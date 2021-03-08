Россия: Великая депрессия, или Как пандемия повлияла на психическое здоровье россиян

Эпидемия психических расстройств, связанная с COVID-19, косит молодежь, женщин, бедных и другие социально уязвимые слои населения. Врачи – в числе наиболее уязвимых групп. (Фото: mos.ru)

Тревожные расстройства и депрессии – самые распространенные психические болезни, вызываемые стрессом из-за коронавируса.

Тревога и подавленность – естественная реакция организма на бедствие такого масштаба. Однако к психиатрам и психологам люди обращаются тогда, когда эти эмоции выходят из-под контроля, мешая человеку нормально жить и работать (например, когда страх перерастает в фобию, а беспокойство в паническую атаку), объясняет врач-психиатр Виктор Лебедев.

Количество людей, испытывающих душевные страдания из-за пандемии, сопоставимо с количеством жертв самого коронавируса.

Величайшей угрозой психическому здоровью со времен Второй мировой назвал происходящее британский психиатр Эдриан Джеймс в интервью The Guardian.

Психические расстройства могут развиться минимум у 10% людей, переживших те или иные травмирующие события в связи с коронавирусом, прогнозировал канадский ученый Стивен Тэйлор, исследующий воздействие стихийных бедствий на психику.

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Психическая эпидемия

«Пандемия, как и любой кризис, оголила проблемные участки в жизни людей. Они испытывают незащищенность, как социальную, так и экзистенциальную (перед смертью, нездоровьем)», – описывает чувства своих пациентов Виктор Лебедев.

Число обращений за психологической помощью выросло в минувшем году на 10-30%, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на депздравы некоторых регионов (собеседник Eurasianet.org согласен с такой оценкой).

В 2019-м за консультацией и лечением к психиатрам обратились 400 тыс. человек, писала «Газета.Ru», ссылаясь на данные Минздрава. Если выводы экспертов верны, то в 2020-м численность таких пациентов могла вырасти на 40-120 тыс.

Однако известно, что на прием к врачу записывается не каждый столкнувшийся с серьезной психической проблемой. По наблюдениям Виктора Лебедева, многие страдающие депрессией попросту слишком подавлены, чтобы сделать подобное усилие. Укоренившиеся в обществе предрассудки также не способствуют лечению. В итоге до специалиста доходит примерно треть нуждающихся, полагают в Российском обществе психиатров.

А значит, реальный прирост заболеваемости психическими расстройствами в минувшем году может достигать 360 тыс. человек, а общая численность заболевших – полутора миллионов.

Хоть россияне и привыкли к жизни в условиях пандемии, опасность для психики от этого не уменьшилась. Если в первое время люди чаще страдали от болезненной тревожности, то сегодня главную опасность представляет депрессия, констатирует психиатр.

Последствия пандемии для психического здоровья не ограничиваются депрессией и тревожностью. Люди, перенесшие COVID-19, родные умерших и медики, работающие в ковидных стационарах, часто заболевают посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Это тяжелое состояние, обычно сопровождающееся ночными кошмарами, навязчивыми мрачными мыслями и внутренней опустошенностью, является реакцией на ужасающие события. Обычно оно ассоциируется с участниками боевых действий.

«ПТСР у пациентов в отделениях интенсивной терапии – не новость. Но сейчас мы столкнулись с большим количеством таких пациентов», – говорит Виктор Лебедев.

По данным зарубежных исследований, травматический стресс испытывают до 30% переболевших COVID-19 и от 35 до 49% медиков, работавших в ковидных стационарах.

Группы особого риска

В условиях пандемии особенно уязвима психика молодежи, медиков, женщин и людей с хроническими заболеваниями.

С психологическими проблемами столкнулись 84% из 30 тыс. школьников, перешедших на дистанционное обучение во время весенней самоизоляции, свидетельствует онлайн-опрос НМИЦ здоровья детей Минздрава.

У 42% опрошенных, возможно, наблюдались депрессивные состояния, у 41% – астенические (проявляющиеся в не проходящей усталости, бессоннице, раздражительности). Еще в 37% случаях специалисты заподозрили тревожное расстройство.

