Россия: война убивает кинорынок

Хотя развязанная Россией война в Украине приковала глаза к экранам, для российской киноиндустрии она обернулась огромным бедствием – от острой нехватки контента и обвала доходов до риска разгула пиратства и усиления доминирования государства в кинопроизводстве.

На фоне войны и ужесточения санкций оборот российских компаний сократился в большинстве сегментов розничной торговли и услуг, но кинорынок пострадал больше всех: по последним данным за апрель 2022 года, оборот кинотеатров рухнул на 43% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кассовые сборы от показов российских фильмов за рубежом в первом квартале года тоже обвалились – на 53%.

В значительной степени проблема может объясняться уходом из России в марте компаний-лидеров мирового проката Walt Disney Company (в которую также входят Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и другие), Warner Bros., Universal, Paramount и Sony Pictures. Между тем спрос на их продукцию в России огромен: на нее в среднем приходилось «около 5% международных ежегодных кассовых сборов», сказал президент департамента международного кинопроката Warner Bros. Эндрю Криппс.

В результате «голливудский» январь с такими блокбастерами как «Человек-паук: Нет пути домой», «King’s Man: начало», «Аллея кошмаров» плавно сменился на российские премьеры «Мистер нокаут», «Хочу замуж», «Артек. Большое путешествие», «Отчаянные дольщики» и «Первый Оскар». Но, несмотря на разнообразие отечественного кинопроката, после ухода с рынка западных кинокомпаний у кинотеатров возникла острая нехватка картин для проката. Такой недостаток репертуара может повлечь за собой в мае-июне не только катастрофическое падение выручки до 80%, но и закрытие около 50% кинозалов, говорится в официальном заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров. Уже к середине апреля «закрытыми оказались 36,4% российских кинотеатров», подчеркнули в ассоциации.

Большинство киносетей нашли временный выход из сложившейся ситуации – показывать фильмы, которые уже давно полюбились зрителям и не имеют эксклюзивных прав, принадлежащих западным компаниям. Так, в киноафише Москвы и других крупных городов России появились такие киноленты, как «Брат», «Брат-2», «На игле», «Маллхоланд драйв» и легендарное «Зеркало» Андрея Тарковского. Некоторые кинотеатры выбрали более альтернативное решение – заполнить нишу новинками из индийского Болливуда. В скором времени также обещают появление иранских фильмов.

Однако будут ли эти шаги пользоваться популярностью среди зрителей? Такой необычный контент способен закрыть только 10% от объема упускаемой выручки после ухода западных прокатчиков, отметила президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова в своем интервью для «Интерфакса».

Но, возможно, именно сейчас благодаря санкциям у российских кинопроизводителей и прокатчиков впервые появился шанс полностью захватить отечественный кинорынок? Похоже, именно так считают в Кремле. В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании дебютного кино начинающих режиссеров-постановщиков. В мае премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении дополнительных средств на «национальные фильмы», включая деньги на путинский закон, доведя общую сумму поддержки в 2022 году до 14,5 млрд рублей. «Я уверен, что новые российские картины найдут своего зрителя, в том числе среди молодежи», – добавил премьер.

Однако подобный подход вызывает опасения по поводу усиления доминирования государства в сфере кинопроизводства.

Кроме того, надежды российского руководства решить таким образом проблему конкурентоспособности российской киноиндустрии и вернуть людей в кинотеатры могут не оправдаться. После вынужденного перехода российских кинотеатров на отечественный контент они пережили обвал потока зрителей. В частности, в уикенд с 10 по 13 марта 2022 года посещаемость кинотеатров в России сократилась с 2,0 млн до 1,0 млн зрителей, а уже на следующих выходных упала до порядка 900 тыс. Снижение цен на билеты – с примерно 300-350 рублей до войны до порядка 280-290 после – немного помогло, но затем посещаемость снова рухнула: в уикенды 12-15 и 19-22 мая число зрителей скатилось до 600 тыс., а средняя цена за билеты снизилась до 270 рублей. Между тем в предшествовавшие войне месяцы число зрителей часто превышало 3 млн, а иногда даже подскакивало выше 7 млн. При этом кризис не обошел даже большие города. Например, на прошлой неделе большинство кинотеатров Санкт-Петербурга перешли на график работы только по выходным, а некоторые из них полностью приостановили работу. Справиться с финансовыми трудностями могут только государственные площадки.

Таким образом очевидно, что россияне пока не очень жалуют отечественное кино. «Российская киноиндустрия не может конкурировать с американскими блокбастерами», – отметил директор кинотеатра «Киномакс» в интервью ТВК.

