Щербаченко.

Как показал опрос «КАФ», в отношении будущих сборов пессимистично настроены половина благотворительных фондов: они ждут их дальнейшего сокращения до конца года. При этом треть опрошенных вообще затрудняются предсказать, какие результаты по сборам пожертвований будут в их организациях по итогам года.