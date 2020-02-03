Россия: быть или не быть половому просвещению в школах?

Школа не учит подростков предохраняться или распознавать беременность. Многие из них черпают сведения о половой жизни из сомнительных источников, включая знакомых и случайные публикации в интернете, а также порнографию, которая, по мнению ученых, развивает у детей сексистскую и насильственную модель поведения.

Между тем количество зараженных ВИЧ в России выросло почти вдвое за десятилетие. Сексуальное просвещение считается одним из способов профилактики таких заболеваний. В правительстве звучат осторожные голоса, призывающие вернуть в школы уроки, посвященные контрацепции. Однако дискуссия о половом просвещении слишком политизирована.

Зачем нужно сексуальное просвещение

За десять лет число россиян, живущих с ВИЧ, выросло почти вдвое. В конце 2019 года их было 1,06 млн человек, заявил «Интерфаксу» глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. В 2010 году, по данным центра, число ВИЧ-инфицированных было 589,6 тыс. По альтернативным данным, сейчас в РФ может быть свыше 2 млн людей с ВИЧ.

Одним из способов профилактики распространения ВИЧ, которое некоторые эксперты уже называют «эпидемией», принято считать сексуальное просвещение. Число больных будет расти, пока в школах отсутствуют программы сексуального просвещения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных врачей и экспертов.

В отличие от многих стран, например, стран Африки, где остро стоит проблема ВИЧ, в России профилактика вируса не является обязательной частью школьной программы. Минздрав вместо этого призывает заняться просвещением родителей, которые после нескольких занятий давали бы разрешение проводить такие же уроки с их детьми. Сегодня занятия по профилактике СПИДа проводятся в некоторых школах Москвы, но они носят непостоянный характер.

Еще одной причиной, по которой сторонники сексуального просвещения ратуют за него, является распространенность в России родов в подростковом возрасте. По данным ООН за 2018 год, в возрасте 15-19 лет рожают 24 из тысячи российских девочек-подростков. Это вдвое меньше, чем в 1992 году (рост, вероятно, связан с контрацептивной революцией).

Однако количество ранних родов в России в 2018 году было в два раза выше, чем в Польше (где запрещены аборты) и вшестеро выше, чем в Швеции, где школьный «секспросвет» имеет более чем полувековую историю.

«К сожалению, в связи с огромным количеством мифов и стереотипов, транслируемых в подростковой среде, мы часто имеем дело с нежелательными ранними беременностями и заболеваниями среди наших несовершеннолетних подопечных, — говорит координатор программ фонда «Безопасный дом», психолог Вероника Антимоник. — Например, многие девочки из группы "маленьких мам" искренне верили, что нельзя забеременеть при первом половом контакте».

По ее мнению, рассказывать детям о способах защиты от нежелательной беременности и половых инфекций должны не только родители, но и грамотные специалисты.

Табу на секспросвет

Сексуальное образование — одна из самых популярных в мире мер по охране репродуктивного здоровья подростков. Ее, по данным ООН на 2015 год, применяли 76% стран. Однако Россия в их число не входит.

В 1990-е годы элементы секспросвета вошли в школьный курс «Этика и психология семейной жизни». Многие учителя стеснялись говорить с детьми о сексе, но охотно приглашали в классы врачей и представителей НКО (в том числе международных), которые рассказывали детям о контрацептивах или тестах на беременность, вспоминает директор Ивановского центра гендерных исследований, историк Ольга Шнырова.

Ситуация резко изменилась в конце 2000-х, на фоне консервативного курса властей и начала борьбы за «нравственность».

«Стало считаться, что Россия — это суверенное государство с особенной культурой, моралью, традициями, выгодно отличающими ее от декадентского, загнивающего Запада. Такую идеологию нужно было подкреплять конкретными мерами. Среди них — мощная традиционалистская гендерная политика. "Невинный ребенок" стал важной фигурой в этой [идеологической] конструкции: "Не дадим усыновлять ребенка иностранцам, поскольку, не дай бог, его усыновят геи. Ребенок должен воспитываться на традиционных образцах". Сюда же хорошо вписывается и то, что ребенок не должен получать сексуального образования», — говорит профессор Европейского университета, социолог Анна Темкина.

