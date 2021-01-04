Россия: власти пытаются поднять экономику советскими методами

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в декабре 2020 года.

Ситуация в экономике плачевна: бизнес недосчитался половины годовой прибыли, а экономическая активность в регионах находится на минимальных значениях. В большинстве отраслей – проблемы, но больше всего пострадала сфера услуг. Приток иностранных инвестиций в Россию рухнул на 80%. Однако все это не помешало Всемирному банку улучшить прогноз по ВВП на 2020 год на один процентный пункт.

Главной экономической новостью месяца стал запредельный рост цен на некоторые продукты питания. Для того, чтобы сдержать цены, правительство прибегло к жестким мерам государственного регулирования. Но это не даст необходимого эффекта, считают эксперты, наоборот, может привести к дефициту важнейших товаров.

Всемирный банк увидел надежду на рост

В своем декабрьском докладе Всемирный банк отмечает, что приток прямых иностранных инвестиций в реальный сектор российской экономики за 9 месяцев 2020 года упал на 80%. Инвесторы сократили вложения во все развивающиеся экономики, однако «провал» этого показателя для России оказался в 2-3 раза больше.

При этом, эксперты организации улучшили прогноз по экономике России: они ожидают падения ВВП в 2020 году на 4%, а не на 5%, как в сентябре. Дальнейшие прогнозы тоже сдержанно оптимистичны. Позитивный сценарий предполагает вывод на рынок эффективной вакцины и повышения уверенности потребителей и бизнеса. В этом случае в 2021 году экономика может вырасти на 2,1%, а в 2022 году – на 3%. При пессимистичном сценарии, который предусматривает резкий всплеск заболеваемости COVID-19 в 2021 году, ВВП тоже будет расти (на 0,6% и 2,8% соответственно).

В регионах – упадок в большинстве отраслей

Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА), который отслеживает Центр развития Высшей школы экономики, снизился с 36,1% до 33,4% по итогам октября. Такие данные приводятся в декабрьском отчете «Комментарии о государстве и бизнесе».

Индекс РЭА ниже 50% свидетельствует об уменьшении экономической активности, выше 50% – о росте. В октябре 2020 года во всех федеральных округах наблюдалось ухудшение ситуации. Наиболее плачевное положение в Приволжском (20%) и Сибирском (26%) округах.

«В октябре наблюдался почти повсеместный спад экономической активности – даже несколько более глубокий, чем он был за месяц до этого. Развертывание второй волны пандемии очевидным образом притормозило начавшееся оживление», – отмечают эксперты и называют характер спада «тотальным».

В 13 регионах в негативной зоне оказались все отрасли, в 25 – падают 4 из 5 ключевых секторов. Среди отраслей самый низкий РАЭ в услугах – он уменьшился с 11% до 2,4%. В розничной торговли индекс снизился до 25,6%, в промышленности – до 39% и строительстве – до 42,7%. Лучше всех дела обстоят в оптовой торговле, где индекс подрос до 57,3% в среднем по стране.

Доллар

Курс рубля относительно основных валют сохраняет волатильность. Доллар в начале месяца стоил больше 76 рублей, к середине декабря подешевел до 73 рублей, а затем, совершив пике до 75,5 рублей, закрепился на уровне 73,5. Евро, начав с 91,3 рубля снижался до 88,6 рублей, завершает год на уровне чуть более 90 рублей за единицу европейской валюты.

Альфа-банк сохранил прогноз по курсу доллара на 2021 год на уровне 70-75 рублей.

«Однако мы видим существенные риски, что курс не удержится в этом интервале в ближайшие месяцы и будет слабее», – говорится в статье главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой. Повлиять на курсы валют могут санкционные риски со стороны США, медленное восстановление цен на нефть и рост спроса на валюту со стороны туристов, отмечает эксперт.

Три четверти россиян не следят за курсом валют, показал декабрьский опрос SuperJob. Это один из самых низких показателей интереса к динамике валют за шесть лет.

