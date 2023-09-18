Россия-Восток: Как Ким он был

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

РФ на словах с размахом провела Восточный экономический форум (ВЭФ), который по идее должен сигнализировать об успешном развороте в сторону азиатских стран. Организаторы площадки рапортовали о заключении многомиллиардных контрактов, а президент Владимир Путин рассказывал о величии и уникальности России. Правда, на деле все вышло не совсем так, как об этом рассказали россиянам. Выступать на одной панели с главой РФ не приехал ни один лидер из числа партнеров Кремля в Азии, а перед стартом форума выяснилось, что даже местные жители не горят желанием оставаться на российской Дальнем Востоке и мечтают оттуда сбежать.

Скрасить эффект, по мнению Кремля, должен был визит в Приморье лидера КНДР Ким Чен Ына, пообещавшего Москве безоговорочную поддержку в борьбе с «империализмом». Однако на фоне всего происходящего вспыхнувшая любовь между РФ и Северной Кореей, скорее, лишний раз продемонстрировала истинное место России в структуре международных отношений и ее максимально возможный уровень союзников. При этом желает Кремль, конечно, большего, и всячески пытается напомнить более уважаемым партнерам на Востоке, что у него осталось еще много не распроданных национальных богатств, которыми они в ближайшие годы могут дешево поживиться.

Отдаляющийся Восток

Прошедший на неделе в столице Приморья ВЭФ, который, как водится, должен был подчеркнуть азиатский вектор развития РФ и ее успехи на этом направлении, российская пропаганда традиционно преподнесла как грандиозное событие и вместе с представителями Кремля отчиталась о внушительных достижениях на площадке. По словам полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в этом году на мероприятии было заключено 373 соглашения на общую сумму в 3,818 трлн рублей. Несмотря на козни «недругов», не падает и популярность ВЭФ, следовало из слов Трутнева. В прошлом году на форум приехали представители 63 стран, в а этом году 62 государств и более 7 тыс. участников.

Это позволило чиновнику в духе «приветов изоляторам» заявить, что зафиксирован «в общем, тот же уровень» по сравнению с 2022-м. Наверное, Кремлю приятнее было бы, окажись в этом году во Владивостоке представители 63 стран, а в прошлом – 62, тогда ведь можно было бы отрапортовать о растущем интересе к ВЭФ, но в нынешних условиях Москве привередничать не приходится. Что же до триллионных соглашений, то они, как и на ПМЭФ, представляют собой, скорее, заявления о намерениях и внутрироссийские «междусобойчики», заключение которых приурочивают к форуму, чтобы по итогам «Трутневы» могли отчитаться о внушительных суммах, превосходящих прошлогодние.

Между тем Путин, выступая на ВЭФ, заявил: «Дальний Восток – наш стратегический приоритет весь XXI век, и его роль будет только возрастать». По мнению президента, за последние 10 лет в этом регионе «задан мощный вектор развития экономики, социальной сферы, инфраструктуры», а главное – созданы «уникальные» условия для бизнеса. «Я не побоюсь этого слова, именно уникальные», – пытался уверовавший в собственные слова Путин уверить в этом остальных.

Для начала, правда, стоило бы убедить в потенциале Дальнего Востока местных жителей, которые, как выяснилось накануне ВЭФ, мечтают поскорее покинуть эти территории. Так, 33% населения прилегающих к Китаю Хабаровского и Приморского краев сообщили о желании уехать из региона. И речь идет не только о молодежи (36% в возрасте 18-34 лет), но и более возрастных группах. Ведь 27% граждан старше 55 лет, отличающихся традиционно низкой мобильностью, и те, похоже, расходятся во мнении с Путиным о дальневосточных перспективах. Регион уже сталкивается с оттоком населения не первый год, и эта тенденция, несмотря на госпрограммы «Дальневосточный гектар» или дальневосточная льготная ипотека, кажется, необратима.

Тем временем, если в экономическом плане Кремлю удалось придумать сказку об успехах, то в политическом все сложилось весьма грустно. Впервые с 2015 года сессия ВЭФ во главе с Путиным прошла без участия иностранных лидеров. Поддержать международность площадки была призвана лишь вице-президент Лаоса Пани Ятхоту, но и она, по наблюдению журналистов, сидела на панели больше для проформы.

