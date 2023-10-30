Россия-Восток: Кремлю на уважение рассчитывать не приходится

Несмотря на заискивания Москвы, Пекин по-прежнему отказывается дать добро на строительство газопровода «Сила Сибири-2». Но даже в случае, если все планируемые трубопроводы в Китай когда-нибудь станут реальностью, они покроют лишь часть потерь России на европейском газовом рынке. (Фото: Газпром)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Разворот России на Восток происходит ударными темпами и полон удивительных открытий и перспектив. К такому выводу легко можно прийти, отталкиваясь от заявлений высшего руководства РФ. Взаимодействие Москвы с партнерами «беспрецедентное», а для усиления эффекта порой и вовсе используются поэтические образы. У премьера Михаила Мишустина сотрудничество РФ, например, с КНР ни много ни мало оказалось «рассекающим волны, следуя попутному ветру». Тем не менее, если приглядеться к заявлениям и шагам провозглашенных Кремлем «союзников», то может выясниться, что ветра в любой момент могут перерасти в шторм, а волны не всегда поддаются укрощению.

Ветрено и поддувает

Восхищаться российско-китайскими отношениями в условиях, когда очереди из крупных игроков за партнерством с Москвой особо не наблюдается, стало нормой для представителей РФ. Неделю назад сотрудничество с Пекином нахваливал президент Владимир Путин, посетивший КНР, но не шибко преуспевший в отстаивании интересов родины. Теперь очередь дошла до премьера Мишустина. Возможность наговорить лестных слов китайским коллегам председателю Кабмина выпала на встрече глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Во время переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Мишустин заявил, что двусторонние отношения «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентного уровня и продолжают укрепляться». По его мнению, Москва и Пекин поддерживают друг друга «в вопросах защиты коренных интересов обеих стран», координируют шаги на «многосторонних площадках ШОС и БРИКС», а также формируют «многополярную архитектуру международных отношений».

«Как говорят наши китайские друзья, сотрудничество России и Китая “рассекает волны, следуя попутному ветру”», – пустился в лирические образы Мишустин, обуреваемый вдохновением.

При этом премьер Ли, хотя и был учтив, не оказался столь же романтичен и достаточно дежурно согласился с Мишустиным. Отметив развитие двусторонних отношений «в уверенном русле» (что бы это ни значило), он также на всякий случай подвернул, что сотрудничество Китая и России «не направлено против третьих сторон» и «ориентировано на обеспечение благосостояния» двух народов, «содействие развитию во всем мире и защиту международной справедливости».

Москве такие слова наверняка были приятны, однако, учитывая тот факт, что сейчас полным ходом идет подготовка к визиту в США председателя Си Цзиньпина, в Кремле бы, наверное, не отказались услышать от Ли Цяна что-нибудь более страстное и геополитически вдохновляющее.

Так или иначе «попутный ветер», о котором говорил Мишустин, за последние полтора годы после полномасштабного вторжения РФ в Украину то и дело оказывается порывистым, а дальнейшие перспективы российско-китайских отношений туманны. С одной стороны, два государства бьют рекорды по товарообороту. С другой – не покидает ощущение достигнутого предела или, как минимум, нежелания китайских товарищей делать широкий шаг вперед, не попытавшись извлечь из него как можно больше выгоды, чем ранее можно было представить.

Одна из главных бед Кремля, приключившихся в связи с решением Путина начать войну против Украины, – вопрос, куда продать огромные запасы российского газа, поставки которого в Европу – ранее основного клиента «Газпрома» – резко сократились. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Международного энергетическое агентство (МЭА), перед вторжением РФ занимала 30% мировой торговли газом, однако в новой реальности к концу 2030-х ее доля сократится до 15%. В попытке экстренно решить проблему Россия уже полтора года пытается уговорить Китай – фактически единственную страну в мире, которая в силу географического положения и собственных потребностей может хоть как-то компенсировать гигантские потери из-за невозможности поставлять газе в Европу – дать добро на строительство «Силы Сибири-2».

Еще в марте 2023-го во время визита Си в Москву Путин самонадеянно заявил, что объем поставок газа в Китай в 2030 году «составит не менее 98 млрд кубометров», а пропаганда радостно отчитывалась о «скором» выходе России на лидирующую позицию по поставкам «голубого топлива» на азиатском рынке. Правда, контракт на строительство «Силы Сибири-2», проектная мощность которой предполагается на уровне 50 млрд кубометров, не подписан до сих пор, а действующая труба – «Сила Сибири» – теоретически сможет заработать на полную мощь в 38 млрд кубометров только в 2025 году. Даже недавний визит Путина в Пекин – и тот не смог разжалобить китайцев и дать зеленый свет на прокладку трубы, хотя переговоры о ней длятся уже восьмой год. В итоге в МЭА сделали вывод: попытки Кремля выйти на азиатский газовый рынок сталкиваются со «значительными трудностями».

