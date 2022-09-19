Россия, Восточная Европа

Россия: война ударила по психическому здоровью общества

Какие эмоции переживают россияне во время войны, что делают, чтобы сохранить психическое здоровье и как психологическая защита влияет на политическую позицию?

Sep 19, 2022
(Фото: Коля Саныч, Москва, апрель 2022, CC BY-ND 2.0, tinyurl.com/ywym9298) (Фото: Коля Саныч, Москва, апрель 2022, CC BY-ND 2.0, tinyurl.com/ywym9298)

Война с Украиной стала потрясением для большинства российских граждан – как тех, кто осуждает вторжение, так и остальных. Многие из опрошенных социологами говорят о страхе, тревоге, и апатии, перерастающих в депрессию и тревожные расстройства. Некоторые – причём не только противники «спецоперации» – чувствуют, что их жизнь потеряла смысл, а будущее – исчезло. 

Эпидемия психических заболеваний, охватившая страну на фоне пандемии, вступила в новую – вероятно, ещё более разрушительную – фазу. Однако, в отличие от ковидных лет, когда власти предпринимали хотя бы какие-то попытки помочь населению справиться со стрессом, сегодня каждый «выплывает», как может.

Как россияне ищут душевное равновесие, и способна ли психология ответить на вопросы, которые ставит история?

Первый шок

24 февраля россияне, принадлежащие к разным политическим лагерям, испытали схожие чувства, показывает исследование, проведенное Лабораторией публичной социологии.

Учёные провели 213 глубинных интервью как с противниками войны, так и со сторонниками, а также с неопределившимися. По их наблюдениям, лишь меньшинство убежденных «патриотов» восприняло события относительно спокойно, как давно ожидаемые и, если не радостные, то закономерные.

При этом патриотического ликования не наблюдалось даже в этой среде – о радости от известия сказал лишь один из нескольких десятков провоенно настроенных информантов. 

«Убежденные люди с позицией испытали не столько положительные эмоции, сколько неотрицательные, например облегчение: “Так должно было быть”, “Это необходимо”, “Хорошо, что это, наконец, случилось”», говорит одна из авторов исследования, социолог Светлана Ерпылёва.

Нечто подобное можно сказать и об убеждённых оппозиционерах, для многих из которых война также не стала неожиданностью. Такие люди оказались лучше психологически подготовлены к катастрофе. 

Однако большинство интервьюируемых испытало шок и шквал негативных эмоций: ужаса, гнева, скорби, стыда, растерянности, тревоги, бессилия и тому подобного.

Рассказы некоторых сторонников и противников «спецоперации» поразительно похожи.

«Рухнула реальность… Все были уверены, что этого не может быть», – говорит собеседница исследователей, занимающая антивоенную позицию.

«Я не ожидал, что я в XXI веке, в 2022 году буду наблюдать реальную войну, и чтобы моя страна выступила агрессором в этой ситуации. Я, конечно, такого не мог предположить, меня одолевал ужас», – цитируют социологи одного из своих информантов, поддерживающих войну.

По словам Ерпылёвой, многие её собеседники после 24 февраля пребывают в тяжелом экзистенциальном кризисе: «Люди описывали (особенно по отношению к марту и апрелю) очень острые переживания. Некоторые несколько дней не знали, что делать, не могли работать. Часто эмоции описывают так: “Я перестал видеть свое будущее”, “Не понимаю, зачем я учусь”, “Не знаю, зачем работаю, если это никому не нужно в России”, “Моя жизнь больше никогда не будет прежней”».

От шока – к привыканию

Спустя месяцы ощущения первых дней неизбежно притупились. У некоторых им на смену пришли хроническая тревога и подавленность.

«Чисто на эмоциональном уровне — я просто размята в труху… Пью успокоительные для того, чтобы хоть как-то функционировать», – описывает свои чувства россиянка, выступающая против вторжения.

Некоторые сторонники войны чувствуют себя не лучше.

