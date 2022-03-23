Россия: будущее науки так же туманно, как и будущее всей страны

Фото: Не все российские ученые считают, что они должны публиковаться в международных журналах. (Photo by Tim Foster on Unsplash)

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Так было последние 10 лет

Российская научная политика последнего десятилетия последовательно проводила в жизнь комплекс мер, направленных на наращивание вклада российских ученых в международную науку. В настоящее время требования по наличию публикаций, индексируемых в международных базах данных, содержатся в более 600 правовых актах.

Результат этой политики измеряют в публикациях – действительно, российские ученые стали значительно чаще публиковаться в международных журналах. Причем этот рост не объясняется только лишь валом статей низкого качества, публикуемые в так называемых «хищных» журналах.

Такие результаты потребовали от университетов серьезных изменений – они начали нанимать ученых на международном рынке и вкладываться в коллаборации с зарубежными учеными. В самых престижных университетах стало нормой иметь публикации в международных журналах. Эта норма распространилась на социальные и гуманитарные науки.

Как станет теперь?

Военные действия России в Украине изменили нашу реальность, в том числе и реальность академического мира. Будет ли и дальше продолжаться курс на интернационализацию? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие действия сейчас предпринимаются по обе стороны границы.

Научные публикации. В международной академии обсуждается возможность бойкота российских ученых и институций, включая запрет приема публикаций от российских ученых. Польская академия наук порекомендовала главным редакторам издаваемых при ее поддержке журналов приостановить прием статей от авторов или соавторов, аффилированных с российскими государственными учреждениями. Крупнейшие научные издательства, наоборот, выступили против дискриминации российских ученых. Предположения, что российских авторов перестанут публиковать на западе, пока не подтверждаются.

Международные проекты. Если политика научных журналов не изменится, и они продолжат принимать статьи от российских ученых, публикаций, вероятно, станет заметно меньше. Дело не в том, что предубеждения против российской науки станут непреодолимым препятствием. Скорее, заморозка связей с зарубежными институциями скажется на возможности проводить исследования высокого качества.

Хорошие статьи – это во многом результат международных проектов, консультаций с зарубежными учеными, поездок на конференции и воркшопы. Все это необходимо для того, чтобы, находясь в России, проводить исследования на высоком уровне. К примеру, в физике большая часть статей, опубликованных в самых престижных журналах, является результатом международных мегаколлабораций.

Сотрудничество университетов. Мы уже видим, что европейские университеты отменяют институциональное сотрудничество с российскими университетами, особенно с теми вузами, которые подписали письмо в поддержку вторжения в Украину. Есть примеры, когда европейские университеты отказывают и личным заявкам исследователей для участия в семинарах или стажировках.

Возможно, нам скоро предстоит узнать, удастся ли при сокращении научных контактов проводить исследования, соответствующие стандартам международных журналов.

Российские журналы предпочтительнее индексируемых?

Другой важный фактор – это действия российского правительства.

В России уже в первые дни вторжения в Украину появились требования отменить публикации в индексируемых журналах и перейти к оценке, в которой преимущество отдается российским журналам. Предложения прозвучали от тех, кто не смог адаптироваться к политике интернационализации – не все российские ученые считают, что они обязательно должны публиковаться в международных журналах.

В считанные дни был подготовлен проект постановления российского правительства, предполагающий до 31 декабря 2022 года отменить учет научных статей, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus. Пока правительство предлагает ввести «наукометрические каникулы» на время.

Однако будет ли это решение действительно временным? Мораторий может быть продлен на новый срок. Более того, наличие индексируемых публикаций может и вовсе исчезнуть из требований государства к научным результатам российских ученых.

Естественные науки. Для ученых из естественных наук международные публикации, скорее всего, продолжат быть must have, даже если государство перестанет так подчеркивать их значимость. По нашим расчетам за 2018 года, в физике и математике около 45% всех научных публикаций публиковалось в англоязычных индексируемых журналах.

Гуманитарные науки. В социальных и гуманитарных науках абсолютное большинство статей выходит на русском языке – в среднем международные публикации составляют только 1-2% от числа всех публикаций. Требования к наличию индексируемых публикаций закрывались публикациями в индексируемых российских журналах или статьями в «хищных» изданиях.

Показательно, что, согласно нашему опросу, 58% ученых-экономистов считает, что опубликоваться в международных журналах бесплатно практически невозможно, хотя это не соответствует действительности. Лишь немногим исследователям удавалось преодолевать все тяготы рецензирования и на постоянной основе публиковаться в значимых международных журналах.

Можно ожидать, что большинство ученых в социальных и гуманитарных науках будет только приветствовать возврат к сугубо российским публикациям. Меньшинство, если и продолжит публиковаться, то вполне вероятно уже не в России.

Опрос социологов показывает, что исследователи, поддерживающие интеграцию российской социологии в мировую, одновременно имеют либеральные взгляды и не одобряют политику российского государства.

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Курс на интернационализацию российской науки не просто поставлен на паузу. Ее будущее так же туманно, как и будущее всей страны.