Россия: версии убийства активистки Елены Григорьевой

Активистку Елену Григорьеву убили на улице в Московском районе Петербурга в ночь на 21 июля.

Версии Следственного комитета по поводу жестокого убийства 41-летней женщины, получившей многочисленные несовместимые с жизнью удары ножом в спину и лицо, часто менялись, но следствие неизменно настаивает на бытовом характере преступления, одновременно обвиняя жертву в «асоциальном» поведении. Репортажи об «асоциальности» Григорьевой также неоднократно появлялись в государственных СМИ.

Между тем Григорьева вела активную правозащитную деятельность, и перед убийством в ее адрес поступали угрозы со стороны «охотников за ЛГБТ», неонацистов и полицейских.

Что известно об убийстве

Елена была известна в оппозиционных кругах как постоянная участница правозащитных акций, том числе в поддержку прав ЛГБТ, правозащитников, журналистов, дальнобойщиков, крымских татар, сестер Хачатурян.

По подозрению в убийстве сначала задержали дворника, уроженца Башкортостана. СМИ раструбили о поимке опасного преступника, однако дворника вскоре освободили.

Следующим подозреваемым стал мигрант из Кыргызстана, 37-летний Даврон Мухамедов, которого суд заключил его в СИЗО.

По версии следствия, причиной убийства стала ссора на бытовой почве, возникшая в ходе распития Григорьевой и Мухамедовым, которые были знакомы, спиртных напитков. Следственный комитет России (СКР) также заявил, что им «получены доказательства» вины Мухамедова. Эту же версию представитель СКР озвучила в СМИ.

Единомышленники убитой не поверили силовикам, обвиняя их в поспешности и нежелании рассмотреть другие гипотезы.

«Сначала нашли башкира, потом — киргиза. Считаю, это попытка замести следы», — сказал близкий знакомый Григорьевой, активист группы «Мирное сопротивление» Влад Шипицын.

«Убили одного незащищенного и крайне уязвимого человека, а убийцей назначили другого — не менее уязвимого, но по другой причине», — написала в Facebook подруга убитой Ольга Смирнова.

Опасения соратников Григорьевой, похоже, оказались небезосновательными. Хотя ранее СКР заявлял о наличии доказательств вины Мухамедова, на днях было объявлено о задержании совсем другого человека, 29-летнего жителя Санкт-Петербурга Алексея Волнянко.

Теперь следствие снова говорит о наличии доказательств, но в этот раз «под тяжестью представленных доказательств мужчина [Алексей Волнянко] полностью признал свою вину в совершенном преступлении». Между тем Мухамедова отпустили «за непричастностью».

Примечательно, что в результате версия следствия не претерпела особых изменений, а лишь изменился обвиняемый: Мухамедова обвиняли в убийстве «в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта», а Волнянко — «в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений» с жертвой.

Учитывая метания СКР, версия следствия, основанная на признательных показаниях Волнянко, возможно, еще раз поменяется. Не исключено также, что, наоборот, следствие посчитает убийство раскрытым, а все вопросы по его поводу – закрытыми.

Власти обвиняют саму жертву

В сообщении Следственного комитета, наряду со скупыми подробностями по поводу расследования убийства Григорьевой, утверждается, что она «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки».

«Россия 24», считающаяся кремлевским пропагандистским телеканалом, проиллюстрировала тезис об асоциальности Григорьевой, посвятив весь сюжет под названием «В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки» бедно обставленной квартире жертвы. В более позднем репортаже с участием представителя СКР также многократно делался акцент на «помятой простыне» и «беспорядке» в месте проживания жертвы, а также бытовом, не связанном с правозащитной деятельностью Григорьевой характере практически раскрытого, по версии телеканала, убийства (правда, тогда в качестве убийцы выставлялся еще Мухамедов).

