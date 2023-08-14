Россия-Восток: Китай и Индия на пределе ресурсов

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Доходы России от нефти в июле оказались на $2,5 млрд больше, чем месяцем ранее. Более того, ей удалось сбыть свое «черное золото» выше ввденного Западом потолка в $60 за баррель, а 80% экспорта этого ресурса пришлось на Индию и Китай. Тем не менее Кремлю рано радоваться: стоимость российского товара все еще значительно ниже мировых цен на нефть, а уменьшение скидки может оттолкнуть ключевых покупателей, которые, к тому же, могут и пресытиться. Так, впервые с начала вторжения России в Украину Китай сократил закупки сырья в РФ.

Между тем на политическом поле тоже не все гладко – партнеры продолжают за спиной у Москвы обсуждать с «недружественными» ей странами войну в Украине, чем сильно нервируют режим Владимира Путина.

Поток на Восток

Июль стал самым успешным месяцем для российской нефти с ноября 2022 года, поскольку цена на «черное золото» из РФ впервые превысила введенный странами G7 потолок в $60 за баррель, достигнув в среднем $64,41, утверждает Международное энергетическое агентство. Всего Москве удалось заработать $15,3 млрд – на 20% или на $2,5 млрд больше, чем июне. Впрочем, радоваться особо нечему, поскольку по сравнению с тем же периодом 2022-го доходы страны от нефти упали на 20%, а сама она – марки Urals – продолжает торговаться со значительным дисконтом.

Между тем почти 80% российской нефти ушло в Индию и Китай. И такая ставка всего на две страны в мире, пусть и крупнейшие по населению и, соответственно, способные потреблять большие объемы, не сулит ничего хорошего в перспективе. Пока Индия – главный потребитель дешевого ресурса из России – стабильно закупает его у Москвы в больших количествах, даже несмотря на снижение скидки с $20 за баррель до примерно $8. Как пояснило агентство Bloomberg, индийские компании, видимо, продолжат импортировать «черное золото» из РФ до тех пор, пока скидки перевешивают логистические затраты. В июле местные СМИ уже писали, что российская нефть постепенно теряет свою привлекательность для индийских покупателей по мере сокращения дисконта.

И признаков того, что бурное сотрудничество России и Индии в нефтяной сфере продиктовано чем-то кроме экономической выгоды последней, нет. В 2021 году – до вторжения в Украину – доля российской нефти, торговавшейся по рыночной цене, в общем объеме закупок Дели составляла всего лишь 2%. Сейчас, учитывая политическую «токсичность» любых товаров из РФ, со снижением дисконта Москве, конечно, стоит быть аккуратнее.

Есть и еще одно обстоятельство, которое ставит под вопрос перспективы стабильности доходов Кремля от торговли преимущественно только с двумя мировыми игроками. Как показывает статистика, в I полугодии 2023-го Индия увеличила импорт нефти на 17,2%, однако уже в июне у нее наметилось снижение спроса на этот продукт, который затронул и российских поставщиков, тем не менее сохраняющих лидерство среди всех экспортеров «черного золота» в эту страну.

Не балует и Китай. Впервые с начала войны в Украине объемы поставок российских товаров в КНР, которые преимущественно состоят из сырья, пошли на спад. Экспорт РФ в Китай в июле упал на 8% и составил $9,2 млрд. Снижение, правда, оказалось в общем тренде, поскольку в целом импорт КНР из-за рубежа просел в этом периоде на 12%, однако Москве от этого не легче. К этому показателю добился еще и отрицательный торговый баланс для России, а все это в сумме, по оценке аналитиков, означает дополнительное давление на курс рубля. Приток валюты от экспорта снижается, а ее отток на импорт напротив растет, что в итоге приводит к мощной девальвации рубля и серьезным инфляционным рискам в России. Проблема в том, что альтернатив у Кремля не так много. И развернувшаяся на Восток экономика попала в сильнейшую зависимость от своих немногочисленных партнеров. Эксперты уверены, что в интересах РФ – восстановление закупок российских ресурсов Китаем, однако произойти это может только в условиях экономического роста, для чего сейчас не наблюдается предпосылок.

Не всё в порядке и с газом. Еще 1 августа «Газпром» отчитался о «новом историческом рекорде суточных поставок газа в Китай» по трубопроводу «Сила Сибири». При этом, как «новый рекорд» выглядит в цифрах, компания почему-то в очередной раз умолчала. В 2022 году российский монополист отправил в КНР по этой ветке 15,4 млрд кубометров «голубого топлива», а в нынешнем планирует продать 22 млрд. Так или иначе эти объемы не идут ни в какое сравнение с тем, сколько Кремлю удавалось до войны сбывать газа в Европу. Например, в предвоенном 2021-м «Газпром» поставил европейским покупателям 146 млрд кубометров, а потому запланированный рост прокачки газа в Китай более чем в два раза по сравнению в 2021 годом (10,4 млрд кубометров) не способен перекрыть отрезанные от рынков сбыта объемы. Не говоря уже о скидочной для Китая цене.

