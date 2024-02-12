Россия-Восток: Банановый повелитель

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Сага о застрявших в Индии рупиях за российскую нефть принимает новый оборот сюжета. Два года Москва ломала голову над тем, как использовать заработанные, но фактически не полученные миллиарды денег за распродажу Нью-Дели национальных богатств. Наконец у Кремля забрезжила надежда конвертировать неконвертируемую валюту. Помогли ему в этом проснувшееся неприятие войны против Украины в одной из латиноамериканских стран, привычка объявлять всенародную «голодовку» в случае разногласий с партнерами и обнаружившийся у Индии стратегически важный для РФ ресурс – бананы. Правда, излишне радоваться не стоит – процесс обмена нефтедолларов на еду займет даже при самом фантастическим сценарии лет 17. Как не стоит России и в целом расслабляться в процессе «разворота на Восток»: проблемы множатся, а главный «друг» и «союзник» – Китай – то и дело норовит «ударить в спину».

Фрукт раздора

У Кремля приключилось расстройство. Выяснилось, что не только «коварный» Запад строит козни «великой державе» и заставляет ее в ускоренном темпе «разворачиваться на Восток», где по признанию путинских же чиновников ей приходится нелегко, но и Глобальный Юг, который вроде как должен совместно с Россией бороться с «неоколониализмом». Неприятные новости пришли из «дружественной» Латинской Америки, где власти Эквадора внезапно задумались в обмен на новую технику передать США старые советские вооружения, которые затем Вашингтон мог бы поставить Украине. В Москве на подобные поползновения отреагировали болезненно, тем более что президент Эквадора Даниэль Нобоа совсем не щадил чувства Кремля и назвал принадлежащие его стране образцы творчества российско-советского ВПК «металлоломом».

Кито еще не успел ничего передать, но Москва решила действовать на опережение и, как это уже не раз бывало в отношениях с партнерами, объявила «голодовку». Россельхознадзор обнаружил в эквадорских бананах многоядную муху-горбатку и ограничил их ввоз в РФ. Пропаганда тут же отрапортовала, что «банановый Эквадор согласился поставить оружие врагам России и теперь считает убытки». Проблема, правда, в том, что Эквадор обеспечивал 96% российского рынка бананов, которые к тому же пользуются наибольшей популярностью у россиян в категории фруктов.

Другими словами, российским властям пришлось в срочном порядке искать решение созданной собственными же руками проблеме. Не хватало еще перед выборами президента, намеченными на март, подстегнуть банановую инфляцию. К счастью для Кремля, сценарий выхода из намечающегося кризиса нашелся быстро. Как сообщил Россельхознадзор, первая партия бананов в январе отправилась в РФ из Индии – крупнейшего производителя этого продукта в мире (33 млн тонн в год). В ведомстве заверили, что «объемы экспорта индийских бананов будут наращиваться», и отметили, что на втором и третьем местах в мире по производству данного товара располагаются Китай (12 млн тонн) и Индонезия (8,7 млн тонн), словно намекнув, что и без Эквадора обойдутся.

У бананового «разворота на Восток» есть и вполне практическая составляющая. За два года войны против Украины Индия стала одним из крупнейших покупателей токсичной из-за санкций Запада нефти из РФ, однако за этот период Москва и Нью-Дели не смогли толком урегулировать вопрос взаиморасчетов за «черное золото», из-за чего в индийских банках скопились, по разным оценкам, миллиарды неконвертируемых рупий – до 40 млрд в долларовом эквиваленте. Не решенной остается и проблема катастрофического дисбаланса в двусторонней торговле. Несколько раз в Москве спешили объявить, что наконец-то обнаружили товар, который можно обменять на нефтяные рупии, однако, кажется, к большому успеху это не привело. Теперь пришла очередь бананов. Хорошая новость в том, что у Индии есть товар, который действительно нужен России, а значит его можно «обменять» на нефть. Однако плохая новость в том, подобная «конвертация» займет десятилетия.

По какой цене РФ закупила бананы у Индии, неизвестно, но если взять за основу среднюю мировую стоимость килограмма на ноябрь 2023 года – $1,55, то на застрявшие в индийских банках $40 млрд Россия смогла бы закупить у партнера 25,8 млн тонн бананов. Россия потребляет около 1,5 млн тонн бананов в год, а значит, на нефтяные деньги Москва могла бы как минимум 17 лет закупать бананы у Нью-Дели.

Конечно, такие подсчеты весьма условны, а РФ вряд собирается потратить все рупии на бананы. Однако эта история в очередной раз показывает, что Индии особо нечего предложить России, что могло бы решить проблему взаиморасчетов и перевести торговлю на бартерную схему.

А из «банановой войны» с Эквадором Россия в любом случае не выйдет победителем. Москва попыталась нанести удар по экономике Кито за планы подсобить оружием Киеву, но в трудной ситуации плечо эквадорскому правительству подставил «друг» и «союзник» РФ – Китай. Между Эквадором и КНР вступило в силу соглашение о свободной торговле, а потому в латиноамериканской стране уже анонсировали поставки этого фрукта в Поднебесную и планы наращивания поставок.