Сыграл свою роль и правительственный курс на повышение рождаемости. По словам Темкиной, некоторые официальные лица разделяют представление о том, что, если люди не будут пользоваться контрацептивами, то в конечном счете родят большей детей. «Конечно, это не так», — считает ученая.

В 2010 году приняли закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В понятие такой информации попали в том числе «изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной» и «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений».

«[В 2000-х годах] дети были совершенно безграмотны [в вопросах контрацепции]. И то, что сейчас это [сексуальное просвещение] свернуто, приводит к серьезным и печальным последствиям», — считает Шнырова.

Запрет создал проблемы для педагогов, объясняющих школьникам, откуда берутся дети, и занимающихся профилактикой ВИЧ. Например, в Челябинске пострадал молодежный центр «Компас», сотрудники которого рассказывали школьникам о том, как предохраняться. Роскомнадзор счел эти уроки направленными на «уничтожение детства» и «разрушение семейных ценностей». В Тюмени в центре внимания оказалась школа, проводившая урок на тему «Родители и дети», на котором якобы затрагивалась тема размножения (выяснилось, что нет).

Особенно трудно получить психологическую консультацию и помощь ЛГБТ-подросткам, многие из которых живут в атмосфере непонимания и травли. На группу в соцсети «В контакте» «Дети-404» (по аналогии со сообщением HTTP-сервера об ошибке), появившуюся на фоне принятия в 2013 году закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений, сегодня подписано более 108 тыс. человек.

В то же время Россия в 2013 году ратифицировала конвенцию «О защите детей от сексуальной эксплуатации», предусматривающую сексуальное просвещение в школах. Однако выполнять эту норму власти не спешат. В апреле 2019 года представитель РФ, бывший тогда заместителем главы Росстата Георгий Оксенойт, заявил на сессии Комиссии ООН по народонаселению, что страна «не связывает себя обязательствами по внедрению в школах или за их пределами так называемого "всеобъемлющего сексуального просвещения"».

В верхах высказывают разные мнения насчет секспросвета. О том, что школа должна рассказывать детям о контрацепции, заявляла в 2018 году вице-премьер Татьяна Голикова. В преддверии начала учебного года в 2019 году главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе (Минздрав подчиняется Голиковой) рассказал изданию Daily Storm о пилотном проекте уроков по психологии с элементами сексуального просвещения для учеников 3–11 классов. Участниками проекта стали несколько школ.

Однако в декабре 2019 года бывшая тогда министром просвещения Ольга Васильева заявила, что рассказывать детям о сексе должны не учителя, а родители, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на телеканал РБК. При этом она оговорилась, что профилактика ВИЧ напрямую не связана с сексуальным просвещением.

Просвещение споткнулось о нравственность

Лишь 3% россиян, опрошенных ВЦИОМ в 2018 году, считали, что половое воспитание не нужно вообще. Остальные согласились, что говорить с подростками о сексе необходимо. Так, 60% «полностью поддержали» или «скорее поддержали» предложение об изучении способов контрацепции в школе. При этом 30% полагали, что делать это нужно в рамках специального школьного курса, а 71% заявили, что рассказывать об этом должны приглашенные врачи и медработники, а не психологи или учителя.

Против секспросвета в любой форме выступают консервативные общественные организации, такие как Родительское всероссийское сопротивление и Всероссийское родительское собрание. Программы профилактики ВИЧ в последней из них называют «массовым растлением школьников под соусом борьбы с ВИЧ».

Одни сторонники таких идей утверждают, что половое воспитание подогревает интерес детей к «ранним беспорядочным половым связям», и это, по их мнению, приводит к росту, а не сокращению венерических заболеваний. Другие полагают, что секспросвет направлен внедрение в России «гендерной идеологии», которая предполагает определение своего пола посредством сознательного решения, не основанного на физиологических признаках.

«Считается, что, если ребенок узнает что-то, связанное с сексуальной сферой, он будет "развращен". Если он узнает, что есть разные гендерные идентичности, то выберет какую-нибудь неправильную, хотя известно, что гендерную идентичность волюнтаристски не выбирают», — комментирует доводы оппонентов Анна Темкина.

Официальный представитель РПЦ заявлял в эфире телеканала «Россия-24», что церковь не против сексуального просвещения в школе, при условии особой формы таких уроков.

