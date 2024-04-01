Россия-Восток: Есть только Ким, за него и держись

Россия zагнала себя в ситуацию, когда ее лучшие друзья – это международные изгои, одним из которых является теперь и она сама. (Фото: kremlin.ru)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Китай выкупил застрявшую в море российскую нефть, положив конец бесцельному простаиванию попавших под американские ограничения танкеров, которые ранее в свои порты не пустила Индия. Однако это стало одной из немногих позитивных для Кремля новостей на китайском направлении. Пристроив «токсичный» товар, Москва так и не урегулировала проблему с платежами, которая с каждой неделей ширится и лишает главу РФ Владимира Путина своевременных денежных поступлений, столь необходимых для дальнейшего ведения войны против Украины. Получила Россия и серию «ударов в спину» от Индии, устроившей двухдневные переговоры с Украиной и посмевшей заменить на ряде НПЗ «дружественную» нефть из РФ «недружественным» американским «черным золотом». Одна лишь КНДР не подводит Кремль.

Платежом не скрасят

Элитный сорт российской нефти Sokol сильнее всего пострадал от введенных в конце 2023 года американских санкций против «теневого флота» Путина, перевозившего баррели в Индию. В Нью-Дели после некоторых раздумий решили отказаться от «черного золота» из РФ, стоимость которого превышает установленный Западом потолок цен в $60 за баррель, и не пустили оказавшиеся под ограничениями США танкеры в свои порты. Несколько месяцев танкеры были вынуждены дрейфовать в море с миллионами баррелей на борту. Наконец, на выручку Кремлю пришел Китай. Как сообщило агентство Reuters, на прошедшей неделе последний из семи санкционных танкеров, ранее прохлаждавшихся в океане, зашел в порт Тяньцзинь. Таким образом России удалось полностью сбыть скопившиеся на танкерах в море запасы сырой нефти Sokol. Правда, по какой цене – вопрос открытый.

Предыдущие шесть танкеров также в марте нашли своего китайского потребителя, благодаря чему импорт нефти из РФ в КНР морским путем резко подскочил до 1,8 млн баррелей в сутки, из которых на элитные сорта Sokol и ВСТО приходилось 440 тыс. и 967 тыс. баррелей в день. Примечательно, что шесть из семи танкеров пришвартовались в портах Поднебесной в период временного освобождения от санкций США, а значит, подставивший Москве плечо Пекин не сильно-то рисковал. Решится ли Китай на подобную закупку в дальнейшем, когда никакие исключения из санкций действовать не будут, – вопрос открытый.

КНР явно не собирается лишний раз подставляться из-за РФ, о чем свидетельствует «драма» в банковских взаиморасчетах между двумя странами. После того, как целая вереница китайских банков один за другим начали отказываться от какого-либо взаимодействия с Россией, многие в РФ стали возлагать большие надежды на Kunlyn Bank, созданный специально для работы с подсанкционным Ираном. Однако, как выяснило издание The Moscow Times, с 29 марта и он уведомил своих клиентов о прекращении обработки платежей из России. Учитывая, что даже такой банк, еще с 2012 года находящийся под санкциями США и к тому же крайне невыгодный с точки зрения комиссий, счел РФ слишком «токсичной», подобный поворот не сулит Кремлю ничего хорошего. Российские предприниматели жалуются: категорический отказ от работы с РФ «показательно иллюстрирует “дружественность” китайского бизнеса».

Проблема с платежами коснулась и российских нефтяников. Со ссылкой на восемь источников в отрасли агентство Reuters рассказало, что нефтяные компании из РФ сталкиваются с задержками оплаты своего товара, которые достигают нескольких месяцев. Виной всему – охватившая банки Китая, Турции и ОАЭ все та же боязнь вторичных санкций. Из-за несвоевременных переводов поступления в бюджет РФ становятся нестабильными, что лишает Кремль устойчивого финансирования войны против Украины. Reuters отмечает, что проволочки с платежами позволяют США достигать санкционных целей, при этом не подрывая глобальный энергетический рынок.

