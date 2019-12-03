Россия: борьба с пластиковым мусором пока остается только на словах

Идея отказа от одноразовых изделий из пластмасс встречает все больше понимания в обществе на фоне обеспокоенности растущей проблемой отходов. Однако изменений в потребительском поведении недостаточно, необходимы государственные реформы в промышленности и сельском хозяйстве.

Власти в целом поддерживают всемирный тренд по борьбе с пластиковыми отходами, однако медлят с конкретными мерами, предпочитая им разговоры, считают эксперты.

Чем опасен пластик

В Европе и США общество обеспокоено прежде всего влиянием пластика на глобальное изменение климата и состояние мирового океана.

«Химический и нефтехимический сектор использует более одной десятой всей энергии, потребляемой в мире, и пластмасса является одним из его основных продуктов. В период с 1960 по 2014 год общий объем мирового производства пластмасс вырос с 6 млн до 311 млн тонн в год, то есть в 20 раз. Это хороший пример неустойчивой тенденции производства», — говорит Саймон Пирани, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований.

В России тема пластика обычно возникает, когда говорят про мусор, отмечает Роман Саблин, экотренер, сооснователь компании «Зеленый драйвер».

«Мусорные бунты», вызванные переполнением полигонов по утилизации бытовых отходов, охватили Подмосковье и ближайшие регионы. Попытки властей отодвинуть свалки подальше от столицы вызвали противостояния в Шиесе, на границе Архангельской области и Республики Коми.

«В ЕС и США проблему [переработки] мусора в основном решили, — убежден Саблин. — Там есть раздельный сбор отходов. В России лишь недавно стартовала мусорная реформа. Мусор видишь каждый день, проезжая мимо свалок, видишь переполненные контейнеры, или [думаешь о нем] если рядом с тобой собираются построить мусоросжигательный завод».

В обращении «Гринпис» в адрес Минприроды утверждается, что более 62% мусора, обнаруженного экспедициями и добровольцами на побережьях Черного, Азовского, Балтийского морей, озера Байкал и других водоемов — пластиковые отходы, причем на некоторых побережьях его доля достигает 87-90%. Среди них — упаковка продуктов питания, предметов бытовой химии и сигарет, пищевые контейнеры, бутылки, стаканчики, пакеты, зажигалки и другие отходы.

«Принято говорить, что пластик разлагается 2 тыс. лет, но это неверно. На самом деле пластик не разлагается, а распадается на микроскопические части. В этом кроются риски для людей и животных. Микропластик обнаружен в водопроводной воде на всех континентах, в морях. Его влияние на здоровье недостаточно изучено. Есть исследования, показывающие, что микрочастицы полимеров накапливают патогенную флору, которая оседает в организме и повышает риск заболеваний, вплоть до рака», — объясняет Саблин.

По его словам, более крупные частицы пластика убивают животных, которые принимают их за пищу (по данным ЮНЕСКО, ежегодно пластиковые мусор является причиной гибели более 1 млн морских птиц и более 100 тыс. морских млекопитающих). Желудки мертвых китов, пеликанов, альбатросов забиты пластиком, утверждает Саблин.

Запретить или переработать

Хотя пластик служит вторичным сырьем для промышленности, доля его переработки в России оцениваются в 10-30% общего объема (против 60% в США, Японии и Западной Европе), при этом рост доли перерабатываемого пластика затруднен несовершенством системы сбора, говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ).

По оценке президента Союза переработчиков пластмасс Михаила Кацевмана, процент утилизируемого в России пластика составляет 20-25%, пишет он в своей статье в «Российской газете». В Европе перерабатывают в среднем 65% пластика, а в скандинавских странах — до 95%, отмечает он.

Представитель переработчиков возражает против запрета одноразового пластика. Для решения проблемы он призывает наладить систему сбора и сортировки мусора и активнее внедрять в производство биоразлагаемые полимеры.

Эксперт проекта «Ноль отходов» «Гринписа России» Дмитрий Нестеров не согласен с мнением, что раздельный сбор с переработкой способен полностью решить проблему, поскольку далеко не все виды пластика выгодно перерабатывать.

