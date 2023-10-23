Россия-Восток: бесконтрактные танцы

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Владимир Путин добрался до Китая, где поучаствовал в форуме «Один пояс – один путь», а также встретился с Си Цзиньпином и рядом других иностранных лидеров. Предоставляющие информационные услуги президенту российские СМИ всячески пытались представить всего лишь вторую вылазку политика за границу с начала 2023 года как нечто эпохальное. Проблема в том, что за фасадной «красотой» почти не оказалось сущностного содержания. Главная цель – уговорить Си Цзиньпина дать добро на строительство газопровода «Сила Сибири-2» – остается мечтой, а единственный торгово-экономический результат поездки – многомиллиардный контракт на поставки зерна в Китай – при детальном рассмотрении вызывает множество вопросов. Впрочем, партнеры в целом не шибко балуют Россию: то откажутся вовремя платить за товар, то негласно к санкциям Запада присоединятся.

Путь один и тернист

Визит президента России в Китай на форум «Один пояс – один путь» стал всего вторым выездом Путина за границу с начала 2023 года, в котором Международный уголовный суд выписал ордер на его арест за военные преступления в Украине. С этой вылазкой в Поднебесную в Кремле связывали немало надежд. Во-первых, она должна была показать, что Путин и Россия не испытывают проблем с изоляцией. Во-вторых, посещение своего главного внешнего партнера было бы хорошо приправить каким-нибудь весомым контрактом или громкой торгово-экономической договоренностью. Не зря же с президентом в Пекин полетела представительная делегация чиновников и топ-менеджеров энергетических компаний.

За красочность визита, как водится, отвечали прокремлевские СМИ. И, на первый взгляд, пропаганде удалось масштабно представить своему зрителю и читателю похождения Путина. Особый восторг у обслуживающей Кремль прессы вызвали кадры, как Си Цзиньпин и его гости заходят на приветственный банкет по случаю форума «Один пояс – один путь». На них видно, что в распахивающиеся золотые двери зала первыми шагают китайский лидер и его российский коллега. Из этого моментально был сделан вывод, что тем самым председатель Си подчеркнул статус Путина как «почетного гостя и участника» мероприятия.

Пропагандистка Ольга Скабеева вообще работала за троих. Перед полетом в Пекин Путин дал интервью Медиакорпорации КНР, а потому ведущая программы «60 минут» поспешила рассказать россиянам, что «какой бы китайский канал сейчас ни включить, везде транслируют интервью российского президента». «Несмотря на то, что делегаций в самом деле 150», – восхищалась Скабеева. Возможно, зрители передачи и поверили в сказочное отношение китайцев к Путину, однако на деле оказалось, что в тот день сюжеты о лидере РФ появились лишь на одном из 17 госканалов Китая. А акцент в них делался на признании Путиным величия своего «друга» Си. Столь откровенная ложь не осталась незамеченной даже некоторыми российскими СМИ.

Как бы ни старалась пропаганда создать Путину образ наиболее желанного гостя, в аэропорт встречать президента РФ Си Цзиньпин не поехал, отправив вместо себя министра коммерции Ван Вэньтао. Хотя, судя по накалу страстей в проклемлевских СМИ, как минимум должен был.

Между тем отдельным подспорьем визуализации «рукопожатности» Путина стали его встречи с лидерами других азиатских стран – Вьетнама, Лаоса, Монголии, Таиланда. А вишенкой на «антиизоляционном» торте стали переговоры с премьером входящей в ЕС и НАТО Венгрии Виктором Орбаном. Все это позволило прикормленным экспертам сделать незатейливый вывод: «Визит Путина в Пекин опроверг ложь об “изоляции” России». Некоторые и вовсе поспешили заверить, что налицо «наглядный окончательный провал усилий Запада, направленных на маргинализацию и изоляцию Москвы». Здесь бы хорошо было тогда объяснить, как при столь провальной политике Запада от сотрудничества с Россией отказываются даже ближайшие партнеры по ОДКБ и ЕАЭС, например, Казахстан, объявивший о прекращении поставок в РФ 106 видов продукции, «предназначенной для военных целей». Но это противоречие явно не вписывалось в восторженные отзывы благодарных экспертов и СМИ.

