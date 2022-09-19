Россия: война ударила по психическому здоровью общества

Война с Украиной стала потрясением для большинства российских граждан – как тех, кто осуждает вторжение, так и остальных. Многие из опрошенных социологами говорят о страхе, тревоге, и апатии, перерастающих в депрессию и тревожные расстройства. Некоторые – причём не только противники «спецоперации» – чувствуют, что их жизнь потеряла смысл, а будущее – исчезло.

Эпидемия психических заболеваний, охватившая страну на фоне пандемии, вступила в новую – вероятно, ещё более разрушительную – фазу. Однако, в отличие от ковидных лет, когда власти предпринимали хотя бы какие-то попытки помочь населению справиться со стрессом, сегодня каждый «выплывает», как может.

Как россияне ищут душевное равновесие, и способна ли психология ответить на вопросы, которые ставит история?

Первый шок

24 февраля россияне, принадлежащие к разным политическим лагерям, испытали схожие чувства, показывает исследование, проведенное Лабораторией публичной социологии.

Учёные провели 213 глубинных интервью как с противниками войны, так и со сторонниками, а также с неопределившимися. По их наблюдениям, лишь меньшинство убежденных «патриотов» восприняло события относительно спокойно, как давно ожидаемые и, если не радостные, то закономерные.

При этом патриотического ликования не наблюдалось даже в этой среде – о радости от известия сказал лишь один из нескольких десятков провоенно настроенных информантов.

«Убежденные люди с позицией испытали не столько положительные эмоции, сколько неотрицательные, например облегчение: “Так должно было быть”, “Это необходимо”, “Хорошо, что это, наконец, случилось”», – говорит одна из авторов исследования, социолог Светлана Ерпылёва.

Нечто подобное можно сказать и об убеждённых оппозиционерах, для многих из которых война также не стала неожиданностью. Такие люди оказались лучше психологически подготовлены к катастрофе.

Однако большинство интервьюируемых испытало шок и шквал негативных эмоций: ужаса, гнева, скорби, стыда, растерянности, тревоги, бессилия и тому подобного.

Рассказы некоторых сторонников и противников «спецоперации» поразительно похожи.

«Рухнула реальность… Все были уверены, что этого не может быть», – говорит собеседница исследователей, занимающая антивоенную позицию.

«Я не ожидал, что я в XXI веке, в 2022 году буду наблюдать реальную войну, и чтобы моя страна выступила агрессором в этой ситуации. Я, конечно, такого не мог предположить, меня одолевал ужас», – цитируют социологи одного из своих информантов, поддерживающих войну.

По словам Ерпылёвой, многие её собеседники после 24 февраля пребывают в тяжелом экзистенциальном кризисе: «Люди описывали (особенно по отношению к марту и апрелю) очень острые переживания. Некоторые несколько дней не знали, что делать, не могли работать. Часто эмоции описывают так: “Я перестал видеть свое будущее”, “Не понимаю, зачем я учусь”, “Не знаю, зачем работаю, если это никому не нужно в России”, “Моя жизнь больше никогда не будет прежней”».

От шока – к привыканию

Спустя месяцы ощущения первых дней неизбежно притупились. У некоторых им на смену пришли хроническая тревога и подавленность.

«Чисто на эмоциональном уровне — я просто размята в труху… Пью успокоительные для того, чтобы хоть как-то функционировать», – описывает свои чувства россиянка, выступающая против вторжения.

Некоторые сторонники войны чувствуют себя не лучше.

«Очень тяжко. Потому что ты планы строишь... И тут тебе говорят: “Все твои планы рухнули, больше ты ничего не сможешь сделать”… Это тебя просто уничтожает… Ради чего теперь жить?», – делится переживаниями студент, оправдывающий «спецоперацию».

Россиян (в том числе вполне лояльных) гнетут неясность жизненных перспектив и экономические трудности. Другие переживают за родственников и друзей в Украине, южных регионах РФ или действующей армии. Третьи боятся ядерного удара, мобилизации и так далее.

Если в конце прошлого года в Национальном индексе тревожности доминировали страхи, связанные с пандемией COVID-19 – «омикрон», QR-коды и вакцинация, то в конце весны нынешнего ковид занимал скромное положение в рейтинге. Зато появилось множество фобий, вызванных войной: рост цен, дефицит товаров, безработица, ситуация на фронте и возможные украинские диверсии, уход иностранных компаний, блокировки в интернете и так далее.

По мнению Ерпылёвой, отношение собеседников к войне во многом сформировалось в попытках совладать с шоком, как психологическая защита от ранящих переживаний.

Так, сомневающиеся (те, кто, по собственным словам, не имеет определенной точки зрения на войну или занимает равноудалённую позицию) стараются спрятаться от реальности в раковине частной жизни, утешая себя мыслью о невозможности что-либо изменить. Для таких людей отказ от позиции – способ жить, как обычно, минимально вовлекаясь в происходящее.

«Меня это напрямую никаким образом не касается, поэтому я как-то успокоился, расслабился»;

«Негативное мое отношение было к тому, что это всё началось. Потом я осознал, что… надо с этим как-то смириться… Негативные эмоции… мешают… повседневному ходу жизни»;

«Когда ленту листаю новостную, конечно, что-то кругом всплывает, но я не акцентирую на таких моментах внимания… Не думаю, что, если я посмотрю на какие-то разрывные (разорванные) тела, мне как-то станет жить легче», – приводят исследователи реплики собеседников, избравших подобную психологическую стратегию.

Некоторые из тех, кто пришёл к поддержке «спецоперации», пытаются справиться со стрессом, ища ситуации рациональное объяснение.

