Россия: большинство ученых недовольны итогами реформы РАН

Подавляющее большинство членов Российской академии наук неудовлетворены результатами правительственной реформы РАН, начатой в 2013 году, и не понимают ее долгосрочных целей, показал опрос членов академии.

Реформа, направленная на передачу контроля над бюджетными деньгами отдельной структуре и на реорганизацию имущественного комплекса, сопровождалась сопротивлением со стороны руководства РАН и недовольством рядовых ученых. Тем не менее некоторые члены РАН все же положительно оценивают ее влияние.

Итоги реформы РАН

Российская академия наук опубликовала в журнале «Научная Россия» исследование о результатах реформы РАН, начатой в 2013 году.

Согласно опросу 711 членов академии (действительных членов, членов-корреспондентов и профессоров), две трети из них (64,4%) считают, что за последние шесть лет положение дел в российской науке в той или иной степени ухудшилось. Положительные изменения заметили только 13,8% всех опрошенных.

Кроме того, 61% респондентов заявили, что реформа оказала негативное влияние на их область исследований, еще 22% отметили как положительные, так и пагубные результаты.

Подавляющее большинство (73%) ученых считают, что государство недостаточно активно прислушивается к мнению академического сообщества при разработке научной политики. При этом 77,1% опрошенных полагают, что долгосрочные цели реформы непонятны российским ученым.

В чем была суть реформы

Реформа государственных академий, более известная как реформа РАН, началась в 2013 году, когда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев решил избавить ученых от «несвойственной функции управления имуществом и коммунальным хозяйством».

Для этих целей был принят федеральный закон, объединивший РАН с отраслевыми академиями медицинских и сельскохозяйственных наук. Общее имущество новой структуры передали созданному под эти цели Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), которое возглавил бывший замминистра финансов РФ Михаил Котюков. В 2018 году ФАНО присоединили к Министерству науки и высшего образования, которое также возглавил Котюков.

Контроль над 1007 институтами и учреждениями РАН перешел к ФАНО, которое стало их учредителем и собственником имущества. За академией оставили право планировать научную деятельность этих учреждений, оценивать результаты их работы, участвовать в разработке госзаданий на проведение исследований.

Заявлению предшествовала долгая полемика между руководством РАН и одним из идеологов реформы — тогдашним министром образования и науки Дмитрием Ливановым, считавшим, что академия «архаична и неэффективна» (из интервью «Известиям»). Академиков не устраивало содержание реформы и тот факт, что ее проект готовился без обсуждения с ними.

Ливанов отдавал приоритет «университетской науке» — модели, при которой исследования и преподавание сосредоточены в вузах, а не в научно-исследовательских институтах, писал в своей статье в РБК физик и профессор РАН Тагир Аушев. Эту модель, в частности, пытаются внедрить с помощью реформы.

Существовавшая структура РАН была «недостаточно скоординированной, особенно в части планирования и управления финансовыми потоками и имущественным комплексом, что негативно влияет на состояние фундаментальных и поисковых научных исследований», говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

«Это приводит к смещению фактических приоритетов в деятельности государственных академий наук (даже в условиях увеличения бюджетной поддержки) на поддержание и отстаивание неизменности в ущерб решению задач обеспечения динамичного развития фундаментальной науки, обновления принципов ее организации в соответствии с современными требованиями», — считали авторы проекта.

К началу реформы РАН владела 13,5 тыс. объектов недвижимости (балансовой) стоимостью 192,2 млрд рублей. СМИ перед реформой писали о злоупотреблениях в РАН, включая нецелевое распределение бюджетных грантов и использование земель.

Обсуждение законопроекта сопровождались протестами ученых. Президиум РАН объявил, что реформа приведет к «разрушению и деградации научного потенциала, обороноспособности и национальной безопасности страны».

Как распорядились наследием академии

В 2014-м началась реорганизация научных институтов и инвентаризация их имущества. Бывшие институты РАН объединяли в крупные федеральные и региональные «холдинги», что вызвало новую волну критики. Декларируемой целью укрупнения было «достижение прорывных результатов» в стратегически важных для государства областях (модернизация экономики, производство вооружений, развитие территорий и т.д.).

Но в некоторых случаях слияния проходили болезненно. Так, при создании Кабардино-Балкарского научного центра РАН в 2015 году объединили математиков, гуманитариев и аграриев, что вызвало сопротивление сотрудников, писал «Коммерсантъ».

По мнению главы Сибирского отделения РАН, академика Александра Асеева, реорганизации привели к созданию «внутренне противоречивых "микроакадемий" с хаотично набранными и случайно переплетенными научными целями».

