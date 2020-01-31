Россия: власти и эксперты расходятся в оценках роста ВВП в 2019 году

Рост ВВП в 2019 году составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось чуть выше официального прогноза (1,3%), говорится в опубликованном 28 января отчете «Картина деловой активности» Минэкономразвития.

Это, по данным МВФ, более чем вдвое меньше мирового роста ВВП (3%) и почти втрое ниже темпов роста ВВП развивающихся стран (3,9%). При этом рост оказался выше прогнозов Всемирного банка и Еврокомиссии (1%) и МВФ (1,1%).

Во всех без исключения сферах экономической активности, из которых складывается ВВП, в 2019 году произошло замедление роста в сравнении с предыдущим годом.

Так, сфера добычи полезных ископаемых выросла на 3,1% (после 4,1% годом ранее), промышленного производства — на 2,4% (после 2,9%), строительства — на 0,6% (после 5,3%), розничной торговли — на 1,6% (после 2,8%).

Вклад сельского хозяйства составил 0,1% после падения на 0,2% в прошлом году. Грузооборот транспорта вырос на 0,6% (после 2,7%), обрабатывающие производства — на 2,3% (после 2,6%), сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 0,4% (после 1,6%). Водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов упала на 0,3% после 2-процентного роста в прошлом году.

Согласно подсчетам РБК, основанным на отчете Минэкономразвития, вклад базовых отраслей (сельское хозяйство, промышленность, торговля, строительств и т. п.) в рост ВВП 2019 года сократился до 0,8% с 1% годом ранее (на базовые отрасли приходится 60% экономики, на небазовые — 40%). Вклад небазовых отраслей (недвижимость, финансовая сфера и т. п.) сократился с 1,5% до 0,6%.

Минэкономразвития определяет годовой ВВП на основе ежемесячных измерений, и эта методика представляет собой внутреннее ведомственное изобретение, поэтому надежность этих данных «крайне невысока», утверждает «Коммерсантъ».

Росстат посчитывает годовой ВВП по другой методике, однако соответствующая оценка будет опубликована 3 февраля. В британской компании Саpital Economics, которая занимается экономическими исследованиями, полагают что данные Росстата за 2019 год должны будут оказаться ближе к 1,2%, пишет «Коммерсантъ». Данный вывод сотрудники фирмы делают на основе «потери энтузиазма [в экономике] к концу [четвертого] квартала».

Аналогичный рост, 1,2%, ожидают от Росстата в российском Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а также — в испанской компании Focus Economics, занимающейся экономическими прогнозами, пишет газета.

Всемирный банк оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,2%.

В 2020 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,7% в базовом прогнозе (2% — в «целевом», то есть желаемом). Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прогнозирует 2-процентный рост.

Между тем Всемирный банк прогнозирует рост на 1,6%, МВФ – 1,9%, а международное рейтинговое агентство Standard & Poor's – 1,8%.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», ожидают 7 февраля снижения ключевой ставки Центробанка (от которой зависит стоимость кредитов для населения и бизнеса) на 0,25 процентных пункта до 6%.

Годовые данные по ВВП вызывают беспокойство по поводу темпов экономического роста в начале 2020 года и могут стать причиной снижения ключевой ставки, сказал газете главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. По его словам, инфляционные риски остаются низкими, а надежды экономического роста — хрупкими.

В перспективах ускорения ВВП в начале 2020 года сомневаются и в Минэкономразвития. Риски ослабления экономики будут наблюдаться «до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса», считают в ведомстве. Другими словами, единственным источником роста экономики ведомство мыслит рост спроса, который возможен только за счет кредитования, для стимулирования которого как раз необходимо снижение ключевой ставки.

Другой потенциальный источник спроса — доходы населения — не показывает серьезных изменений в лучшую сторону. Реальные располагаемые доходы в 2019 году (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) выросли на 0,8% после роста на 0,1% годом ранее, сообщило Минэкономразвития со ссылкой на Росстат.

Реальные денежные доходы (то же самое, что располагаемые, только без учета обязательных платежей) выросли в 2019 году на 1,5% против 1,1% в 2018-м, приводит ведомство данные Росстата.

Однако расчеты статистического ведомства по реальным располагаемым доходам в последнее время вызывают вопросы у специалистов. В третьем квартале 2019 года Росстат объявил о 3-процентном их росте, что противоречило другим данным о состоянии экономики, писал РБК. Розничная торговля тогда снизилась, средний чек покупок граждан сократился, а платежи по кредитам — увеличились, сообщало издание.

Поэтому в действительности реальные доходы граждан в 2019 году могут быть ниже декларируемых 0,8%.