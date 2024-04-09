Россия-Восток: Война несовместима с «Миром»

Российский депутат демонстративно использует карту «Мир». Но ему теперь не удастся ею воспользоваться даже в большинстве государств, которые Кремль считает дружественными. (Фото: gov.ru)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Согласно обновленным данным за март, Россия и Индия подправили ситуацию в торговле нефтью по сравнению с февралем. Однако этим «успехи» Кремля на минувшей неделе и ограничились. В остальном путинскому режиму похвастаться на Востоке нечем. Головной болью Москвы остается сужающееся банковское сотрудничество с азиатскими партнерами. Мало того, что накаляется обстановка вокруг финансовых операций с китайскими банками, так еще и «союзники» из ближнего зарубежья – Центральной Азии – фактически присоединились к западным санкциям и начали разрывать связи с Национальной системой платежных карт (НСПК) – оператором российских карт «Мир». Помимо вполне прикладных трудностей, желание центральноазиатских партнеров не подставляться из-за Кремля под ограничительные меры чуть было не спровоцировало политический скандал, поскольку особо рьяные Z-патриоты успели призвать к свержению местных правительств.

Ближайшие отдаляются

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 апреля выступил на «круглом столе» перед послами 72 государств «глобального Юга и Востока». Дипломатам глава МИД РФ прочитал «лекцию» по альтернативной истории «украинского кризиса», а затем заявил журналистам, что «практически все» страны глобального Юга «хотят донести до организаторов [саммита мира по инициативе президента Украины Владимира Зеленского] свою точку зрения, что без России заниматься этим бессмысленно». Лавров утверждает, что по развязанной Владимиром Путиным полномасштабной войне против Украины у глобального Юга есть позиция, которая представляет собой «важный месседж». При этом «Запад это не остановит», ведь «недружественные» Москве страны «обуреваемы желанием сделать все, чтобы нанести России стратегическое поражение», заверил путинский министр.

Из заявлений Лаврова следовало, что десятки стран разделяют агрессивный подход Москвы к решению международных проблем и пытаются вразумить Запад. Правда, несколько терялся смысл «усилий» глобального Юга и Востока, раз уж Запад все равно «не остановится». Но куда важнее было то, что Лавров выдавал желаемое за действительное. Возможно, некоторые страны и правда выражают пожелание подключить РФ к саммиту мира: например, Китай и даже Швейцария, которой Лавров отказывает в нейтралитете. Однако в вопросе санкций «союзники» Кремля не очень-то стараются переубедить Запад.

Даже страны ближнего зарубежья – из Центральной Азии – то и дело присоединяются к веденным против РФ ограничениям. Как минимум в какой-то момент начинают им следовать. Очередным подтверждением того, что подставляться из-за Кремля «союзники» не горят желанием, стала волна отключений российской банковской карты «Мир». Так, с 3 апреля карты этой платежной системы перестали обслуживаться в Кыргызстане. Решение было принято на государственном уровне и оказалось результатом попадания НСПК – оператора «Мира» – под блокирующие санкции США в конце февраля. В Бишкеке пояснили: разорвать отношения пришлось «с целью минимизации риска вторичных санкций». Затем, правда, глава правительства Кыргызстана Акылбек Жапаров назвал другую причину прекращения обслуживания «Мира». По его словам, программное обеспечение для местного Межбанковского процессингового центра (МПЦ) поставляет латвийская компания, из-за чего Рига пригрозила отключить МПЦ, если Бишкек не разорвет сотрудничество с НСПК. Так или иначе, местные эксперты напоминают: в торговых партнерах Кыргызстана значится не только РФ, а выгоды от «Мира» «несоизмеримо меньше», чем если стране «вообще SWIFT отключат».

Поддержали порыв Кыргызстана и в Казахстане. Хотя в этой республике формально инициатива о прекращении сотрудничества с «Миром» исходила не от государства. Как заявили в Национальном банке Казахстана, местные банки – «субъекты частного предпринимательства, и решение об участии в международных платежных системах, включая карточную платежную систему “Мир”, принимают самостоятельно, исходя из коммерческой и экономической целесообразности».

Так, обслуживать «Мир» прекратил крупнейший в стране Halyk Bank. Известно об этом стало в начале апреля, хотя в самом банке утверждают, что еще в конце февраля разорвали отношения с НСПК. Такая же история произошла и с банком «ЦентрКредит». Частично продолжают работать с «Миром» связанные с РФ «ВТБ банк» и «Береке банк» – бывшая «дочка» «Сбербанка». Хотя и эта финансовая организация в середине марта анонсировала скорый разрыв связей с российской платежной системой.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал решения в Казахстане и Кыргызстане результатом «неприкрытого давления» со стороны США и заверил, что Москва ведет диалог с этими странами, чтобы «риски минимизировать». Однако Z-общественность показала себя кровожаднее властей и, например, провоенный блогер Владислав Шурыгин потребовал ввести «запрет на перевод денег в Киргизию по любым другим системам, кроме “Мира” и “Сбера”». «Пусть поднимают на вилы своих правителей или валят на родину без денег!» – написал он.

Тем временем депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев чуть было на пустом месте не спровоцировал политический скандал с Казахстаном. Дело в том, что Украине (официально Киев это не подтверждает) впервые удалось дотянуться дронами до военных объектов в Татарстане – за 1300 км от границы. По этому поводу Гурулев не придумал ничего лучше, как объяснить провал российской ПВО тем, что атаковавшие Татарстан беспилотники были запущены из стран Центральной Азии. По его словам, дроны могли быть пилотируемы из «районов, которые находятся в северо-западной стороне». Напрямую Астану генерал-депутат не обвинил, но из его речи было понятно, что под подозрение попал Казахстан.

