Россия: войска «Вагнера» в Воронежской области, в нескольких часах от Москвы

В этой статье представлена информация за 24 июня. Подробности о событиях 23 июня см. здесь.

Утром 24 июня появились дополнительные подтверждения того, что ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным захватили контроль в некоторых населенных пунктах Ростовский и Воронежской областей, включая столицы этих областей.

Наиболее информативным было видео общения Пригожина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника ГУ Генштаба в Ростове-на-Дону, который, по признанию даже самого Путина, «Вагнер» контролирует, и где расположены штаб Южного военного округа РФ и центр командования объединенной группировкой войск РФ в Украине. На видео Пригожин очень дерзко говорит с чинами из Минобороны, открыто им угрожая, а те проявляют удивительное смирение и кротость. Несмотря на смиренные призывы генералов, Пригожин говорит им, что если ему не выдадут министра обороны и начальника Генштаба, «мы будем блокировать Ростов и идем на Москву».

И, похоже, половину пути от Ростова до Москвы его войска уже прошли. Новостное агентство «Рейтер» сообщило со ссылкой на свой источник в силовых структурах РФ, что вагнеровцы контролируют все военные объекты в Воронеже, который расположен всего в нескольких часах езды от российской столицы. Информацию об этом подтвердило Минобороны Великобритании, а также источник Би-би-си в ФСБ РФ. Дополнительным подтверждением является то, что Национальный антитеррористический комитет РФ объявил там, а также в Москве и Московской области, режим контртеррористической операции.

Кроме того, на одном из телеграм-каналов «Вагнера» были опубликованы фотографии большой группы российских военнослужащих в Воронежской области, сложивших оружие перед наемниками «Вагнера». Как говорится в сегодняшней сводке Минобороны Великобритании, мало что указывает на то, что российские силовики оказывают «Вагнеру» какое-либо сопротивление, и в целом «в ближайшие часы верность российских силовиков, особенно Нацгвардии, будет иметь ключевое значение в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время».

О серьезности ситуации ярче всего говорит обращение российского лидера Владимира Путина к народу, которое он сделал утром 24 июня. Он назвал действия «Вагнера» предательскими и сравнил происходящее с событиями 1917 года, когда все закончилось «разрушением армии и распадом государства».

Статья обновляется по мере развития событий.