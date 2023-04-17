Россия ведет войну не на жизнь, а на смерть, в том числе – собственного мужского населения

Большинство мужчин в России не доживают до пенсии, причем основная причина смертности среди них – заболевания, вызванные хроническим стрессом, утверждает главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин. Ментальное нездоровье населения, усугубленное войной и мобилизацией, приведет к тому, что таких ранних смертей станет еще больше (даже если не брать в расчет прямые потери на фронте).

Дебаты вокруг ранней мужской смертности

Более половины (52%) мужчин в РФ не доживает до 65-ти; большинство из них умирает в возрасте 40-65-ти лет, сообщил член-корреспондент РАН Олег Аполихин, являющийся главным специалистом Минздрава по репродуктивному здоровью.

По оценкам ученого 81% россиян умирает внезапно (в 74% случаев смерть застает их на рабочем месте) от сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний.

Минздрав поспешил откреститься от заявлений Аполихина. «Показатели, озвученные профессором… не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных. Так, на внезапную смерть приходится менее 1% умерших как среди мужчин, так и среди женщин, а никак не озвученные им 81%» – заявила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, 70% мужчин умирают в пожилом возрасте (то есть в промежутке от 60 до 74 лет, после которого возраст, по официальной классификации, считается старческим). При этом, более 80% граждан умирает в больницах и дома, а не на работе.

Резкая реакция Минздрава на высказывания Аполихина, вероятно, объясняется тем, что они контрастируют с оптимистичными заявлениями чиновников о рекордном росте ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ).

Согласно Росстату, показатель, отражающий количество лет, которое теоретически проживет человек, родившийся в данном году, если статистика смертности в каждом поколении останется неизменной, вырос в 2022-м на целых 2,7 года по сравнению с 2021-м, достигнув 72,8 лет. На этом оптимистичном фоне выводы академика выглядят идеологической диверсией.

Однако оптимистичные выкладки Росстата (которые многие считают результатом откровенных махинаций) уже давно и у многих вызывают сомнения.

Между тем, даже если верить официальным цифрам, особых поводов для гордости у правительства нет. По мнению большинства экспертов, аномальный рост ОПЖ объясняется окончанием пандемии COVID-19, борьбу с которой российское государство провалило.

Перед эпидемией индикатор составлял 73,3 года, и эта планка до сих пор не превышена. Как не выполнены и цели национальной стратегии действий в интересах пожилых, согласно которой к 2024 году ОПЖ должна была вырасти до 78 лет. Теперь Владимир Путин призывает добиться этого к 2030 году.

ОПЖ во многом представляет собой «среднюю температуру по больнице». У мужчин она намного ниже, чем у женщин. Согласно Росстату, россияне, родившиеся в 2022-м, доживут лишь до 67,6 лет, тогда как россиянки – до 77,8. Если же учесть разницу между ОПЖ и средним возрастом смерти (который примерно на полгода меньше), итоги окажутся еще более безрадостными.

Женщины живут дольше мужчин не только в РФ, однако разрыв в десять лет является огромным. Для сравнения, в ЕС ОПЖ женщин в среднем на пять лет больше, чем у мужчин, а в США – на шесть.

ОПЖ мужчин в РФ – не самая высокая даже по меркам постсоветского пространства. Например, в Грузии она составляет 74 года, в Литве – 70.5, в Армении и Узбекистане – 69.5 лет. Если же сравнивать РФ со странами Запада, результат окажется обескураживающим. Средняя жизнь британца, француза или немца – примерно на десятилетие длиннее, чем у россиянина.

Война в Украине лишь усугубила положение, полагает Алексей Ракша. По его подсчетам, даже несмотря на падение коронавирусной смертности, ОПЖ мужчин в 2022-м не выросла, а, напротив, упала.

«Я считаю, что в 2022 году продолжительность жизни мужчин сократилась, как минимум, на 0,6 года. Это разница между тем, что было бы, если бы не начались боевые действия, и текущей ситуацией", – отмечает собеседник Eurasianet.org.

По словам эксперта, 0,6 года – величина заметная, но не катастрофическая. Для сравнения, ковид сократил продолжительность жизни мужчин на 3,5-4 года. «Однако в этом (2023-м) году сокращение точно будет сильнее», – предупреждает ученый.

Факторы риска

Более раннюю по сравнению с женщинами смертность среди российских мужчин связывают с особенностями мужской гендерной социализации, часто ведущей к пренебрежению собственным здоровьем и агрессивному поведению.

