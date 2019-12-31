Россия: ВВП растет медленно, бизнес поник, потребители набирают кредиты

Министр экономического развития Максим Орешкин (слева) и министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед началом заседания президиума Госсовета осенью 2019 года. (Фото: Kremlin.ru)

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в декабре 2019 года.

Экономика за 11 месяцев выросла на 1,3%. При этом планы властей по развитию различных направлений в экономике не увенчались успехом.

Сектор микрозаймов растет в два раза быстрее банковского потребительского кредитования. На этом фоне Центробанк отмечает оживление покупательской активности и рост выручки розничных магазинов.

Рост экономики оправдал ожидания, но оказался небольшим

За 11 месяцев 2019 года ВВП России вырос на 1,3%, что соответствует ожиданиям Минэкономразвития по итогам полного года, однако более чем вдвое ниже уровня роста мировой экономики и втрое ниже темпов роста ВВП развивающихся стран.

В ноябре рост экономики (в сравнении с прошлогодним ноябрем) замедлился до 1,6%. По оценке Минэкономразвития, основным негативным фактором для экономики в ноябре стало резкое ухудшение ситуации в промышленности, которая выросла всего на 0,3% против 2,6% в октябре. Это сопровождалось падением грузооборота транспорта (на 1,5%) и околонулевой динамикой в строительстве.

Вместе с тем ведомство заявляет о рисках дальнейшего ослабления экономики в декабре и начале 2020 года «до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса».

Успехи правительства в экономике в целом нельзя назвать состоявшимися. Президент РФ Владимир Путин обещал на новый, 2019 год, перемены к лучшему, рост благосостояния граждан, увеличение инвестиций, пишут «Ведомости». Однако практически по всем направлениям ожидания превратились в разочарования, указывает издание.

Обрабатывающая промышленность идет ко дну

При общем росте промышленного сектора на 0,3% в ноябре (в основном за счет добычи полезных ископаемых и другого сырья), обрабатывающая промышленность показала символический рост на 0,1%, следует из данных Росстата.

Самый значительный провал наблюдается в автопроме: объемы производства автотранспортных средств упали на 15,2%, а кузовов, прицепов и полуприцепов — на 40,5%. На 14% снизился выпуск компьютеров и электроники.

Индекс IHS Markit PMI, который характеризует общую ситуацию в обрабатывающей промышленности, в ноябре 2019 года показал худшее значение за последние 10 лет. В ноябре он опустился до 45,6 баллов (в октябре был на уровне 47,2).

Специалисты IHS Markit, которые рассчитывают индекс, пишут, что в ноябре российский рынок продемонстрировал максимальные с марта 2009 года темпы падения количества новых заказов и самые слабые за последние два года деловые ожидания (на предстоящий год).

Рубль бьет рекорды

В декабре российская валюта укрепилась по отношению к доллару США, курс которого снизился до 62 рублей (по курсу ЦБ 28 декабря). За месяц американская валюта потеряла почти 2,5 рубля. Последний раз на этом уровне доллар был в июле 2018 года.

Рубль также укрепился по отношению к евро, который в декабре опустился ниже 70 рублей. Наименьшее значение декабря — 68,4 рубля за евро. До этой отметки европейская валюта в последний раз опускалась в январе 2018 года. С начала 2019 года евро потерял около 8 рублей.

По мнению главного аналитика «Росбанка» Евгения Кошелева, поддержку рублю оказали не только растущие цены на нефть (цена марки Brent в декабре выросла с $61 до $67 за баррель, а в начале года она составляла $55). Не очевидное, но существенное влияние оказало смягчение денежно-кредитной политики Центробанка и снижение геополитических рисков, сказал эксперт изданию «Вести. Экономика».

Люди снова поверили в «черную пятницу»

В декабрьском обзоре Центробанк констатирует рост потребительской активности в ноябре. Об этом свидетельствует рост оборота розничной торговли в ноябре (на 2,3% против 1,7% в октябре) благодаря замедлению инфляции и росту зарплат, говорится в отчете ведомства. Однако рост трудовых доходов в основном связан с индексацией зарплат чиновникам и военнослужащим (на 4,3% в октябре 2019 года), отмечается в документе.

ЦБ со ссылкой на ретейлеров сообщает о том, что распродажи в «черную пятницу» в 2019 году были успешнее, чем годом ранее. Так, консалтинговая компания GfK оценила рост продаж бытовой техники и электроники в России в неделю распродаж в 35% по отношению к предыдущей неделе. Это на пять процентных пунктов больше, чем в 2018 году.

Микрозаймы растут быстрее кредитов

Рынок микрозаймов за девять месяцев 2019 года вырос на 23%, говорится в опубликованном декабре обзоре Национального рейтингового агентства. По сравнению со вторым кварталом динамика несколько замедлилась (8,5% в третьем квартале после 9,5% во втором).

Однако число займов и их сумма продолжают расти. Компании малого и среднего бизнеса берут кредит в среднем на 1,38 млн рублей, физические лица — 14,5 тыс. рублей. Средняя ставка по необеспеченным кредитам до 30 тыс. рублей в микрофинансовых организациях, по последним данным Банка России, составляла 350% годовых в июле-сентябре, а максимальная — 365%.

Для сравнения, рынок банковского кредитования физических лиц, по данным Банка России, за 9 месяцев вырос на 14,8%.

По прогнозу агентства, рынок микрофинансирования по итогам 2019 года вырастет на 27-30%. Это в два раза быстрее, чем темпы роста банковского кредитования физических лиц.

Россия ставит мировой рекорд по жесткости банковского регулирования

В 2019 году Банк России продолжил ужесточать регуляторные нормы на банковском рынке, говорится в отчете Сбербанка об итогах 2019 года. В России ограничили кредитование в иностранной валюте, а также потребительское кредитование, включая ипотеку.

«В России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200% [это значит, что банк должен зарезервировать в ЦБ 200% суммы кредита]. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%», — говорится в документе. Аналитики Сбербанка считают, что Россия является лидером по жесткости банковского регулирования.

Кроме этого, в документе отмечается, что в 2019 году зафиксирован самый низкий за 5 лет процент дефолтов банков — 6%. В 2014-2018 годах проблемы возникали у 10% кредитных организаций ежегодно. Однако банковский кризис в России еще не завершился, считают в Сбербанке, поскольку небольшие банки продолжают испытывать проблемы, и легче им вряд ли станет.

Бизнес бежит от налогов

Количество зарегистрированных юридических лиц в 2019 году уменьшилось на 12,4% до 3,08 млн, подсчитали в «СКБ Контур», пишет «Коммерсантъ». При этом выросло число индивидуальных предпринимателей — на 2% до 4,06 млн.

Больше всего коммерческих организаций закрылось в Орловской области (13%), Москве и Петербурге (по 12%). Аналитики «СКБ Контур» отметили, что тенденция по сокращению предприятий наблюдается не первый год и на фоне роста ИП может объясняться «дроблением бизнеса и уходом от налогов».