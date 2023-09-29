Россия: война Кремлю всего дороже

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российский лидер Владимир Путин в ближайшие годы не собирается прекращать агрессию против Украины. Лишним подтверждением этого стал разработанный правительством бюджет на 2024 год, предусматривающий увеличение расходов на триллионы рублей, из которых рекордные почти 11 трлн уйдут на военные нужды. И это не считая 3,5 трлн на «национальную безопасность». При этом такими категориями как образование и медицина решено пренебречь. Расплачиваться за воинственные настроения Кремля придется, как всегда, россиянам, которых ждут резкое повышение тарифов на газ, услуги ЖКХ и прочие прелести разгоняющейся инфляции. Кстати, на себе и верхушке своего режима Путин решил не экономить и подписал указ о повышении зарплат топ-чиновникам.

Расстрельный бюджет

Разработанный правительством РФ бюджет на 2024 год не оставил сомнений в намерениях Путина долго воевать против Украины. Во-первых, по расчетам Кабмина, расходы федеральной казны в новом году вырастут до 36,6 трлн (против 29 трлн в нынешнем). Ради выполнения этих целей из налогоплательщиков и экономики в целом планируют выколотить 35 трлн (против 26 трлн в 2023-м). Во-вторых, как отмечают аналитики, впервые в истории России расходы на армию займут самую большую долю в тратах государства. В 2024 году Кремль решил потратить на войну и армию рекордные 10,8 трлн рублей – в три раза больше, чем в 2021-м – в последний предвоенный год (3,4 трлн). Кстати, еще осенью 2022 он планировал, что эти расходы в 2024-м составят всего 4,6 трлн. Очевидно, с войной не «все идет по плану», т.к. в 2023 году тоже рассчитывали потратить менее 5 трлн, но расходы уже выросли до 6,4 трлн, а по информации Reuters, – и вовсе до 9,7 трлн.

Таким образом в 2024 году траты на армию составят 29,5% всех расходов правительства – последний раз сопоставимая в процентах доля в структуре казны была зафиксирована в бюджете СССР в 1990 году – накануне распада Союза. Тем временем, если прибавить к «национальной обороне» ассигнования на «национальную безопасность», которая включает МВД, Росгвардию, Следственный комитет, ФСИН и другие силовые структуры, то расходы на эту сферу составят космические почти 40%.

Кроме того, впервые расходы на армию окажутся больше, чем на «социальную политику». Эта статья учитывает пенсии, пособия и другие соцвыплаты, которые, впрочем, тоже вырастут на 1,2 трлн и составят 7,7 трлн рублей. Примечательно, что объемы этого пункта в бюджете и то лишний раз подтверждают агрессивные планы Кремля, которому, безусловно, необходимо задабривать население подачками от государства, да еще и в преддверии выборов президента в марте 2024-го.

Между тем на образовании (1,5 трлн) и здравоохранении (1,6 трлн) решено сэкономить. Траты на эти, видимо, не столь важные составляющие жизни общества, окажутся в семь раз меньше военных. А суммы в 7,4 трлн рублей, на которую увеличилась «оборонная» статья с 2021 года, хватило бы на пять бюджетов образца-2024 на образование и медицину.

Чиновники, правда, своих агрессивных аппетитов не скрывают. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «такое повышение абсолютно необходимо», поскольку Россия, оказывается, живет в состоянии «гибридной войны», которую против нее «развязали», «и это требует высоких расходов». Министр финансов Антон Силуанов был еще искреннее и заявил, что бюджет сверстан из принципа «все для фронта, все для победы».

Щедрые россияне

Расплачиваться за подобные подношения «богу войны» будут, естественно, россияне. Для них Кремль уготовил особую роль «кормильцев» режима и его геополитических аппетитов. Так, власти запланировали рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для граждан, чтобы компенсировать потерю трех четвертей выручки «Газпрома» на ключевом – европейском – рынке. Цены на «голубое топливо» для населения с июля 2024 года вырастут на 11,2%, а с июля 2025-го – еще на 8,2%. Таким образом, за два года стоимость газа для россиян, живущих в самой богатой этим ресурсом стране мира, взлетит на 20%, а с начала агрессии против Украины – на 34%.

До войны цены на газ тоже росли, но не так резко. Индексация в 2020-м и 2021 годах составила 3%, в 2019-м – 1,4%, в 2018-м – 3,4%.

И, конечно, подорожает не только газ. Стоимость электроэнергии для россиян за два ближайших года вырастет как минимум на 15%. В целом рост среднего платежа за услуги ЖКХ, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году составит 9,8%. При этом, как уточнили в ведомстве, окончательные размеры квитанций установят региональные власти. К тому же, уже с 1 декабря 2023 года на 10,75% увеличатся тарифы на грузовые и пассажирские перевозки, а затем с 1 января 2025-го и с 1 января 2026-го – еще на 7,5% и 7,3% соответственно. По мнению аналитиков, запланированные поборы с населения крайне затруднят задачу Центробанка обуздать инфляцию и поддержать ценовую стабильность в стране.