«Елена действительно перебивалась случайными подработками, например, рекламировала экскурсии по рекам и каналам. На хорошую работу ее не брали из-за многочисленных задержаний [на акциях протеста]. Она не проходила контроль службы безопасности. В асоциальной жизни ее обвиняют, потому что она выступает против путинского режима», — уверен Александр Хмелев, ЛГБТ-активист и священник Ассоциации христианских евхаристических общин, прихожанкой которого была Григорьева.

«У Елены было художественное образование. Она пыталась устроиться в музеи, работать экскурсоводом. Но когда работодатель набирает ваше имя в интернете [и видит, что вы активно участвуете в протестах], то больше не хочет с вами связываться», — говорит Влад Шипицын.

По мнению многих, показывать квартиру убитой — верх цинизма, особенно в свете того, что сложное материальное положение активистки было связано с действиями самих властей. «Этим они намекают, что убийцы якобы асоциальных людей заслуживают снисхождения», — считает Шипицын.

Кем была Елена Григорьева

Елена Григорьева начинала политическую деятельность в Великом Новгороде как радикальная националистка.

По словам Александра Хмелева, прихожанкой которого была Григорьева, переворот в ее взглядах произошел под влиянием Евромайдана. Разногласия с бывшими соратниками, поддержавшими пророссийских ополченцев на Донбассе, привели к тому, что Елена перешла в противоположный политический лагерь, примкнув к праволиберальному движению «Солидарность», а позднее — к возникшей после его раскола группе «Мирное сопротивление». Его участники часто выходят на улицы с украинскими и крымскотатарскими флагами.

Даже после смены взглядов Григорьева продолжала общаться с некоторыми людьми из ультраправой среды, утверждает правозащитник Динар Идрисов. По словам Влада Шипицына, в последние годы Григорьева уже не придерживалась националистических взглядов, о чем говорит, например, ее поддержка крымских татар.

Кроме того, Григорьева участвовала в деятельности Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие и недавно объявила о своей бисексуальности.

Как отмечает Идрисов, Григорьева бескомпромиссно отстаивала свою позицию, что иногда приводило к стычкам. Так, в августе 2018 года конфликт с бывшим полицейским, который оскорбился, увидев у активистки желто-голубой флаг, закончился дракой.

«Лена всегда выбирала самые смелые, провокационные плакаты, — вспоминает Шипицын, — 15 мая мы проводили одиночные пикеты за обмен украинских заложников по формуле "всех на всех" (граждан Украины, содержащихся в российских тюрьмах, на пророссийских активистов в тюрьмах Украины). Пришли донбасские [провокаторы], напали, вырвали у 70-летней участницы флаг Украины. Тогда Лена достала свой [украинский] флаг и говорит: "Нападайте на меня"».

По словам правозащитника Динара Идрисова, незадолго до убийства Григорьевой поступали угрозы, и она даже просила подругу присмотреть за ее котом в случае чего.

Кто и почему угрожал активистке

Александр Хмелев не исключает, что убийство могло быть местью бывших соратников-националистов за отступничество. «В прошлом году она дала нацистам ложный след, узнав, что они готовят провокацию на ЛГБТ-прайде. Елена сообщила им, что акция пройдет не на Дворцовой площади, а в другом месте. После этого ей стали присылать письма с угрозами», — говорит собеседник.

Что подобное могло произойти, допускает и руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

Ультраправые отвергают подозрения. Так, националистка Дина Гарина заявила, что Григорьеву «убил собутыльник-многонационал», причиной чему — «толерантность» российской миграционной политики.

Как сообщало издание «Бумага», два месяца назад на Григорьеву напал мужчина, судя по профилю в соцсетях, являющийся поклонником украинской ультраправой организации «Правый сектор». Поводом стал каминг-аут активистки.

Среди противников Григорьевой были также радикальные гомофобы. Борец с ЛГБТ и оппозицией Тимур Булатов не отрицает, что после того как Елена сделала каминг-аут, он оскорблял ее в интернете и отправил фото ножа с надписью: «*** (гомосексуалов) колоть». Позднее он назвал убийство активистки «нравственным джихадом», но заявил, что не имеет к нему отношения и может подтвердить алиби.