«Очень тяжко. Потому что ты планы строишь... И тут тебе говорят: “Все твои планы рухнули, больше ты ничего не сможешь сделать”… Это тебя просто уничтожает… Ради чего теперь жить?», делится переживаниями студент, оправдывающий «спецоперацию».  

Россиян (в том числе вполне лояльных) гнетут неясность жизненных перспектив и экономические трудности. Другие переживают за родственников и друзей в Украине, южных регионах РФ или действующей армии. Третьи боятся ядерного удара, мобилизации и так далее.

Если в конце прошлого года в Национальном индексе тревожности доминировали страхи, связанные с пандемией COVID-19 – «омикрон», QR-коды и вакцинация, то в конце весны нынешнего ковид занимал скромное положение в рейтинге. Зато появилось множество фобий, вызванных войной: рост цен, дефицит товаров, безработица, ситуация на фронте и возможные украинские диверсии, уход иностранных компаний, блокировки в интернете и так далее.  

По мнению Ерпылёвой, отношение собеседников к войне во многом сформировалось в попытках совладать с шоком, как психологическая защита от ранящих переживаний. 

Так, сомневающиеся (те, кто, по собственным словам, не имеет определенной точки зрения на войну или занимает равноудалённую позицию) стараются спрятаться от реальности в раковине частной жизни, утешая себя мыслью о невозможности что-либо изменить. Для таких людей отказ от позиции – способ жить, как обычно, минимально вовлекаясь в происходящее.

«Меня это напрямую никаким образом не касается, поэтому я как-то успокоился, расслабился»;

«Негативное мое отношение было к тому, что это всё началось. Потом я осознал, что… надо с этим как-то смириться… Негативные эмоции… мешают… повседневному ходу жизни»;

«Когда ленту листаю новостную, конечно, что-то кругом всплывает, но я не акцентирую на таких моментах внимания… Не думаю, что, если я посмотрю на какие-то разрывные (разорванные) тела, мне как-то станет жить легче», – приводят исследователи реплики собеседников, избравших подобную психологическую стратегию.

Некоторые из тех, кто пришёл к поддержке «спецоперации», пытаются справиться со стрессом, ища ситуации рациональное объяснение.

«Те сторонники войны, которые похожи на сомневающихся (то есть до 24 февраля не имели сложившихся взглядов на конфликт – Eurasianet.org) вначале тоже испытали шок. Но они немного иначе с эмоциями справляются. Такие люди ощущают тревогу оттого, что не могут понять, что происходит. И, как только они этот ответ себе дают (часто, используя клише госпропаганды), они немного успокаиваются: «Теперь мы знаем, зачем всё это»», объясняет Ерпылёва.

У противников войны нет подобных «обезболивающих», поэтому они острее и дольше ощущают трагизм момента. Многие из них не желают примиряться с реальностью.

«Они считают, что нельзя нормализовать войну, нельзя перестать переживать. Многие наши информанты в мае говорили, что им так же тяжело, как в феврале», – говорит социолог. Но то, что противникам войны требуются усилия, чтобы не свыкнуться с ней, свидетельствует о том, что и они не могут жить в состоянии перманентного шока.    

Насколько подобные стратегии адаптации действенны, сказать трудно. 

«У нас нет другого источника информации о состоянии людей, кроме того, что они говорят. Если они говорят, что перестали испытывать тревогу – значит, они нашли эффективную для себя психологическую технику. Но мы живем в реальности, которая не может не фрустрировать – реальности перманентной войны, когда непонятно, что будет с экономикой, курсом рубля, рабочими местами... А сколько с тревожностью ни борись, если действительность такова, что ты не можешь не переживать тревогу, ты будешь ее переживать», – объясняет практикующий психолог Владимир Рисков.

По его мнению, облегчение, о котором говорят люди, смирившиеся с войной, скорее всего, связано со стабилизацией военной и экономической ситуации в летние месяцы.