«Те сторонники войны, которые похожи на сомневающихся (то есть до 24 февраля не имели сложившихся взглядов на конфликт – Eurasianet.org) вначале тоже испытали шок. Но они немного иначе с эмоциями справляются. Такие люди ощущают тревогу оттого, что не могут понять, что происходит. И, как только они этот ответ себе дают (часто, используя клише госпропаганды), они немного успокаиваются: «Теперь мы знаем, зачем всё это»», объясняет Ерпылёва.

У противников войны нет подобных «обезболивающих», поэтому они острее и дольше ощущают трагизм момента. Многие из них не желают примиряться с реальностью.

«Они считают, что нельзя нормализовать войну, нельзя перестать переживать. Многие наши информанты в мае говорили, что им так же тяжело, как в феврале», – говорит социолог. Но то, что противникам войны требуются усилия, чтобы не свыкнуться с ней, свидетельствует о том, что и они не могут жить в состоянии перманентного шока.

Насколько подобные стратегии адаптации действенны, сказать трудно.

«У нас нет другого источника информации о состоянии людей, кроме того, что они говорят. Если они говорят, что перестали испытывать тревогу – значит, они нашли эффективную для себя психологическую технику. Но мы живем в реальности, которая не может не фрустрировать – реальности перманентной войны, когда непонятно, что будет с экономикой, курсом рубля, рабочими местами... А сколько с тревожностью ни борись, если действительность такова, что ты не можешь не переживать тревогу, ты будешь ее переживать», – объясняет практикующий психолог Владимир Рисков.

По его мнению, облегчение, о котором говорят люди, смирившиеся с войной, скорее всего, связано со стабилизацией военной и экономической ситуации в летние месяцы.

«Ситуация зафиксировалась, и реальность стала гораздо более предсказуемой, чем была [в начале весны]. Но никакая психотерапия не может заменить социальный процесс, если только не сесть в позе лотоса в пещере и не перестать заботиться о бытии», – подчеркивает специалист.

Как россияне борются со стрессом

Многие россияне (и даже, как утверждают источники «Медузы», высокопоставленные чиновники) глушат негативные эмоции алкоголем.

За восемь месяцев нынешнего года розничные продажи водки в России выросли на 7% в натуральном выражении, подсчитали в Росалкогольрегулировании (РАР).

Для сравнения в прошлом году россияне выпили на 4-8% меньше водки, чем в 2020-м, причем эксперты говорили об устойчивом снижении спроса на «народный» напиток.

Особенно много стали пить в южных регионах страны, прилегающих к театру военных действий и с весны подвергающихся обстрелам. Если в стране в целом потребление крепкого алкоголя в первом полугодии увеличилось на 8% в натуральном выражении по сравнению с первой половиной 2021-го, то на Белгородчине – на 19,5%, а в Курской области – на 15%, следует из статистики РАР.

Часть россиян предпочитает более прогрессивные методы борьбы со стрессом. В первые месяцы войны в России резко вырос спрос на услуги психологов, психотерапевтов и психиатров.

В марте за психиатрической помощью обратилось на 71% пациентов больше, чем в январе и на 29% – чем в феврале, а за психотерапевтической – на 13 и 23% соответственно, сообщали в компании «СМ-Клиника», одном из крупнейших медицинских холдингов.

В апреле предложение услуг психологов и психотерапевтов на Avito выросло вдвое к апрелю прошлого года, а их востребованность – на 81% (сейчас на платформе зарегистрировано около 17 тыс. специалистов по ментальному здоровью). В некоторых миллионниках прирост регистраций психологов и психотерапевтов на портале «Профи», связывающем клиентов и самозанятых, составил от 70 до 160%.

Параллельно выросли продажи антидепрессантов. В первом полугодии россияне купили в полтора раза больше их упаковок, чем годом раньше, подсчитали специалисты маркетингового агентства DSM Group.

Отчасти рост объясняется мартовским ажиотажем, когда люди массово скупали потенциально дефицитные товары. Но с тех пор паника улеглась, а спрос на антидепрессанты остается аномально высоким: в июне он был на 32% выше, чем годом ранее (притом, что сами лекарства подорожали).

В том, что рынок способен удовлетворить растущий зарос россиян на психологическую помощь, есть основания сомневаться. Из десятков тысяч психологов и психотерапевтов, практикующих в РФ, профильное образование, по оценкам экспертов, есть лишь у половины, а законодательное регулирование сектора только обсуждается. Многие комментаторы описывают отрасль как образчик анархии, где под видом квалифицированных специалистов часто действуют шарлатаны.

А, поскольку психологическая грамотность россиян оставляет желать лучшего и желание сэкономить заставляет их искать дешёвые варианты на Avito и других подобных ресурсах (где стоимость психотерапевтической сессии может быть вдвое ниже, чем в клинике), качество помощи вряд ли будет высоким.

Однако главный вопрос – насколько вообще эффективна психотерапия в условиях войны и углубляющегося экономического кризиса. Психолог Владимир Рисков считает, что в таких обстоятельствах психолог или психотерапевт могут поддержать человека (подобно тому, как жаропонижающее снимает симптомы физической болезни), но не устранить причины, порождающие тревожность и депрессию.

«Одним из главных стрессирующих и травматизирующих факторов в жизни людей является непредсказуемая реальность. Это то, что психоаналитик Жак Лакан называл столкновением с реальным: когда внешний мир, не укладывающийся в наши представления, вторгается в наше существование. Чтобы устранить тревогу, надо прекратить войну, иначе тревога не исчезнет», – говорит собеседник Eurasianet.org.