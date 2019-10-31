Россия: власти расширяют эксперимент с самозанятыми

Больше всего заявлений на легализацию поступило от самозанятых в таких сферах как репетиторство, перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, и реклама. (Фото: Минпросвещения РФ)

С 2020 года в пилотном проекте правительства РФ для самозанятых россиян примут участие еще 13 регионов страны. Об этом на прошлой неделе сообщил первый вице-премьер правительства и глава Минфина Антон Силуанов.

«В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте регионам, которые высокообеспеченные, регионы-доноры — 13 регионов таких», — сказал Силуанов в эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость».

В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, которым ввел на территории четырех российских регионов – Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана – режим экспериментального налогообложения для самозанятых россиян. Согласно российскому законодательству, самозанятыми являются те, кто без работодателя и наемных сотрудников получает доход от трудовой деятельности.

По оценкам экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), число самозанятых граждан в России составляет 16-17 миллионов человек. В общей численности занятого населения (71 миллион россиян) их доля составляет 22,4%. Большинство (64,1%) самозанятых работают без оформления трудовых отношений, что позволяет отнести их к сегменту «теневой» экономики РФ, в которой в целом, по данным Росстата, сейчас занято 15,25 миллиона человек, а по оценке РАНХиГС – до 25 млн.

Эксперимент правительства был задуман как способ вывести эти категорию населения в легальное поле. Согласно закону, чтобы получить официальный статус самозанятым на территориях пилотного проекта, необходимо зарегистрироваться в местном отделении Федеральной налоговой службы (ФНС). Если годовой доход такого гражданина не превышает 2,4 миллионов рублей, то он может получить право на специальный режим налогообложения, при котором ставка единого платежа составляет 4% (если он предоставляет товары и услуги для физических лиц) или 6% (если он работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями). Штраф за неуплату этих взносов составляет 20% от суммы в первый раз, и 100% в случае повторного нарушения в течение полугода.

Большая часть (63%) суммы из уплаченного налога поступает в региональный бюджет, остальное идет на формирование страхового взноса самозанятого на обязательное медицинское страхование. Однако, поскольку самозанятые не платят аналогичные взносы в бюджет Пенсионного фонда, период их работы в этом статусе не будет учитываться как трудовой стаж при формировании будущей пенсии. При этом регистрация позволяет самозанятым легально не платить с трудового дохода налог на доходы физических лиц (НДФЛ – 13%) и налог на добавленную стоимость (НДС – 20%) при продаже своей продукции.

Нововведение правительства привлекло определенный интерес со стороны самозанятых. Как сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, за 9 месяцев этого года легальный статус получили более 250 тысяч человек, которые в совокупности задекларировали доход более чем на 20 миллиардов рублей. По данным ФНС, большинство из них начали платить налоги впервые за весь период своей трудовой деятельности. Больше всего заявлений поступило от самозанятых в таких сферах как перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и реклама.

Между тем, по данным Росстата, число самозанятых в охваченных экспериментом субъектах составляет примерно 1,2 млн, а если произвести грубые подсчеты на основании данных Росстата об общей численности рабочей силы и исследования РАНХиГС по поводу доли самозанятых, то цифра возрастает до порядка 3 млн. Таким образом, в лучшем случае из «тени» пока вышел только примерно один самозанятый из пяти, в худшем – даже не каждый десятый.

Власти не объясняют, почему на приглашение официально оформить свои доходы отозвалось пока лишь меньшинство самозанятых. Одним из факторов может быть выявленное другим исследованием РАНХиГС позитивное отношение абсолютного большинства россиян к неофициальной занятости. В частности, в 2019 году почти три четверти опрошенных (72,9%) приветствовали оплату за работу или услуги «минуя кассу», хотя «респонденты, давшие такой ответ, понимали, что оплата “из рук в руки” проходит без уведомления налоговых органов и без выплаты налогов, то есть осуществляется в обход закона».

«Для большинства россиян неофициальная занятость остается единственной возможностью увеличить свой небольшой доход. Кроме того, она позволяет совмещать несколько видов деятельности или работать при наличии ограничений по возрасту или здоровью», – отмечается в исследовании РАНХиГС.

«Это говорит о значимости для граждан “теневого” рынка товаров и услуг в обеспечении их потребностей», – сказал Андрей Покида, директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, проводившего данное исследование.

Также самозанятые высказывали опасения, что, зарегистрировавшись, навсегда попадут «под колпак» налоговых органов, а также потеряют часть доходов, т.к. некоторые из их клиентов не захотят попадать в поле зрение налоговиков.

Тем не менее правительство, судя по всему, посчитало проект успешным, и решило распространить его на другие регионы. Изначально, по мнению Минфина, расширение эксперимента должно было произойти за счет регионов с большой долей «теневой» экономики. Среди возможных кандидатов с учетом этого показателя ведомство называло республики Северо-Кавказского федерального округа, в том числе Чечню и Дагестан, а также представителя Сибирского федерального округа – Республику Алтай. Однако, как пояснял в ходе Московского финансового форума замминистра финансов Илья Трунин, если правительство сосредоточится на регионах с высокой экономической активностью, в рамках эксперимента возникнет меньше рисков для бюджета.

Исходя из критерия отсутствия в бюджете региона дотаций от федерального правительства, в число участников эксперимента с самозанятыми с 2020 года могут войти Санкт-Петербург, Ленинградская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Возможно участие и Республики Коми и Калужской области – они получают из федерального бюджета незначительные средства. Впрочем, на остальные регионы РФ эксперимент также может распространиться уже во второй половине 2020 года.

Правда, как отметил Антон Силуанов, для этого Минфин и ФНС должны решить проблему злоупотреблений специальным налогообложением со стороны бизнеса.

«Некоторые ушлые предприниматели вместо своих штатных рабочих, по которым платятся страховые взносы, налоги и так далее, стали приглашать самозанятых. Налоговая служба это видит, но мы договорились, что год с момента реализации эксперимента мы не заходим, не проверяем бизнес. Но еще раз повторю — такие предприятия на счету у налоговой», — подчеркнул глава Минфина.

По словам Силуанова, для борьбы с неправомерным использованием льготной ставки налога ФНС будет создавать специальную технологию, которая будет построена на обработке больших данных.