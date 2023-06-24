Россия: войска «Вагнера» в Липецкой области или на подступах к Москве

Пригожин заявил об остановке марша на Москву и возвращении в «полевые лагеря» (детали здесь). В статье ниже представлены подробности о предшествовавших этому событиях 24 июня. Подробности о событиях 23 июня см. здесь.

Военную колонну ЧВК «Вагнер» видели в Липецкой области. Она двигалась в направлении Москвы и находилась всего примерно в 380 километров от нее. Информацию подтвердил губернатор области Игорь Артамонов. Также появились сообщения, что вагнеровцы уже у границ Московской области, и идут на столицу несколькими колоннами по разным дорогам.

По сообщениям, прокремлевские силовики готовятся к тому, что наемники Пригожина будут в Москву уже предстоящей ночью. Однако, многочисленные источники в силовых структурах сообщили Moscow Times, что боевой дух у силовиков низкий, и «умирать за Москву никто не собирается», т.к. «речь идет о ... грязных внутренних разборках, смысла погибать из-за этого нет».

Ранее вагнеровцы захватили контроль в некоторых населенных пунктах Ростовской и Воронежской областей, включая столицы этих областей, тоже без особого сопротивления.

Наиболее информативным было видео общения Пригожина с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и первым заместителем начальника ГУ Генштаба в Ростове-на-Дону, который, по признанию даже самого Путина, «Вагнер» контролирует, и где расположены штаб Южного военного округа РФ и центр командования объединенной группировкой войск РФ в Украине. На видео Пригожин очень дерзко говорит с чинами из Минобороны, открыто им угрожая, а те проявляют удивительное смирение и кротость. Несмотря на смиренные призывы генералов, Пригожин говорит им, что если ему не выдадут министра обороны и начальника Генштаба, тогда «мы идем на Москву».

По сообщениям, вагнеровцы также контролируют все военные объекты в Воронеже, который расположен на полпути от Ростова до Москвы. Об этом сообщило Минобороны Великобритании, а также отдельно «Рейтер» и Би-би-си со ссылкой на свои источник в силовых структурах РФ. Подтвердил информацию и губернатор Воронежской области Александр Гусев, объявивший, что там проводятся «операционно-военные мероприятия».

Судя по всему, российские силовики не оказывают существенного сопротивления «Вагнеру». В частности, на одном из телеграм-каналов ЧВК были опубликованы фотографии большой группы российских военнослужащих, сложивших оружие перед наемниками «Вагнера». Как говорится в сегодняшней сводке Минобороны Великобритании, в целом «в ближайшие часы верность российских силовиков, особенно Нацгвардии, будет иметь ключевое значение в развитии кризиса. Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время».

О серьезности ситуации ярче всего говорит обращение российского лидера Владимира Путина к народу, которое он сделал утром 24 июня. Он назвал действия «Вагнера» предательскими и сравнил происходящее с событиями 1917 года, когда все закончилось «разрушением армии и распадом государства».

Вслед за этим обращением на одном из телеграм-каналов «Вагнера» был опубликован пост, что Путин «сделал неправильный выбор. Тем хуже для него. Скоро у нас будет новый президент». Сам Пригожин лично заявил, что «те, кто сегодня нам противостоит — это те, кто собрались вокруг подонков»». Вскоре появились сообщения о том, что Путин с членами семьи покинул Москву.