Поскольку консервативный идеал мужественности предписывает мужчинам сдерживать эмоции («быть сильными», «не ныть» и тому подобное), они тяжелее переживают последствия стрессов.

Один из результатов подобных установок – повышенное потребление алкоголя и табака.

«Потребление водки и других крепких напитков напрямую конвертируется в смертность. Минздрав даже вычисляет неучтенное [официальной статистикой] потребление водки и других крепких напитков по смертности – настолько эта связь сильна», – говорит Алексей Ракша.

По мнению других специалистов, вредные привычки – лишь одно из проявлений более глубоких причин, преждевременно сводящих россиян в могилу.

«Разрыв между женской и мужской смертностью возник еще в 90-е. Можно было бы объяснить его алкоголизмом, но в СССР тоже пили, а такого разрыва не было. Должен быть явный фактор, который иначе воздействует на женщин, чем на мужчин, но такого фактора нет. А значит речь идет об их совокупности», – считает президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

О том, что алкоголизм – в лучшем случае поверхностное объяснение ранней мужской смертности говорил и Олег Аполихин.

«Когда мы исследовали мужчин, мы увидели … что практически у всех мужчин от 40 до 65-67 лет есть так называемая «жирная» печень (заболевание, которое характеризуется избыточным накоплением жира в печеночных клетках – Eurasianet.org)... Когда мы стали разбираться вместе с эндокринологами, с людьми, занимающимися питанием, мы увидели, что, оказывается, [причина] это не алкоголь, а хронический стресс», – отмечал академик, видящий в этом прямую угрозу жизни.

Нужно не только заниматься спортом и стараться предупредить заболевания, но и работать над своим ментальным здоровьем, заключает ученый.

Женщины испытывают стресс не реже, а, возможно, и чаще, чем мужчины, показывают исследования. Однако привычка подавлять эмоции в сочетании с предрассудками, касающимися психологической, психиатрической и, в целом, врачебной помощи приводит к тому, что россияне переживают стресс острее и умирают раньше. По словам Аполихина, большинство мужчин до последнего не подозревают, что страдают тем или иным заболеванием.

Влияние войны на психическое здоровье общества

Переживания первого года войны легли на «благодатную» почву. Согласно опросу Statista за 2021 год, Россия заняла четвертое место в мире по распространенности депрессивных и тревожных состояний: в то время их испытывали 38% граждан.

После начала полномасштабного вторжения психическая эпидемия, разразившаяся еще в период коронокризиса, вступила в новую фазу, констатируют специалисты.

Тревога, раздражение, подавленность – такие чувства испытывали жители РФ в прошлом и нынешнем году, гласят исследования. Большинство опрошенных беспокоятся о будущем – собственном и своих близких.

Согласно исследованию Института психологии РАН (ИП РАН), в марте 2022 года почти половина россиян заметила у себя симптомы клинической депрессии. Почти треть опрошенных признались, что страдают от сильной, плохо поддающейся контролю тревоги. В апреле 2022-го жители РФ начали адаптироваться к новым реалиям, но очередным триггером стала мобилизация.

«Было два больших всплеска роста депрессии и тревожности – … сразу после начала СВО в феврале и марте, и с объявлением [частичной] мобилизации. Причем последний всплеск был очень бурный», – отмечает психотерапевт и психиатр Павел Бесчастнов.

«После мобилизации резко усилились настроения тревожности, гнева, растерянности и шока. Но растерянность и шок связаны не только с перспективой быть призванным или страхом, что призовут родственников и сыновей. Причиной негативного психического состояния служит и ощущение надвигающегося поражения», – считает социолог Лев Гудков, один из руководителей «Левада-Центра».

Опросы ИП РАН показали, что после 21 сентября количество людей с симптомами депрессии и тревоги увеличилось на 14–16% по сравнению с летом. По оценкам экспертов аналитического департамента агентства КРОС, суммарный медиа-индекс тревожности в 2022 году вырос более чем в два раза к предыдущему году.

Ухудшение ментального здоровья спровоцировало повышенный спрос на антидепрессанты и снотворное. В январе – сентябре прошлого года траты на них выросли на 70% (антидепрессанты) и 44% (снотворные таблетки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первое полугодие 2022 года россияне купили на 63% больше упаковок антидепрессантов, чем за тот же период 2021-го.

На фоне войны люди стали чаще обращаться к психиатрам, отмечает специалист психиатрического отделения Института мозга человека РАН Вадим Гагин. О том же говорит исследование HeadHunter, согласно которому в 2022-м спрос на психологов вырос на 63%.