Закручивают банки

Между тем банановая история Китая и Эквадора весьма показательна тем, что ясно демонстрирует, как во взаимодействии с внешним миром КНР, прежде всего, исходит из выгод и возможностей, а не из мнимых «союзов», которыми в последнее время часто бредит Кремль. Можно, конечно, и дальше продолжать убеждать себя и население, что бурный рост товарооборота с КНР – это плод крепкой и «безграничной дружбы», однако, как показывает практика, в Поднебесной мыслят совершенно другими категориями, что в очередной раз доказала и прошедшая неделя.

Так, болезненным «ударом в спину» стала новость о внезапном отказе одного из ключевых для российских импортеров банков КНР работать с РФ. Выяснилось, что расчеты для любых организация из России и Беларуси приостановил Chouzhou Commercial Bank, причем недоступны оказались как транзакции через SWIFT, так и через российский аналог СПФС и китайский CIPS. Участники рынка пожаловались, что сначала банк уведомил об остановке платежей по конкретному списку товаров, которые запрещены для ввоза в РФ западными санкциями, однако затем финансовая организация полностью обрубила каналы.

Особо примечателен тот факт, что оказалось нельзя провести транзакции даже в национальных валютах. Такие операции невозможно отследить напрямую из третьих стран, но информацию о них могут запросить западные контрагенты, а потому китайский банк решил не рисковать санкциями и просто отказался от сотрудничества с «союзнической» Россией.

Российские власти, правда, не распознали в действиях китайцев «русофобию», которая наверняка была бы моментально идентифицирована в случае аналогичных шагов со стороны западных стран, а вместо этого, по словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, «с пониманием отнеслись к тому, что некоторые коммерческие организации КНР стремятся обезопасить себя от “санкционной дубины”». Дипломат поспешил заверить, что это нисколько не остановит «развитие российско-китайского сотрудничества».

Под сотрудничеством, видимо, понимается углубляющаяся зависимость России от Поднебесной, свидетельства которой с каждым разом лишь множатся. Например, по подсчетам телеканала RTVI, в 2023 году импорт легковых автомобилей из КНР в РФ вырос на 593,67% по сравнению с 2022-м и достиг в денежном выражении $11,66 млрд. При этом, по словам экспертов, полноценного замещения западных машин китайскими не произошло. В первую очередь из-за высокой – в силу отсутствия конкуренции – цены и сомнительного качества товара в сравнении с западными автомобилями. Кроме того, весьма показательно, что поставлять свои автомобили китайцы готовы, а развивать производства внутри РФ, как это делали многие западные концерны, автобизнес из КНР не спешит. И здесь снова, как и в случае с китайскими банками, по «безграничному партнерству» бьет страх «дружественных» предпринимателей перед вторичными санкциями Запада.

Другая проблема заключается в том, что китайских автомобилей в России хватает с излишком, а запчастей к ним зачастую недостает. По словам участников рынка, когда речь заходит о таких комплектующих как коробки переключения передач, задних крыльях, кузовах и элементах салонов, ждать деталей приходится от трех до пяти месяцев, прежде чем появится возможность починить машину. Дело в том, что Россия, оказавшись в изоляции со стороны Запада из-за развязанной войны против Украины, так и не смогла наладить быструю логистику запчастей из Китая.

Правда, президент Путин в нашумевшем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заверил, что потеря Россией суверенитета из-за политического и экономического сближения с Китаем – всего лишь «страшилка». По его мнению, Европа находится в большей зависимости от КНР, чем Россия, а внешнеполитическая философия Поднебесной (видимо, в отличие от западной) – «неагрессивная».

Впрочем, на эти реплики Путина реакции из КНР особой не последовало. Зато живой отклик встретила пространная лекция президента РФ об «исторических» землях России и объяснениях, почему Москва, оказывается, вправе оккупировать Украину. В китайском обществе восприняли аргументацию российского лидера о притязаниях на украинские территории как-то по-особенному и пришли к выводу: если Путин оправдывает свою агрессию тем, что когда-то в какие-то стародавние времена где-то жили русские, то почему бы России не вернуть часть Дальнего Востока КНР… Как-никак эти земли еще лет 100-150 назад принадлежали Китаю.

Учитывая, что Пекин на вполне государственном уровне делает вбросы про «исконно китайские» территории, ныне принадлежащие России, то Путину стоило бы, и правда, быть осторожнее. Кстати, бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж тоже опубликовал на своей странице несколько карт, на которых показана территория Монгольской империи, которая включает значительную часть современной территории Российской Федерации. «После выступления Путина я поднял исторические карты Монголии. Но не беспокойтесь, мы мирная и свободная страна», – съязвил он.

Однако принимая во внимание растущий уровень зависимости России от восточных партнеров, а также с какой ностальгией Путин рассказывал о том, как русские правители ходили на поклон к восточным ханам ради защиты от Запада, разговоры об истории и границах могут зайти гораздо дальше язвительных шуток.