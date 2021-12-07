Россия: вместо поддержки экономики – рост расходов на силовиков

Принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2022 год предусматривает резкий рост расходов на национальную безопасность, оборону и правоохранительную деятельность и сокращение ассигнований на здравоохранение, социальную политику и поддержку экономики. (Фото: Минобороны РФ)

Дайджест ключевых событий в экономике в ноябре 2021 года.

Власти демонстрируют оптимизм по поводу состояния экономики. Например, увеличение налогов практически на треть в 2021 году объясняют восстановлением экономики и доходов населения. Однако бизнес не доверяет правительству, а граждане продолжают увязать в кредитах до зарплаты.

Рост цен на еду может продолжиться и в 2022 году – об этом говорит даже ЦБ. Чтобы экономика в следующем году росла хотя бы на 2%, нужно удачное стечение маловероятных обстоятельств, считают эксперты.

Между тем, системы здравоохранения и пенсионных накоплений неэффективны, показывают исследования. А государство продолжает урезать расходы именно по этим направлениям, усиливая финансирование силовых структур и оборонных статей.

Валютный и фондовый рынки обновили антирекорды

Наиболее негативное влияние на российские рынки в ноябре оказали сообщения о новом штамме коронавируса и его возможной устойчивости к существующим вакцинам, а значит – риске новых локдаунов и падения спроса на нефть. «Нефть за один торговый день (26 ноября – ред.) потеряла более 11%, что негативно сказалось на отечественных индексах», – пишет Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытые инвестиции».

На рубль оказывали влияние и другие факторы: обострение обстановки на границе Беларуси и Польши, сообщения о скоплении российских войск в районе Донбасса и вероятности новых санкций, карабахский конфликт. За месяц курс рубля обвалился на 6,5% по отношению к доллару и на 3,4% к евро. Доллар дорожал с 71 до 75,6 рубля, евро – с 82,2 до 85 рублей (пиковые значения на 27 ноября).

Нефть вряд ли продолжит серьезно падать, а рубль еще не исчерпал потенциала ослабления и может пробить отметку в 76-77 рубля за доллар, считает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Инвесторы «сбрасывали» рисковые активы и распродавали акции. «Больше всего пострадали акции нефтегазового сектора и акции циклических секторов», – анализируют в ИГ «УНИВЕР Капитал». На фондовой рынке наметился нисходящий тренд, отмечают аналитики «Алор Брокер». «Перспектив уверенного роста индекса Мосбиржи мы не видим из-за слабости отечественной экономики и жесткой денежно-кредитной политики Банка России», – пишут они.

В последние два дня ноября инвесторы оправились от паники: российский рынок практически отыграл падение, индексы Мосбиржи и РТС пошли вверх, вслед за ростом цен на нефть немного укрепился рубль.

Замедления инфляции не предвидится

В ноябре инфляция в России составила почти 1%, а с начала года – превысила 7,5%.

С «личной» инфляцией ситуация гораздо хуже: продолжают дорожать базовые продукты, на которые и расходуется большая часть доходов большинства россиян. С начала года выросли цены на все виды мяса: на 13,8% подорожала говядина, на 27,6% – курятина, на 15,2% – свинина. Гречка выросла в цене на 4,6% за месяц и на 20,5% с начала года. Яйца дорожали в среднем на 1% в неделю в ноябре (+10% с начала года).

Резкий рост цен на продовольствие возможен и в 2022 году – из-за плохого урожая и увеличения стоимости энергии и удобрений, сказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

«Высокий уровень инфляционных ожиданий подтверждает наше мнение, что ЦБ, скорее всего, повысит ставку на 100 б. п. на своем декабрьском заседании», – прогнозируют в Альфа-Банке рост ключевой ставки. С начала года ЦБ повышает ключевую ставку, пытаясь обуздать инфляцию: за это время она выросла на 3,25 процентных пункта – до 7,5%.

Рост экономики скоро сойдет на нет

По предварительной оценке Росстата, ВВП России в третьем квартале 2021 года вырос на 4,3% год к году. Такой же динамики ожидают по итогам года и эксперты, опрошенные Центром развития Высшей школы экономики. Однако восстановительный рост ограничится только текущим годом. Далее экономика будет расти темпами около 2% ежегодно. Большинство экспертов не верят в прогнозируемый Минэкономразвития 3-процентный рост в 2022 году, говорится в обзоре ВШЭ.

«Восстановительный рост экономики подошел к концу и, на наш взгляд, даже для достижения уровня 2% год к году в 2022 г. (который является нижней границей прогноза ЦБ и соответствует инерционному прогнозному сценарию МЭР) потребуются дополнительные факторы роста, которые в условиях запланированного профицита бюджета и замедления динамики потребсектора нам достаточно сложно предположить», – пишут аналитики Райффайзенбанка. По их оценкам, рост экономики в 2022 году не превысит отметку в 1,5%.

Расходы на «социалку» и экономику урежут

Госдума РФ в третьем чтении утвердила проект федерального бюджета на 2022 год. В нем предусмотрено сокращение расходов на здравоохранение, социальную политику и поддержку экономики. Доходы бюджета в следующем году составят 25,021 трлн рублей, расходы – 23,694 трлн рублей. В 2021 году доходы прогнозировались на уровне 18,8 трлн рублей, расходы – 21,5 трлн рублей.

Несмотря на рост доходов, в 2022 году система здравоохранения недополучит 117 млрд рублей (финансирование сокращено с 1,362 трлн до 1,245 трлн рублей). Минус 371 млрд рублей – по статье «социальная политика», минус 152 млрд – на развитие пенсионной системы, столько же не досчитается госпрограмма поддержки национальной экономики.