«Ученые шутят, что институт стоматологии скоро объединят с институтом геологии, поскольку и тот, и другой занимаются бурением. Это близко к тому, что творится на практике. Эффективность работы не связана с размером института, а вот эффективность управления — да. Большой коллектив [руководству] легче подмять под себя, чтобы предписывать ученым, что делать», — сказал председатель правления Санкт-Петербургского союза ученых, доктор физико-математических наук Андрей Тимковский.

Параллельно состоялась ревизия собственности РАН, в результате которой около 600 объектов, принадлежавших академическим институтам, признали непрофильными, решив передать в казну, властям регионов или муниципалитетам, сообщал Котюков газете «Коммерсантъ». Этот процесс продолжается до сих пор.

От некоторых из таких активов (например, изношенной канализации и систем электроснабжения) в РАН действительно готовы отказаться. Однако с более ценными объектами — землями, общежитиями, больницами, детсадами, торговыми и спортивными центрами — ученые расставаться не желают.

Как реформа повлияла на научную деятельность

К 2018 году ФАНО завершило оценку 454 институтов, которые разделили на три категории в зависимости от ключевых показателей, таких как финансовая успешность и количество публикаций, патентов и разработок. Предполагалось, что к отстающим применят «серьезные меры».

Подход к оценке институтов оспаривали академики, заявившие в обращении к президенту, опубликованном на сайте газеты «Коммерсантъ», что «к научным организациям пытаются приложить… правила обычных бюджетных учреждений, … не учитывая творческий и поисковый характер работы исследователей».

«Академическое начальство — в массе своей люди, почившие на лаврах. Но это бюрократизированное руководство выросло из научной среды, в то время как ФАНО и Минобрнауки не понимают, что такое наука. Ученым пытаются предписывать, сколько часов в день они должны тратить на выполнение госзаказа, а сколько — на работу по грантам. Доходит до абсурда, когда требуют заглавия статей и названия журналов, в которых они будут опубликованы, на три года вперед. Это приводит к бюрократизации [науки]. Мы занимаем первое место в мире по пустым публикациям», — считает Тимковский.

ФАНО, используя финансовые рычаги, вмешивается в научный процесс, сокращая спектр научных исследований и склоняя ученых к исследованиям, направленным на «конкретный результат», в то время как в случае с определенными исследованиями результат не может быть известен заранее или он может быть неудовлетворительным, сказал РБК в 2018 году руководитель Института лингвистических исследований РАН Николай Казанский.

Аналогичную политику, по мнению экспертов, проводит Минобрнауки.

«Фундаментальная наука не должна заниматься прикладными исследованиями и их внедрением. Для этого нужна [особая] инфраструктура — отраслевые НИИ, венчурные фонды, стартапы. Заниматься этим не грех, но научный потенциал и деловая хватка — редкое сочетание», — отметил Тимковский.

Есть, впрочем, специалисты, положительно оценивающие реформу. Профессор РАН Тагир Аушев, проректор по научной работе и стратегическому развитию Московского физико-технического института, в своей статье в РБК назвал меры по отношению к РАН непопулярными, но необходимыми, и сравнил реформу с политикой Центробанка в банковской сфере, который в последние годы занимался «оздоровлением» рынка, удаляя неблагонадежных участников.

Развивалась ли университетская наука

По мнению Аушева, перенос научной составляющей в вузы принесет только положительные результаты, поскольку в стране много университетов, оторванных от науки, где распространяют устаревшие и никому не нужные знания.

«Отсюда проистекает множество проблем. Например, стремительное нарастание разрыва между тем, чему учат студентов, и тем, чего от них требует реальная жизнь. Например, массовая работа не по специальности. Представление о том, что "диплом ничего не значит", "закончил университет — вот теперь иди, учись в полях"», — отметил он.

Реформа, по его мнению, решит эту проблему. «В такой системе научные коллективы постоянно получают свежую кровь — студентов, а образовательный процесс соприкасается с реальной наукой и становится практикоориентированным», — считает Аушев.

Не все эксперты согласны с такими прогнозами.

«Чтобы развивать науку в университетах, требуются финансовые вложения. Однако нормы подушевого финансирования [большинства] вузов существенно не изменились. При этом [после майских указов Путина о повышении зарплат бюджетникам] сильно — до 800-900 часов [в учебный год] — увеличилась аудиторная нагрузка профессорско-преподавательского состава. Это в 4-5 раз больше, чем в западных университетах. В нормах труда [преподавателей] не прописано время на научную работу. В них указано количество часов на написание статей, как будто физик может сесть и написать статьи без предварительных исследований. В таких условиях времени на научную деятельность не было, нет и не будет», — считает сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Ванда Тиллес.