При этом даже участие Путина в мероприятиях, где вместе с ним присутствовал Си, – от торжественного приема в честь форума до беседы тет-а-тет, не завершилось каким-либо декларативным совместным заявлением российского и китайского лидеров. Поэтому главным, по мнению наблюдателей, для российско-китайских отношений во время визита Путина «стало само время», проведенное хозяином Кремля со своим коллегой. Двусторонняя программа, как и в целом вся поездка, в итоге работала лишь на создание президенту образа глобального лидера, с которым встречаются представители других стран. А тот факт, что во время выступления Путина на форуме ряд приехавших в Пекин европейских делегатов, включая экс-премьера Франции Жан-Пьера Раффарена, демонстративно вышли из зала, пропаганда стыдливо не заметила.

Вместо силы

Тем временем редкий для Путина визит за границу наверняка должен был закончиться чем-то более существенным, чем красочные образы на российском ТВ. Тем более, что, попав под жесткие санкции Запада из-за развязанной против Украины войны, РФ оказалась не избалована партнерами. Поэтому, когда речь заходит о контактах с ключевым «костылем» Москвы во взаимодействии с внешним миром, логично ожидать чего-то хоть сколько-то значимого.

Известно, что одним из нерешенных и очень желанных для Москвы моментов в отношениях России и Китая остается вопрос строительства газопровода «Сила Сибири-2». Агрессия Кремля против Киева фактически свела на нет многолетнее газовое сотрудничество с Евросоюзом и заставила РФ искать новых покупателей. Пока диверсифицировать поставки «голубого топлива» получается с трудом, поскольку Китай – ключевой нынче импортер российского газа – и близко не компенсирует объемов, которые потребляла Европа. В лучшие годы западные соседи РФ покупали у нее до 200 млрд кубометров газа в год. Нитка же «Сила Сибири», связывающая Россию с Китаем, лишь к 2025-му должна выйти на проектную мощность в 38 млрд кубометров.

В этой ситуации Москва пытается добиться от Пекина согласия на строительство «Силы Сибири-2» с проектной мощностью до 50 млрд кубометров в год, надеясь приступить к прокладке уже в 2024-м. И хотя даже совокупные показатели двух «Сил» не смогут перебить аппетиты бывших партнеров РФ, очевидно, что подобная сделка жизненно необходима Кремлю и тонущему «Газпрому». Проблема в том, что КНР имеет достаточно и других поставщиков, включая Катар и США, и явно не спешит попадать в газовую зависимость от России. И хотя Путин как мог отвешивал реверансы «дорогому другу» Си, продавить сделку и получить зеленый свет на реализацию проекта «Сила Сибири-2» ему пока не удалось.

Эксперты напоминают, что КНР заставила РФ более десяти лет ждать согласия на прокладку первого трубопровода, на этот же раз Пекину ничто не помешает еще сильнее затянуть процесс. Как минимум в Китае, вероятно, рассчитывают выбить из России максимально выгодные условия, чтобы и без того покупаемый Китаем за полцены российский газ продавался еще дешевле. В конце концов, за полтора года войны распродажа путинским режимом национальных богатств РФ стала вполне привычным делом.

Между тем без контракта Путин из Пекина, кажется, не уехал. Во всяком случае во время форума российская компания ЭПТ, выходящая в группу «Новый сухопутный зерновой коридор», заявила о беспрецедентном соглашении с китайской госкорпорацией China Chengtong – сделке на $25,7 млрд об экспорте в КНР 70 млн тонн российских сельскохозяйственных культур в течение 12 лет. По словам главы «Нового сухопутного коридора» Карена Овсепяна, контракт оказался «одним из крупнейших в истории России и Китая», а официально договоренности будут закреплены во время визита в Китай премьера РФ Михаила Мишустина в конце ноября – начале декабря.

Проблема в том, что китайская сторона подтверждать сделку не спешила, а у экспертов возникли сомнения в ее реальности. Moscow Times процитировала гендиректора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, который напомнил, что с учетом предыдущих деклараций компании выходит, что «Новый сухопутный коридор» уже обладает совокупным портфелем заказов на 170 млн тонн зерна. «Таких контрактов не бывает в принципе», – сказал эксперт, отметив, что на зерновом рынке сотни тысяч тонн уже считаются крупной сделкой. Не вполне понятно, и как компания будет обеспечивать поставки, поскольку на границе с КНР у нее расположены несколько силосов с совокупной мощностью хранения всего в 80 тыс. тонн.

