Россия-Восток: Китай обязательно продаст

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Очередные сводки китайской таможни показали сохраняющийся рост товарооборота между РФ и КНР. Судя по динамике, к концу года страны имеют все шансы добиться цели в $200 млрд двусторонней торговли. Кремль заявил об очередной победе.

Однако если до начала полномасштабной войны это действительно можно было бы считать достижением, то сейчас это симптом усугубляющейся проблемы: рост оборота с КНР идет за счет того, что Россия теперь с огромной скидкой продает в Китай товары, которые раньше поставляла на Запад по полноценным, рыночным ценам. Кроме того, РФ закрепляется в роли дешевого сырьевого придатка КНР, что подавляет ее собственный индустриальный рост.

Между тем об уровне сотрудничества Москвы с Востоком довольно ярко сигнализирует стартовавший в Приморье Восточный экономический форум (ВЭФ), на котором в этом году не окажется лидеров иностранных государств. Зато в РФ, возможно, заедет эксперт в мировой изоляции – лидер Северной Кореи Ким Чен Ын – и даже прихватит с собой боеприпасов для борющейся за звание великой державы России.

На кремлевской улице сомнительный праздник

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР отчиталось о показателях торговли с внешним миром за восемь месяцев 2023 года. Российско-китайский товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2022-го вырос на 32% и достиг $155,1 млрд: экспорт Китая в Россию взлетел на 63,2% до $71,8 млрд, а поставки в Поднебесную из РФ увеличились на 13,3% до $83,3 млрд.

Кремль ожидаемо начал трубить о победе, заявив что поставленная Путиным и председателем Си Цзиньпином цель по доведению двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году будет достигнута.

Однако при близком рассмотрении опубликованные ГТУ цифры указывают не на «блестящую победу» России, а на ряд серьезных проблем. Самая болезненная из них: РФ, старавшаяся избавиться от роли сырьевого придатка «не уважающего нас» Запада, стала сырьевым придатком Востока, причем получая за это гораздо меньше денег и уважения.

В частности, основные товары России – нефть и газ – поставляются в Китай по глубоко заниженным тарифам. И если нефть продается с относительно терпимой скидкой в 20-30%, то газ идет по откровенно бросовым ценам: в 2023 году КНР платит РФ всего $297,3 за тыс. кубометров газа, в то время как в Европе Россия получает за него $501,6. Более того, по прогнозам российского правительства, в следующем году цена для Китая будет и вовсе почти вдвое ниже рыночной: в «недружественной и неуважительной» Европе Кремль рассчитывает получить за свой товар $481,7, а «друг и союзник» КНР предложит всего $271,6. Так что рост китайско-российской торговли идет за счет значительного сокращения доходов РФ.

Кроме того, кремлевскую пропаганду в восторг привело то, что рост российско-китайского оборота произошел на фоне сокращения торговли КНР с «недружественными» странами. Так, с США оборот Китая упал на 14,5%, с Евросоюзом – на 7,8%, с Японией – на 12,8%, с Южной Кореей – на 17%. При этом никто почему-то не обратил внимания, что даже с такой динамикой показатели Запада в торговле с Китаем остаются недосягаемы для РФ. США, например, за восемь месяцев наторговали с Поднебесной на $438 млрд, Евросоюз – на $529 млрд, Япония – на $207 млрд, а Южная Корея – на $202 млрд. Но это не помешало некоторым российским экспертам прийти к неожиданному выводу, что «на фоне роста конфронтации КНР с Западом растет экономическая зависимость Китая от России».

Товар есть, а что с лицом?

Если Китай и попал в зависимость от России, то в какую-то нетипичную и требующую нестандартного мышления для таких выводов, поскольку происходящее на российском рынке говорит совершенно об обратном. Например, месяц назад Путин грозился пересадить российских чиновников на отечественные автомобили и вроде как запретил министерствам, ведомствам и управделами президента продолжать закупки иномарок. Однако, как выяснило «Агентство», слова Путина вновь разошлись с делом, и госструктуры решили закупить 151 иностранную машину на более чем 566 млн рублей, 75,5% из которых (114 единиц) производятся китайскими компаниями.

Возможно, российского лидера снова «кинули», однако автоконцерны попадающего в «зависимость» от России Китая в скором времени явно озолотятся. Примечательно, что в рамках столь креативного импортозамещения для чиновников приобретут модели японских, южнокорейских и чешских автопроизводителей.

При этом представители режима не только сами осваивают продукцию китайского автопрома, но и пересаживают на нее всю страну. По данным «Автостат», опубликованным 5 сентября, в июле в Россию было ввезено 80,3 тыс. новых легковых автомобилей, из которых 78,5% пришлись на импорт из КНР. В августе доля Китая взлетела до 86,7%.

После начала полномасштабной войны против Украины и введенных против РФ санкций российский рынок стал крупнейшим для легковых машин из Поднебесной. На Россию приходится 16,8% поставок китайских авто. На втором месте Великобритания с долей 7,7%, на третьем Испания – 5,2%. И, видимо, с альтернативами в РФ все настолько плохо, что в страну возвращаются китайские автокомпании, ранее покидавшие рынок из-за низкого спроса на свою продукцию.

Схожая ситуация с грузовиками. В ТОП-5 самых продаваемых грузовых авто первая позиция пока остается за российским KAMAZ, однако далее налицо – «китайский мир». Причем, грузовики SITRAK из КНР в августе совсем немного уступили «Камазу» – 2875 штук против 2937.