При этом в 2022 году, когда Москва только развязала полномасштабную войну против Украины, компанию президенту РФ на площадке составили премьеры Армении, Мьянмы (и по совместительству глава хунты) и Монголии, а премьеры Индии, Малайзии и Вьетнама прислали свои видеообращения. В довоенные годы и вовсе удавалось полноценно заманить на площадку премьеров Индии, Японии (четырежды), Малайзии, президентов Монголии (трижды) и Южной Кореи (дважды) и в 2018 году даже лидера Китая Си Цзиньпина.

И хотя такое положение дел явно не сигнализировало о возросшей мощи и влиянии России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков нашелся как объяснить, почему у дружественной Азии не нашлось высших гостей на званый форум. «Многие лидеры уже здесь побывали… Они же не могут каждый год сюда приезжать», – пояснил голос Кремля, обесценив, например, старания подружиться с Россией бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, четырежды летавшего на ВЭФ.

Осторожнее, товарищи!

Впрочем, у Кремля геополитическое традиционно превалирует над экономическим, а потому куда большего внимания на прошедшей неделе удостоился не ВЭФ. Гвоздем внешнеполитической программы Москвы стал визит в Россию Ким Чен Ына. Принимали северокорейского диктатора, редко выезжающего за пределы КНДР, с размахом. Пока Северная Корея переживает, возможно, мощнейший голод с 1990-х годов, товарища Кима кормили дальневосточной ухой, палтусом на груше под сливочно-трюфельным соусом, авторским супом с горчицей, розмарином с вырезкой молодого ягненка и стейком филе-миньон в авторском соусе, а также показывали ракеты, удивляли технологиями и даже подарили беспилотники, бронежилет, шапку-ушанку и показали выступление моржа Миши в океанариуме.

В ответ диктатор обещал Путину вместе бороться с «империализмом» и безгранично поддерживать РФ в ее военно-агрессивных начинаниях. В какой-то момент Ким и вовсе поднял тост за президента РФ, «новые победы великой России» и здоровье всех «присутствующих товарищей».

И пока северокорейский диктатор разъезжал на своем бронепоезде по российскому Дальнему Востоку, на Западе били тревогу из-за возможных соглашений между Москвой и Пхеньяном о поставках вооружений… со стороны КНДР. По данным разведок и СМИ, именно с намерением подороже продать России старые боеприпасы, коих у путинской армии спустя полтора года войны обнаружилась нехватка, Ким и отправился в редкое для себя путешествие. Публично о заключении сделок стороны не объявили. Впрочем, на откровенность вряд ли стоило надеяться, учитывая, что Россия в рамках ООН ввела санкции против КНДР и, будучи постоянным членом Совбеза, видимо, пока не готова открыто расписываться в столь очевидном нарушении международного права. Хотя по некоторым пунктам, как, например, возможное разрешение на работу для северокорейцев в России вопреки санкциям, в Москве уже начали искать оправдание и намекать, что в отдельных случаях международные рестрикции можно и нарушить.

Несмотря на опасности, которые таит в себе вспыхнувшая любовь между двумя мировыми изгоями, визит Кима в РФ также наглядно демонстрирует и то, в какое положение завел Путин страну. Пожалуй, красноречивее всех ситуацию описал официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Дипломат, пригрозив санкциями Москве и Пхеньяну на случай военно-технического сотрудничества, среди прочего отметил: «Полтора года назад Путин начал войну, думая, что он восстановит славу Российской империи. Но он провалился во всех своих максималистских империалистических целях и теперь, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он молит Ким Чен Ына о помощи».

Желаемое и действительное

Сближение Москвы и Пхеньяна вряд ли у кого-то оставляет сомнения о тоске Путина по былой рукопожатности. Разве что еще один изгой, диктатор Беларуси Александр Лукашенко, весьма впечатлился поездкой Кима и тут же предложил Путину «подумать о сотрудничестве на троих». Однако истинные мечты РФ связаны, конечно, с большим. КНДР, безусловно, может подсобить Кремлю в затягивании войны с Украиной, но чтобы глобально удержаться наплаву, приходится заискивать перед игроками покрупнее. И в первую очередь перед Китаем, зависимость России от которого неумолимо растет.