Между тем подобные проблемы не мешают Китаю хозяйничать в России. Так, КНР продолжает экспансию на автомобильном рынке РФ. За два года войны Путина против Украины потеснив практически все зарубежные автоконцерны на российском рынке, китайские производители пошли в атаку на АвтоВАЗ. Еще с 1 августа 2023 года для поддержки отечественного автопрома в России был резко повышен утилизационный сбор за ввезенные в страну иномарки. Эта мера должна была сделать все зарубежные машины дороже российских. Однако компании из КНР успели завезти в РФ столько автомобилей, что в январе 2024-го, по данным «Автостата», в стране насчитывалось около 200 тыс. нераспроданных новых иномарок. В итоге автопроизводители из Китая решили устроить распродажу, применив тактику прямых скидок, которые в некоторых случаях достигают 500 тыс. рублей.

«Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал, агрессивную экспансию на российский рынок, начинают „пробивать“ планку утильсбора и заходить на традиционные рынки — в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей. Прежде всего, это автомобиль Lada Vesta», – пожаловался президент АвтоВАЗа Максим Соколов. В компании бьют тревогу: без дальнейшей господдержки российский концерн проиграет российский же рынок «китайцам».

Таким образом к апрелю 2024 года в российско-китайских торговых отношениях образовался целый ком нерешенных проблем, поставивших РФ отнюдь не в сильную позицию. Впрочем, это не мешает чиновникам заискивать перед Китаем, который, несмотря ни на что, остается безальтернативным партнером для Кремля. На днях губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил, что в регионе вводится новый туристический стандарт «Чайна Фрэндли» для обслуживания гостей из Поднебесной на китайском языке. Правда, в защиту Кожемяко можно сказать, что международный проект Chinese Friendly International существует не первый год и зарегистрирован в качестве товарного знака в 26 европейских странах, США и ряде других государств. Россия же присоединилась к проекту в 2015 году. Только время для громкого анонса губернатор выбрал будто не вполне удачное – слишком много всего накопилось за последнее время, чтобы лишний раз китайских товарищей словом баловать. Платежам это точно не поможет.

Язык «недружественных» жестов

Между тем Индия, ранее сократившая импорт российской нефти из-за американских санкций, по меркам Кремля, наверное, «ударила в спину». Взамен «черному золоту» из России страна начала наращивать закупки не только в странах Залива, но и зафрахтовала крупные партии американских баррелей. В сторону Индии направились танкеры с 7,6 млн баррелей, что составляет примерно 256 тыс. баррелей в сутки. Как отмечает Reuters, речь идет о максимальном объеме поставок более чем за год. Примечательно, что одним из клиентов американских компаний стал частный нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries, который первым отказался от какого-либо взаимодействия с санкционными танкерами «Совкомфлота».

Россия по-прежнему значительно опережает США по объемам торговли нефтью с Индией, однако, во-первых, за первые три недели марта поставки из РФ в эту страну упали до 1,2 млн баррелей в сутки, хотя летом 2023-го превышали 2 млн баррелей в день, а, во-вторых, замена российского «черного золота» американским политически вряд ли приятна Москве. «Союзники» ведь так не делают.

Впрочем, куда болезненнее для Путина могут оказаться прошедшие переговоры главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с индийскими чиновниками в Нью-Дели, где дипломат побывал по приглашению министра иностранных дел страны Субраманьяма Джайшанкара. При этом руководители украинского МИД не посещали Индию с 2017 года, а Кулеба по итогам всех встреч заявил об улучшении двусторонних отношений Нью-Дели и Киева. По данным издания The Hindu, среди тем переговоров значилась и проблема незаконного привлечения Россией на войну против Украины граждан Индии.

