Россия: ВВП упадет вдвое ниже уровня 1992 года

Международный валютный фонд опубликовал новый доклад о развитии мировой экономики, в который вошли и прогнозы по России, которые сулят ей беспрецедентный экономический обвал.

Согласно умеренному прогнозу МВФ, экономика РФ в 2022 году рухнет на 8,5% (еще в январе фонд ждал роста на 2,3%), что станет самым резким падением с 1994 года. Даже в дефолтном 1998 году спад не превышал 5%.

Кстати, именно на фоне экономического «днища» конца 1990-х пришел к власти нынешний президент РФ Владимир Путин, обещавший все изменить. В 2000-2008 российская экономика действительно пережила подъем, но в основном за счет роста цен на нефть с $20 до $140 за баррель. В результате, если в 2000 году доля российского ВВП в мировой экономике составляла около 3%, то к 2008 году она подросла до почти 3,7%. Данный показатель все еще сильно отставал от первого года независимости России – в 1992 году эта доля составляла свыше 4,8% – но все таки это был рост.

Однако затем в России начался период геополитических авантюр, за которыми следовали резкие экономические спады, сменявшиеся периодом застоя. После Российско-грузинской войны 2008 года российская доля ВВП упала до 3,4% и оставалась примерно на этом уровне до очередной войны – захвата Россией Крыма и развязывания ею вооруженного конфликта на востоке Украины. На этом фоне доля упала до 3,1% и оставалась у этой планки до конца 2021 года. То есть уже после своей первой украинской авантюры Кремль стер тот минимальный рост, которого удалось добиться в первые годы правления Путина, пусть в основном и за счет нефти.

Кстати о нефти, примечательно, что хотя в 2000 году нефть стоила в среднем $28, а в 2021 – $70, доля ВВП в эти годы была примерно на одном уровне – около 3%. Для сравнения, в «тучном» 2007 году, когда Россия очень хорошо себя чувствовала в экономическом плане, нефть тоже стоила примерно $70. Иными словами, к 2021 году экономика уже явно сильно пробуксовывала даже несмотря на высокие нефтяные котировки.

Теперь на фоне очередной войны МВФ ждет в 2022 году падения ВВП России на 8,5% и сокращения ее доли в мировом ВВП до 2,7%. Так плохо не было даже в «лихие 90-е». И если кто-то подумает, что западный фонд сгущает краски, то стоит отметить, что Центробанк России, на который даже Кремлю будет сложно навесить ярлык «русофобии», ждет падения российской экономики на 9%, т.е. МВФ, наоборот, даже немного более оптимистичен, чем российские финансовые аналитики.

Более того, отставание России от мировой экономики будет усугубляться и в последующие годы, отмечают в МВФ: доля РФ в мировом ВВП сократится с 2,6% в 2023 году до 2,3% в 2027-м.

Иными словами, если в 1992 году Россия вынесла из развалин СССР экономику, доля которой в мировом ВВП составляла 4,8%, а к 2022 году эта доля составит всего 2,7% (и 2,3% – в 2027-м), то получается, что за эти годы – большая часть которых приходится на правление Путина – Россия не только не продвинулась вперед, а, наоборот, отстала от мировой экономики примерно в два раза.

Для сравнения, доля Китая в 1992-м была даже меньшей российской – 4,3%, а в текущем году КНР уже обеспечит почти 19% мировой экономики. Индия: 3,2% в 1992-м и 7,3% – в нынешнем.