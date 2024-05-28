Россия: Война породила сотни тысяч новых инвалидов

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Развязанная главой РФ Владимиром Путиным война против Украины все глубже проникает на территорию России. Вооруженные силы буквально засыпают головы собственных граждан в приграничных регионах бомбами, а число жертв среди мирных жителей в прилегающих к Украине областях минимум в пять раз превысило количество погибших в Донбассе в 2020-2021 годах. Кроме того, в стране множатся инвалиды, искалеченные на фронте – их число превысило 200 тыс. Однако властей РФ это не останавливает. Несмотря на клятвенные заверения в отсутствии планов объявлять вторую полноценную волну мобилизации, без набора новых рекрутов ради осуществления дальнейших оккупационных планов Путина, судя по всему, не обойтись. Между тем в России продолжают трещать экономика и беднеть население.

Взрывной рост числа инвалидов

Как выяснило издание «Верстка», в РФ резко взлетело число россиян с инвалидностью, которым нужны кресла-коляски, кресла-стулья с санитарным оснащением и протезы нижних конечностей. Для того, чтобы обзавестись подобным инвентарем, на учет в Социальный фонд России (СФР) к концу 2023 года встали более 466 тыс. граждан. Этот показатель стал рекордным за все время ведения статистики (с 2012 года). Между тем в довоенный 2021 год таких людей было около 300 тыс., и в прежние годы находилось примерно на том же уровне.

Кроме того, более чем на 30 тыс. выросло количество людей, нуждающихся в специальной одежде для граждан с инвалидностью.

Принимая во внимание, что данные цифры не включают людей, нуждающихся в протезах верхних конечностей, либо получивших инвалидность, но не нуждающихся в коляске или протезах конечностей, а также граждан, не вставших на учет или приобретших необходимое за свой счет или на средства структур вне СФР, число покалеченных войной, очевидно, перевалило за 200 тыс. человек.

И это не считая потерь в кровопролитном 2024 году, когда российские военные понести особо серьезные потери: если в конце 2023 года западные военные структуры оценивали потери российской армии убитыми и ранеными в 300 тыс. человек, то к концу апреля 2024-го цифра возросла до 450 тыс.

Россиян освобождают от жизни

Российская армия, которая, как утверждает Минобороны, все время бьет только «высокоточным оружием» по «военным объектам» в Украине, все чаще «высокоточно» сбрасывает бомбы на головы собственных граждан и тех, кого Москва записала в россияне на оккупированных территориях. Издание ASTRA подсчитало, что только за последние три месяца военно-воздушные силы РФ уронили как минимум 59 фугасных авиационных бомб на регионы России и аннексированные территории Украины. Кроме того, еще почти четыре десятка упавших авиабомб по состоянию на 15 мая оставались необезвреженными в «ДНР», из-за чего на их охрану оккупационные власти были вынуждены отрядить группы по два полицейских на каждую. Только за 22-23 мая на одну лишь Белгородскую область российские военные умудрились уронить сразу четыре фугасных авиационных бомбы.

При этом если россияне лишаются жилья в результате боевых действий, то озаботиться поиском нового им чаще всего приходится самостоятельно и за свой счет. Так, 12 мая из-за попадания снаряда в Белгороде был разрушен целый подъезд жилого дома, однако, как сообщила онлайн-газета The Moscow Times со ссылкой на местное издание Fonar, руководство области отказало пострадавшим гражданам в компенсации и предложило снять другое жилье, оплатив результаты путинской войны из собственного кармана, поскольку у них не было прописки во взорванном доме. При этом в обрушившейся многоэтажке жили, в том числе, беженцы из Шебекино – одного из самых пострадавших из-за агрессии против Украины населенных пунктов на территории России. Эти люди снова лишились жилья, но им «из-за отсутствия прописки» также отказали в помощи.

Между тем два года и три месяца полномасштабной войны против Украины, по информации издания «7x7», опубликованным «Медиазоной», унесли жизни как минимум 238 мирных жителей на территории России – то есть без учета жертв в оккупированных регионах Украины. Таким образом в результате путинской агрессии погибли в 5 раз больше мирных россиян, чем в 2020–2021 годах в Донбассе. По данным ОБСЕ, в последние два года до полноценного вторжения РФ в соседнюю страну в этом регионе Украины лишились жизни из-за боевых действий 48 мирных жителей.

Впрочем, удивляться тут нечему. Сегодня война – для Кремля главное извращенное увлечение, ради которого он готов жертвовать почти всем. Например, издание NGS55 со ссылкой на местный Минздрав рассказало, что в Омске под военный госпиталь решили отдать роддом №5, который в 2022 году был формально закрыт на ремонт. Уже тогда местные жители заподозрили неладное, думая, что роддом хотят отдать под частную клинику. Но все вышло гораздо прозаичнее: власти, заявляя о борьбе за демографию, решили за 400 млн рублей переделать заведение, где ранее людям давали жизнь, под место, куда будут свозить тех, кому удалось выжить в устроенной Путиным мясорубке в Украине.

