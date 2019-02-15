Россия: борьба с бедностью может закончиться манипуляциями со статистикой

Поручение президента РФ Владимира Путина вдвое сократить число малоимущих к 2024 году заставило правительство задуматься о пересмотре понятия «прожиточный минимум». Чтобы полностью побороть бедность, достаточно раздать нуждающимся 800 млрд рублей ежегодно, заявил министр труда РФ Максим Топилин. Но, по мнению специалистов, вряд ли правительство пойдет на это.

Официально провозглашенная борьба с бедностью может свестись к манипуляциям со статистикой, а переход к адресной помощи нуждающихся — к урезанию социальных пособий, предупреждают эксперты.

Официальная бедность

Бедными в России считаются домохозяйства, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума в регионе. Самый высокий прожиточный минимум на Чукотке — 21,6 тыс. рублей в месяц, самый низкий в Мордовии — 8,5 тыс. рублей. Средний по России прожиточный минимум — 10 410 рублей, что в несколько раз ниже средней по стране официальной зарплаты, которая составляет 40,3 тыс. рублей.

Прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости продуктового набора, который, как считается, обеспечивает физиологические потребности, плюс столько же на оплату необходимых человеку непродовольственных товаров и услуг. В ежедневный рацион трудоспособного гражданина входят 275 г картофеля, 350 г хлеба, пол-яйца, 60 г сахара, 160 г мясопродуктов, 50 г рыбы, 0,8 л молока, 160 г фруктов, 30 г жиров.

При этом стоимость минимального набора товаров и услуг в 2018 году в среднем по России, согласно данным Росстата, составляла около 15 тыс. рублей в месяц, что существенно выше прожиточного минимума.

«В прожиточном минимуме заложены явно нереалистичные суммы, например, платеж по ЖКХ на уровне 1,5 тыс. рублей в месяц. Таких цен нет ни в одном регионе», — отмечает координатор экспертного центра Конфедерации труда России, экономист Алексей Гаскаров.

Уровень бедности в России определяется как количество граждан (или их доля от всего населения), доходы которых находятся ниже прожиточного минимума. По итогам 2017 года в стране, по Росстату, было 19,3 млн бедных, или 13,2% населения. К концу 2018 года, по оценке министра труда РФ Максима Топилина, их стало 20 млн человек, или 13,3% населения, пишет РБК.

Победа при помощи статистики?

На прошедшем недавно Гайдаровском форуме вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что прожиточный минимум как инструмент социальной политики устарел и нуждается в пересмотре. По ее словам, в Минтруде уже создана рабочая группа, разрабатывающая новый подход к оценке бедности, пишет «Росбалт».

Но эксперты опасаются, что пересмотр методик подсчета бедности — на фоне требования президента резко снизить ее показатели, несмотря на слабый экономический рост — может закончиться манипуляциями со статистикой.

По поводу декларируемых государством цифр в последнее время возникает все больше вопросов. В частности, специалисты с сомнением отнеслись к пересмотру Росстатом (в сторону резкого повышения) показателей роста экономики после смены главы ведомства. Это при том, что даже при прежнем, менее «оптимистичном» главе к публикуемой организацией статистике уже были серьезные вопросы.

«Цифрами можно манипулировать, и это один из распространенных способов достижения результатов в нашей стране. Когда не можешь добиться реального результата — включай статистику», — отмечает в интервью «Газете.ru» проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Альтернативные оценки бедности

Действующие методы оценки уровня бедности в России не устраивают не только чиновников, но и тех, кто ждет от государства более щедрой поддержки малоимущих.

«Действующая в России система определения черты бедности не единственная [в мире]. Например, статистический подход [в некоторых странах] рассматривает прожиточный минимум как долю от среднедушевого дохода в стране (обычно 50%). Существует подход [в других странах], основанный на субъективной нуждаемости, когда люди сами говорят, чего им не хватает для полноценной жизни», — говорит Павел Кудюкин, замминистра труда РФ в 1991-1993 годах.

В докладе РАНХиГС «Социальная политика в долгосрочной перспективе» содержатся данные о том, что, если рассчитать уровень бедности в России по европейской методике, то уровень бедности в 2017 году составил бы 18,6% населения, что вдвое выше, чем в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития.

Еще одной альтернативой росстатовской методике является расчет уровня бедности методом Алкире-Фостера. Он учитывает не только критерий денежной бедности, но и другие критерии (условия жилья, образование, здоровье, уровень безопасности и т. п.), а также обеспеченность работой. Таким образом, гражданин с доходом ниже минимума может не считаться бедным, если имеет в собственности квартиру, и, наоборот, семья с доходом выше минимального, но живущая в стесненных условиях, может быть признана малоимущей.

Бедных ждет пересчет соцпомощи

О том, что социальные льготы и пособия должны распределяться в соответствии с «критериями нуждаемости», чиновники говорят давно. Однако на практике адресные пособия составляют лишь 7% от их общего объема, пишут специалисты РАНХиГС.

«Самые бедные домохозяйства в круг получающих поддержку не попадают. Обычно это десоциализированные люди, не знающие о своих правах и возможностях. Чтобы получить жилищную субсидию, надо иметь справку о том, что у вас нет задолженности по коммунальным платежам. Но такая задолженность есть именно у самых бедных», — говорит Павел Кудюкин.

