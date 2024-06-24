Россия: Война обернется миллионами людских и триллионами денежных потерь

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Глава России Владимир Путин снова не удержался от рассказов россиянам, как же благополучно им при нем живется. На этот раз хозяин Кремля подсчитал зарплаты граждан, у которых, по его мнению, они составляют по 200 тыс. рублей в месяц. Тем самым правитель РФ, видимо, уличил Росстат в фальсификации статистики, ведь официальные показатели по зарплатам в несколько раз ниже. Между тем «богатые» россияне продолжают страдать от ускоряющейся инфляции, которая, по словам специалистов, выглядит «ужасающе». У федерального бюджета дела тоже не ладятся: в нем депутатам Госдумы пришлось в законодательном порядке увеличить максимально допустимую на конец года «дыру». Это, впрочем, не мешает властям страны продолжать полномасштабную войну против Украины, последствия которой в будущем обойдутся России миллионами людских и триллионами денежных потерь.

Пугающие цифры

Рассказывать россиянам об их благополучии – одно из любимых занятий Путина, однако и он, за четверть века у власти в этом деле поднаторевший, порой выступает со слишком уж сказочными заявлениями. Так, во время визита в Якутию глава РФ заверил, что большинство граждан страны зарабатывают по 200 тыс. рублей в месяц. «2,4 млн рублей в год – это доход основной части граждан Российской Федерации», – сказал он, пытаясь объяснить, почему именно с этой отметки Минфин решил повысить налоги для населения.

Удивительно, но таким образом Путин умудрился поймать на манипуляциях со статистикой услужливый Росстат, согласно которому, средний доход россиян в четыре раза меньше – 51 тыс. 839 рублей в месяц. Если же говорить про пенсионеров, то им приходится жить в «великой державе» в среднем на 20 тыс. 941 рубль в месяц. Окажись подсчеты Путина правдой, то выходило бы, что среднестатистический пенсионер получает от государства в 9,5 раз меньшую выплату, чем доходы среднестатистического россиянина. Так что в любом случае картина для «социального государства», провозглашенного главой РФ, складывалась нелицеприятная.

Так или иначе, население, у которого высокие доходы только в голове у Путина, очевидно, с трудом переживает ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в стране. По данным Центробанка (ЦБ), годовая инфляция в мае возросла на 0,46% и увеличилась до 8,3%. Рост цент ускорился в 71 регионе страны.

По информации Росстата, годовая инфляция в РФ уже в июне достигла 8,46%. Если присмотреться к официальной статистике, опубликованной за неделю с 11 по 17 июня, то даже с учетом возможных манипуляций видны серьезные проблемы с ростом цен. Например, плодоовощная продукция на той неделе подорожала на 1,6%, хотя в предыдущие семь дней росла на 0,7%. Сильнее всего подвел картофель, скакнувший в цене на 7,9%. И это при том, что в начале месяца Росстат сообщал, что с января 2024 года картошка в РФ взлетела в цене на 49,7%.

Годовая же инфляция с поправкой на сезонность, как отмечают в ЦБ, составляет 10,6%. Регулятор признает, что «рост цен на устойчивые компоненты инфляции в мае ускорился по сравнению с апрелем, по некоторым показателям превысив темпы IV квартала 2023 года». «Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения», – подчеркивают в Центробанке.

«Хороших новостей для вас у нас нет», – прокомментировал оценки ЦБ Telegram-канал MMI, назвав опубликованные показатели «поистине ужасающими». Аналитики уверены, что по итогам июня рост цен может оказаться еще сильнее майского скачка, в результате чего Центробанку придется повышать ключевую ставку даже не до 18% (сейчас она сохраняется на уровне 16%), а до 20-22%. И это явно не говорит о здоровой ситуации в экономике.

Между тем независимые исследования отражают более мрачную картину. По данным исследовательского центра «Ромир», рост цен на товары повседневного спроса, на которые россияне тратят около половины своего бюджета, составил за год примерно 18%. При этом «Ромир» подсчитывает инфляцию на основе реальных покупок россиян, а не виртуальной корзины, как Росстат.

Неважно себя чувствует и госказна. Так, 19 июня Госдума в I чтении приняла поправки в закон о бюджете на 2024 год, расширив максимально допустимую «дыру» по итогам года. Депутаты проголосовали за снижение доходов бюджета на 2,8 млрд рублей, которые теперь должны составить 35,063 трлн, и за увеличение расходов на 522 млрд рублей – до 37,183 трлн. Таким образом, планируемый рост федеральных трат в 186 раз превысил сумму, на которую народные избранники уменьшили доходы казны.

Другими словами, очевидно, что развязанная Путиным война против Украины съедает все больше денег у страны и россиян самыми различными способами, вынуждая власти идти не на самые популярные меры, в том числе на повышение налогов.

