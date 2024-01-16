Россия-Восток: Друзья зазнаются в беде

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Финальные данные по товарообороту Китая с внешним миром за 2023 год вновь привели в восторг Кремль. Очередной рекорд на фоне «падения» торговли КНР с Западом оказался слишком аппетитной темой для российской пропаганды и представителей властей, позволивших себе вслух помечтать о большем и пообещать стране светлое азиатское будущее. Впрочем, реальность может оказаться не такой привлекательной, как ее рисуют в Москве. Ведь даже в «победных» цифрах 2023 года прослеживаются серьезные сигналы для тревоги, а дальнейшее взаимодействие покрыто туманом, в том числе туманом войны против Украины, развязанной президентом Владимиром Путиным. Как в который раз показала практика, буйный рост сотрудничества России с восточными партнерами – это история исключительно про выгоду, в то время как Москва изо всех сил пытается разглядеть в нем дружбу.

Ситуация принимает оборот

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая подвело итоги внешней торговли за 2023 год. Россия предсказуемо оказалась одной из немногих стран, с которыми был зафиксирован рост товарооборота. Помимо РФ в этот список попали Бразилия (рост на 6,1%), Австралия (4,1%) и Индия (1,5%), однако только с Россией этот показатель вышел двузначным – 26,3%. Всего Москва и Пекин наторговали на $240,1 млрд. И хотя рекордная для двусторонних отношений планка в $200 была взята за месяц до завершения года, позволив российским властям и пропагандистам с лихвой отметить столь знаменательное событие, в Москве не смогли отказать себе в удовольствии еще раз отпраздновать исторический рост с обновленными цифрами.

Особенно радовались подконтрольные Кремлю СМИ тому факту, что «на фоне рекордных объемов торговли» РФ и КНР «упал» американо-китайский товарооборот. И ведь не просто «упал», а на целых 11%, тогда как российско-китайский объем «вырос на четверть».

С одной стороны, так все и было: товарооборот Поднебесной, где весь год наблюдалось замедление экономики, с большинством западных стран снижался, тогда как с Россией рос. С другой – связывать эти две тенденции было, мягко говоря, опрометчиво.

Во-первых, рост торговли с Китаем, преподносимый Кремлем как победа, на самом деле является отражением тяжелых потерь. Дело в том, что основные экспортные товары России – нефть и газ – поставляются в КНР по глубоко заниженным тарифам. В частности, нефть сейчас продается со скидкой свыше 30%, а газ – практически за полцены: в 2023 году КНР платила РФ всего $297,3 за тыс. кубометров газа, в то время как в Европе Россия получала за него $501,6. Более того, по прогнозам российского правительства, в 2024-м цена для Китая станет и вовсе почти вдвое ниже рыночной: в «недружественной» Европе Кремль рассчитывает получить за свой товар $481,7, а «друг и союзник» КНР даст лишь $271,6. Таким образом, рост российских поставок в Поднебесную – это отражение того, как много теперь России приходится отдавать за бесценок: каждый заработанный на продаже газа в Китай миллиард долларов является отражением двух миллиардов, потерянных на европейском рынке, куда до войны Россия поставляла до 200 млрд кубометров в год, а в 2023 году продала всего чуть больше 40 млрд.

Во-вторых, в 2023-м Китай переживал серьезное замедление экономики, которая начала восстанавливаться под конец года, что выразилось в снижении внешней торговли КНР на 5%, тогда как месяцем ранее фиксировался спад на 5,6%. А как будет складываться товарооборот Китая с внешним миром в 2024 году – еще большой вопрос, ответ на который, не исключено, может знатно разочаровать кремлевских пропагандистов.

В-третьих, даже с «падением» США наторговали с Поднебесной в 2,8 раза больше ($664,4 млрд), чем Россия, а от «коллективного Запада», учитывая ЕС, США Японию и Южную Корею, РФ по товарообороту по итогам года отстала в 10,5 раз.

Наконец, из статистики видно, что экспорт из РФ в КНР, который преимущественно состоит из нефти, газа и прочего сырья, вырос всего на 12,7%. И это при том, что половина всего российского экспорта нефти и нефтепродуктов за рубеж приходится как раз на Китай, что ставит Москву в опасную зависимость от энергоресурсных аппетитов ее восточных соседей. Тем временем значительную часть прироста составил импорт из Китая, который подскочил на 46,9% и достиг отметки в млрд $110,9. Учитывая, что КНР стала для России крупнейшим окном в мир зарубежных товаров, включая санкционные, неудивительно, что двусторонняя торговля показала столь внушительный скачок вопреки общей тенденции Китая с большинством других стран.

Кстати, благодаря тотальной зависимости РФ от восточного соседа, КНР смогла установить и свои личные рекорды. Как сообщила газета The Wall Street Journal, за 2023 году Китай экспортировал за границу 5,26 млн автомобилей – примерно на 1 млн больше, чем удалось прежнему лидеру этого рейтинга – Японии, поставившей на мировой рынок за первые 11 месяцев прошлого года чуть менее 4 млн машин. WSJ написала, что китайские автоконцерны воспользовались уходом из РФ западных марок, из-за чего продажи автомобилей из КНР в России выросли как минимум в пять раз по сравнению с 2022 годом, когда было реализовано лишь 160 тыс. «поднебесных» машин. Россияне, правда, этому, как выяснилось, оказались не очень рады, но Путин, почти два года пытающийся оккупировать Украину, не оставил им особого выбора. В 2024 году китайцы планируют продолжить экспансию на российский автомобильный рынок и реализовать на нем 1,25 млн – 1,4 млн новых машин.