Появление новых страхов у молодежи выявили и социологи из Уральского федерального университета. Почти 90% респондентов в возрасте до тридцати лет жаловались на тревожность, вызванную боязнью заразиться, переживаниями за судьбу близких, перспективой потерять работу, неуверенностью в системе здравоохранения и эффективности российской вакцины.

Молодых особенно угнетают неопределенность будущего и вынужденное затворничество. При этом двадцатилетние справляются со стрессами хуже, чем люди зрелого возраста, добавляет Лебедев.

88% врачей и медсестер, опрошенных Минздравом, считают, что медработникам, работающим в «красных зонах» ковидных стационаров, необходима психологическая помощь.

Когда респондентов попросили оценить свое психическое самочувствие по десятибалльной шкале, 28% из них сказали, что ощущают сильнейшую тревогу (7-10 баллов); 21% пожаловались на глубокую подавленность; 4% рассказали о бессоннице. Об ухудшении психического самочувствия заявили 13% медиков (поскольку опрос проводился весной, логично предположить, что впоследствии их доля только росла).

На женщин, как правило, ложится большая часть работы по дому, заботы о детях и старших родственниках. Дистанционная работа заставила многих россиянок буквально разрываться между кухней и компьютером, что явно не способствует душевному равновесию. Не удивительно, что в условиях пандемии они сильнее страдают от депрессий и тревожности.

Беременные особенно подвержены «ковидной» депрессии: ненормально высокую подавленность демонстрируют более 35% будущих матерей, утверждает исследование турецких ученых.

Наконец, вынужденная самоизоляция обострила семейные конфликты и проблему домашнего насилия, большинство жертв которого – женщины.

Бедность – основной усугубляющий фактор эпидемии психических расстройств.

«Депрессии и тревожные расстройства мы, скорее, увидим в группах с более низкой социальной защищенностью, чем с более высокой. В целом, люди обращаются за психиатрической помощью в тяжелых жизненных ситуациях. А когда у тебя зарплата 15-20 тыс. рублей, твоя социальная ситуация тяжелее, чем у человека с зарплатой 100 тыс. [в месяц]», – подчеркивает психиатр Виктор Лебедев.

Пандемия стала кошмаром для психиатрических пациентов

Психоактивистка Татьяна Лесницкая (псевдоним) курирует группы поддержки для людей с тревожным, депрессивным и пограничным расстройствами. В прошлом феврале она попала в психиатрическую больницу и вышла из нее в апреле, в разгар карантина.

«Из-за эпидемии свидания со знакомыми сократили до пятнадцати минут, а потом полностью запретили. Со мной лежала женщина, у которой была маленькая дочка. Она не виделась с ней два месяца. Для нее это было очень тяжело. [До карантина] мы получали вкусную еду из внешнего мира и делились ею друг с другом. Потом передачки запретили (а больничной еды не хватало, чтобы утолить голод)… Мы все сильно хотели есть. Я – веганка, мне было особенно трудно. Из-за карантина отменили занятия (встречи с психологами, музыку, рисование). Все, что мы делали, – сидели [взаперти]. Выходить было нельзя», – рассказывает Татьяна.

Выйдя из лечебницы, Татьяна испытала шок в изменившемся мире. Необходимые ей занятия с психотерапевтом отменили из-за локдауна.

«Мне было сложно находиться одной дома. Была тревога, не было общения. Потом мне выделили психотерапевта по скайпу, но у него была огромная очередь. Встреч с ним было всего две за несколько месяцев», – вспоминает девушка.

Так продолжалось до июля. Потом ситуация более-менее нормализовалась: заработали психотерапевтические центры и дневные стационары. Но когда у Татьяны вновь случился депрессивный эпизод, ее не смогли госпитализировать, так как больницу передали под лечение больных с ковидом.

О том, что состояние людей, уже страдавших от психических расстройств, ухудшилось в период пандемии, говорит и Виктор Лебедев.