Подсобить правительству в нелегком деле добычи быстро сгорающих на фронтах в соседней стране денег может рубль. С 12 июня российская валюта живет в полуконвертируемом состоянии из-за новых американских санкций, что дает ЦБ и местным банкам широкий простор для манипуляций, чем регулятор, кажется, уже и воспользовался. Как отметило издание The Moscow Times, резкий рост рубля, случившийся сразу после введения очередных ограничений, закончился стремительным обвалом. В четверг, 20 июня, рубль рекордно просел с июля 2022 года и «сдал» две трети роста предыдущих четырех торговых дней по отношению к юаню. Официальные курсы доллара и евро от ЦБ выросли на 3 и 1,5 рубля соответственно. По данным СМИ, обвал нацвалюты произошел в результате «тайного указа» Центробанка, которого крупные экспорты попросили не допустить чрезмерного укрепления рубля.

Суровая реальность

Хотя Путин пока явно не собирается сворачивать агрессию против Украины, экономисты уже подсчитывают не только текущие, но и будущие финансовые последствия для России. Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков вычислил, что послевоенный всплеск преступности может обойтись РФ в 0,6% ее ВВП. Учитывая, что по итогам 2023 года российский ВВП составил более 171 трлн рублей, то выходит сумма, превышающая 1 трлн рублей, отметило «Агентство». Исаков предупредил, что, прекрати Путин полномасштабное вторжение в Украину в 2024 году, то издержки от роста преступности составили бы 0,2% ВВП. Между тем лишь в 2023 году рост количества преступлений, не связанных с войной, но совершенных военнослужащими, составил более 20% без учета преступлений с вовлечением десятков тысяч заключенных, освобожденных из тюрем в обмен на участие в кремлевской агрессии.

Такая удручающая статистика неудивительна. Даже по словам новоиспеченного замминистра обороны Анны Цивилевой, которая по совместительству приходится племянницей Путину, примерно у 20% вернувшихся с войны россиян наблюдаются расстройства психики (в реальности ситуация гораздо серьезнее: многочисленные исследования указывают, что психологическая реабилитация необходима всем, кто вернулся из горячих точек.). Уже одно это серьезно снижает уровень безопасности в стране. К тому же, жертвами «героев» зачастую становятся их близкие и родные, однако власти РФ отказываются принимать закон о домашнем насилии, поскольку, как выяснило издание «Верстка», Кремль об этом попросила Русская православная церковь. В РПЦ уверены, что угроза россиянам исходит не от войны, развязанной Путиным, а от закона о домашнем насилии, которые будет «расшатывать основы традиционной семьи». Видимо, в представлении Кремля бить, насиловать, убивать членов семьи – это и есть традиционная ценность России.

Тем временем Путину мало полмиллиона, по его же оценкам, погибших и искалеченных войной граждан, поэтому он требует от силовиков активнее искать новых бойцов для осуществления его оккупационных планов. По данным СМИ, сотрудников Следственного комитета и Министерства внутренних дел обязали вербовать на фронт обвиняемых и подозреваемых в преступлениях. Руководство ведомств направило соответствующие предписания во все региональные управления.

Вероятно, государство латает личный состав оккупационной армии, черпая людской ресурс из неблагополучных слоев населения, не просто так. Во всяком случае социология говорит о том, что россияне не поддерживают идею второй волны мобилизации. Исследование Russian Field показало: 57% граждан выступают против нового насильственного призыва мужчин на фронт. Сторонников же этой идеи – 34%. Иронично, что чем старше россияне, тем охотнее они выступают за отправку на смерть мужчин в принудительном порядке. В возрастной категории 18–29 лет не поддерживают идею второй волны в случае ее объявления Путиным 79%, тогда как по 48% в группах 45–59 лет и 60+ поприветствуют такое решение главы государства. Другими словами, чем меньше риск оказаться в устроенной Путиным мясорубке, тем охотнее россияне готовы отправить в нее своих соотечественников.

Несмотря на нежелание большинства населения умирать на войне, Кремль все равно готовит россиян к такой участи – при этом самых маленьких. Например, Фонд президентских грантов определил победителей второго конкурса среди проектов по организации детского отдыха – большинство одобренных заявок предлагают устроить каникулы в военно-патриотических лагерях, где детей научат молиться, искать мины и обращаться с оружием. Кроме того, в пришкольных летних лагерях устраивают показы фильмов, оправдывающих развязанную Путиным войну против Украины.

Между тем война грозит России, конечно, и утратой огромных человеческих ресурсов, и не только из-за потерь на фронте. Как говорится в анализе близкого к властям аналитического центра ЦМАКП, кадровые проблемы российской экономики до 2035 года при нынешних темпах развития ситуация составят 3,6 млн квалифицированных рабочих. Как это отразится на социально-экономической обстановке в стране – вопрос риторический.