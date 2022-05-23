Россия: война может обнулить результаты долгой борьбы за рождаемость

Спад рождаемости начался ещё в середине прошлого десятилетия, когда экономическая стагнация, потеря образа будущего и другие причины вынудили многих отложить рождение детей. Не помогли ни упорная пропаганда «традиционных ценностей», ни даже материальная поддержка родителей, которой уделялось довольно много внимания. В начале 2020-х уровень рождаемости был примерно таким же, как в конце нулевых. Война в Украине может отправить страну прямиком в 1990-е.

Как менялась рождаемость при Путине

В 2002-м в России, по официальным данным, жило 145,2 млн человек – почти на 2 млн меньше, чем в 1989-м; средний возраст (37 лет) был на четыре года выше, чем в Перестройку, а численность детей и подростков сократилась почти на 30%, показала перепись.

Ответом властей стала программа материнского капитала и другие меры социальной поддержки, а также пропаганда консервативных семейных ценностей, со временем переросшая в государственную гомофобию, ограничения на аборты и культурную войну с Западом.

В эффективности агитации есть основания сомневаться, но политика сначала принесла определенные плоды: если в 1999-м число родившихся составило 1,2 млн., то в 2012-2015 гг. – около 1,9 млн. Однако к началу 2022 года этот показатель опустился до 1,4 млн, и продолжает медленно сокращаться.

Падает не только абсолютное число новорожденных, но и суммарный коэффициент рождаемости (СКР), показывающий, сколько детей гипотетически родила бы одна россиянка в течение репродуктивного возраста (15-49 лет) при сохранении рождаемости на уровне данного года. Считается, что если СКР ниже 2,1, то население сокращается, а если выше – растёт.

В 2000-м индикатор был на историческом минимуме: 1,195; вскоре после введения маткапитала в 2007-м – уже 1,5. К 2013-му (после введения региональных маткапиталов) он вырос до 1,7, то есть примерно соответствовал ситуации 1991 года, но всё ещё не покрывал естественную убыль населения.

Пик рождаемости – 1,78 ребёнка на женщину – пришёлся на переломный во многих отношениях 2015-й, а затем кривая резко пошла вниз. С 2019-го СКР держится на уровне около 1,5, то есть примерно равен показателям конца нулевых.

Почему рождаемость снижается?

Отчасти спад числа родившихся (но не рождаемости) объясняется демографическим «эхом 1990-х». Если в 2010-м в России жило 45,4 млн человек, потенциально способных к продолжению рода, то в 2020-м – всего 41 млн. Женщин в наиболее благоприятном для деторождения возрасте: 20-29-лет, стало меньше на 37,5% за двенадцать лет. Однако это неполное объяснение.

Главной причиной невысокой рождаемости является низкий уровень жизни. Материальные трудности (нехватка денег, собственного жилья и тому подобное) неизменно лидируют в опросах, когда речь заходит о помехах к рождению детей. А, учитывая, что реальные доходы россиян стагнируют или снижаются десять лет подряд даже согласно склонной к оптимизму госстатистике, не удивительно, что и СКР соответствует реалиям конца нулевых.

Другая причина – переоценка ценностей и изменения в образе жизни. Россиянки и россияне всё меньше следуют пословице: «дал бог зайку, даст и лужайку». Профессиональная самореализация, карьера, гармония в отношениях выходят на первый план, а продолжение рода реже воспринимается как долг и чаще – как личный выбор.

Поэтому многие пары, особенно в крупных городах, откладывают беременность на более поздний срок, заводят меньше детей, а то и вовсе считают себя «чайлд-фри» (что встречает всё меньше осуждения).

Доля россиян, полагающих, что зрелый человек не может быть по-настоящему счастлив, не имея детей, сократилась, согласно опросам, с 64% в 2008-м до 55% в 2020-м, а сторонников противоположного мнения – выросла с 16% до 28%.

Впрочем, говорить о победе подобных взглядов в России, конечно, не приходится. Новая этика находит отклик в среде образованных и относительно обеспеченных горожан, тогда как население в целом, скорее, держится традиционных воззрений на брак, семью, детей и гендерные роли.

