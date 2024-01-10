Россия: Война усугубила ситуацию с недоеданием

Война самым негативным образом сказалась на продовольственной безопасности многих россиян, качество питания которых внушало серьезные опасения и до полномасштабного вторжения.

После начала так называемой «СВО» цены на продукты в России продемонстрировали шокирующий рост. Исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что с февраля 2022 года по ноябрь 2023-го стоимость товаров первой необходимости (продуктов, одежды, лекарств и т.д.) выросла более чем на 50%. Хотя Росстат публикует гораздо меньшие цифры, в отличие от этого государственного ведомства, считающего инфляцию по виртуальной корзине, «Ромир» замеряет цены на основании реальных покупок россиян.

В частности, только в ноябре 2023-го (по сравнению с октябрем) подорожали овощи и фрукты, например огурцы – на 35%, помидоры – на 19%, виноград – на 8,5%, чеснок – на 7%, зелень – на 3%, лук и грибы – на 2,5%, капуста, груши, яблоки и бананы – на 2%.

Особенно большой резонанс вызвал резкий – более чем на 40% к году – подъем цен на яйца. По данным мониторинга, проведенного компанией Eggpack, средняя закупочная цена упаковки яиц категории С1 в Москве составила 10 декабря 130 рублей. Некоторые торговые сети стали продавать яйца поштучно.

«Ситуация будет ухудшаться. Инфляция в России не будет легко взята под контроль», – считает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Того же мнения придерживается и ряд других экспертов.

На фоне стремительного подорожания продуктов официальная статистика бедности в РФ выглядит особенно неправдоподобно. Согласно Росстату, по итогам 2022 года число живущих за чертой бедности составило 14,3 млн человек или 10% населения. Это – на 1,7 млн меньше, чем в 2021-м.

В 2023 году ведомство сообщало о некотором росте числа бедных – по предварительным данным за январь-сентябрь их было 16 млн или 11% населения. Тем не менее и этот показатель близок к более чем десятилетнему минимуму (10,7% бедных в 2012 году).

Официальные данные вызывают скепсис у многих экспертов, считающих принятую властями методику оценки бедности далекой от реальности.

О том, как много нуждающихся оказываются не охваченными статистикой, можно судить по официально установленной границе бедности. В 2022 году она составляла 13,5 тыс. рублей в месяц для населения в целом, 14,4 тыс. – для трудоспособных, 11 тыс. – для пенсионеров и 13 тыс. – для детей. В 2023-м – 14,3 тыс., 15,6 тыс., 12,3 тыс. и 13,9 тыс. соответственно.

Предполагается, что эти суммы покрывают коммунальные платежи, затраты на приобретение минимально необходимого для жизни набора товаров первой необходимости. Однако это, очевидно, не так. Только за коммуналку среднестатистическая российская семья отдает более 5 тыс. рублей в месяц, а на еду, согласно мартовскому исследованию НАФИ, самое меньшее, 6-10 тыс. рублей (столько тратят беднейшие 20% населения, тогда как большинство – от 10 до 30 тыс.). Аренда однокомнатной квартиры в крупных городах обойдется в среднем в 20-25 тыс.

«Уровень бедности в России – скорее, формальный показатель... Это бухгалтерский показатель, используемый для расчёта социальных минимумов. Он не отражает реального положения дел», – объясняет Дмитрий Голубовский.

«Граница бедности – очень низкая, фактически это предел существования. В развитых странах оценка бедности производится по показателю медианного дохода населения. Доходы ниже 40% от медианного свидетельствуют о бедности. Третий подход — оценка на основании опросов. Согласно актуальным опросам, бедными считают себя примерно 40% населения [России]. Эти респонденты говорят о том, что не могут позволить себе товары длительного пользования, не могут удовлетворить базовые потребности, испытывают трудности с приобретением основных потребительских товаров. Доля людей с доходами ниже среднего уровня также составляет 40%. И только 15% относятся к среднему классу», — констатирует директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

В провластных российских СМИ проблема бедности либо не освещается вовсе, либо ситуация приукрашивается (чему способствуют пропагандистские сравнения текущей ситуации с «лихими девяностыми»). «Наша нынешняя бедность – это не бедность недоедания, не голодные обмороки на улице», – заявила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева в «Российской Газете».

Однако опросы свидетельствуют о том, что недоедание (то есть, согласно международному определению, недопотребление питательных веществ в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических потребностей человека) является в России куда более распространенным явлением, чем принято думать.