А ведь даже по официальным данным Росстата, извечного союзника Кремля в создании благоприятной картинки, инфляция в России нарастает с каждой неделей. С 19 по 25 сентября ведомство зафиксировало рост цен на 0,28%, хотя еще неделей ранее наблюдалось увеличение на 0,13%. В годовом выражении Росстат насчитал инфляцию в 5,74%. При этом дорожает примерно все, включая бензин и дизель, снижения стоимости которого от правительства отчаянно требует Путин, вероятно, опасаясь народного гнева.

Принятые на прошлой неделе Кабмином меры не сработали, из-за чего Путин снова собрал министров. «Цена-то растет в рознице. Мера принята, а цены растут», – выразил недоумение он и рассказал чиновником о страдающих из-за этого гражданах, которые, по его словам, вынуждены ездить в соседние регионы за бензином и дизелем. «Что там происходит в этих других звеньях – это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», – рассердился Путин на министров, не способных рассказать нацлидеру, что в условиях войны и санкций не так-то просто обуздать цены в поломанной экономической системе.

Тем не менее Путин нашел спасительную для всех схему и предложил ее реализовать своим чиновникам: сперва насытить бензином внутренний рынок, а лишь затем отправлять излишки на экспорт. Кроме того, он призвал «с компаниями плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали». Так или иначе после креативных советов от президента вице-премьер Александр Новак провел внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний и потребовал от них срочно снизить розничные цены на нефтепродукты, пригрозив жесткими регуляторными мерами со стороны правительства.

Так или иначе, даже если властям удастся сбить стоимость бензина и дизеля для населения путем грубого вмешательства государства в дела рынка, надежд обуздать инфляцию в целом у них остается все меньше. По прогнозу главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в этом году «декабрь к декабрю» рост цен официально составит 7,5%, а среднегодовая инфляция в 2024-м ожидается, как минимум, на уровне 7,2%.

И как не раз отмечал Центробанк, одна из причин буйного подорожания всего и вся – резкое ослабление рубля. Решетников, впрочем, нашел, как ему кажется, решение этой проблемы. По его мнению, необходимо создать «некую мембрану между внутренним и внешним рынками рублей» по аналогии с «китайской моделью», чтобы сократить свободный вывод нацвалюты за границу и укрепить курс. Другими словами, министр предложил перенять опыт КНР, где существует внешний и внутренний курс юаня, чтобы контролировать стоимость валюты и трансграничные потоки капитала.

Правда, не до конца понятно, что именно предложил Решетников, поскольку одновременно он заверил, что категорически против двух курсов рубля – внутреннего и внешнего. Тем не менее, по мнению экономистов, идея министра в нынешних условиях в любом случае нереализуема. Чтобы провернуть такую схему, необходимо открыть за границей центры торговли рублями, а российские банки должны свободно работать вне России. Очевидно, что в условиях войны и санкций ни того, ни другого не будет. Впрочем, к выборам президента РФ в марте 2024 года Минэкономразвития пообещало в любом случае укрепить курс рубля на хотя бы на 10%.

Несмотря на кризис и непомерные расходы правительства, про себя и своих товарищей Путин, однако, не забывает. На днях он подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих… а именно, например, президенту, премьер-министру, зампредседателю Совбеза (Дмитрию Медведеву, мечтающему о войне с НАТО), генпрокурору, главе Следственного комитета, а также руководителям министерств, ведомств и другим федеральным чиновникам.

И пока высшие чиновники отмечают прибавку к зарплате, у нищающих россиян, кажется, всё не вполне в порядке. Так, согласно опросу «Левада-центра», 29% граждан считают, что «терпеть наше бедственное положение уже невозможно». Еще 45% еще пока уверены, что «жить трудно, но можно терпеть». Мнения – «не все так плохо и можно жить» – придерживаются 19% населения, а «все в полном порядке» у себя зафиксировали лишь 6%.

Впрочем, с теми, кто расстраивается из-за разгона инфляции и растущих ценников в магазинах, министр финансов Силуанов поделился, как он сам выразился, «правильной мыслью», которую «прочитал в интернете». «Если не покупать, то цены нормальные», – сказал чиновник.

И тут, возможно, стоило бы возмутиться столь неуместным шуткам главы Минфина, но в России представителям режима с некоторых пор, кажется, можно всё. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видео, подтверждающее избиение его сыном Адамом брошенного за сожжение Корана в чеченское СИЗО Никиты Журавеля. Тот факт, что это тянет на несколько уголовных статей, правоохранителей совсем не смутил. И несмотря на ожидания со стороны общественности хоть каких-то последствий для чеченского диктатора, они, естественно, не наступили. Более того, Путин фактически одобрил откровенное беззаконие в Российской Федерации и, встретившись с Кадыровым, всячески хвалил его за «положительную динамику» в Чечне и выполнил все его просьбы.