И, кажется, россияне не в восторге от «дружественного» автопрома. Как сообщила газета The Moscow Times со ссылкой на опрос «Открытие Авто», большинство автолюбителей в РФ сочли машины из КНР неподходящими для местных дорог и климата. Например, 61% респондентов считают китайские авто лишь частично адаптированными под погодные условия в РФ, 19% уверены, что «китайцы» не выдерживают русской зимы. Среди недостатков 44% назвали тонкий металл, а 42% – коррозию. Электроника и запчасти не впечатлили 29% опрошенных, 28% недовольны подвеской, а 24% – слабым лакокрасочным покрытием.

Не разгуляться с выбором россиянам и на рынке смартфонов. Как признались в Минцифры, более 75% представленных в России смартфонов были поставлены из Китая.

Замах на рупий, удар на копейку

Так или иначе, если и говорить о зависимости какого бы то ни было от России, то, скорее, стоит присмотреться к Индии, хотя и тут, как любят говорить в РФ, не все так однозначно. Буквально на прошлой неделе власти страны заявляли о намерении снизить закупки российской нефти, которая после сокращения Москвой в целом экспорта на мировой рынок по соглашению с ОПЕК, начала сильно дорожать, превысив введенный Западом потолок цен. Однако по итогам августа Россия сохранила первое место в списке главных поставщиков «черного золота» в Индию, несмотря на то, что объем отгрузок, и правда, снизился по сравнению с предыдущими месяцами и составил 1,6 млн баррелей в сутки. В Китай, кстати, поставки оказались еще ниже – 1,1 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, с одной стороны, Дели не устраивает подорожание российской нефти, а с другой – даже сейчас она по-прежнему остается наиболее дешевой из возможных вариантов.

И тут, конечно, Кремль мог бы похвастаться ловкостью, с которой приручил индийских покупателей. Однако при всей сказочности этой истории остается нерешенным вопрос рупий, которых, как известно, скопилось в индийских банках на несколько десятков миллиардов в долларовом эквиваленте. Глава МИДа РФ Сергей Лавров еще весной сокрушался, что Москва и Дели никак не могут найти этой проблеме решение, и обещал в скором времени все-таки отыскать схему, при которой вынужденный отказ от западных рынков не будет выглядеть беспросветной ловушкой.

На саммите G20 в Дели, состоявшемся на прошедшей неделе, Лавров признал, что «накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения». Правда, он попытался обнадежить, заявив, что «индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать». Однако ничего конкретного не озвучивалось, и с мертвой точки дело за полтора года так и не сдвинулось. Так что пока Кремль может продолжать радоваться возможности продавать «индийским друзьям» баррели и надеяться, что когда-нибудь удастся получить за свой товар деньги.

Но это не точно. А пока Индия продолжает искать товары, которые можно было бы поставить в Россию и хотя бы немного уменьшить дисбаланс в торговле. Одним из вариантов может стать алкогольная продукция. Так, в РФ решили завозить индийский виски Radico Khaitan, ведь на фоне санкций и ухода из страны западных брендов эта ниша предлагает широкое поле для экспериментов. Специалисты, правда, отмечают, что по качеству индийский напиток уступает классическому британскому и «оставляет желать лучшего». Но россиянам сейчас выбирать не приходится. И, конечно, вряд ли этот товар поможет серьезно подсократить бесполезно лежащие рупии на российских счетах в индийских банках. А потому, когда Лавров говорил об инвестициях, он вряд ли подразумевал индийский виски, хотя, возможно, и ему теперь выбирать не приходится.

Как гость в горле

Тем временем 10 сентября в России стартовал ВЭФ, ежегодно собирающий десятки иностранных делегаций в столице Приморья. Устроители форума, который должен демонстрировать и успешный разворот РФ на Восток, и ее глобальное место в мире, и на этот раз попытались презентовать площадку весьма масштабно. Как заявили в правительстве Приморского края, во Владивостоке в ближайшие дни ожидают множество гостей из КНР, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Филиппин, Беларуси, Казахстана, Монголии, Сингапура и так далее.

Правда, в отличие от предыдущих лет, выйти на одну панель с Путиным не приедет ни один иностранный лидер. Главными гостями платформы станут вице-президент Лаоса Пани Ятхоту и вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Даже из Мьянмы, где власть три года удерживает военная хунта, приедет зампремьера, министр транспорта, генерал Мья Тун У. А делегации Беларуси, Казахстана, Индии, Сингапура и Филиппин возглавят послы этих стран в РФ.

Даже в 2022 году, когда Кремль только развязал войну в Украине, к Путину во Владивосток приезжали два лидера – премьер Армении Никол Пашинян и премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Был там и премьер временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, а лидеры Индии и Малайзии Нарендра Моди и Исмаил Сабри Якоб отправляли участникам видеоприветствия.

Организаторы форума, впрочем, не уточнили уровень представительства КНДР. Как сообщили газеты The Financial Times и The New York Times, в Россию в сентябре с визитом собрался северокорейский диктатор Ким Чен Ын. В какие даты один из главных изгоев международных отношений доберется до новичка в вопросах изоляции Путина, не уточняется. Однако лидер КНДР собрался в РФ не с пустыми руками, а с предложением к Москве купить у Пхеньяна «боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности». Другое дело, что, по мнению экспертов, этой зарождающейся дружбе мешают санкции против КНДР, наложенные ООН и одобренные, в том числе, Россией, а во-вторых, позиция Китая, который пока не приходит в восторг от желания Москвы залезть в Северную Корею, во внешней торговле с которой Пекин – твердый монополист. Так или иначе, даже в таком вопросе, кажется, придется просить разрешения у КНР…