«Я думаю, детям нужно что-то рассказывать, не только о сексе, но и о тех опасностях, которые сопряжены с ранней сексуальной жизнью, с неразборчивостью в связях, в том числе с опасностью заразиться СПИДом, венерическими заболеваниями... Дети должны об этом знать. Весь вопрос в том, кто и как будет об этом рассказывать», — сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Ряд священников высказывались в том духе, что школьникам нужны уроки целомудрия, а не «соблазна».

Большинство респондентов ВЦИОМ также заявили, что центральным вопросом полового воспитания должна быть «нравственная сторона ранних сексуальных отношений». Однако в российском обществе отсутствует консенсус о том, что является нравственным, а что — нет.

Церковь считает залогом репродуктивного здоровья воздержание от секса (вне брака), а основой семейной жизни — предписания религии. Однако более 60% россиян, опрошенных ВЦИОМ в 2014 году, не видели ничего зазорного в добрачном сексе. В частности, 20% из них не осуждали секс между несовершеннолетними подростками, а 49% считали, что для первого сексуального опыта подходит возраст 18-19 лет.

По словам Вероники Антимоник, важнейшая задача сексуального просвещения состоит в том, чтобы научить детей строить безопасные, ненасильственные отношения, а также правильно реагировать на нарушение личных границ и агрессию. Для этого необходимо развивать эмоциональный интеллект (способность управлять эмоциями) и эмпатию (сочувствие, сопереживание).

«Рассказывать про это недостаточно, это должно… демонстрироваться в отношениях родителей и тех взрослых, которые имеют отношение к обучению и воспитанию ребенка… Все это будет переноситься и на сексуальные отношения, когда настанет время говорить о них», — добавляет психолог.

Впрочем, ожесточенные дебаты вокруг законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия показывают, что и эту точку зрения разделяют далеко не все.

Порно как школа жизни

Пока чиновники колеблются между тотальным запретом и частичной легализацией секспросвета, подрастающее поколение черпает знания о сексуальной жизни откуда придется.

Согласно опросу «Левада-центра» 2017 года, абсолютное большинство россиян узнает о способах контрацепции от знакомых, одноклассников и партнеров, из случайных публикаций в интернете или «на собственном опыте».

С одной стороны, с развитием интернета сведения о планировании семьи и сексуальности как таковой стали доступнее. Но, с другой, подростки не всегда способны отличить полезную информацию от вредной и недостоверной.

«Большинство детей получает основную информацию [о сексе] из становящейся все более доступной порно-продукции. Возраст первого просмотра порно-роликов снижается с каждым годом. Некоторые дети впервые видят их в детском саду», — отмечает Вероника Антимоник.

Ранее знакомство с порно (содержание которого ребенок еще не может осмыслить критически) способствует формированию сексистских моделей поведения у мужчин, заставляющих их стремиться к власти над женщинами, к такому выводу пришла американская исследовательница Алисса Бишманн. Этот взгляд разделяет и Анна Темкина.

«Продавец порнографии — рыночный торговец, а насилие [хорошо] продается. И, конечно, в ней, за редчайшими исключениями, никогда не будет контрацепции. Сексуальное образование могло бы немного уравновесить то, что подросток получает из этого источника», — полагает она.

Под влиянием семьи, сверстников или порно агрессия в отношениях между партнерами воспринимается детьми как норма.

«В результате с каждым годом растет количество… преступлений, воспроизводящих сцены сексуального насилия, совершаемых детьми допубертатного [незрелого] возраста по отношению к другим детям, чаще — младшим и более беззащитным», — говорит Вероника Антимоник.

За сексуальные преступления в 2018 году (полные данные за прошлый год еще не опубликованы) осудили 317 несовершеннолетних подростков (раздел 1, строки 27–30). Речь идет о статьях 131 УК РФ (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера).

При этом подавляющее большинство таких изнасилований совершены при отягчающих обстоятельствах (например, группой, с нанесением тяжких телесных повреждений, и тому подобное). Возможно, это свидетельствует о том, что менее тяжкие случаи просто не попадают в поле зрения полиции.

«Отягощенные преступления труднее скрыть, — поясняет Темкина, — В случае с неотягощенными преступлениями жертвы реже обращаются за помощью. В школе нет культуры обсуждения таких вопросов. А эта культура примыкает к сексуальному образованию. Если мы говорим на табуированные темы, то и проблему насилия можно поднять. Если же поднимать ее стыдно, то последствия будут тяжелыми».