«Одноразовые изделия обычно малых размеров. При ручной сортировке смешанной влажной массы твердых коммунальных отходов их не изъять, а автоматические [сортировочные машины] на такое не настраиваются. [Такие отходы] сложно продать, так как зачастую в них намешано несколько видов низкокачественного, дешевого пластика», — считает Нестеров.

По его словам, эта проблема характерна не только для России. В Европе, где высок процент сбора вторсырья, только 7% полиэтиленовых пакетов попадает на переработку, утверждает он.

«Более трети пластиковых отходов, собираемых, по отчетам, на переработку в Германии, фактически отправляют в Азию, где, скорее всего, сжигают. Поэтому упование только на переработку — тупиковый путь», — считает Нестеров.

«[У властей должна быть] цель снизить количество одноразовых или ненужных вещей, и только те отходы, что появляются, сдавать в переработку», — считает Роман Саблин.

Россия и мировой тренд

В марте Европарламент запретил с 2021 года в странах Евросоюза оборот одноразовых столовых приборов, тарелок, соломинок, палочек, контейнеров, стаканчиков, и поставил цель довести сбор пластиковых бутылок до 90% к 2029 году.

Примеру европейцев вскоре должны последовать Канада и Индия. В той или иной степени законодательное регулирование оборота одноразовых товаров, тары и упаковки (в том числе пластика) существует в 127 странах, говорится в обращении «Гринписа России».

Популярности подобных мер способствует распространение в мире культуры ответственности в частном потреблении. По мнению Романа Саблина, экологическая сознательность в быту растет и у россиян. Например, согласно опросу «Левада-центра», 16% населения уже сортируют мусор, а, по данным «Гринписа», 16,6% вместо пакетов используют многоразовые альтернативы (сумки, рюкзаки, авоськи).

Опрос «Левада-центра» также выявил, что 86% россиян беспокоит проблема пластикового загрязнения, а 84% поддержали бы закон об ограничении одноразового пластика. Петицию «Гринписа России», призывающую ограничить его оборот, подписали 70 тыс. человек.

«Миссия "Зеленого драйвера" — в каждой стране мира [довести до] 5% [долю тех, кто действует] исходя из экологической точки зрения (для России это около 7 млн человек). Пока нас порядка миллиона [в России]. Когда нас станет больше, мы сформируем запрос к бизнесу и государству снизу», — рассчитывает Саблин.

Некоторые крупные компании в РФ прислушиваются к запросу на экологичность. Например, некоторые торговые сети отказались от бесплатной выдачи целлофановых пакетов, другие вдобавок к полиэтиленовым пакетам стали продавать многоразовые тканевые сумки и биоразлагаемые пакеты.

Отдельные ритейлеры экспериментируют с фандоматами — аппаратами для сбора использованной тары в обмен на скидочные купоны. По словам Саблина, кроме этого в России есть около двадцати магазинов, где можно (без упаковки) приобрести крупы на развес или моющие средства в разлив, купить многоразовые мешочки или стеклянную тару.

Саймон Пирани поддерживает запрет одноразовых пластиковых изделий, но сомневается, что отказ от пластика в частном потреблении как-то серьезно повлияет на ситуацию.

«Опрос, проведенный в Великобритании, показал, что общий объем пластиковой упаковки, производимой за год, составляет около 50 кг на человека. Из них 30 кг используется для перемещения товаров с фабрик или ферм в магазины, 7 кг — для изготовления пластиковых бутылок и 1 кг — для пластиковых пакетов. Думаю, похожие цифры будут и в других местах. И хотя мы должны использовать меньше пластиковых пакетов и бутылок (или, желательно, не использовать их), самые большие изменения должны быть сделаны промышленными и сельскохозяйственными компаниями», — считает он.

Россия отстает от мирового тренда по отказу от одноразового пластика. Согласно принятой в 2014 году Министерством энергетики РФ «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса», душевое потребление изделий из пластмасс, составлявшее в 2012 году 30,2 кг, должно вырасти до 79,4 кг к 2030 году.

Какие меры стоят на повестке дня

В октябре 2019 года в Роспотребнадзоре анонсировали разработку законопроекта о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов вплоть до их полного запрета. Как писали «Известия», идею «концептуально поддерживает» Минприроды. В июне глава ведомства Дмитрий Кобылкин в интервью РИА «Новости» заявил, что его ведомство предлагает снижать потребление пластика со скоростью 10-20% в год (в частности, за счет запрета пластиковой посуды и пакетов).