По его словам, причина, по которой меры поддержки часто не доходят до адресата, в том, что их мизерный объем не достигает потребностей на индивидуальную работу с бедными. По данным РАНХиГС, на выплаты пособий малоимущим в 2017 году пришлось лишь 4% социальных расходов консолидированного бюджета, а в целом расходы бюджетной системы на соцподдержку, без учета пенсий, составили в 2016 году 3,1% ВВП.

В 2018 году создана Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), суммирующая данные о получателях социальной помощи в регионах. По словам министра Максима Топилина, ее задействуют в пилотных проектах по «персонифицированному выявлению семей с низкими доходами с тем, чтобы построить для них траектории выхода из малообеспеченности». Их площадками станут Татарстан, Кабардино-Балкария, Приморье, Нижегородская, Ивановская, Липецкая, Томская и Новгородская области.

Но эксперты опасаются, что задачей чиновников станет не включение в систему соцподдержки тех, кто сегодня ею не охвачен, а исключение лишних получателей.

«Все пересчеты с точки зрения адресной помощи сводятся к сокращению получающих льготы и дотации от государства. Не удивлюсь, если в результате изменения подходов к бедности и того, что Росстат остается в подчинении Минэкономразвития, количество бедных внезапно сократится», — говорит секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

По его мнению, сокращение бедности на бумаге — логичный подход с точки зрения бюрократической системы. Увеличение зарплат бюджетников в соответствии с майскими указами 2012 года достигнуто за счет увольнения части персонала и сверхэксплуатации оставшихся работников. «Экстраполируя этот опыт на сегодняшнюю ситуацию, получим пересчет людей, имеющих право на социальную помощь [в сторону снижения]», — полагает собеседник.

Работающие останутся бедными

По мнению экспертов, ключ к эффективной социальной политике заключается не в уточнении круга получателей помощи, а в существенном увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и пособий по безработице. Сегодня федеральный МРОТ составляет 11 280 рублей. В регионах с высокой стоимостью жизни он выше: 26,7-29 тыс. рублей на Камчатке, 18,7 тыс. в Москве, 17 тыс. в Петербурге. Размер пособия по безработице с 1 января составляет от 1,5 до 8 тыс. рублей в месяц (до этого выплаты безработным не превышали 4,9 тыс. рублей).

Требование повысить МРОТ до 25 тысяч рублей содержалось в предвыборных программах политиков Алексея Навального и Павла Грудинина. Однако действующие власти ограничились тем, что приравняли минимальную зарплату к прожиточному минимуму, действовавшему за два квартала до момента введения нового МРОТ. Результаты оказались неоднозначными — бюджетные учреждения в регионах стали массово переводить низкооплачиваемых сотрудников на неполный рабочий день.

«Проблемы работающих бедных решаются адекватным размером МРОТ и созданием рабочих мест. Но хотя МРОТ и приравняли к прожиточному минимуму, во-первых, все равно остается полугодовой лаг, а, во-вторых, если уборщица работает на полставки, ей можно платить половину МРОТ, то есть — половину прожиточного минимума полугодовой давности», — поясняет Павел Кудюкин.

По оценке Алексея Гаскарова, повышение МРОТ до 25 тыс. рублей в месяц стоило бы бизнесу 4-5 трлн рублей и увеличило бы инфляцию на 1-2%. «У рабочих меньше рыночных инструментов, чтобы отстаивать адекватную зарплату. В России это усугубляется фактическим отсутствием политической конкуренции. При объеме ВВП в 2017 году 92 трлн рублей, доли зарплат и прибыли в нем были примерно равны: 46% и 42% соответственно. В других странах G20 доля зарплат гораздо выше — 60-70%. От повышения МРОТ бедные выиграют больше, чем потеряют богатые», — полагает экономист.

Существенное повышение МРОТ увеличит безработицу, которая, по данным Росстата, с 2012 года держится на стабильно низком уровне — не более 5,5%. По мнению Гаскарова, внешне благополучная картина объясняется заниженным пособиями для безработных, которые просто не обращаются в службы занятости.

«Параллельно с повышением МРОТ необходимо повышать пособие. Сейчас оно настолько низкое, что порождает псевдозанятость: "Лишь бы где-то работать и хоть что-то получать". Это тормозит прогресс. Инвестпроекты, направленные на обновление оборудования, останавливают, чтобы не сокращать занятость. В нормальной системе освобожденные люди должны иметь социальные гарантии, получать пособия», — отмечает эксперт.

Предложение довести МРОТ до 25 тыс. рублей в январе поддержал руководитель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Однако правительство вряд ли примет эту идею. В октябре оно раскритиковало аналогичный законопроект КПРФ, заявив, что реформа привела бы к «уравниванию зарплат работников различной квалификации» и дополнительным расходам работодателей.

Занижение стоимости труда — сознательная политика, рассматривающая дешевизну рабочей силы как конкурентное преимущество на мировом рынке, уверен Гаскаров. Но отсутствие существенного экономического роста ставит под вопрос эффективности этой стратегии.