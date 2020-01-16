Россия: будущее Путина – казахский или армянский сценарий?

Президент России Владимир Путин, выступая 15 января c посланием Федеральному собранию, призвал существенно изменить структуру власти в стране путем внесения поправок в Конституцию. За речью главы государства последовала отставка правительства страны во главе с давним соратником Путина Дмитрием Медведевым. Затем послушный парламент с неимоверной скоростью одобрил нового премьер-министра, которым стал ранее малоизвестный Михаил Мишустин.

Слова главы государства, сопровождавшиеся столь быстрыми и кардинальными переменами, вызвали волну рассуждений и прогнозов по поводу перехода власти в РФ по истечении четвертого президентского срока Путина в 2024 году.

Наиболее часто называемыми вариантами транзита власти называются «казахский» и (условно) «армянский».

В Казахстане Нурсултан Назарбаев в 2019 году передал президентский пост старому соратнику Касым-Жомарту Токаеву в рамках тщательно срежиссированного процесса. Полномочия нового президента были урезаны, а Назарбаев сохранил решающую роль в определении политики страны, возглавив Совет безопасности – орган, контролирующий ключевые властные структуры Казахстана.

Происходящие в России изменениям, включая перевод Медведева в возглавляемый Путиным Совет безопасности, указывают на то, что президент, вероятно, выбрал некий вариант уже обкатанного и оказавшегося в целом успешным «казахского» сценария. Также не исключено, что российским вариантом казахского Совета безопасности может стать Государственный совет РФ, роль и статус которого Путин предложил резко повысить. В Казахстане до начала транзита власти Совет безопасности, как и нынешний российский Госсовет, был «беззубым», консультативным органом, который затем был наделен огромными полномочиями.

Также высказываются предположения, что Путин рассматривает «армянский» вариант, где бывший президент Серж Саргсян, ослабив президентские полномочия и передав значительную власть парламенту в рамках руководимого властями референдума, пересел из президентского кресла в премьерское. Учитывая, что полномочия премьер-министра не ограничиваются никакими сроками, это могло дать Саргсяну возможность встать у власти пожизненно. Правда, эти планы сорвала «бархатная революция» во главе с нынешним премьером Николом Пашиняном, в результате которой Саргсян был свергнут. Однако Путин, возможно, надеется, что сможет лучше контролировать ситуацию в стране, чем его бывший армянский коллега.

Между тем многие аналитики сходятся во мнении, что для глубокого анализа ситуации пока мало информации. По мере развития событий в ближайшее время, вероятно, появиться больше подробностей относительно того, каким именно путем пойдет российский президент.