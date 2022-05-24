Россия, Украина, Восточная Европа

Россия: война убивает кинорынок

Российская киноиндустрия оказалась одной из самых пострадавших от войны отраслей. Удастся ли ее восстановить, или российский кинорынок ждет длительный период упадка?

May 24, 2022
После начала войны российские кинотеатры столкнулись с обвалом посещаемости и доходов. (Фото: Mos.ru) После начала войны российские кинотеатры столкнулись с обвалом посещаемости и доходов. (Фото: Mos.ru)

Хотя развязанная Россией война в Украине приковала глаза к экранам, для российской киноиндустрии она обернулась огромным бедствием – от острой нехватки контента и обвала доходов до риска разгула пиратства и усиления доминирования государства в кинопроизводстве.

На фоне войны и ужесточения санкций оборот российских компаний сократился в большинстве сегментов розничной торговли и услуг, но кинорынок пострадал больше всех: по последним данным за апрель 2022 года, оборот кинотеатров рухнул на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кассовые сборы от показов российских фильмов за рубежом в первом квартале года тоже обвалились – на 53%.

В значительной степени проблема может объясняться уходом из России в марте компаний-лидеров мирового проката Walt Disney Company (в которую также входят Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и другие), Warner Bros., Universal, Paramount и Sony Pictures. Между тем спрос на их продукцию в России огромен: на нее в среднем приходилось «около 5% международных ежегодных кассовых сборов», сказал президент департамента международного кинопроката Warner Bros. Эндрю Криппс.

В результате «голливудский» январь с такими блокбастерами как «Человек-паук: Нет пути домой», «Kings Man: начало», «Аллея кошмаров» плавно сменился на российские премьеры «Мистер нокаут», «Хочу замуж», «Артек. Большое путешествие», «Отчаянные дольщики» и «Первый Оскар». Но, несмотря на разнообразие отечественного кинопроката, после ухода с рынка западных кинокомпаний у кинотеатров возникла острая нехватка картин для проката. Такой недостаток репертуара может повлечь за собой в мае-июне не только катастрофическое падение выручки до 80%, но и закрытие около 50% кинозалов, говорится в официальном заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров. Уже к середине апреля «закрытыми оказались 36,4% российских кинотеатров», подчеркнули в ассоциации. 

Большинство киносетей нашли временный выход из сложившейся ситуации – показывать фильмы, которые уже давно полюбились зрителям и не имеют эксклюзивных прав, принадлежащих западным компаниям. Так, в киноафише Москвы и других крупных городов России появились такие киноленты, как «Брат», «Брат-2», «На игле», «Маллхоланд драйв» и легендарное «Зеркало» Андрея Тарковского. Некоторые кинотеатры выбрали более альтернативное решение – заполнить нишу новинками из индийского Болливуда. В скором времени также обещают появление иранских фильмов.

Однако будут ли эти шаги пользоваться популярностью среди зрителей? Такой необычный контент способен закрыть только 10% от объема упускаемой выручки после ухода западных прокатчиков, отметила президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова в своем интервью для «Интерфакса».

Но, возможно, именно сейчас благодаря санкциям у российских кинопроизводителей и прокатчиков впервые появился шанс полностью захватить отечественный кинорынок? Похоже, именно так считают в Кремле. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютного кино начинающих режиссеров-постановщиков. В мае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на «национальные фильмы», включая деньги на путинский закон, доведя общую сумму поддержки в 2022 году до 14,5 млрд рублей. «Я уверен, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодежи», – добавил премьер. 

Однако подобный подход вызывает опасения по поводу усиления доминирования государства в сфере кинопроизводства.

Кроме того, надежды российского руководства решить таким образом проблему конкурентоспособности российской киноиндустрии и вернуть людей в кинотеатры могут не оправдаться. После вынужденного перехода российских кинотеатров на отечественный контент они пережили обвал потока зрителей. В частности, в уикенд с 10 по 13 марта 2022 года посещаемость кинотеатров в России сократилась с 2,0 млн до 1,0 млн зрителей, а уже на следующих выходных упала до порядка 900 тыс. Снижение цен на билеты – с примерно 300-350 рублей до войны до порядка 280-290 после – немного помогло, но затем посещаемость снова рухнула: в уикенды 12-15 и 19-22 мая число зрителей скатилось до 600 тыс., а средняя цена за билеты снизилась до 270 рублей. Между тем в предшествовавшие войне месяцы число зрителей часто превышало 3 млн, а иногда даже подскакивало выше 7 млн. При этом кризис не обошел даже большие города. Например, на прошлой неделе большинство кинотеатров Санкт-Петербурга перешли на график работы только по выходным, а некоторые из них полностью приостановили работу. Справиться с финансовыми трудностями могут только государственные площадки.