В дополнение, каким бы массовым не был российский кинопродукт, заменить им все ниши попросту не получится, отметил российский кинокритик Николай Никулин. «Невозможно взять и отказаться от всего контента, который был и остается популярным среди поклонников кино», – сказал он, и существует большая вероятность, что полный отказ от зарубежных блокбастеров и сериалов не только не сможет вернуть зрителей в кинотеатры, но и вызовет новую волну пиратства.

В российских кинотеатрах действительно стали показывать пиратские версии голливудских блокбастеров. Например, в апреле в московском кинотеатре WIP состоялась премьера нового «Бэтмена» Мэтта Ривза, официально запрещенного к показу в РФ (при этом организаторы даже не скрывали, что показ фильма был пиратским, хотя позже и назвали премьеру арт-перформаносом). Представители екатеринбургского сообщества «Кино нон-стоп» вышли из ситуации, арендовав три зала в городском кинотеатре «Гринвич» для показа пиратских версий мировых блокбастеров. На вопрос о том, насколько это законно, представители кинотеатра сообщили, что «с организаторами показов заключён частный договор аренды, в репертуаре самого “Гринвича” данных фильмов нет». К более изобретательному методу пришли владельцы кинотеатра «Москва» во Владивостоке. По сообщениям, они переименовали на афишах «Бэтмена» в «Летучую мышь», а «Соника-2» в «Синего Ежика-2». Хотя позднее фильмы были убраны из репертуара.

Ранее российская организация «Общественная потребительская инициатива» обратилась к правительству России с просьбой разрешить пиратское распространение и использование контента зарубежных кинопроизводителей под предлогом нарушения «западными политическими силами и корпоративными структурами» прав россиян на потребление этой продукции.

Власти дали понять, что не просто не возражают, но готовы легализовать пиратство и контрабанду. В частности, 19 апреля Минпромторг России выпустил приказ о «параллельном импорте» – а попросту контрабандном ввозе – товаров без разрешения правообладателя. Также недавно появились сообщения, что правительство готовится ввести новый порядок исполнения обязательств перед правообладателями медиапродукции (фильмов, музыки и пр.) из «недружественных стран», согласно которым те теоретически могут получить оплату, но только от части пользователей и только в рублях. Причем якобы разрешат использовать даже те объекты интеллектуальной собственности, которые зарубежные правообладатели запретили использовать в РФ, и даже частичную оплату в рублях может заблокировать специальная правительственная комиссия.

Между тем пиратство может нанести значительный ущерб киноиндустрии. «Не думаю, что “серым импортом” кинопродукции можно “в лоб” решить проблемы отрасли – в перспективе это принесет лишь проблемы для всего сектора легального контента, который мы строили в рунете многие годы», – отметил в своем Telegram-канале замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Но это далеко не все сложности, с которыми сейчас столкнулся российский кинематограф на международной арене. «Мы переживаем очень тяжелый период. И он не связан исключительно с кино. Он связан с русской культурой в целом. Российским фильмам, которые всегда высоко ценились среди мировых кинокритиков, становится сложно прорваться даже на уровне фестивалей. Но если говорить о будущем – то этот период не может длиться вечно. “Отменить” страну навсегда просто нереально. Российские режиссеры и актеры всегда были популярны на Западе. А хороший талант может найти применение несмотря на все политические сложности. Хороший пример из истории – немецкие актеры были все также востребованы в Голливуде, когда Третий Рейх бомбил Европу», – сказал кинокритик Николай Никулин.

Организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение не допустить российскую делегацию к участию, если военные действия в Украине не будут прекращены (правда, фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» все-таки вошел в официальную программу фестиваля, но режиссер покинул Россию после начала войны).

Однако некоторые западные представители кинорынка не спешат с выводами. По словам Дэвида Келли, кинопродюсера и голосующего члена Британской киноакадемии (BAFTA), именно Каннский кинофестиваль сможет показать реальную картину по отношении к России в мировой киноиндустрии. «Мы все ждем [результатов] Marché du Film. Это один из основных мировых кинорынков, который состоится в рамках Каннского фестиваля. Тогда будет понятно, что будет происходить с Россией и ее представителями в кинематографе. А именно – есть ли у нее будущее в этой сфере? Будут ли европейские кинокомпании заключать контракты с кинопроизводителями? Как будут выглядеть совместные проекты в будущем? Увидим ли мы снова российские фильмы на фестивальных площадках? Можно только прогнозировать. Но четкий ответ мы получим только после кинорынка», – подытожил Дэвид Келли.