Насколько эффективна поддержка рождаемости?

По мнению независимого демографа Алексея Ракши, рождаемость в России весьма чувствительна к мерам социальной помощи, которые вводит или отменяет правительство.

Иллюстрацией тезиса служит замедление темпов снижения рождаемости в период пандемии. Хотя некоторые аналитики (в том числе и сам Ракша) прогнозировали катастрофическое падение числа родов на фоне коронокризиса, 2021 год не принёс особых потрясений.

Спад продолжался, но несколько замедлился. В прошлом году родилось 1403 тыс. россиян, на 33 тыс. меньше, чем годом ранее (для сравнения, в 2020-м – на 49 тыс., а в 2019-м – на целых 115 тыс. меньше). При этом огромная избыточная смертность и отток мигрантов сократили население на рекордную цифру: около 700 тыс. человек за год.

Сгладить последствия удалось благодаря программе семейной ипотеки под 6% годовых, дотациям в размере 450 тыс. рублей многодетным на погашение жилищных кредитов и «ковидным» пособиям для родителей.

Директор Ивановского центра гендерных исследований Ольга Шнырова спорит с точкой зрения, согласно рождаемость зависит, прежде всего, от материальных поощрений.

«Если бы это было так, самая высокая рождаемость была бы в богатых странах, а она выше в бедных. Рождаемость зависит от социального самочувствия [людей], политической ситуации, уровня образования, ценностных ориентаций; от того, где живёт [человек] – в городе или деревне», – говорит исследовательница.

По её словам, материальные стимулы, вроде маткапитала (524,5 тыс. рублей на первого ребенка и 693 тыс. на второго), подстёгивают деторождение в самых бедных семьях и слабо влияют на репродуктивное поведение более обеспеченных и образованных слоёв.

«Чтобы воспитать и выучить ребёнка (даже в государственной школе) требуется вложить минимум 9 млн рублей. Причем, это “средняя температура по больнице”. В крупных городах люди ответственнее подходят [к воспитанию], считая, что ребёнку нужны репетиторы, частная школа, кружки, отдых на море и так далее. В итоге, там, где растет уровень образования, и родители предъявляют к себе больше требований, нет стремления заводить много детей», – объясняет собеседница Eurasianet.org.

По другим данным, опубликованным банком «Открытие», россияне оценивают ежемесячные траты на содержание ребенка в среднем в 30 тыс. рублей в месяц или 6 млн рублей до совершеннолетия.

Тревожные симптомы

Начало спада рождаемости в середине 2010-х совпало с аннексией Крыма, поддержкой Москвой сепаратистов на Донбассе и первой волной западных санкций. Однако Алексей Ракша не видит прямой связи между первым актом «спецоперации» в Украине и ухудшением демографической ситуации в России.

Он связывает спад рождаемости с кризисом в экономике в 2014-2015-м годах, когда нефть подешевела до $40 за баррель (что разогнало инфляцию и вызвало спад реальных доходов населения), а также с неопределённостью в вопросе о завершении или продлении программы маткапитала.

Теперь, когда война и экономическое давление на РФ приняли более серьезный оборот, ситуация может ухудшиться, предупреждает эксперт.

Судить о том, что принесёт военный 2022-й, можно будет не раньше, чем в начале будущего года. Однако тревожные симптомы заметны уже сейчас.

В марте 2022-го число родившихся было на 10% или 13 тыс. новорожденных ниже, чем годом раньше (в январе и феврале родилось на 1-3% меньше детей, чем в те же периоды 2021-го).

В апреле 2022-го оно может оказаться на 12% ниже, чем в апреле предыдущего года, то есть рекордно низким для этого месяца, прогнозирует Ракша, основываясь на опубликованных данных шестнадцати региональных загсов.

По мнению демографа, мартовский спад объясняется тем, что в марте 2021-го наблюдался 11-процентный всплеск рождаемости, а теперь ситуация вернулась к норме.

Данные за апрель объяснить сложнее, поскольку в июле 2021-го не было шоковых событий, объясняющих столь неутешительную динамику. Она может быть связана с массовой эмиграцией из России из-за войны, предполагает эксперт.