Смертность среди душевнобольных выросла почти на 500% в январе-августе 2020-го – такие данные приводил депздрав Петербурга. При этом, успокаивают чиновники, абсолютное число таких смертей невелико: двенадцать против трех годом ранее. Увеличение может быть связано с усиленной госпитализацией пожилых людей, страдающих деменцией. По мнению врачей, COVID-19 и связанные с ним душевные потрясения усугубляют заболевание.

Сотни вспышек коронавируса происходили в психоневрологических интернатах (закрытых учреждениях для психиатрических пациентов). Полная информация о числе умерших в ПНИ, условия содержания в которых сравнивают с тюремными, по-прежнему не обнародована.

Готово ли государство ответить на вызов?

В мае Минздрав рекомендовал подведомственным учреждениям организовать горячие линии экстренной психологической помощи для медиков и обычных граждан в условиях пандемии. Их создали во многих регионах, что, по мнению Виктора Лебедева, сыграло положительную роль.

Врачам некоторых больниц, работавшим в «красных зонах», предоставляют путевки в санатории со скидкой. Но это является, скорее, инициативой туроператоров, чем государства.

«Такие инициативы есть, но они не носят системного характера и охватывают мизерное число медицинских работников», – говорит Андрей Коновал, председатель независимого профсоюза медработников «Действие».

Хотя власти возмещают россиянам часть стоимости отдыха на российских курортах, чтобы оживить внутренний туризм, специальной программы реабилитации для пострадавших от ковида не существует.

«Система психиатрической помощи на государственном уровне не отреагировала [на пандемию] никак. Никаких изменений в работе, приоритетах не произошло», – констатирует Виктор Лебедев.

Российская психиатрия и до коронавируса неважно справлялась со своими задачами. В середине нулевых на 10 тыс. россиян приходилось 1,7 психиатров и наркологов, а к концу нулевых – только 1,5. Это не самый низкий, но и не самый высокий уровень в Европе. Для сравнения, на 10 тыс. греков, литовцев, финнов, немцев или французов приходится более двух психиатров.

В результате оптимизации расходов на здравоохранение число психоневрологических диспансеров (учреждений для лечения психических расстройств во внебольничных условиях) сократилось со 173 до 83-х между 2005 и 2018 годом.

Несмотря на то, что ВОЗ считает повышение госрасходов на психиатрию неотложной задачей правительств (особенно, в условиях пандемии), нацпроект «Здравоохранение» не выделяет совершенствование психиатрической помощи в отдельное направление госполитики.

У государства нет понимания важности психиатрической помощи для общества, поэтому система хронически недофинансируется, убеждены некоторые эксперты.

«Психиатрия находится на отшибе (по сравнению с другими медицинскими специальностями, такими как онкология и кардиология). При этом от суицидов и злоупотребления алкоголем, связанных, в том числе, с недостаточным охватом психиатрической помощью, умирают молодые, трудоспособные люди. Это – прямой ущерб экономике. Психиатры берегут государственные деньги. Но государство так не думает», – считает Виктор Лебедев.

Что делать?

Бесплатные антидепрессанты – первое, что могли бы сделать власти, чтобы уменьшить последствия ковид-стресса, полагает психиатр.

Сегодня льготные лекарства от целого ряда заболеваний получают дети, пенсионеры, беременные, многодетные и некоторые другие категории россиян. По мнению Лебедева, закупка медикаментов обошлась бы государству дешевле, чем вызванная депрессией нетрудоспособность.

«Мои пациенты иногда делают выбор: купить мясо или препараты. Надо чтобы они могли позволить себе и то, и другое», – говорит врач.

Сложнее – увеличить доступность бесплатной психологической помощи. Для этого потребуется расширить программы подготовки специалистов, дефицит которых особенно ощутим в провинции и детских учреждениях.

Но, главное, необходимо бороться с социальными причинами психических расстройств.

«Надо улучшать социальную политику государства, делать людей более защищенными. “Вертолетные деньги” (финансовая помощь в условиях кризиса) нужны не только людям, у которых есть несовершеннолетние дети», – резюмирует Лебедев.