По ее мнению, создание нескольких десятков опорных университетов, которым выделили дополнительные средства, пока не улучшило ситуацию.

«Идея состояла в том, чтобы объединить два или больше вузов. Часто это происходило принудительно, механически, и приводило к сокращениям кадров (например, когда две кафедры сливали в одну). При этом значительного уменьшения административного персонала не произошло. Может быть, прошло недостаточно времени. Чтобы создать научную школу, нужно время», — сказала Тиллес.

Дефицит мозгов стал острее

С момента начала реформы численность научных сотрудников в России резко сократилась – со 107,7 тыс. в 2013 году до 72,1 тыс. в 2019-м. При этом средняя зарплата научных сотрудников, по официальным сведениям, увеличилась с 29,9 тыс. рублей в месяц в 2014 году до 94,8 тыс. в 2019-м.

Сокращение количества ученых, вероятно, связано с сокращением госрасходов на науку. В частности, в связи с сокращением бюджета ФАНО ученые говорили о грядущих увольнениях, писал «Коммерсантъ». В 2018 году ученые связали увольнения ученых и их перевод на неполные рабочие ставки с желанием имитировать выполнение майских указов президента РФ Владимира Путина 2012 года о повышении зарплат научных сотрудников, сообщало Радио «Свобода». Об этом же ученые заявили в сентябре 2019 года.

По данным профсоюза РАН, дефицит научных кадров в России составляет 20-30%, что ставит под вопрос выполнение нового майского указа Путина 2018 года — вывести Россию в пятерку лидеров по приоритетным научным исследованиям.

Ситуацию усугубляет усилившийся отъезд образованных профессионалов (в том числе — ученых) за рубеж, которому способствуют политические факторы, недостаток возможностей и нарушения трудовых прав.

По словам Ванды Тиллес, то же самое происходит и с вузовскими преподавателями, численность которых, по ее словам, между 2007 и 2019 годом сократилась с 313,6 тыс. до 191,9 тыс. человек.

Открыла ли реформа дорогу молодым

Одной из целей реформы было омоложение кадров РАН, средний возраст членов-корреспондентов и академиков которой сегодня составляет 69-77 лет, пишет «Лента.ру». Нацпроект «Наука» предполагает доведение доли молодых (до 39 лет) исследователей с 43,3% на конец 2016 года до 50,1% к 2024 году.

В период деятельности ФАНО установило предельный возраст директоров научных институтов — 65 лет, рассказывал директор агентства Михаил Котюков газете «Коммерсантъ». Возрастной ценз ввели и в самой РАН при избрании на некоторые позиции, что породило обвинения в дискриминации.

«Возраст [часто] дает стратегическое видение больших проблем. Люди, блокирующие [инициативу], есть и среди молодых. [Исследовательские] институты часто создаются под руководителя. Но время крупных авторитетов в науке прошло, а руководители институтов мельчают (так как в них видят прежде всего менеджеров). Во многом это следствие действий реформаторов», — считает Тимковский.

По его мнению, омоложению академических кадров способствовало бы повышение пенсий ученых до уровня госслужащих. Однако соответствующее предложение союза ученых, по его словам, правительство проигнорировало.

Вузовские профессоры столкнулись с теми же проблемами.

«На моих глазах сокращали умудренных опытом, любимых студентами преподавателей, так как им было за шестьдесят и их посчитали "неперспективными". В мониторинге [эффективности вузов] есть пункт "омоложение кадров", что поощряет вузы избавляться от пожилых сотрудников. Но в техническом образовании, точных и естественных науках 50-60-летние ученые имеют преимущество», — полагает Ванда Тиллес.

Каких изменений ждут ученые

Подавляющее большинство опрошенных РАН считают главным условием развития фундаментальной науки увеличение ее финансирования государством. С тем, что долю расходов на науку в федеральном бюджете (2,77% в 2019 году, согласно расчетам ВШЭ), следует повысить, согласны 96,1% опрошенных. Столько же (96,2%) считают необходимым переоснащение лабораторий научных институтов.

Правительство, по-видимому, придерживается более экономичного подхода, создавая центры коллективного пользования научным оборудованием вместо закупок дорогостоящего научного оборудования для крупных институтов и университетов. Хотя, по данным Тагира Аушева, реформа, наоборот, направлена на закупку современного оборудования.

О повышении зарплат научных сотрудников в расчете на одну ставку (трудовое законодательство позволяет повышать зарплату бюджетникам с учетом возможного совместительства) высказались 89,5% опрошенных. И почти все (95,8%) исследователи хотели бы избавиться от «мелочного регулирования и контроля» со стороны госструктур.