Россия-Восток: в индийских банках застрял эквивалент дыры в российском бюджете

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Зависшая в индийских банках сумма, заплаченная за дешевую российскую нефть в рупиях, достигла цифры, эквивалентной почти 40 миллиардам долларов. Вывести эти деньги из Индии или использовать как-то еще Россия не может, продолжая упрашивать Дели найти этой проблеме решение. Между тем стабильность торговли энергоресурсами с Китаем тоже оказалась в зоне риска. Подорожавшая российская нефть начинает меньше привлекать партнеров, которые уже посматривают в сторону других поставщиков. На первый взгляд взаимоотношения с азиатскими странами более или менее удачно складываются для Кремля в политическом плане: Индия пока отказывается приглашать на саммит G20 президента Украины Владимира Зеленского, а КНР говорит с РФ о дружбе. Однако отдельные эпизоды показывают, что за фасадом взаимодействия с Востоком притаились весьма неприятные для Кремля открытия.

Незаживающие рупии

Дедолларизация России обернулась для нее вовсе не какими-либо позитивными тенденциями, о которых, вероятно, мечтали в Кремле, обещая переход торговли с партнерами в национальных валютах, а настоящей головной болью. Самый яркий пример неучтенных проблем – Индия. С начала войны с Украиной РФ в 11 раз взвинтила поставки своей нефти в эту страну, тем самым найдя альтернативу закрытому для нее западному рынку. Из-за боязни Дели попасть под санкции и параллельно следуя курсу Москвы на отказ от доллара стороны решили перейти на торговлю в рупиях. Достаточно скоро выяснилось, что индийская валюта оказалась непригодной для использования где-либо еще, а вывести ее из Индии и конвертировать во что-то более стабильное или хотя бы в рубли невозможно. В итоге, как узнало агентство Reuters, в индийских банках скопилось в пересчете на доллары $39 млрд или около 3,6 трлн рублей.

Газета Moscow Times отметила, что речь идет о сумме, сопоставимой «с годовым бюджетом всей программы поддержки национальной экономики (3,5 трлн рублей), почти тремя годовыми бюджетами всей системы высшего образования (1,36 трлн рублей в год) и больше 11 годовыми бюджетами крупных регионов, таких как Новосибирская или Нижегородская области (300 млрд рублей)». Кроме того, не стоит забывать, что федеральная казна России из-за войны и санкций сталкивается в 2023 году с острым дефицитом. По данным Минфина, который с трудом находит новые возможности для привлечения дополнительных средств, с января по июнь нынешнего года дыра в бюджете составила 2,59 трлн рублей. И эта колоссальная сумма и то на данном этапе оказалась меньше, чем застрявшие в Индии деньги российских нефтеэкспортеров.

Москва, конечно, требует от Дели найти решение проблемы, о чем еще в мае заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, но вопрос никак не сдвинется с мертвой точки уже более года. Центробанк Индии запрещает конвертировать свою валюту за пределами страны и пока не делает никаких исключений для России. Использовать же схему торговли фактически по бартеру – тоже не выходит. Поставки товаров из Индии в РФ с января по май 2023 года составили лишь $639 млн, что и близко несопоставимо с объемами проданной в страну российской нефти в денежном выражении.

При этом в Дели открыто признают, что решить вопрос взаиморасчетов именно в рупиях почти невозможно. Другой сценарий – переход на оплату товаров в рублях. И по некоторым данным, он сейчас прорабатывается, но насколько эта схема будет успешной, пока непонятно, особенно учитывая, как долго индийская сторона отказывается решать проблему. К тому же не вполне ясно, что делать с уже выплаченными, но застрявшими в индийских банках рупиями, если местный ЦБ по-прежнему будет отказываться разрешить их конвертацию.

Индия, к слову, кажется, поняла, что поживиться можно не только дешевой российской нефтью, но и зерном из РФ. Разумеется, тоже по скидке. По данным Reuters, Дели ведет переговоры с Москвой об импорте крупной партии пшеницы – в 8-9 млн тонн. Заполучить недостающие из-за местного неурожая объемы Индия планирует с дисконтом в $25-$40 за тонну. В какой валюте может быть совершена потенциальная операция, не сообщается, а это обычно неспроста. Учитывая, что из-за санкций Индия отказывается торговать в долларах или евро, России, видимо, опять предложат что-то менее ликвидное, на что соглашаться не следовало бы. Если только, конечно, у Кремля в принципе есть какие-то альтернативы.

А с альтернативами примерно везде и во всём у РФ сейчас как раз большие трудности. Например, для нефтяной отрасли беда пришла, откуда не ждали. Китай – наряду с Индией крупнейший покупатель у России «черного золота» – видимо, счёл торговлю нефтью с Москвой теряющей привлекательность и резко нарастил закупки у Ирана. Дело в том, что скидка на российский ресурс марки Urals за последние месяцы значительно упала, а стоимость барреля поднялась до $70,33. В итоге иранский баррель оказался для КНР дешевле российского, что привело к рекордным за последние 10 лет объемам закупки Пекином нефти у Тегерана. Впрочем, официально, по данным за июль, Россия сохраняла лидерство среди всех поставщиков нефти в Китай, хотя в этой статистике, безусловно, надо учитывать тот факт, что открытой информации об объемах санкционной иранской нефти в открытом доступе нет.