Зависимость так не лечится

В любом случае, даже если сделка и была заключена, вряд ли она сулит России процветание. Скорее, контракт может стать еще одним примером, как Кремль ввергает страну в тотальную зависимость от своих немногочисленных партнеров. По подсчетам агентства Bloomberg, за 20 месяцев с момента вторжения в Украину РФ стала зависеть от Китая буквально во всех сферах экономики. По мнению экономистов, с точки зрения импортных товаров российская экономика стала если не самой зависимой от Китая в мире, то точно второй – после Северной Кореи. Более того, случись в китайской экономике какие-либо глобальные проблемы, российская моментально на себе их почувствует. Найти же замену импорту из КНР в таких областях как технологии, оборудование и так далее для Кремля в нынешней ситуации практически невозможно.

Впрочем, и без потенциальных неурядиц отсутствие альтернатив диктует свои условия и серьезно отражается на российских потребителях. Например, заполонившие рынок РФ китайские грузовики недавно взлетели в цене до 75%. По словам участников отрасли, китайские производители не стесняются пользоваться снижением конкуренции на российском рынке и заламывают цены. Кроме того, ощущается и дефицит запчастей, из-за чего компании зачастую не могут отремонтировать сломавшийся или попавший в ДТП грузовик.

Добавляет рисков и юанизация российской торговли и сбережений. Как отмечает издание The Bell, в первом полугодии 2023-го 25% товарооборота РФ с другими странами без учета Китая обслуживалось в юанях. При этом курс китайской валюты в значительной степени управляется Народным банком КНР, юань в отличие от рубля – не свободно плавающая валюта. Поэтому ценность «кубышки» российских властей в юанях оказывается в жесткой и рискованной зависимости от решений китайского регулятора.

Порой попытка перевести внешнюю торговлю в зону юаня и вовсе оборачивается ударом по кошельку уже сейчас. Известно, что после начала войны в Украине РФ, в частности, переориентировала огромные объемы поставок нефти на индийский рынок. Также ни для кого не секрет, что значительную часть «черного золота» Индия оплатила в рупиях, которые лежат мертвым грузом в местных банках. В поиске урегулирования трудностей во взаиморасчетах Москва предложила Нью-Дели расплачиваться в юанях. Без особого энтузиазма некоторые из партий в итоге были оплачены в валюте геополитического конкурента Индии. Однако, как выяснило агентство Reuters, в последние недели как минимум семь партий нефти, доставленных в страну танкерами, оказались вовсе неоплаченными. Дело в том, что официально индийские власти не стали препятствовать торговле с российскими партнерами в юанях, но и способствовать этому не захотели. Боле того, руководство страны дало понять своим НПЗ, что подобная схема ему крайне не нравится. В итоге вопрос получения Россией денег за проданный в Индию товар вышел на новый уровень абсурда. Рупии, пусть и бесполезные, хотя бы есть.

Между тем неделя у Кремля в разворотных делах на Восток вышла шумной не только из-за визита Путина в Китай. В КНДР также отправился глава МИД Сергей Лавров. В Северной Корее, лидер которой Ким Чен Ын недавно посещал РФ, российский дипломат не скупился на лестные слова, называл одну из главных мировых диктатур «близким соседом» и «давним партнером», заявлял о выходе отношений двух стран «на качественно новый, стратегический уровень» и рекомендовал россиянам КНДР в качестве страны для туризма. В какой-то момент даже почти стерпел унижение от северокорейских спецслужб, попытавшихся им покомандовать. И все это, видимо, только ради того, чтобы товарищ Ким был доволен и наращивал поставки боеприпасов для армии РФ. Что само по себе уже унизительно, учитывая превратившиеся в мем заявления Путина про «аналогов нет» – или точнее про мифические уникальные российские вооружения. Таком развороту на Восток, и правда, пожалуй, пока аналогов не было.