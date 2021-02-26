Россия: власти добиваются полной монополии на просветительскую деятельность

Поправки к закону об образовании, касающихся просветительской деятельности, вызвали бурю критики со стороны ученых. Однако депутаты готовятся рассмотреть их во втором, решающем чтении без каких-либо принципиальных изменений.

Законопроект может положить конец расцвету научпопа, создать проблемы оппозиционным интеллектуалам и затруднить контакты российских исследователей с коллегами из-за рубежа, опасаются некоторые эксперты.

Другие сомневаются в достижимости заявленной цели: поставить бесконечное многообразие просветительских практик под контроль государства.

Можно ли объять необъятное?

Законодатели впервые дали юридическое определение просветительской деятельности: распространение знаний, умений, навыков, ценностей, опыта и так далее вне рамок государственных образовательных программ.

Согласно документу, просветительство может затрагивать любые отношения, регулируемые законом. Ее субъектом может быть гражданин, индивидуальный предприниматель или организация, то есть, фактически, кто угодно.

С точки зрения авторов поправок, всю эту многообразную активность необходимо поставить под надзор правительства.

Всеобъемлющий характер формулировки удивил даже думский комитет по науке и образованию, отметивший, что «определение… не позволяет четко определить, что следует понимать под “затрагиванием”».

Под регулирование может попасть даже прилюдный разговор о том, почему ветер дует, недоумевает астрофизик Сергей Попов, создатель петиции против законопроекта, набравшей 228 тыс. подписей.

Под определение просветительства подходят даже популярные в народе «лайфхаки» – полезные советы на все случаи жизни, полагают другие комментаторы.

Как просвещать и контролировать просвещающих в новых условиях, законопроект не объясняет. По мысли законотворцев, соответствующие правила должны разработать профильные министерства.

По сути, речь идет о лицензировании просветительской деятельности правительством, считают критики.

Идея регламентировать деятельность, протекающую вне государственной системы образования, ведомственными актами абсурдна, полагает ученый.

Просветительские проекты, основанные на энтузиазме участников, не выдержат бюрократических требований и просто исчезнут, предупреждает петиция.

Другие эксперты считают идею управлять всей просветительской деятельностью из министерских кабинетов заведомо мертворожденной.

«Вряд ли министр [образования и науки Валерий] Фальков получил дополнительный бюджет, чтобы нанять квалифицированных сотрудников, которые бы отсматривали ролики в YouTube на предмет обнаружения в них просветительства… Максимум, что министерство сможет сделать, – создать какую-то полуподпольную структуру, в которую, в теории, обязаны будут обратиться все, кто хоть чем-то таким занимается, но, естественно, никто обращаться [туда] не будет», – полагает профессор Европейского университета, социолог Михаил Соколов.

В то же время, добавляет собеседник, поправки угрожают просветительским инициативам, которые власти посчитают вредными. Теперь их можно будет привлечь не только за «экстремизм» или получение зарубежных грантов, но и за работу без лицензии.

Несанкционированное просветительство

Законодательное определение просветительства необходимо для поддержки популяризаторов полезных знаний, заявляют авторы инициативы. Однако пояснительная записка к законопроекту лишь укрепляет подозрения критиков.

Недостаток госрегулирования «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами… под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа», сказано в ней.

Парламентарии намерены поставить заслон «неправильным» просветителям, разжигающим рознь в обществе, в том числе, через «сообщение недостоверных сведений» о российской истории и традициях.

Соавтор законопроекта, сенатор Андрей Климов, возглавляющий временную комиссию Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, призывает увольнять учителей, ведущих «антиконституционную агитацию».

Что именно будет сочтено антиконституционным или недостоверным, можно лишь гадать.

Например, недавно к судебному разбирательству привел урок на тему: «Давайте жить дружно» в одной из столичных школ. В рисунках детей, посвященных толерантности, усмотрели цвета радужного флага ЛГБТ-сообщества, а, следовательно, «пропаганду гомосексуализма».

Скандал спровоцировало высказывание филолога и популяризатора науки Гасана Гусейнова, назвавшего «клоачным и убогим» русский язык, которым изъясняются чиновники и бульварная пресса. Вскоре после этого Гусейнов потерял место преподавателя Высшей школы экономики.