Россияне ждут дальнейшего роста цен

Банк России в декабре пересмотрел прогноз по инфляции в 2020 году. Она составит 4,6-4,9%, что выше на 0,7 п.п. октябрьских данных. Основной причиной назван рост цен на отдельные потребительские товары. «Волатильность ценовой динамики здесь прежде всего связана с ростом мировых продовольственных цен и ослаблением рубля», – пояснила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Индекс потребительских цен, по данным Росстата, с начала года до декабря составил 4,3%.

Граждане России оценивают рост цен в 2,5 раза выше, чем официальные ведомства, – по их ощущениям инфляция составила 12% за год. Такие данные содержатся в отчете ЦБ за декабрь 2020 года. Потребители ожидают дальнейшего роста цен и годовую инфляцию порядка 11,5%. Это самый высокий уровень инфляционных ожиданий за последние 4 года.

В начале года 26% граждан говорили, что цены растут быстрее, чем раньше. В конце года таких ответов стало 43%. В 2,5 раза стало больше тех, кто уверен, что в ближайший год очень сильно вырастут цены на продукты. Уже сейчас 43% опрошенных отмечают стремительный рост цен на сахар и соль, 37% – на мясо и птицу, 33% – на лекарства, 32% – на подсолнечное масло.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что цены на продукты повседневного спроса (FMCG) за год выросли на 14%, что также существенно выше официальных значений.

Стабилизировать любой ценой

9 декабря президент Владимир Путин возмутился ростом цен на сахар, растительное масло, макаронные изделия и поручил в течение недели принять решения для стабилизации цен. По данным Росстата на начало декабря, цены на сахар за год выросли на 72,7%, масло подсолнечное на 25,9%, мука пшеничная на 12,7%, макаронные изделия на 10,8%.

15 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, регулирующих цены на некоторые продукты. Так, одно из них фиксирует оптовые цены на сахар на уровне 36 рублей за килограмм, розничные – 46 рублей. Подсолнечное масло должно стоить до 95 рублей за литр в опте и 110 рублей – в рознице. Такие цены будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

В конце года сам Путин подписал поправки к закону, существенно расширяющие полномочия Кабмина по регулированию цен и наделяющие его правом фиксировать цены на социально значимые товары по своему усмотрению и на любой срок.

Эксперты считают, что остановить рост цен административными методами не получится.

«Ограничение цен неизбежно приведет к росту экспорта и увеличению дефицита продовольствия внутри страны. В свою очередь, экспортные пошлины или запреты могут привести к тому, что производители начнут сокращать издержки, снижая производство, приостанавливая мощности и теряя долю рынка», – считает президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган.

Корпоративные потери бьют рекорды

Росстат представил финансовые итоги деятельности компаний за 9 месяцев 2020 года (без банков и малого бизнеса). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) рухнул на 43,5% по отношению к прошлогодним данным. Он составил 6,97 трлн рублей против 12,35 трлн за январь-сентябрь 2019-го.

Выросла доля убыточных компаний (с 29,1% до 32,6%), которые вместе потеряли почти 5 трлн рублей, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибыльные предприятия получили доход в почти 12 трлн рублей (минус 14,3% относительно прошлогоднего показателя).

Это рекордный обвал корпоративных прибылей с начала 21 века, сказала изданию finanz.ru экономист Nordea по России Татьяна Евдокимова. До этого самые глубокие провалы были в 2014 году (минус 31,8%) и на фоне глобального экономического кризиса в 2008 году (минус 30,9%).

Худший год для бизнеса

Официальные данные о положении в бизнесе подтверждаются опросами. 36% российских компаний ожидают убытка по итогам года, выяснил сервис «Работа.ру» в ходе опроса работодателей. 28% опрошенных сказали, что это был самый плохой год за всю историю компании. Основными проблемами в 2020 году респонденты называли потерю заказчиков и клиентов (47%). 40% компаний приостанавливали деятельность во время локдауна. 25% работодателей сокращали штат, а 21% – урезали зарплаты.

Кроме этого, в ходе исследования выяснили, что 62% работодателей не планируют выплачивать премии сотрудникам по итогам года (в 2019 году таких было 51%). 13% будут премировать весь персонал, 25% – только некоторых сотрудников.