«Ситуация зафиксировалась, и реальность стала гораздо более предсказуемой, чем была [в начале весны]. Но никакая психотерапия не может заменить социальный процесс, если только не сесть в позе лотоса в пещере и не перестать заботиться о бытии», – подчеркивает специалист.

Как россияне борются со стрессом

Многие россияне (и даже, как утверждают источники «Медузы», высокопоставленные чиновники) глушат негативные эмоции алкоголем.

За восемь месяцев нынешнего года розничные продажи водки в России выросли на 7% в натуральном выражении, подсчитали в Росалкогольрегулировании (РАР).

Для сравнения в прошлом году россияне выпили на 4-8% меньше водки, чем в 2020-м, причем эксперты говорили об устойчивом снижении спроса на «народный» напиток.

Особенно много стали пить в южных регионах страны, прилегающих к театру военных действий и с весны подвергающихся обстрелам. Если в стране в целом потребление крепкого алкоголя в первом полугодии увеличилось на 8% в натуральном выражении по сравнению с первой половиной 2021-го, то на Белгородчине – на 19,5%, а в Курской области – на 15%, следует из статистики РАР.

Часть россиян предпочитает более прогрессивные методы борьбы со стрессом. В первые месяцы войны в России резко вырос спрос на услуги психологов, психотерапевтов и психиатров.

В марте за психиатрической помощью обратилось на 71% пациентов больше, чем в январе и на 29% – чем в феврале, а за психотерапевтической – на 13 и 23% соответственно, сообщали в компании «СМ-Клиника», одном из крупнейших медицинских холдингов.

В апреле предложение услуг психологов и психотерапевтов на Avito выросло вдвое к апрелю прошлого года, а их востребованность – на 81% (сейчас на платформе зарегистрировано около 17 тыс. специалистов по ментальному здоровью). В некоторых миллионниках прирост регистраций психологов и психотерапевтов на портале «Профи», связывающем клиентов и самозанятых, составил от 70 до 160%.

Параллельно выросли продажи антидепрессантов. В первом полугодии россияне купили в полтора раза больше их упаковок, чем годом раньше, подсчитали специалисты маркетингового агентства DSM Group.

Отчасти рост объясняется мартовским ажиотажем, когда люди массово скупали потенциально дефицитные товары. Но с тех пор паника улеглась, а спрос на антидепрессанты остается аномально высоким: в июне он был на 32% выше, чем годом ранее (притом, что сами лекарства подорожали).   

В том, что рынок способен удовлетворить растущий зарос россиян на психологическую помощь, есть основания сомневаться. Из десятков тысяч психологов и психотерапевтов, практикующих в РФ, профильное образование, по оценкам экспертов, есть лишь у половины, а законодательное регулирование сектора только обсуждается. Многие комментаторы описывают отрасль как образчик анархии, где под видом квалифицированных специалистов часто действуют шарлатаны.

А, поскольку психологическая грамотность россиян оставляет желать лучшего и желание сэкономить заставляет их искать дешёвые варианты на Avito и других подобных ресурсах (где стоимость психотерапевтической сессии может быть вдвое ниже, чем в клинике), качество помощи вряд ли будет высоким.

Однако главный вопрос – насколько вообще эффективна психотерапия в условиях войны и углубляющегося экономического кризиса. Психолог Владимир Рисков считает, что в таких обстоятельствах психолог или психотерапевт могут поддержать человека (подобно тому, как жаропонижающее снимает симптомы физической болезни), но не устранить причины, порождающие тревожность и депрессию.

«Одним из главных стрессирующих и травматизирующих факторов в жизни людей является непредсказуемая реальность. Это то, что психоаналитик Жак Лакан называл столкновением с реальным: когда внешний мир, не укладывающийся в наши представления, вторгается в наше существование. Чтобы устранить тревогу, надо прекратить войну, иначе тревога не исчезнет», – говорит собеседник Eurasianet.org.

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