В Минобороны республики оперативно опровергли умозаключения депутата, назвав их «не соответствующими действительности». На этом, правда, история не закончилась. Анонимный Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» с более 1 млн подписчиков, претендующий на доступ к инсайдерской информации в среде российских силовиков и криминалитета, опубликовал аудиозапись с голосом Гурулева, на которой генерал в нецензурной форме утверждает, что «казахи будут следующие, решение уже есть». Эту новость пришлось опровергать уже самому депутату, назвавшему аудио «фейком и хамством».

И если в этом случае запись и правда может оказаться фейком, поскольку «ВЧК-ОГПУ» не раз ловили на публикации недостоверной информации, то секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев свои заявления в адрес другой республики Центральной Азии – Таджикистана – свалить на фейк уже не сможет.

«Известно о том, что украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России», – сказал Патрушев 3 апреля в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей совбезов государств-членов ШОС.

«Данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», – заявили 6 апреля в МИД Таджикистана. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Шохин Самади посоветовал Патрушеву «воздерживаться от непроверенных заявлений и комментариев, которые способны ввести общественность в заблуждение».

Другими словами, на прошедшей неделе «разворот на Восток» вызвал серьезные трудности у России даже с ближайшими «союзниками».

Другие опасаются

На более отдаленных рубежах Москве также было непросто. Ключевой проблемой по-прежнему остается блокировка платежей от российских компаний со стороны банков «дружественных» стран и, прежде всего, Китая. Как выяснило агентство Reuters, ситуация дошла до того, что у фирм из РФ возникли трудности даже с китайским филиалом российского банка ВТБ, правда, несколько иного характера. Из-за того, что ключевые финансовые организации КНР ограничили сотрудничество с РФ, российские компании начали массово открывать счета в филиале ВТБ. Это тут же привело к большой очереди, из-за чего бизнесу приходится ждать открытия счета по два-три месяца, а порой и по полгода. Эксперты из отрасли поясняют, что перегонка денег через «дочки» российских банков в Китае – один из наиболее простых вариантов решения проблемы с платежами. Но загвоздка в том, что ВТБ не справляется с внезапной нагрузкой.

Reuters напоминает, что «Сбербанк» ранее планировал открыть полноценный филиал в Поднебесной к концу 2023 года, однако пока не преуспел в этом. Кроме того, о подобных намерениях заявлял и частный «Альфа-Банк», но в его случае процесс вообще находится на начальной стадии. Источники агентства утверждают, что «Сбербанку» не удалось получить разрешение китайского правительства на открытие филиала. «У них не было шансов, потому что они начали заниматься этим вопросом после того, как попали под западные блокирующие санкции», – пояснил собеседник.

Издание The Moscow Times опросило крупных российских импортеров, которые назвали ситуацию с проведением платежей через китайские банки «безнадежной» и пожаловались, что кредитные организации КНР соблюдают санкции против РФ «строже, чем необходимо». Любопытно, что проблемы возникают с оплатой не только санкционных товаров, но и китайских автомобилей и автозапчастей.

При этом трудности появляются только тогда, если российский дистрибьютор или независимый импортер хочет сам закупить машины в Китае. У представительств китайских автоконцернов в РФ, заполоняющих местный рынок, таких проблем почему-то нет. Это же отчасти подтверждает заявление президента АО «АвтоВАЗ» Максима Соколова, обвинившего КНР в нежелании строить автозаводы в России, предпочитая экспортировать в страну машины, которые производятся на территории Поднебесной. По его словам, китайские бренды проводят «агрессивную» ценовую экспансию и не хотят локализовывать производство, что поддержало бы «российскую компонентную отрасль».

Собеседники The Moscow Times подчеркивают, что единственная надежда – на вмешательство китайского правительства, благодаря которому рано или поздно «платежи опять будут ходить нормально». Между тем непосредственно занимающийся платежами с Китаем источник Eurasianet.org в крупной российской IT-компании признался, что в отрасли надеются на выправление ситуации после планирующегося визита Путина в КНР в мае, поскольку «больше надеяться не на что». Правда, как это поможет, не вполне понятно. Как сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на «осведомленные источники», США напрямую предупреждают топ-менеджеров банков Китая, Турции и стран СНГ о рисках взаимодействия с организациями из РФ. Сложно представить, что мольбы Путина к Си Цзиньпину заставят кредитные организации рискнуть вторичными санкциями, раз они уже сейчас не готовы подставляться.

Тем временем все эти проблемы не помешали Китаю обойти Индию в качестве крупнейшего покупателя российской нефти, поставляемой морским путем. Индийские СМИ отмечают, что КНР «закупает нефть из России по очень заниженным ценам». Это позволило Поднебесной импортировать в марте 1,82 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,36 млн баррелей в день у Индии. В феврале КНР уже незначительно обходила Индию (1,3 млн баррелей в сутки против 1,27 млн баррелей в сутки), хотя до этого 18 месяцев подряд Нью-Дели был главным потребителем морской нефти из РФ.

Индийские чиновники объясняют такие изменения страхом местных банков перед вторичными санкциями Запада. Примечательно, что несмотря на отказ Индии от элитных сортов российского «черного золота», в целом поставки нефти из РФ в страну в марте выросли на 7% по сравнению с февралем. И это, пожалуй, один из немногих «успехов» Кремля на Востоке за прошедшую неделю, который к тому же пока не говорит о выправлении негативных тенденций в торговле с Нью-Дели, которые копились в российско-индийских отношениях все последние месяцы, включая то, что Индия по факту не платит за нефть. Тем более, как сообщило Reuters, «Роснефть» и Индийская нефтяная корпорация (IOC) до сих пор не продлили межправительственный контракт на поставку «черного золота», хотя срок соглашения истек 31 марта.