Недоедание оборачивается не только снижением качества жизни, но и угрозой здоровью населения. ВОЗ предупреждает, что неправильное и несбалансированное питание приводит к ряду тяжёлых заболеваний, в том числе к диабету, гипертонии, инфаркту, инсульту, а также некоторым видам рака.

Необходимость жестко экономить, делая выбор в пользу менее качественных продуктов, приводит к тому, что рацион многих жителей РФ перестаёт быть не только разнообразным, но и здоровым. Люди, живущие в нищете, а также имеющие доход, близкий к границе бедности, не могут позволить себе придерживаться рекомендаций Минздрава о нормах употребления в пищу овощей, фруктов, рыбы, молочных продуктов и яиц.

«Получить необходимый набор витаминов, микроэлементов и минеральных веществ можно только из длинного списка продуктов (овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи, молочные продукты, бобовые, хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, ягоды и зелень)», – поясняется в рекомендациях.

Согласно рекомендации ВОЗ, ежедневный здоровый рацион взрослого человека должен включать в себя не менее 400 граммов фруктов и овощей. Учитывая растущие цены на фрукты и овощи, а также мясо, следовать этим рекомендациям становится всё сложнее.

Как сообщает в последнем докладе Росстата «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах РФ», в 2022-м молодые семьи в РФ стали потреблять меньше продуктов питания по сравнению с предшествующим годом. В их рационе значительно сократилась доля молока и молочных продуктов (-22%), фруктов и ягод (-19%), рыбы и рыбной продукции (-17%), а также яиц (-12%). Потребление овощей сократилось на 9%. По данным исследования НАФИ, на снижение качества питания за последний год пожаловалась пятая часть россиян – 19%.

«В условиях ограниченного бюджета россияне делают выбор в пользу более питательных продуктов (например, покупают мясо вместо фруктов). То же самое касается экологичных продуктов … — поскольку их стоимость пока невыгодно отличается от "обычных" аналогов, россияне, испытывающие финансовые трудности и, тем более, находящиеся на пороге бедности, не рассматривают для себя их покупку», – констатируют авторы исследования.

Четверть респондентов готовы покупать продовольственные товары с истекающим сроком годности по более низкой цене.

«Люди переходят на более дешёвые, менее качественные, менее полезные товары, в том числе это касается и продуктов питания. Всё больше тех, кто уже не может себе позволить качественное продовольствие… Уровень жизни крайне низкий», – пояснил в одном из своих интервью экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

Рост цен приводит к тому, что россияне вынуждены тратить на продукты всё более значительную часть своих доходов. Причем, как подчеркивает Голубовский, «инфляция для бедных» (рассчитываемая исключительно по потребительской корзине, состоящей из товаров первой необходимости – коммунальных платежей, лекарств и продовольствия) – выше, чем инфляция для всех категорий товаров.

Результаты опроса, проведённого Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, показывают, что в 2022 году четверть респондентов тратили на продукты 2/3 и более от доходов семьи (причем 10% из них заявили, что практически весь бюджет семьи уходит на покупку еды). Согласно исследованию, опубликованному в ноябре 2023 года, около половины россиян назвали траты на еду самой большой статьей расхода.

Поэтому галопирующий рост цен на продовольственные товары – тяжкий удар по бюджету большинства семей, подрывающий их способность покупать критически важные продукты питания. Особенно уязвимы перед колебаниями цен на продукты многодетные семьи.

«В России работает формула: чем больше детей, тем беднее семья. И никакие социальные пособия и субсидии эту тенденцию переломить не могут… Так что детская бедность в России будет расти», – считает Дмитрий Голубовский.

С ним согласен и Алексей Зубец. «Очень часто многодетные семьи с низким доходом проваливаются ниже прожиточного минимума», – говорит глава Института социально-экономических исследований.

По последним данным ЮНИСЕФ, количество детей, чьи семьи столкнулись с крайней нуждой, увеличилось в РФ в 2022 году на 2,8 млн. «На Россию приходится почти три четверти общего увеличения числа детей, живущих в бедности, из-за войны в Украине и кризиса стоимости жизни», – заключают авторы доклада.

Ситуация с бедностью в России будет лишь ухудшаться, чему способствует перераспределение существенной части экономических ресурсов в военную сферу, полагают эксперты, опрошенные Eurasianet.org.

«То, что идёт в военную сферу, изымается из гражданского потребления… Если в прошлом году ещё можно было сказать, что эти расходы в основном покрывались профицитом торгового баланса, то сейчас это бремя перекладывается на экономику», – считает Голубовский.

А значит, неизбежно будет расти и проблема недоедания, которую российские власти предпочитают не замечать.