Россия: внутренний туризм процветает только на бумаге?

Несмотря на войну, российское правительство прогнозирует успешный год для внутреннего туризма. Но эти заявления не очень вяжутся с сообщениями о том, что россияне отказываются посещать местные курорты, а представители туристической отрасли несут потери.

Власти излучают оптимизм

В конце мая и в разгар военных действий правительство России подвело первые итоги национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «В прошлом году внутренний турпоток составил 56,5 миллиона человек при плановом значении 52,2 миллиона, а в этом году мы ставим себе цель обеспечить достижение показателя в 61,2 миллиона», – заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Власти продолжают активно рекламировать внутренний туризм и оказывать меры его поддержки. В частности, они утверждают, что финансирование туристической отрасли возросло с 7 млрд в 2019 году до 70 млрд в нынешнем. По словам главы корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, туристическая инфраструктура в России может стать одной из значимых точек роста в новых экономических реалиях. На сегодняшний день корпорацией сформировано 53 инвестпроекта в 27 регионах страны, что позволит увеличить турпоток на 10 млн туристов, считает Суханов.

Позитивный настрой подкрепляет своими заявлениями и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. На апрельском брифинге она сказала, что программа кешбэка за внутренний туризм в 2022 году вызвала ажиотажный спрос – ей воспользовались 2,4 миллиона человек, которые купили туры на 44 млрд рублей.

Данные туриндустрии рисуют мрачную картину

Данные аналитической службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) существенно противоречат прогнозируемым результатам чиновников. «На 30 мая общий объем продаж летних турпакетов в целом по рынку сократился на 15-20% по сравнению с летом 2021 года. Глубина бронирования еще больше снизилась, даже по сравнению с “ковидными” временами. По курортам юга России структура следующая: июнь – 45% бронирований, июль – 35%, август – около 25%. На 30 мая по сравнению с бронированиями лета на эту же дату в 2021 году потери составляют в среднем по рынку порядка 15-18%. Больше всего просел Крым. По этом направлению отмечается наибольшее падение бронирований – от 50 до 80% год к году», – говорится в отчете АТОР.

Значительное падение турпотока в Крыму наблюдают и местные представители туристической отрасли. Мертвый сезон – это то, что обычно наблюдается в курортных городах зимой, делится помощник капитана прогулочного катера в городе Алушта Ярослав Савельев. «Сегодня мы как раз наблюдаем такой сезон. И это даже не ковидные времена, когда людей в Алуште или Ялте было мало. Пляжи, рестораны, отели, катера – все опустело. Часть гостиниц даже не планируют открываться в этом сезоне. Мы выживаем только благодаря выходным, когда погулять на побережье приезжают жители соседних городов. Но это лишь малый процент выручки. Такого упадка мы не видели никогда даже несмотря на то, что железнодорожные билеты невозможно приобрести. Но где все эти туристы, мы не знаем», – сокрушается Савельев.

Данная картина сильно контрастирует с прогнозами де-факто властей полуострова, которые весной заявляли, что «в этом году у нас ожидается рекордный турпоток» и «сомнений нет – будет рекорд».

Статистика отдыха в других регионах также не самая радужная. Согласно упомянутому выше отчету АТОР, более 60% летних путевок приходятся на Краснодарский край, «с безусловным лидером – Сочи». Тем не менее показатели пассажиропотока в аэропорту Анапы упали на 29,8% по сравнению с прошлым годом. Также на 10% просели цифры прибывающих в Сочи, несмотря на то, что он сегодня является основным туристическим хабом юга России.

Что говорят сами туристы

«Про Крым. Все хорошо здесь, туристов нет, пляжи пустые даже в выходные, пробок нет, Таврида летит, дороги тоже пустые. Пусто, как никогда. Цены высокие на все. Все сильно подорожало. Туристов нет, цены вверх, как обычно», – написала 4 июня на своей странице в Facebook отдыхающая Людмила Гончарук, подкрепив свои слова фотографиями безлюдных пляжей.

Проблемы наблюдаются и в Краснодарском крае. По запросу «Сочи 2022» социальные сети находят сотни негативных отзывов и комментариев о нынешнем сезоне. «Никто и никогда, имея выбор и загранпаспорт, добровольно за эти деньги туда не поедет, – жалуется туристка Ольга Викентиева. – Я не отдыхала на наших морских курортах 12 лет. И окончательно зареклась ездить на наш юг. Главные девизы нашего юга: и так сойдет, не мы для отдыхающих, а отдыхающие для нас, никуда не денетесь – все равно к нам приедете… Цена начинается от 20000 рублей за двухместный номер в сутки с завтраком. Забавная цена для страны, в которой средняя зарплата составляет 30000 рублей в месяц. И даже сегодня, несмотря на все ограничения зарубежных поездок, отдых на иностранных курортах обходится в разы дешевле нашего Краснодарского края».

Не особо стыкуются с данными властей и результаты опросов населения. В то время как власти прогнозируют рост числа внутренних туристов до 61,2 миллиона человек, т.е. 42% всего населения страны, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, в предстоящий сезон отпусков большая часть жителей России останется дома – 52%, а дачный отдых предпочтут 39% россиян, и лишь небольшая часть намерена поехать дальше собственного садового участка.

Иными словами, цифры властей могут согласовываться с реальностью только если «внутренним туризмом» считать и копание в собственном огороде.

«Я очень скептически отношусь к туристическому потоку, потому что эта фраза – обезличивание, – полагает директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова. – За этим словосочетанием должны стоять объективные показатели, экономические, а не просто цифры – это лукавая статистика».