Едва ли это свидетельствует о возросшей психологической грамотности населения; скорее, о невыносимом психическом состоянии людей, которые больше не способны справиться с ментальными проблемами без помощи профессионалов.

Как нынешний кризис повлияет на смертность?

Даже если вынести за скобки погибших или подорвавших здоровье на фронте, гнетущая атмосфера военного времени негативно скажется на смертности в России, особенно среди мужчин. Об этом свидетельствуют многие факторы.

«Из-за текущих событий будет расти невротизация, и люди станут больше пить. К тому же экономическая стагнация и падение доходов не способствуют замещению в структуре потребления алкоголя водки и других крепких напитков пивом. Поэтому возможна остановка и разворот многолетнего тренда на снижение числа курящих и пьющих», – предсказывает демограф Алексей Ракша. Подобная тенденция, действительно, наблюдается.

После начала мобилизации СМИ начали сообщать о самоубийствах среди призванных на фронт. И это притом, что еще в 2019 году РФ попала в тройку мировых анти-лидеров по количеству суицидов.

«Уровень самоубийств, особенно на первом году службы и особенно среди младших офицеров, очень высокий. У меня нет последних данных, но можно предполагать, что с войной мы можем ожидать всплеска самоубийств, особенно среди мобилизованных или военнослужащих», – прогнозирует социолог Лев Гудков.

Насильственная преступность, всплеск которой уже фиксируют на фоне войны, также внесет вклад в убыль (преимущественно мужского) населения.

«С фронта массово возвращаются морально и психически покалеченные люди, которые будут менее адекватно себя вести. Они будут чаще умирать и, возможно, забирать с собой на тот свет еще кого-то. Однако пока это только предположения, поскольку СВО идет лишь второй год, и у нас пока нет полной статистики даже за 2022 год – она появится в июне. Оперативная статистика по причинам смерти засекречена со времен ковида. Поэтому речь идет о предположениях, но такие риски существуют», – полагает Ракша.

Всё это вкупе с бедностью, ограничивающей способность россиян заботиться о себе и усиленным войной саморазрушительным «идеалом» токсичной маскулинности, вероятно, будет сказываться на статистике смертности ещё долгие годы после «спецоперации».

Государству наплевать?

Власти не могут не осознавать катастрофического воздействия войны на демографическую ситуацию, улучшение которой годами было лейтмотивом официальной риторики, считает политолог Илья Матвеев.

«Ранняя смертность мужчин Кремлю невыгодна, потому что сокращает трудоспособное население. Именно поэтому на протяжении десятилетий правительство пыталось ее (смертность) сокращать, вводя ограничения на продажу алкоголя, курение сигарет и так далее. Это давало плоды: по данным Всемирного банка, доля мужчин, не доживших до 65-ти лет, устойчиво сокращалась с 2005 года. Сейчас эта доля снова увеличится», – убежден исследователь.

Однако выйти из затянувшейся войны, не добившись того, что можно было бы предъявить народу как «победу», российская элита не в состоянии. А на дорогостоящую социальную политику, которая могла бы отчасти сгладить внутренние последствия «СВО», похоже, просто нет денег.

По оценкам Forbes, в 2022 году Россия потратила на войну $114,4 млрд (примерно $10 млрд в месяц). Эта сумма включает только прямые расходы на боевые действия и не учитывает косвенные экономические потери от санкций и экономической изоляции.

В первой декаде марта дефицит бюджета составил 3,3 трлн рублей, превысив заложенный на весь 2023 год целевой показатель. Пока у Кремля есть ресурсы для покрытия дефицита – в виде средств Фонда национального благосостояния ($155,2 млрд по состоянию на 1 февраля) и золотовалютных резервов, не арестованных Западом. Однако неизвестно, насколько их хватит.

Лишившись основного источника пополнения в виде сырьевых сверхдоходов, ФНБ будет иссякать и, как отмечали в сентябре участники совместного совещания членов правительства и Центробанка, в 2024-м может быть полностью исчерпан. Другие эксперты полагают, что это может произойти даже раньше – уже этим летом.

При этом федеральный бюджет 2023 года предусматривает беспрецедентное увеличение военных расходов, на которые приходится каждый третий казенный рубль.

Даже если бюджетные средства будут заканчиваться, расходы на войну в бюджете выделены в защищенные статьи и не будут урезаны, отмечает экономист Вячеслав Иноземцев. «Российская экономика может рухнуть, но желание Путина стрелять ракетами и патронами по Украине от этого не исчезнет», – считает он.

А значит война на истощение будет все больше вестись за счет физических и ментальных ресурсов населения.