Таким образом очевидно, что россияне пока не очень жалуют отечественное кино. «Российская киноиндустрия не может конкурировать с американскими блокбастерами», – отметил директор кинотеатра «Киномакс» в интервью ТВК. 

В дополнение, каким бы массовым не был российский кинопродукт, заменить им все ниши попросту не получится, отметил российский кинокритик Николай Никулин. «Невозможно взять и отказаться от всего контента, который был и остается популярным среди поклонников кино», – сказал он, и существует большая вероятность, что полный отказ от зарубежных блокбастеров и сериалов не только не сможет вернуть зрителей в кинотеатры, но и вызовет новую волну пиратства.

В российских кинотеатрах действительно стали показывать пиратские версии голливудских блокбастеров. Например, в апреле в московском кинотеатре WIP состоялась премьера нового «Бэтмена» Мэтта Ривза, официально запрещенного к показу в РФ (при этом организаторы даже не скрывали, что показ фильма был пиратским, хотя позже и назвали премьеру арт-перформаносом). Представители екатеринбургского сообщества «Кино нон-стоп» вышли из ситуации, арендовав три зала в городском кинотеатре «Гринвич» для показа пиратских версий мировых блокбастеров. На вопрос о том, насколько это законно, представители кинотеатра сообщили, что «с организаторами показов заключён частный договор аренды, в репертуаре самого “Гринвича” данных фильмов нет». К более изобретательному методу пришли владельцы кинотеатра «Москва» во Владивостоке. По сообщениям, они переименовали на афишах «Бэтмена» в «Летучую мышь», а «Соника-2» в «Синего Ежика-2». Хотя позднее фильмы были убраны из репертуара.

Ранее российская организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась к правительству России с просьбой разрешить пиратское распространение и использование контента зарубежных кинопроизводителей под предлогом нарушения «западными политическими силами и корпоративными структурами» прав россиян на потребление этой продукции. 

Власти дали понять, что не просто не возражают, но готовы легализовать пиратство и контрабанду. В частности, 19 апреля Минпромторг России выпустил приказ о «параллельном импорте» – а попросту контрабандном ввозе – товаров без разрешения правообладателя. Также недавно появились сообщения, что правительство готовится ввести новый порядок исполнения обязательств перед правообладателями медиапродукции (фильмов, музыки и пр.) из «недружественных стран», согласно которым те теоретически могут получить оплату, но только от части пользователей и только в рублях. Причем якобы разрешат использовать даже те объекты интеллектуальной собственности, которые зарубежные правообладатели запретили использовать в РФ, и даже частичную оплату в рублях может заблокировать специальная правительственная комиссия.

Между тем пиратство может нанести значительный ущерб киноиндустрии. «Не думаю, что “серым импортом” кинопродукции можно “в лоб” решить проблемы отрасли – в перспективе это принесет лишь проблемы для всего сектора легального контента, который мы строили в рунете многие годы», – отметил в своем Telegram-канале замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Но это далеко не все сложности, с которыми сейчас столкнулся российский кинематограф на международной арене. «Мы переживаем очень тяжелый период. И он не связан исключительно с кино. Он связан с русской культурой в целом. Российским фильмам, которые всегда высоко ценились среди мировых кинокритиков, становится сложно прорваться даже на уровне фестивалей. Но если говорить о будущем – то этот период не может длиться вечно. “Отменить” страну навсегда просто нереально. Российские режиссеры и актеры всегда были популярны на Западе. А хороший талант может найти применение несмотря на все политические сложности. Хороший пример из истории – немецкие актеры были все также востребованы в Голливуде, когда Третий Рейх бомбил Европу», – сказал кинокритик Николай Никулин. 

Организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение не допустить российскую делегацию к участию, если военные действия в Украине не будут прекращены (правда, фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» все-таки вошел в официальную программу фестиваля, но режиссер покинул Россию после начала войны).

Однако некоторые западные представители кинорынка не спешат с выводами. По словам Дэвида Келли, кинопродюсера и голосующего члена Британской киноакадемии (BAFTA), именно Каннский кинофестиваль сможет показать реальную картину по отношении к России в мировой киноиндустрии. «Мы все ждем [результатов] Marché du Film. Это один из основных мировых кинорынков, который состоится в рамках Каннского фестиваля. Тогда будет понятно, что будет происходить с Россией и ее представителями в кинематографе. А именно – есть ли у нее будущее в этой сфере? Будут ли европейские кинокомпании заключать контракты с кинопроизводителями? Как будут выглядеть совместные проекты в будущем? Увидим ли мы снова российские фильмы на фестивальных площадках? Можно только прогнозировать. Но четкий ответ мы получим только после кинорынка», – подытожил Дэвид Келли.

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