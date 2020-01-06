Россия: бум онлайн-доставки породил новый сектор дешевой и плохо защищенной рабочей силы

Сервисы по доставке еды или продуктов не только изменили культуру потребления, но и породили многотысячную армию курьеров, чье положение на рынке труда вызывает беспокойство у общества и экспертов.

Вслед за США и Европой, где интернет-приложения наподобие Uber Eats меняют ресторанный бизнес, подобные сервисы набирают популярность и в России.

В 2018 году, по данным «Российской газеты», рынок доставки еды в стране вырос на 20%. По прогнозу Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2019 году он должен удвоиться до 86 млрд рублей. По другим оценкам, объем рынка уже в 2018 году достиг 131,5 млрд рублей.

Хотя отдельные ресторанные и розничные торговые сети открывают собственные службы доставки, на рынке лидируют крупные онлайн-агрегаторы (посредники), чьи показатели, по данным The Village, измеряются миллионами заказов в месяц (такими, как «Яндекс еда» и Delivery Club).

Эксперты объясняют явление распространенностью смартфонов и безналичных платежей, а также тем, что у многих потребителей нет времени на походы по магазинам или готовку дома.

По данным Romir, россияне стали больше экономить на еде, правда не уточняется, идет ли речь о покупке еды в магазине или о походе в кафе. Согласно исследованию Nielsen, потребители стали чаще готовить самостоятельно или заказывать еду через интернет, пишет Retail.ru.

Развитие рынка доставки еды внесло свой вклад в рынок труда. Пешие и вело-курьеры в форме разных цветов стали приметной частью городского пейзажа и новой массовой профессией. Точных сведений об их численности нет. По оценке издания The Bell, только в Москве численность курьеров «Яндекс еды» (принадлежит «Яндексу») и Delivery Club (принадлежит Mail.ru Group) составляет по 3 тыс. человек у каждого агрегатора.

По данным сайта Zarplata.ru, курьер «Яндекс еды» в Москве может зарабатывать от 30-70 тыс. рублей в месяц, в Петербурге — от 25-55 тыс., в других городах — около 20-50 тыс.

Как отмечает Иван Милых, председатель профсоюза «Новопроф», который объединяет работников сферы услуг, зарплата курьера по доставке еды в столице еще недавно могла быть выше, чем у рабочего на заводе.

Несмотря на это, работа курьером не считается престижной. Некоторые клиенты пренебрежительно называют курьеров «миньонами» (в честь героев мультфильма) и «зелеными человечками» (по цвету униформы курьеров Delivery Club).

Милых не разделяет мнения о том, что курьер — это подработка для студентов или школьников. По его словам, на этом рынке много трудовых мигрантов, для которых это основная, часто — единственная статья дохода.

В службы доставки устраиваются и люди предпенсионного возраста. Это нашло отражение в вызвавшей неоднозначную реакцию рекламе Delivery Club, в которой сервис пытался раскрыть личность курьеров: «ваш заказ доставит учитель литературы», или «ваш заказ доставит заслуженный артист России». Наряду с молодыми ребятами в рекламе были изображены и люди постарше.

«Ваш доставщик пиццы, этот человек, который совершенно напрасно получил высшее образование, у него высокий уровень квалификации, который не нужен в нашей экономике. Поэтому он обречен заниматься разносом еды всю свою жизнь», — сказал изданию News.ru насчет этой рекламы глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Условия труда сотрудников оказались на повестке, когда 21-летний курьер «Яндекс еды» Артык Орозалиев в апреле 2019 года умер во время работы после десятичасовой непрерывной развозки заказов, писала «Новая газета». Судмедэксперты заключили, что смерть наступила в результате сердечного приступа, который мог быть спровоцирован перегрузкой.

Инцидент вызвал волну жалоб курьеров на невозможно короткие сроки доставки и систематические переработки. Этому способствует система штрафов: Артык получил свой последний штраф, за «прогул», посмертно (система выставила его автоматически).

«Количество рабочих мест в секторе растет, но при этом качество работы ухудшается. В сервисах типа "Яндекс еды" до взрывного роста [рынка] люди зарабатывали больше», — отмечает профсоюзный лидер Иван Милых.

По его словам, работа на онлайн-агрегаторы отличается от традиционной.

«Трудового контракта, подразумевающего, хотя бы частично, стабильную зарплату и график, у курьеров нет. Оплата зависит от количества [выполненных] заказов. При этом ты сам можешь выбрать опцию в интернет-приложении [в каком режиме, сколько часов работать]. Часто курьеры зарабатывают больше, чем на обычной рабочей специальности, но при этом вообще не останавливаются, не спят», — объясняет Милых.

По сообщениям СМИ, курьеры иногда употребляют наркотики и «энергетические» напитки, чтобы не чувствовать усталости.

Тяжелые условия труда возникли из-за сильной конкуренции сервисов по доставке еды за сокращение времени доставки (сейчас оно составляет около 30 минут). Несмотря на растущую выручку, сервисы работают в убыток.

Экономия на условиях труда повышает вероятность трудовых конфликтов. В сентябре начали забастовку сотрудники Delivery Club в Казани, протестуя против сдельной оплаты труда, заменившей фиксированную почасовую ставку, писало издание «Бизнес онлайн».

В октябре прекращали работу автокурьеры интернет-магазина Ozon в Петербурге, недовольные введением штрафов. Компания также хочет нанимать водителей-курьеров в качестве самозанятых, что снижает социальные гарантии работодателя.

По данным «Новопрофа», многие фирмы, занимающиеся доставкой, также практикуют неофициальную («черную» и «серую») занятость.

В схожей практике МВД недавно уличило «Яндекс еду», писал «Коммерсантъ». Как выяснило издание Vc.ru, хотя курьеры носят фирменную спецодежду, де-юре они числятся в микрофирмах-посредниках как поставщики услуг, а не наемные работники. Из-за этого на курьеров не распространяются гарантии Трудового кодекса.

Резонанс, вызванный смертью Орозалиева, заставил компании взять на себя часть ответственности за сотрудников. «Яндекс еда» стала бесплатно страховать от несчастных случаев во время работы, а Delivery Club — проводить бесплатные медосмотры.

Кроме того, по словам Милых, агрегаторы стали ограничивать сверхурочную работу курьеров, из-за чего их заработки упали «в полтора-два раза».

Но добиться существенного улучшения условий труда сотрудники могут лишь коллективными действиями, так как в условиях аутсорсинга либо теневой занятости сложно доказать факт трудовых отношений, утверждает он.

«На 90% все зависит от коллектива — объединится он или нет», — подытоживает руководитель «Новопрофа».