Россия-Восток: Кремль язык потянул

«Мы на свободе!» Члены известной рок-группы «Би-2», задержанные в Таиланде, были освобождены, а Кремлю, добивавшемуся их экстрадиции в РФ, указали на его реальное место. (Фото: страница «Би-2» в X)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Отсутствие хороших новостей в торгово-экономических отношениях со странами Азии Москва пыталась компенсировать политическими победами, однако интриги и риторические упражнения не принесли ей успеха. Так, затеянная Россией история с задержанием в Таиланде рок-группы «Би-2» и обращенные к Бангкоку просьбы депортировать на родину состоящих в коллективе россиян обернулись для Москвы громким провалом, став своего рода символом неудач РФ, желающей предстать влиятельной и уважаемой державой. В отношениях со своими ключевыми восточными партнерами – Китаем и Индией – Кремлю также не нашлось чем похвастаться, хотя, надо признать, что представители России старались изо всех сил, иногда даже перевирая слова «союзников» ради мнимого успеха.

Среди прочих неравные

Порой Москва демонстрирует слишком прямолинейное восприятие мира. Одних, кто не согласен с политикой РФ, Кремль автоматически записывает во враги, других, кто хотя бы старается держать нейтралитет в той же войне, развязанной президентом Владимиром Путиным против Украины, спешит записать в друзья. Иногда такой «черно-белый» подход позволяет заработать пропагандистские очки и рассказать своему населению о правильности выбранного «великой державой» курса. Однако обычно подобная тактика оборачивается провалами, раскрывающими истинное положение России в мире.

Еще 24 января на Пхукете после концерта тайскими властями была задержана известная рок-группа «Би-2», включая ее солистов Александра Умана и Егора Бортника, объявленного в России «иноагентом». Неприятность приключались из-за некорректно оформленных организаторами мероприятия виз для музыкантов. Как правило, подобные истории заканчивались для артистов и продюсеров, нарушивших трудовое законодательство Таиланда, обычным штрафом, однако на этот раз разгорелся настоящий политико-дипломатический триллер. Очень скоро выяснилось, что участникам «Би-2» грозит депортация в Россию. Как сообщила газета The Guardian, артистов задержали по личному заказу генконсула РФ на Пхукете Владимира Соснова, потребовавшего отправить на родину тех музыкантов, кто въехал в Таиланд по российским паспортам. Об этом же заявил и друг задержанных, оппозиционер Дмитрий Гудков.

Пропаганда потирала руки. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала «Би-2» «людьми, спонсирующими терроризм», а все тот же Соснов в подробностях рассказывал об этапировании участников группы в Бангкок и их скорой депортации. Чем дольше тянулось время, тем смелее становились российские власти, открыто угрожавшие музыкантам расправой, хотя никаких уголовных дел за артистами в тот момент не числилось.

Спустя неделю в заключении все участники группы, включая тех, у кого не было иного гражданства кроме российского, наконец были отпущены и смогли улететь в Израиль. После нескольких раундов дипломатических баталий израильские дипломаты смогли убедить Бангкок не идти на поводу у Москвы и позволить «Би-2» отправиться в Тель-Авив. По словам Гудкова и оппозиционера Максима Каца, к вызволению артистов также подключались дипломаты сразу нескольких западных стран.

В бессильной злобе из-за того, что «дружественный» Таиланд пошел навстречу «вражеским» Кремлю государствам, МИД России не нашел ничего лучше, как отпустить ехидный комментарий в адрес МИД Израиля, плохо выдерживающий стандарты этики и морали. «С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению если не заложников, то музыкантов», – заявили в российской внешнеполитическом ведомстве, «тонко» намекнув на четыре месяца удерживаемых террористами ХАМАС заложников. Еще более усугублял это заявление тот факт, что Москва напрямую просила ХАМАС освободить из плена троих граждан России, но так и не преуспела.

Эта история, пожалуй, примечательна сразу по нескольким причинам. Во-первых, она наглядно демонстрирует, что жадный до «легких побед» и идеологически зацикленный Кремль готов вкладывать ресурсы в преследование антивоенно настроенных россиян за границей. А во-вторых, она также показала, что влияние Москвы в Азии сильно ограничено. И как бы громко РФ ни заявляла о «развороте на Восток», «своей» ее там, судя по всему, никто не считает, и уж тем более мало кто готов ради нее ссориться с Западом. По мнению старшего научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, инцидент с «Би-2» лишний раз подчеркнул, что пути РФ и незападного мира на самом деле расходятся, а воюя с «воображаемым Западом», она делает это «призывая в союзники не менее воображаемый Восток и Юг».

А порой и вассальные

Потерпев поражение на таиландском «фронте», Москва не теряла надежд добиться успеха на каком-нибудь другом. В конце концов, надо же было спасать подпорченный имидж. В этой связи опять вспомнили про Китай. Поставив Россию в сильнейшую зависимость от КНР, Кремль то и дело возвещает стране и миру о крепком союзе двух стран и всячески пытается задобрить Пекин в обмен на хоть какую-то поддержку. В 2024 году дело дошло до того, что в российской столице впервые и сразу с размахом решили отметить Китайский Новый год.