Однако в ноябре Кобылкин раскритиковал идею запретить одноразовый пластик «одним рывком», цитирует его «Интерфакс». По его мнению, Россия не сможет за один год пройти путь, который другие страны прошли за 50 лет. Прежде чем закрыть то или иное нефтехимическое производство, нужно подумать о рабочих местах и интересах субъектов РФ, сказал он.

«Гринпис России», впрочем, и не призывает к резкому запрету. Организация предлагает составить дорожную карту поэтапного вывода из оборота лишь отдельных видов одноразовых товаров.

По словам Дмитрия Нестерова, нужен переходный период в 3-5 лет, чтобы предприятия нефтехимического комплекса успели переключиться на выпуск многоразовой продукции. Кроме того, говорит он, речь не идет о запрете всего одноразового пластика. Шприцы, презервативы или медицинские перчатки, например, выводить из оборота никто не предлагает.

По мысли экологов, ограничения должны коснуться лишь тех вещей, которым есть многоразовая альтернатива: пластиковых пакетов, контейнеров, посуды и пр.

«Среди одноразовых товаров нет экологичных. Бессмысленно рубить лес, чтобы делать зубочистки или пользоваться бумажными пакетами, производство которых даже более пагубно для окружающей среды, чем полиэтиленовых. Но можно производить многоразовые пластиковые пакеты высокой плотности, как сделано в Калифорнии [США], где стандарт требует, чтобы пакет мог использоваться не менее 125 раз, его [также] можно было мыть и перерабатывать», — утверждает Дмитрий Нестеров.

В своем обращении «Гринпис» призывает наполнить реальным содержанием главные направления госполитики в сфере отходов, указанные в законе «Об отходах производства и потребления», среди которых «максимальное использование сырья» и «предотвращение образования отходов». Авторы документа утверждают, что по этим направлениям не предпринимается никаких мер.

Экологи также предлагают усовершенствовать систему расширенной ответственности производителя, обязывающую компании заниматься утилизацией отходов, образовавшихся после использования их товаров (в основном, это упаковка). Действующая с 2014 года система предлагает предприятиям отчислять экологический сбор либо организовать утилизацию своими средствами или с помощью подрядчиков. Критики считают, что механизм работает недостаточно эффективно.

«Необходимо вводить стопроцентную норму утилизации (сегодня для пластиковой тары она составляет 15%). Кроме того, законодательство позволяет компании, производящей, скажем, ПВХ, то есть опасный, трудноперерабатываемый пластик, отчитываться по актам утилизации пластиковыми бутылками», — отмечает Нестеров.

Бизнес-ассоциации просят правительство ужесточать требования постепенно, опасаясь, что введение стопроцентной нормы утилизации обойдется слишком дорого и приведет к росту цен, пишет «Коммерсантъ».

Экологи также призывают ввести механизм залоговой стоимости тары — системы, при которой в цену продукта закладывается сумма, которую покупатель может вернуть, сдав упаковку в переработку (подобная практика существовала в СССР и есть в некоторых западных странах).

Эта идея изучалась правительством по поручению Дмитрия Медведева, писали «Известия», но в июне 2019 года, как было рекомендовано, законопроект в Госдуму не поступил. Профильные ведомства в целом поддерживают идею, но продолжают обдумывать детали.

По мнению Нестерова, в правительственных кругах осознают, что сберечь природные ресурсы и прийти к более конкурентоспособной экономике невозможно без освоения технологий производства замкнутого цикла (что предполагает отказ от одноразового пластика). Однако практические шаги в этом направлении запаздывают.

«Мне сложно оценить внутренние обсуждения в Минприроды, — говорит Нестеров, — [Могу лишь сказать, что] изначально озвученная позиция Дмитрия Кобылкина о поэтапном выводе одноразовой пластиковой посуды из оборота в дальнейшем трансформировалась в позицию о том, что нужно идти эволюционным, а не революционным путем, но без какой-либо конкретики. Никаких комплексных мер пока нет, только разговоры».