В активистской среде Булатова считают секретным сотрудником полиции или по крайней мере ее информатором. Его доносы часто становятся поводом для задержаний участников протестных акций, увольнения учителей, заподозренных Булатовым в гомосексуальности. Однако он не был замечен в актах физического насилия.

Другим опасным сигналом стало появление данных Григорьевой в списке «охотников за геями» так называемой гомофобной игры «Пила». Это интернет-сообщество, предлагающее деньги за избиения, аутинг (раскрытие) и «ликвидацию» гомосексуалов. Начиная с 2018 года сайты с таким названием неоднократно появлялись в сети со списками потенциальных жертв.

Хотя причастность «Пилы» к преступлениям не доказана, с ней связывают прошлогодние нападения на геев в Башкортостане. Сами «гейхантеры» приписывают себе убийства геев в Чечне и также атаки против гомосексуалов в Украине.

Хмелев считает странным, что Елена фигурировала в списке «Пилы» вместе с известными ЛГБТ-активистами. Ее роль в ЛГБТ-движении не была значительной. Тем не менее, полагает собеседник, убийство Григорьевой, возможно, является попыткой запугать рядовых участников сообщества.

Динар Идрисов, ссылаясь на информатора в Следственном комитете РФ, также говорит о гомофобном мотиве преступления.

Неприязнь к Григорьевой, по сообщениям, испытывали и сотрудники полиции. «25 июля [2018 года] к ней домой приехали полицейские в связи с участием в [несанкционированной] акции [против коррупции] 5 мая. Избили. Требовали подписать показания. Мы пытались ей доказать, что нужно подать жалобу, но она не захотела», — вспоминает Шипицын, по мнению которого нападение бывшего полицейского, случившееся месяц спустя, не было случайным.

Хотя Елена не доверяла полицейским, гомофобные угрозы последних месяцев заставили ее обратиться в правоохранительные органы. По словам правового советника ЛГБТ-инициативной группы «Выход» Макса Оленичева, все жалобы остались без ответа. В МВД признают, что Григорьева неоднократно обращалась за помощью, но ее жалобы касались «конфликтных ситуаций бытового характера с участием знакомых», говорит он.

«Несмотря на существование правовых возможностей для этого, правоохранительные органы крайне редко используют их для привлечения к ответственности преступников, совершивших преступления на почве ненависти к ЛГБТ. Это связано с тем, что, с одной стороны, правоохранители привыкли работать по общеуголовным статьям и не понимают, что такое мотив ненависти. С другой, они практически никогда не считают, что ЛГБТ — это социальная группа, и рассматривают насилие против них как бытовое», — говорит Оленичев.

Юрист приводит в пример смерть петербургского журналиста Дмитрия Циликина, осужденный за убийство которого не скрывал гомофобных мотивов преступления и называл себя «чистильщиком». Несмотря на это, суд объяснил убийство «внезапно возникшей ссорой» на бытовой почве. Так же характеризуют и убийство Григорьевой.

Шансы на объективное расследование

По мнению активистов, поспешность, с которой следственные органы сначала объявили подозреваемым дворника из Башкортостана, затем «получили доказательства» вины безработного приезжего из Кыргызстана, а теперь добились признания местного кладовщика из Санкт-Петербурга, одновременно активно выставляя жертву падшим человеком, говорит о том, что они не собираются вникать в реальные обстоятельства дела.

Как отмечают некоторые эксперты, российские правоохранители предпочитают опираться на признательные показания, которые нередко добывают под пытками. В свою очередь, судьи практикуют обвинительный уклон, из-за чего доля оправдательных приговоров в России — 0,24%.

При этом 60% осужденных составляют безработные, и еще 20% — работники физического труда, которым зачастую недоступна качественная защита.