Тем не менее Москва продолжает искать возможности продать лишний кубометр Пекину и все время наталкивается на препятствия. Помимо того, что забуксовали переговоры о строительстве «Силы Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров, разваливается, не успев оформиться, и «газовый союз» в Центральной Азии, инициированный Кремлем. Камнем преткновения выступил Туркменистан, официально заявивший, что не собирается подключать РФ к своему трубопроводу, по которому газ поставляется в КНР. В туркменском МИДе открыто подчеркнули, что попытки России запрыгнуть на центральноазиатский газовый рынок бьет по интересам Ашгабата. Учитывая, что Туркменистан сам планировал нарастить экспорт газа в Китай, очевидно, помогать РФ он не собирается и вряд ли соберется.

Нервная обстановка

В политическом плане тоже не все спокойно. Состоявшиеся на прошлой неделе в Саудовской Аравии переговоры западных и незападных государств о сценариях завершения войны в Украине продолжают обрастать новыми подробностями. Мало того, что Китай, Индия, ЮАР и другие страны, которых Москва считает партнерами и даже союзниками, поехали в Джидду, куда не пригласили Россию, так по итогам Пекин еще и заявил, что конференция в Саудовской Аравии помогла «сформировать международный консенсус» по поиску мирного решения украинского кризиса. Более того, спецпосланник правительства КНР Ли Хуэй, оказывается, «подробно обсуждал со всеми сторонами политическое урегулирование». И фраза «со всеми сторонами», учитывая отсутствие на встрече представителей Москвы, конечно, в этом контексте заиграла особыми красками.

Как отметил американский Институт изучения войны (ISW), в последнее время становится все более очевидно, что позиции РФ и КНР по Украине начали расходиться. Показательными стали телефонные переговоры министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Ван И, которые стороны в своих отчетах описали по-разному. Эксперты ISW считают, что расхождение в описании беседы как минимум говорит о недовольстве Кремля политическими шагами Пекина, фактически поддержавшего суверенитет Украины и допустившего сепаратные переговоры с Западом.

И, похоже, выводы американских аналитиков имеют под собой весьма серьезные основания. Газета The Moscow Times, пообщавшись с четырьмя российскими чиновниками, связанными с дипломатией, выяснила, что в Кремле крайне нервозно отреагировали на сам факт обсуждения странами Запада и государствами глобального Юга украинского кризиса без участия РФ. В Москве понимают, что Киев пытается сколотить широкий консенсус в отношении развязанной Россией войны и имеет все шансы в этом преуспеть.

«Потому что как бы мы ни говорили, что с нами мировое большинство, никто не признал присоединение не только Запорожской и Херсонской областей, но даже Крыма. На этом, конечно, сейчас Киев и будет играть, чтобы изолировать Москву по максимуму», – признал один из собеседников издания.

«То, что нас там нет, – нам такое положение, естественно, неприятно. И то, что без нас шушукаются», – признал и другой источник газеты. Еще один собеседник отметил, что «Россия за бортом переговоров», поскольку «не готова идти на компромиссы».

Между тем эксперты отмечают, что, хотя Москве и нечему радоваться, Западу тоже пока нечего праздновать. Тот же Китай, явно взявший курс на большее включение в потенциальное мирное урегулирование, преследует исключительно свои национальные интересы. По мнению различных специалистов, власти КНР используют возможности, возникшие у них из-за агрессии РФ против Украины, для укрепления позиций Китая в мире. Поэтому в такой ситуации Москве не стоит ждать, что Пекин на каком-либо этапе всецело поддержит ее вторжение в соседнюю страну, а Западу – что открыто осудит РФ за войну. И всё-таки определенный сдвиг, конечно, наметился.

Тем временем достаточно хлёстко описал происходящее в отношениях России и Востока известный российский политолог, специалист по Центральной Азии Аркадий Дубнов. «С изумлением наблюдаю, какого жару наподдает России “моя” Центральная Азия. Таджикистан присылает в российские города правительственную комиссию, что проверить, в каких условиях работают таджикские трудовые мигранты. Туркменистан на официальном уровне демонстрирует озабоченность российскими планами подключиться к газопроводам, экспортирующим в Китай газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана… А Узбекистан отличился на играх СНГ в Минске. Узбекские боксеры “избили” соперников во всех семи весовых категориях и получили там все золото. Как же некомфортно “поворачиваться на Восток” при таких обстоятельствах!» – иронично подметил складывающиеся для Кремля реалии эксперт.