Россия: власти сокращают квоты для трудовых мигрантов

На фоне растущего дефицита квалифицированных кадров, правительство готовится сократить квоту на работу специалистов из дальнего зарубежья. Вдобавок региональные власти, возможно, получат право ограничивать число патентов, выдаваемых трудовым мигрантам из СНГ.

Наконец, власти некоторых регионов уже запрещают работать мигрантам в определенных сферах. Некоторые эксперты сомневаются в эффективности системы квотирования.

Как квотируют миграцию в России

Правительство РФ ограничило прием трудовых мигрантов из дальнего зарубежья в 2020 году квотой в размере 105 тыс. человек, что на 27,4% меньше 2019 года.

Квота не распространяется на граждан стран СНГ, однако касается таких государств ближнего зарубежья, как, например, Грузия (не считая Абхазии и Южной Осетии) и Туркменистан.

Ограничения коснутся лишь определенных профессиональных групп. Россия не ставит лимитов артистам, режиссерам, директорам, журналистам, авиатехникам и некоторым другим инженерно-техническим специалистам.

Среди иностранцев, трудоустраиваемых по квоте, абсолютный приоритет отдан квалифицированным кадрам. Например, планируется привлечь 14,7 тыс. руководителей и специалистов и только 2,6 тыс. разнорабочих.

Самые широкие квоты предоставлены горнякам, строителям, обработчикам металла, машиностроителям и другим промышленным специальностям (на них в общей сложности приходится 70,3 тыс. квотированных рабочих мест).

Как пояснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, квоты на 96,5% обеспечат спрос работодателей, в том числе на таких объектах, как космодром «Восточный», газопровод «Сила Сибири» и Западно-Сибирский нефтехимический комплекс в Тюменской области.

Присутствие на рынке труда работников из ближнего зарубежья также квотируется, но не в абсолютных цифрах, а в процентах к количеству занятых в той или иной отрасли. Например, строительные компании не вправе нанимать больше 80% мигрантов, а для аптек норматив составляет 0%. При этом ограничения касаются всех иностранцев, а не только граждан стран СНГ.

Есть ли смысл в квотах для квалифицированных мигрантов

Вряд ли сокращение квот может объясняться ростом квалифицированных кадров внутри страны. Как сообщал «Коммерсантъ», перечень дефицитных профессий вырос вдвое за последние четыре года (с 74 до 135 позиций). Минтруд даже ввел упрощенный порядок для получения российского гражданства для этих 135 специальностей — в основном это врачи, инженеры и квалифицированные рабочие.

Согласно комментарию Минтруда, предоставленному «Коммерсанту», самые дефицитные группы трудящихся — квалифицированные строители (отрасли недостает 182,6 тыс. человек), металлообработчики и машиностроители (166 тыс.), то есть именно те категории рабочих, для которых установлены квоты, хотя и самые крупные.

По мнению эксперта по проблемам миграции РАНХиГС Юлии Флоринской, квоты для профессионалов из визовых стран никак не влияют на рынок труда, поскольку доля таких работников среди трудовых мигрантов ничтожно мала.

По данным мониторинга РАНХиГС, доля граждан стран дальнего зарубежья 1 июня 2019 года составляла лишь 3% из 4,4 млн работавших в тот момент в России иностранцев, или 132 тыс. человек, в то время как в 2011-2013 годах — 16%.

На фоне экономического и внешнеполитического кризиса количество выданных разрешений на работу квалифицированным кадрам (включая граждан стран СНГ) упало со 158 тыс. в 2014 году до 46,4 тыс. в 2015-м, и до 30,7 тыс. в 2016-м. В 2018 году таких разрешений было 48,3 тыс.

Таким образом, квоты, установленные для профессионалов из визовых стран, составляющих небольшую долю квалифицированных мигрантов, более чем вдвое превышают численность всех въезжающих в страну иностранных специалистов.

Разрешат ли губернаторам бороться с мигрантами

Доля иностранных работников (в том числе из СНГ) в составе рабочей силы предприятий в 2020 году осталась прежней. Однако, как сообщали «Известия», Минтруд подготовил законопроект, позволяющий губернаторам самостоятельно ограничивать количество выдаваемых патентов на работу для иностранцев (патент представляет собой упрощенный способ найма работников из безвизовых стран — Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины, а также самопровозглашенной Абхазии).

Весной 2019 года запрет на 33 профессии для иностранцев ввела Якутия после антимигрантских волнений в марте. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, член партии ЛДПР, известной националистической риторикой, в частности, запретил мигрантам работать водителями в общественном транспорте. Аналогичный запрет был введен в Приморском крае. Такие же меры, но в других сферах, в 2016-2017 годах ввели на Сахалине, а в 2019 году список запрещенных профессий там расширили.

Вместе с тем некоторые регионы ощущают нехватку рабочих рук. Например, Москва, Бурятия и Амурская область, где идут крупные стройки, добились, чтобы отраслевой лимит на них не распространялся, пишут «Известия». Как заявили в 2018 году в правительстве Бурятии, стройиндустрия республики, где наблюдается миграционная убыль населения, не может обойтись без бетонщиков, арматурщиков и каменщиков из Китая.

Некоторые эксперты, опрошенные телеканалом ОТР, объясняют региональные запреты не интересами местных работников и работодателей, а популизмом. По данным опросов, антимигрантские настроения в России, несколько ослабевшие в последние годы, вновь усиливаются.

На неэффективность квотирования указывал и Всемирный банк. Как сказано в обзоре экономики Европы и Центральной Азии, квоты приводят к тому, что бюрократы, а не рынок, оценивают потребность в иностранной рабочей силе, что в конечном счете способствует коррупции и нелегальной занятости. По мнению экспертов ВБ, замена квот налоговыми механизмами регулирования миграции пополнит бюджет и уменьшит культурную враждебность по отношению к иностранцам.