Надвигающаяся мобилизация

Несмотря на то, что власти РФ дважды за два последних месяца утверждали, будто новой волны мобилизации не планируется, эксперты и статистика говорят о значительном риске очередного обмана со стороны Кремля. Как отметило «Агентство», российская система набора военных на фронт перестает работать: Воронежская область стала 14-м регионом страны, где объявили о повышении выплат для новых участников путинской агрессии. Губернатор области Александр Гусев заявил, что в регионе увеличат единоразовую выплату для желающих отправиться на фронт в Украину со 120 тыс. до 505 тыс. рублей. Издание делает вывод, что прежний уровень выплат уже не кажется привлекательным для новых бойцов. Более того, даже из сводок Минобороны следует, что ежедневный приток контрактников сократился на треть по сравнению с 2023 годом.

Британская газета The Financial Times со ссылкой на источники, близкие к руководству вооруженных сил РФ, рассказала, что потока новых контрактников уже не хватает для реализации планов Путина по дальнейшей оккупации Украины. Сейчас в войска активно вербуют алкоголиков, бомжей, подозреваемых в преступлениях, должников и других социально незащищенных граждан. Однако и этот ресурс иссякает, а потому ближе к концу года Кремлю будет крайне сложно избежать объявления второй полноценной волны мобилизации.

Денег нет, но мы найдем

Тем временем власти, хотя и делают вид, что все под контролем, периодически расписываются в своей неспособности защитить российское общество, бизнес и экономику от прямых и косвенных последствий войны. Так, вице-премьер РФ Александр Новак на днях признался, что руководство страны не может защитить от ударов беспилотников российские нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, «конечно, на 100% исключить (атаки) невозможно». При этом, как еще в марте подсчитали «Важные истории», за последний год крупнейшие энергетические компании России, среди которых «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть», «Славнефть» и «Транснефть», потратили не менее 1 млрд рублей на закупку систем противодействия дронам. Хотя это их все равно не уберегло от убытков. Только в марте РФ потеряла почти 10% производства топлива из-за ударов по крупнейшим НПЗ страны.

Однако вряд ли что-то может сравниться с тем, как буквально тонет любимое детище Путина – некогда мировой энергетический гигант – «Газпром», который ранее из-за рекордных убытков в результате потери европейского рынка был вынужден начать распродажу имущества, а теперь перешел к производству бытовой техники, на конфискованном Путиным у немецкой компании Bosch заводе. О новом газовом контракте с Китаем глава РФ не смог договориться для «Газпрома», зато теперь россияне получат возможность испытать стиральные машинки, произведенные на ворованном предприятии.

Из-за войны РФ не может не только защитить НПЗ и избавить от позора «Газпром», но и вовремя построить «самый мощный ледокол… единственный в своем роде в мире» под гордым названием «Россия». Изначально его должны были сдать в эксплуатацию в 2027 году, однако первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что теперь срок сдвигается до 2030 года. Примечательно, что война напрямую повлияла на судьбу судна. Дело в том, что часть деталей и комплектующих для ледокола должны были сделать на заводе «Энергомашспецсталь», расположенном в украинском городе Краматорск. Россия уничтожила этот завод.

Между тем у страны становится все меньше денег. Если федеральная казна, хотя и вызывает серьезные опасения, пока худо-бедно справляется, то около половины российских регионов в I квартале 2024 года столкнулись с падением доходов местных бюджетов. В четырех субъектах РФ и вовсе случился обвал поступлений. В газовом регионе – Тюменской области – казна обрушилась на 34,4%, а в Ямало-Ненецком автономном округе, также богатом «голубым топливом», падение составило 30,3%. На 33,9% рухнули доходы Якутии, а на 27,2% – Мурманской области.

Другое дело, что на войну власти деньги найдут. Правительство РФ продолжает работать над налоговой реформой, и, как подметил Telegram-канал «Можем объяснить», прокремлевские СМИ начали масштабную кампанию по популяризации повышения налогов. Россиян обманывают с помощью риторических уловок. Например, медиа избегают слова «повышение», вместо этого рассказывая о «точечной донастройке», «богатых», которые «будут платить больше», и «совершенствовании». По заказу сверху издания хвалят даже европейские страны, где действует прогрессивная шкала налогообложения, хотя во всех остальных случаях Европу, конечно, принято критиковать.

При этом власти, видимо, побаиваются участников войны против Украины и обещают, что тех россиян, кто поехал убивать в соседнюю страну, повышение налогов не коснется. Минфин обещает обложить дополнительными поборами граждан с зарплатами от 200 тыс. рублей в месяц.

Правда, Кремлю стоит поторопиться, пока в стране еще есть с кого можно стрясти лишнюю копейку на обслуживание геополитических аппетитов Путина. Ведь на фоне ускоряющейся инфляции россияне все заметнее беднеют. Как сообщила газета «Ведомости», в I квартале 2024 года микрофинансовые организации выставили на продажу коллекторам рекордный за три года объем просроченных долгов на 31,2 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, и в 2,6 раза больше, чем в 2022 году.

Другими словами, обещанное Путиным благоденствие что-то никак не наступает. И, как рассказал журнал «Холод» со ссылкой на масштабное исследование независимых социологов, несмотря на всю пропаганду, сейчас главные надежды россиян на будущее – это скорейшее окончание войны. При этом от Путина не ждут ничего хорошего даже сторонники агрессии против Украины, поскольку глава РФ постепенно превращается для населения в символ беспросветного будущего и все больше ассоциируется с проблемами, а не достижениями.