Запрещая просветительствовать в радикальном ключе, сенаторы и депутаты дублируют требования, которые и без того содержатся в антиэкстремистских законах, отмечают эксперты думского комитета по образованию.

При этом и в парламенте, и в правительстве законопроект считают «актуальным», что повышает его шансы на принятие.

Импортозамещение просвещения?

Документ продолжает серию инициатив, направленных на борьбу с предполагаемым иностранным влиянием на российскую политику. Об этом, в частности, говорит состав его разработчиков, почти идентичный с коллективом авторов закона о гражданах-иноагентах.

Поправки расширяют полномочия федеральных властей в сфере образования – учебные заведения могут лишиться права самостоятельно заключать договоры о международном сотрудничестве (например, приглашать зарубежных преподавателей или проводить совместные исследования с коллегами из других стран). Если закон примут, для этого понадобится одобрение Минпросвещения или Минобрнауки.

Академическая общественность отвергает идею. По мнению ряда критиков, поправки противоречивы по своей сути: регулируя просветительскую деятельность, осуществляемую вне рамок образовательных программ, они, в то же время, накладывают ограничения на учебный процесс.

«Патриотическое» вмешательство чиновников «усложнит и затормозит популяризацию науки [и] сократит международные научные связи», заключает президиум РАН, добивающийся отзыва законопроекта.

Почему государство видит опасность в просветительстве?

Если 1990-е и 2000-е стали «темными годами» для отечественного научпопа, то сегодня аудитория некоторых просветительских интернет-проектов и научных блогеров измеряется сотнями тысяч и миллионами уникальных посетителей в месяц, показывает исследование проекта «Всенаука». Подобный ренессанс – отражение глобального тренда и результат, скорее, частной инициативы, чем государственных усилий.

«Двадцать лет назад никто бы, пожалуй, не поверил, что можно снять художественный фильм о ботанике, который высаживает рассаду, сопровождая это развернутыми комментариями — и его кто-то будет смотреть... В 2015-м «Марсианин», в котором [исполнитель главной роли] Мэтт Дэймон преимущественно этим и занимается, стал самым финансово успешным фильмом в … карьере [кинорежиссера] Ридли Скотта. В этом отношении Россия движется в общем глобальном тренде», – отмечает Михаил Соколов из Европейского университета.

Вовлеченность взрослого населения в практики самообразования выросла с 21 до 37% за вторую половину прошлого десятилетия, выяснили специалисты ВШЭ. Основным источником научных знаний для таких людей являются видеоролики в Сети.

«Интернет сильно снизил издержки производства и распространения видео и, тем самым, открыл дверь для множества проектов, ориентированных на нишевую аудиторию», --констатирует социолог, сравнивая эффект с ролью дешевых виниловых пластинок и транзисторных приемников в истории рок-музыки.

Несмотря на то, что многие россияне разделяют антинаучные концепции и теории заговора, 77% опрошенных исследовательской компанией OMI доверяют ученым, а 24% – популяризаторам науки (это выше, чем уровень доверия к политическим партиям).

Власти пытаются взять просветительство под свою опеку, опасаясь утраты лидерства в информационном пространстве, считает политолог Илья Будрайтскис из Московской высшей школы социальных и экономических наук. По его мнению, сокращение аудитории традиционных СМИ подрывает идеологическую гегемонию государства и вселяет беспокойство в охранителей.

«Консервативная тревога за образование по-прежнему остается частью важной антизападной конспирологии. Для российской охранительской среды характерна идея о том, что через образование [в общество] проникают ложные ценности, что с помощью трансформации сознания удалось развалить Советский союз, что в 1990-е фонд Сороса играл ключевую роль в разрушении традиционных ценностей. Эти две тенденции: страх потери контроля над распространением информации и консервативная тревога за образование и ценности… соединились в этой инициативе», – объясняет политолог.

Есть ли шансы на провал поправок?

Критика законопроекта, звучащая с самых разных сторон, пока не заставила парламентариев внести в него какие-либо принципиальные изменения. Однако противников инициативы вряд ли устроят косметические коррективы.

«Целью является полная отмена этого пакета. На мой взгляд, его нельзя доработать, в нем плохо все», – убежден астрофизик Сергей Попов.