Зато на национальную безопасность и правоохранительную деятельность расходы увеличатся на 17% – с 2,384 до 2,799 трлн рублей. По статье «Национальная оборона» расходы вырастут до 3,51 трлн рублей – на 129 млрд рублей.

Государство сокращает финансирование здравоохранения на фоне угрозы новых волн пандемии и низкого уровня медицинского обеспечения населения. Счетная палата опубликовала доклад, в рамках которого эксперты ведомства проанализировали государственные расходы на здравоохранение в 31 стране мира. Выяснилось, что Россия – аутсайдер рейтинга. При низком уровне расходов в целом, в стране наиболее высокая доля внебюджетных расходов – то есть средств фонда ОМС, который формируется за счет соответствующих взносов с зарплат. Система ОМС в стране функционирует недостаточно эффективно, делается вывод в докладе.

Сборы с бизнеса и населения выросли на треть

Федеральная налоговая служба (ФНС) в этом году планирует собрать налогов на 7 трлн больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил на встрече с президентом глава ведомства Даниил Егоров. По его данным, за 10 месяцев служба собрала налогов на 37% больше, чем за тот же период прошлого года. На 17% больше поступило средств подоходного налога. Это косвенный показатель роста реальных доходов населения, считает чиновник. Рост налоговых поступлений преподносится как маркер позитивной ситуации в бизнесе и обществе.

Между тем бизнес – основной поставщик налогов – не доверяет власти. Компания PwC повторила опрос 1 тыс. предпринимателей, который впервые провела 3 года назад в 2018 году. Его результаты практически не изменились: 88% опрошенных считают, что вести бизнес в России сложно или очень сложно; 60% пожаловались на высокий уровень экономической преступности; 69% – на коррупцию. Больше половины предпринимателей не доверяют правительству и судам.

Официально доходы растут, а кредиты платить нечем

Официальные заявления о росте располагаемых реальных доходов населения не находят фактического подкрепления. По оценке Росстата, в третьем квартале 2021 года они выросли на 8,1% в сравнении с третьим кварталом 2020 года.

«Однако рост денежных доходов населения в третьем квартале 2021 г. был в первую очередь связан с масштабными единовременными социальными выплатами семьям с детьми и пенсионерам. Доля социальных выплат в структуре денежных доходов в 3 квартале достигла максимального за последние годы значения – 23,1%. Это почти на 3 п.п. выше, чем во 2 квартале и на 1 п.п. превосходит уровень аналогичного периода прошлого года», – говорится в обзоре Института социальной политики Высшей школы экономики.

Население продолжает влезать в кредитную кабалу. Больше половины займов в сегменте «до зарплаты» (PDL: до 30 тыс. рублей на срок до 30 дней) – просрочены. Такие данные приводит директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков по итогам первого полугодия 2021 года, пишет ТАСС.

«Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28%, но при этом очень сильно эта просрочка разнится от вида займа, например, по PDL у нас просрочка сегодня порядка 55-57%», – сказал он.

Пенсионная система – среди отстающих

В 2020 году средняя реальная доходность пенсионных накоплений граждан России составила 0,2%, говорится в ежегодном докладе ОЭСР. Это в 16 раз меньше, чем в странах ОЭСР (3,2%), и только 5 стран из 70 показали еще худшие результаты (среди них Австралия, Таиланд, Чехия, Польша и Суринам). Последние 5 лет пенсионные взносы в России показывали доходность на уровне 2% в год. При этом российские работодатели платят в пенсионную систему за своих работников больше, чем в среднем в странах ОЭСР – 22% против 18%.

Средняя страховая пенсия в 2021 году составляет 16,8 тыс. рублей. Из-за низкой пенсии 61% россиян планируют продолжать работать и после достижения пенсионного возраста, показал опрос «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Годом ранее такой ответы дали только 39% опрошенных.

Россия убирает экономическую границу с ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины». Этот документ приравнивает компании из ЛНР и ДНР к российским. Так, продукция из непризнанных республик может быть допущена к закупкам в рамках госзаказа. Отменяются квоты на импорт и экспорт. Меры называют временными – до момента политического урегулирования ситуации. Их декларируемая цель – поддержка уровня жизни населения в этих регионах в условиях экономической блокады.

В ЛНР назвали этот указ «серьезным шагом к интеграции» с Россией.

Нефтяным компаниям заплатят за сдерживание цен

Нефтяные компании получат порядка 800 млрд рублей из федерального бюджета в 2021-2023 годах. Такая мера должна сдержать рост внутренних цен на бензин, пишет finanz.ru со ссылкой на материалы Минфина. Это рекордная сумма за время существования специального механизма госрегулирования в отрасли. Так называемый демпфер введен в 2018 году. Он предполагает, что если компании продают на экспорт дороже, чем внутри страны, то государство компенсирует часть недополученной прибыли. Если наоборот – то компании делают отчисления в бюджет.

В 2020 году нефтяные компании перечислили в бюджет 356 млрд рублей, так как цены на внутреннем рынке не падали одновременно с мировыми. В этом году ситуация обратная и она сохранится в ближайшие два года, оценили в Минфине. В этом году нефтяники получат 469 млрд рублей, в 2022-м – 252,4 млрд рублей, в 2023-м – 76,2 млрд.

Расходы на поддержку бензинового рынка в этом году превышают бюджет на ЖКХ, однако топливо все равно дорожает. По данным Росстата, с начала года бензин вырос в цене на 3,2 рубля за литр.

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов считает, демпфер – реально работающий механизм. Если бы не он, то бензин стоил бы больше на 15 рублей, сказал он в интервью «Коммерсанту».