Подорожавшая же «бочка» из России не нравится не только Китаю, но и остальным заинтересованным в дешевой нефти и необремененным политической моралью игрокам. Как сообщают СМИ, с середины мая нефтяной экспорт из РФ в Азию упал на 25%, а его объемы – 2,6 млн баррелей в сутки на конец июля – стали самыми низкими с января. Другими словами, урезая скидку, которую, кстати, приказал сократить президент Владимир Путин еще в декабре 2022 года, Москва рискует потерять позиции и на незападных рынках.

Соседей не выбирают

Торгово-финансовые трудности Москва пытается компенсировать политическим пиаром. Так, на полях XI Московской конференции по международной безопасности глава Минобороны Сергей Шойгу встретился со своим китайским коллегой Ли Шанфу и разразился многочисленными комплементами в адрес Пекина. Он отметил, что посетил китайскую экспозицию на военно-техническом форуме «Армия» и «увидел много нового и перспективного». По словам Шойгу, «Россия и Китай – стратегические партнеры, добрые соседи и верные друзья». Ли Шанфу в долгу не остался и подчеркнул, что уже в третий раз встречается с Шойгу в 2023 году, что говорит о «хорошем рабочем отношении и личной дружбе». А подтвердить эти слова, видимо, должны были завершившиеся 19 августа в Тихом океане российско-китайские учения.

Радует Кремль и хозяйка предстоящего 9-10 сентября саммита G20 – Индия, последовательно отказывающаяся позвать на встречу лидеров «двадцатки» президента Украины Владимира Зеленского. По словам украинского замминистра иностранных дел Николая Точицкого, Киев всё ещё пытается добиться от Дели приглашения для Зеленского, но, как в очередной раз заверил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, на такой шаг председатель G20 идти не собирается. В Дели уверены, что форум ведущих экономик мира предназначен для решения именно экономических проблем, а не для урегулирования войн, чем должны заниматься в Совете безопасности ООН.

Тем не менее Киев продолжает настаивать, а Украина, по информации СМИ, так или иначе всё равно окажется на повестке заседаний лидеров. Одна из причин – разрушение Россией зерновой сделки, позволявшей через Черное море поставлять на мировые рынки сельхозпродукцию из Украины. Среди пострадавших из-за действий Кремля оказались в том числе азиатские страны, включая Китай.

На днях Москва умудрилась усугубить ситуацию, когда патрульный корабль Черноморского флота РФ «Василий Быков» открыл предупредительный огонь в сторону сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил. В итоге российские военные высадились на борт судна и досмотрели его, лишь после чего оно продолжило движение. При этом Минобороны РФ, видимо, пришло в некоторый восторг от собственной смелости, проявленной в отношении гражданского корабля, что даже выложило видео своих агрессивных действий в Сеть. Проблема в том, что сухогруз оказался турецким, что крайне не понравилось Анкаре. В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана велели Москве впредь избегать подобных провокаций и не эскалировать напряженность в Черном море.

И Кремлю сложно будет ослушаться. Зависимость РФ от восточных партнеров, включая Турцию, в последнее время выявляется буквально во всем, и тем более – в вооружениях. Например, в ракетах X-101, которыми Россия в очередной раз ударила по Украине, были обнаружены микросхемы иностранного производства, том числе западного. Как выяснило издание «Верстка», в РФ такие ключевые детали поступают как раз через Китай и Турцию.

В целом же, если заглянуть за фасад взаимоотношений России с Востоком, то можно обнаружить всё больше свидетельств того, что РФ воспринимают вовсе не такой великой и сильной, как ей хотелось бы. Так, примечательным оказался Академический рейтинг университетов мира (Шанхайский рейтинг) за 2023 год, составленный в Китае. По оценке специалистов, ни один российский вуз не заслужил попадания даже в первую сотню. Выше всего из университетов РФ, по мнению «китайских друзей», расположился МГУ им. Ломоносова – между 101 и 150 местами. Там же он находился и в 2022-м, хотя до вторжения России в Украину попадал в топ-100. Остальные российские вузы и вовсе ухудшили свои показатели по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, здесь вряд ли можно говорить о каком-либо неуважении. Скорее, речь идет о печальной для России констатации факта, что даже те, кого она считает своими союзниками, спешат ей напомнить о ее реальном месте в мире.

Не стесняются напоминать РФ о ее немиролюбивой сущности и ближайшие соседи – в некоторой степени ближайшие торгово-политические партнеры, если брать такие объединения как ЕАЭС и ОДКБ. Так, в Казахстане официально заблокировали сайт телеканала «Царьград» – одного из главных рупоров Кремля, пропагандистов войны с Украиной и «русского мира». В Астане пояснили, что неоднократно предупреждали канал о недопустимости пропаганды экстремизма, в том числе затрагивающую Казахстан, но «Царьград» продолжил гнуть свою линию.

Решение казахстанских властей вызвало волну возмущения среди российских «патриотов», которые тут же принялись сравнивать республику с «Украиной 25-летней давности» и грозить соседней стране военным вторжением. Учитывая проигрываемую войну с Украиной, вряд ли можно всерьёз воспринимать подобные угрозы, но сам их факт наверняка не порадует Астану, которая, как и многие на Востоке, старается публично держаться нейтралитета в российско-украинском конфликте. Если же перед Кремлем стоит задача сформировать образ РФ как агрессора в восприятии как можно большего числа государств, то курс, конечно, выбран правильный. Тем более, что даже партнеры начали уставать от амбиций путинской России.