Кстати, некоторая напряженность, которая возникла и потенциально рискует увеличиться в отношениях с Индией и Непалом, чьи граждане успели погибнуть за геополитические аппетиты Путина на украинских полях, ничему Россию не научила. Выяснилось, что Москва снова обманом отправила на фронт граждан еще одной нейтральной страны в войне против Украины – Шри-Ланки. По данным СМИ, за «русский мир» погибли уже как минимум двое шриланкийцев, а всего в рядах оккупационных войск насчитывается несколько сотен островитян.

Для страны, объявившей «разворот на Восток», столь потребительское и неуважительное отношение к населению государств Азии выглядит по меньшей мере недальновидным. Другое дело, что Россия в принципе не церемонится с представителями других национальностей. После теракта в «Крокус Сити Холле», организованного террористической группировкой «Исламское государство» и осуществленного руками граждан Таджикистана, в РФ не утихает ксенофобия по отношению к представителям стран Центральной Азии. Власти Таджикистана заявили об оттоке трудовых мигрантов из России и притеснениях таджиков «на бытовом уровне». Таджикские диаспоры в России также рекомендовали соотечественникам не выходить из дома по вечерам. А в МИД Кыргызстана, в свою очередь, призвали сограждан воздержаться от поездок в РФ. И это, пожалуй, совсем не те процессы, которые обычно характерны для «союзников».

Тем не менее с одним государством Кремлю все-таки удалось за два года войны против Украины выстроить почти образцовые отношения – с Северной Кореей, где местному диктатору Ким Чен Ыну рисковать давно уже нечем, а желания угрожать миропорядку всегда хватало. Как выяснили СМИ, за военно-техническую поддержку, которую КНДР оказывает России в виде поставок боеприпасов из прошлого века, Путин отблагодарил одного из главных мировых изгоев нефтью, тем самым грубо нарушив международные санкции, которые сам же ранее подписал. Международный режим санкций разрешает Северной Корее закупать не более 500 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в год – и то только с уведомлением комитета ООН по санкциям.

Согласно спутниковым снимкам, в приморский порт «Восточный» постоянно заходят одни из самых вместительных северокорейских танкеров. Некоторые из них внесены в стоп-лист ООН, а значит им запрещено появляться в иностранных гаванях. По словам экс-координатора группы ООН, которая следит за санкциями в отношении КНДР, Москва и Пхеньян торгуют по бартеру «оружие в обмен на нефть», что превращает Россию из государства, бросающего вызов международным правилам, в «настоящее государство-преступника». Эксперты отмечают, что ранее Пхеньян был вынужден втридорога закупать нефтепродукты, используя сложную сеть криминальных брокеров, теперь же товарищ Ким получает нефть либо со скидкой, либо в качестве прямой оплаты за боеприпасы, что высвобождает ресурсы для военных расходов Северной Кореи и развития программы ядерного оружия.

На днях Россия даже вступилась за своего нового «друга» в ООН и проголосовала против подготовленной США резолюции о продлении на год мандата экспертной группы ООН, следящей за исполнением санкций против Пхеньяна. Постпред РФ при организации Василий Небензя предложил ввести для ограничений «срок годности», обвинил Запад в «беспрецедентной политике по удушению Пхеньяна» и «агрессивной пропаганде».

Такую заботу Пхеньян не оставил без внимания и решил подсобить Москве с урегулированием туристических проблем. Дело в том, что после начала войны против Украины многие направления для отдыха оказались либо закрыты для россиян, либо стали слишком дорогими и неудобными с точки зрения логистики. Но на помощь пришел товарищ Ким. РФ и КНДР договорились о возобновление авиасообщения для отправки российских путешественников в Северную Корею. Правда, даже российской пропаганде, вероятно, получившей разнарядку популяризировать северокорейские курорты, не удалось скрыть того факта, что туристов в КНДР будут ждать полное погружение в жесткую диктатуру и бесчисленное количество запретов. Но никто и не обещал, что, отказываясь от европейских курортов ради оккупации Путиным условной Авдеевки, россияне, «развернувшись на Восток», обнаружат там привычную «Флоренцию». Ведь еще красноармеец Сухов из культового советского фильма «Белое солнце пустыми» предупреждал: «Восток – дело тонкое».