Однако могут быть и другие объяснения. Весной прошлого года противостояние России с Западом уже обострилось (после того, как в апреле Кремль начал стягивать войска к украинской границе). В итоге, страх перед мировой войной год назад постоянно испытывало 62% опрошенных «Левадой» – абсолютный рекорд за время предыдущих наблюдений. Схожую картину показывал и опрос ФОМ.

Беспрецедентные масштабы приняли и другие политические страхи: перед произволом властей (58%), массовыми репрессиями (52%), ужесточением режима (41%). Тревожность достигла апогея перед июньской встречей Путина и президента США Джо Байдена, несколько разрядившей атмосферу, но не развеявшей массовых страхов, в свете которых решение отложить рождение детей выглядит логичным.

После 24 февраля беспокойство о будущем, вероятно, стало ещё сильнее. Об этом косвенно свидетельствует рост числа пациентов с тревожностью, паническими атаками, приступами агрессии, о котором говорят психиатры и психологи. Всё это, разумеется, не способствует деторождению.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 48% женщин (из 88% которые в принципе хотели бы иметь детей) не готовы рожать в ближайшие пять лет. Планирует прибавление в семье в обозримом будущем только 29%.

Из тех, кто хотел бы, но не может себе позволить родить, 39% говорят о материальных затруднениях, а 38% – о нестабильности в жизни или «негативной политической ситуации» (читай: войне и её последствиях).

Обращает на себя внимание и непопулярность материнства среди молодежи: 13% женщин 18-24 лет сказали, что не хотят иметь детей совсем (в более старших возрастных группах доля таких ответов – всего 4-8%). Среди молодых россиянок, желающих родить, но не готовых делать это в ближайших пяти лет, на материальные трудности ссылается 60%, а на неопределенность жизненных перспектив и/или политическую обстановку – целых 77%.

Военная риторика не способствует деторождению ни для тех граждан, кто отслеживает политические тренды, ни для тех, кто аполитичен или поддерживает Путина, отмечает Ольга Шнырова. Одобрение войны, которое (искренне или не очень) демонстрирует подавляющее большинство опрошенных, ещё не означает, что граждане готовы принести в этот опасный мир новую жизнь или растить детей в трудные времена.

Что дальше?

В 2023-24-м или в последующие годы число родившихся может упасть до уровня, даже более низкого, чем в 1990-е годы, считает Алексей Ракша.

«Ещё до войны я прогнозировал существенный провал, вызванный окончанием программы семейной ипотеки и выплат 450 тыс. рублей [многодетным ипотечникам] (распространяются на семьи с детьми, рожденными до 31 декабря 2022 года – прим. ред.). По моим [тогдашним] расчетам, в 2022-м должно было родиться 1380-1390 тыс. детей (против 1403 тыс. в 2021-м – Eurasianet.org), а в 2023-м – 1290 тыс.», – говорит эксперт.

Однако из-за войны падение реальных доходов населения может составить, по разным оценкам, 7-12 процентов. А значит, прошлогодний прогноз необходимо скорректировать.

«В 2022 году, по факту, будет не больше 1350-1360 тыс. [рождений], а в 2023-м вряд ли больше 1250 тыс. Это почти так же мало, как в 1999 году (когда родилось 1214 тыс. человек – прим. ред.). Мы приближаемся к минимуму, и уже 2024 год может стать в этом отношении рекордно низким», – предсказывает демограф.

Низкая рождаемость замедлит российскую экономику не только через 18-20 лет, когда рынок труда опять столкнётся с нехваткой рабочей силы, а пенсионная система – с дефицитом отчислений, но и прямо сейчас.

Появление детей стимулирует спрос на множество видов товаров и услуг: квартиры, машины, игрушки, детскую одежду и так далее. Кроме того, необходимость обеспечивать растущую семью заставляет родителей больше трудиться и зарабатывать, что положительно влияет на ВВП, объясняет специалист.

Таким образом, война может усугубить структурные проблемы российского общества, даже если санкции когда-нибудь снимут. Всё ещё погружаясь в демографическую яму 1990-х, страна рискует резко усугубить этот процесс, обнулив многолетние усилия, направленные на улучшение ситуации с рождаемостью.