Крупнейшие страны Азии – Индия и КНР – стали палочкой-выручалочкой для Кремля, когда Запад резко ограничил свои рынки для российских экспортеров энергоресурсов, а восточные государства, напротив воспользовавшись ситуацией, с удовольствием начали скупать обесценивающееся сырье из РФ. Объемы, которые готовы поглотить азиатские партнеры Москвы, правда, серьезно уступают прежним импортным возможностям Запада. Но Россия не отчаивается и как может уговаривает «союзников» скупить у нее побольше нацбогатств. Так, министр энергетики Николай Шульгинов на днях признался, что в 2024 году РФ планирует увеличить поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» до 30 млрд кубометров в год. В прошлом году по трубе прошло 15,5 млрд кубометров «голубого топлива», в этом году ожидаются 22 млрд. «Мы видим хорошую динамику роста поставок», – отчитался Шульгинов.

И может показаться, что газовое сотрудничество и правда быстро растет. Но это если не сравнивать, сколько Россия поставляла этого ресурса в Европу, пока геополитические амбиции Путина на обрушили многолетнее сотрудничество. А это, между прочим, 146 млрд кубометров в предвоенном 2021 году, и порядка 200 млрд на пике несколькими годами ранее.

Недостаточные аппетиты Пекина Москва пытается подогреть внушительной скидкой. Если сейчас потребители (оставшиеся) в Европе и Турции платят России за тысячу кубометров газа $501,6, то Китаю этот объем обходится всего за $297,3. В следующем году Кремль и вовсе планирует предложить китайским «друзьями» скидку в 46% и выставить товар за бросовые $271,6 за тысячу кубометров при прогнозируемой $481,7 для европейцев.

Учитывая, что поставки «Газпрома» на европейский рынок упали в более чем семь раз, снизившись до 12 млрд кубометров с января по июнь 2023-го, нынешний год рискует вернуть газовое сотрудничество РФ и Европы во времена второй половины 1970-х годов. И в этой ситуации Москве во что бы то ни стало необходимо продать Китаю хоть сколько-то лишних кубометров. Пусть даже за бесценок.

При этом ради удовлетворения потребностей Поднебесной Россия готова рискнуть безопасностью планеты и экологией. Как выяснила газета The Financial Times, два российских танкера не ледового класса получили разрешение на использование Северного морского пути (СМП). Несмотря на то, что эти суда не приспособлены для перевозки нефти в арктических водах из-за повышенного риска экологической катастрофы, Москва все равно снарядила их в путь, поскольку маршрут через СМП занимает на 10 дней меньше, чем через Суэцкий канал. По словам аналитиков, только на топливе РФ может экономить в этом случае около полумиллиона долларов за рейс. А в ситуации, когда у страны не хватает и денег, и ледоколов для полноценного использования СМП, рискнуть природой, видимо, сочли незазорным.

Между тем, нет никаких признаков, что зависимость от Китая в перспективе может снизиться. Взвинтив товарооборот по сравнению с прошлым годом на 32%, Россия, конечно, страшно порадовалась такому успеху. Вот только, рост произошел за счет гораздо больших потерь на других рынках. Кроме того, как подсчитал Telegram-канал «Равенство.Медиа», изучив данные Главного таможенного управления КНР и Центробанка РФ, на Поднебесную теперь приходится 35% всей внешней торговли России, хотя еще в 2022 году доля Китая составляла 21%, а в 2021-м – 18%. Значимость же РФ во внешнеторговой структуре КНР – всего 4%.

Львиную долю экспорта России в КНР заняли нефть, нефтепродукты, газ, уголь, металлы и древесина – 87%. То есть – национальные ресурсы, поставляемые по заниженным ценам. Импорт же из Китая оказался более разнообразным. В самые крупные категории товаров, отправляемых в РФ, стали машины и оборудование – 23%, автомобили – 20%, электроника – 15%. Как отмечают журналисты, в советские времена картина была совсем иной. В 1990 году в экспорте СССР в Китай машины, оборудование и транспорт достигали 79% объема, тогда как нефть, газ и уголь – всего 1,5%. У КНР же Союз закупал в основном ткани и продукты. И это, конечно, лучше всяких слов демонстрирует в какую зависимость от соседа с полуторамиллиардным населением, «аннексирующего» части территорий РФ на своих картах, Путин поставил Россию.