Ради такого события 10 февраля в центре столицы перекроют Камергерский переулок, Тверскую площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, сделав из них «специальный пешеходный маршрут», где москвичи и туристы смогут отведать китайской еды, поучаствовать в «творческих и кулинарных мастер-классах», а также поиграть в Го. Правительство Москвы вместе с посольством КНР соорудят и другие пространства для празднований. «Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран», – заявили в дипмиссии Китая.

Ничего дурного в самом празднике, конечно, нет, но тем не менее было бы любопытно посмотреть, как китайские власти решили бы перекрыть центр Пекина и выложить немаленькую сумму за организацию народных гуляний в честь какого-нибудь российского праздника. А поскольку этого, скорее всего, никогда не произойдет, то и на слова главы ЦРУ Уильма Бернса, в статье для Foreign Affairs заявившего о превращении РФ в вассала Китая, Кремлю в случае чего не стоит обижаться.

Между тем в своем стремлении лишний раз подчеркнуть «союзнические» отношения с КНР Россия опускается до откровенных фейков. Так, по итогам переговоров глав Минобороны двух стран Сергея Шойгу и Дун Цзюня, российские власти и пропаганда сообщили, что китайский министр заявил: «Мы оказали вам поддержку насчёт украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону». Подобное заявление представителя Пекина, который два года полномасштабной войны России против Украины официально придерживался нейтральной позиции, тянуло на настоящую сенсацию.

Неудивительно, что российские китаисты тут же заподозрили неладное, отметив, что МИД КНР дезавуировал слова своего министра обороны. А вскоре выяснилось, что даже дезавуировать ничего не требовалось: Москва просто-напросто переврала китайского переводчика и выдала желаемое за действительное. Как объяснил синхронист с китайского Денис Палецкий, Дун Цзюнь выступал «в поддержку справедливости» и отдельно подчеркивал, что Пекин сохранит «неизменной» свою позицию «по украинскому вопросу». Таким образом речи о «поддержке» действий Кремля не шло. Но это нисколько не смутило кремлевские СМИ и российские власти, которые решили оставить фейковые изречения китайского товарища в своих публикациях.

На этом фоне иронично выглядела новость о том, как на российской таможне в Забайкальском крае задержали груз, шедший транзитом из КНР в Польшу. Каково же было удивление таможенников, когда в контейнерах обнаружилась форма для армии Украины, которую, вероятно, начали шить в Китае «союзники» Москвы.

Правда, переживать Кремлю стоит вовсе не из-за этого, а из-за того, что вспыхнувшая за время войны против Украины искра между Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, кажется, может весьма серьезно подпалить российско-китайские отношения. По данным СМИ, в Пекине крайне обеспокоились сближением России и Северной Кореи, которую в КНР считают своей исключительной зоной влияния, и совсем не обрадовались перспективе дестабилизации ситуации на Корейском полуострове в результате внезапной «дружбы» двух диктаторов. В Вашингтоне с необычно длинным визитом с 8 по 13 января даже побывал завотделом международных связей ЦК Компартии КНР Лю Цзяньчао, которому в США оказали «чрезвычайно щедрый» прием. Как отметили источники, осведомленные о ходе поездки Лю, миссия гонца из Пекина была во многом обусловлена сближением Москвы и Пхеньяна, для противодействия которому китайские товарищи и решили обратиться за помощью к американским коллегам.

Впрочем, о каком-то охлаждении между РФ и КНР сейчас речи, конечно, не идет, а потому Кремль пока может спокойно наслаждаться многочисленными успехами в сотрудничестве с Поднебесной. Например, на днях стало известно, что россиянам начали отказывать в ремонте автомобилей из Китая, ввезенных по параллельному импорту, китайские производители популярных в РФ смартфонов повадились превращать свои гаджеты в «кирпичи», и, наконец, выяснилось, что Поднебесная, несмотря на откровенные мечты и порой даже мольбы Кремля о помощи, за два года с начала войны против Украины заменила «Газпрому» всего лишь 11% потерь на европейском рынке.

Не внушает оптимизма и российско-индийское сотрудничество, забуксовавшее во второй половине 2023 года. Как сообщило агентство Reuters, в январе 2024-го поставки российской нефти в Индию достигли 12-месячного минимума, и, по словам экспертов, это еще не предел, поскольку уменьшение скидки на российское «черное золото», санкции против судовладельцев, перевозящих «токсичный» из-за войны против Украины продукт, и подорожание страховки из-за угроз в Красном море делают товар из РФ все менее привлекательным для индийских нефтепереработчиков. Примечательно, что в российской экспертной среде это, кажется, понимают. Как признали в специальном докладе аналитики Российского совета по международным делам, «сложный геополитический фон» и торговый дисбаланс становятся серьезным препятствием для развития торгово-экономического сотрудничества Москвы и Нью-Дели.

В общем, в 2024 году разворачиваться на Восток России становится все сложнее.