Тем не менее бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова это нисколько не смущает, а в двусторонней торговле с Китаем он разглядел «качественный перелом». Чиновник выразил надежду, что в 2024 году товарооборот увеличится еще больше, а «точкой роста может стать более активное сотрудничество между малым и средним бизнесом».

Восхищался Титов не только перспективами китайско-российских отношений, но и взаимодействием с Востоком в целом. Он заверил, что Россия «к Западу больше никогда не повернется», даже если с нее снимут санкции. И дело «не в обиде или злопамятстве», а в том, что Запад – это «это прошлое человечества, будущее его – это Восток».

«И именно там наши друзья, которые хотят не просто дружить, а развивать с Москвой торгово-экономические отношения», – провозгласил бизнес-омбудсмен.

Другое дело, что бизнесмены с ним не вполне согласны и не испытывают аналогичного восторга от «разворота на Восток». Отведавшие товарных отношений с Китаем предприниматели признаются, что «китайцы делают то, что им выгодно – дружба дружбой, а денежки врозь», жалуются на языковой барьер, которого «вроде бы и нет, но в то же время он есть», а также предупреждают: чтобы стать стратегическим партнером китайского бизнесмена, «нужно превратиться для него в “гуаньси”», что в переводе означает «доверенный друг». При этом «дружбу в КНР принято проверять десятилетиями». И с такими темпами разгребать последствия этой «дружбы» придется, судя по всему, не тем, кто навязал ее всей России, затеяв войну против Украины и обрубив сотрудничество с Западом, а последующим поколениям.

Дели в шляпе

Между тем отличной иллюстрацией того, какие в действительности на Востоке у России «друзья», остается Индия. После двух лет бурного роста торговли, вызванного войной в Украине и изоляцией РФ на Западе, начало 2024 года у Москвы и Нью-Дели что-то не задалось.

Еще в конце 2023-го у Кремля возникли сложности с поставками нефти в Индию, на которую приходится до 40% экспорта российского «черного золота». Версий и причин, с чем связаны трудности, было сразу несколько. Во-первых, введенные Вашингтоном санкции против «теневого флота» Путина поставили на якорь сразу несколько танкеров с нефтью из РФ на борту, поскольку индийские власти отказались пропускать их в свои порты, опасаясь навлечь на себя вторичные ограничения со стороны США. Во-вторых, по-прежнему не решена проблема взаиморасчетов, которая в последние месяцы лишь обострилась. И, наконец, из-за уменьшения дисконта на российскую нефть, чему очень радовались путинские чиновники, она просто-напросто стала менее привлекательной для индийских клиентов, о чем откровенно и заявили в Нью-Дели.

Ком проблем, скопившийся к концу 2023 года, благополучно докатился и до 2024-го. По данным агентства Reuters, в Индии из-за проблем с оплатой баррелей из России решили не ждать, когда Москва устранит возникшие трудности, а просто переключились на нефть из Саудовской Аравии. Тем более, что Эр-Рияд, будучи одним из ключевых игроков на нефтяном мировом рынке, взял и снизил цену на свое «черное золото» до минимума за последние 27 месяцев с фокусом на февральские поставки. Выгодное предложение королевство сделало всем покупателям, включая азиатских игроков, тем самым сильно затруднив задачу Кремлю по реализации своей «токсичной» из-за санкций нефти.

Если так дело пойдет и дальше, то за планы России, под конец 2023 года размечтавшейся о $100 млрд товарооборота с Индией в будущем, становится, мягко говоря, тревожно. Впрочем, у Москвы в Нью-Дели есть посол Денис Алипов, на которого, видимо, возложена ответственная миссия по воспроизводству психотерапевтических речей, призванных напоминать, что отношения России и Индии – это вообще-то история успеха, которая таковой и должна оставаться.

Признав наличие «огромного дисбаланса» в торговле по итогам 2023 года, Алипов на днях напомнил, что двусторонний товарооборот превысил $50 млрд, однако заверил, что страны уже работают над диверсификацией взаимных поставок. Кроме того, по его словам, обе стороны создают «благоприятные условия для взаиморасчетов», страхования, логистики и стимулируют дальнейшие деловые связи.

Портит эту прекрасную картину то, что благодаря этому росту торговли у России на руках застряла сумма в неконвертируемых индийских рупиях, эквивалентная почти $40 млрд и почти равная общему двустороннему товарообороту. Эти деньги невозможно обменять на твердую валюту, на них почти невозможно ничего купить, и Кремль вполне может вообще их лишиться. Иными словами, Кремль в погоне за громкими заголовками о «развороте на Восток» просто отдал Индии почти все свои товары в долг без гарантий – или даже надежд – когда-либо получить свои деньги.

Алипов признал наличие «сложных обстоятельств», но заявил, что несмотря на них «российско-индийские отношения остаются многоплановыми и прочными, и нет никаких сомнений в том, что они будут продолжать расти на основе недвусмысленного взаимного интереса и доверия, внося свой вклад в наше общее видение более справедливого международного порядка».

Иными словами, Россия готова продолжать терять реальные деньги ради эфемерных геополитических амбиций.

Тем временем 14 января Индия вносила свой вклад в «более справедливый международный порядок» в швейцарском Давосе, где состоялась встреча советников по национальной безопасности руководителей около 80 государств, на которой обсуждались перспективы прекращения войны в Украине на условиях Киева. И что-то подсказывает: совсем не так посол Алипов представлял себе «общее видение».