На этом фоне не до конца было понятно, как воспринимать интервью главы «Газпрома» Алексея Миллера, который рассказал телеканалу «Россия-1» о прекрасном самочувствии тонущего газового гиганта РФ. В состоянии разворачивающейся катастрофы Миллеру хватило духа похвастаться 600 млн кубометров газа, которые будут поставлены в Китай в 2023 году «сверх контрактных обязательств». Сколько в итоге «голубого топлива» уйдет из РФ в КНР в текущем году, пока неизвестно, но в прошлом поставки составили всего 15,5 млрд кубометров и уже сами по себе оказались «рекордными», что не идет ни в какое сравнение с показателями прежнего сотрудничества с Европой, потреблявшей до 200 млрд кубометров российского газа в год. Кроме того, Миллер отметил, что «крайний срок» в 2027 году начнутся поставки по «дальневосточному маршруту», о котором ранее договорились Москва и Пекин. Эта труба позволит Кремлю отправлять в Поднебесную еще 10 млрд кубометров ежегодно.

Если сложить мощности «Силы Сибири», дальневосточного газопровода, еще не построенного, и «Силы Сибири-2», еще не согласованной, то как раз получатся 98 млрд кубометров, о которых говорил Путин. Но есть нюанс. Во-первых, речь идет о будущем, которое, к тому же, не определено. Во-вторых, даже эти объемы не перекроют европейские потери «Газпрома». А скоро станет еще тяжелее, поскольку Украина уже заявила, что не станет продлевать соглашение с Москвой о транзите российского газа после истечения предыдущего контракта в 2024 году.

Так или иначе у Кремля нет другого выбора, кроме как и дальше уговаривать Пекин подсобить России и прикупить у нее побольше газа. Ведь как признался в интервью телеканалу RTVI директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов, «Китай практически самодостаточная страна, китайским коллегам сложно предложить что-то уникальное». А значит придется предлагать неуникальное и, конечно, с гигантскими скидками.

Будут соблюдать

Между тем в отношениях с остальными странами на Востоке у России тоже все выходит как-то не так гладко, как она об этом рассказывает. Например, государства Центральной Азии (ЦА), которые состоят в различных «союзах» с Москвой – от ОДКБ и ЕАЭС до СНГ, из раза в раз ведут себя не «по-союзнически». Очередной ложкой дегтя в бочке московского меда стало совместное заявление министров иностранных дел стран ЦА и их коллег из Евросоюза, в котором главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана пообещали европейцам «продолжать сотрудничество» в борьбе с обходом РФ санкций, введенных в ответ на агрессию против Украины. Более того, стороны «подтвердили совместную приверженность продолжать стратегическое партнерство» и подчеркнули «политическую готовность к дальнейшему усилению партнерства, основанного на разделяемых ценностях и общих интересах».

Сближение стран ЦА с ЕС, должно быть, весьма прискорбно для Кремля. Во всяком случае зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 29 октября назвал Европу «злейшим врагом» России и помечтал о ее гибели. Правда, из этого следует, что союзников у РФ среди ближайшего окружения в Азии не осталось. Ведь не могут же добрые партнеры разделять ценности злейшего врага…

Неудивительно, что российские «патриоты» без устали ищут врагов отечества среди соседей и преуспевают, даже когда для этого нет особых поводов. Достается чаще всего Казахстану, где, как сообщили российские Telegram-каналы и СМИ, открылся «центр миротворческих операций НАТО», в котором местных военных вздумали обучать по стандартам Североатлантического альянса. Новость успел прокомментировать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выразив надежду, что «друзья из Астаны» поделятся информацией о столь тревожном событии.

Неравнодушные хранители «традиционных ценностей» тут же призвали Москву «действовать на упреждение», начали сокрушаться, что «НАТО опять под носом», и сравнивать Казахстан с Украиной. «Интересно, с кем Токаев собирается останавливать российскую армию, когда она придет в южно-сибирские степи проверять, как армия Казахстана усвоила стандарты НАТО?» – пригрозил Астане вторжением пропагандист телеканала «Соловьев Live» Сергей Мардан.

Проблема в том, что, как в частности написало «Агентство», никакого «центра НАТО» в республике не открывалось, а речь идет об открытии здания, в котором разместился конференц-зал Центра миротворческих операций Казахстана, существующего с 2006 года. Единственное «прегрешение» республики заключалось в том, что на церемонии присутствовал посол США Даниэл Розенблюм. Сотрудничество же с НАТО в рамках центра происходит по линии лишь одного курса иностранного языка для миротворцев. Опровергать повод для агрессии против республики пришлось в итоге Минобороны Казахстана. Но геополитические аппетиты внутрироссийских пособников воинственных настроений Кремля уже успели проявиться во всей красе.

Стоит ли Астане опасаться соседа, вечно пытающегося кого-нибудь «освободить», вопрос риторический. Однако представитель другого партнера России – глава Генштаба вооруженных сил Индии генерал Анил Чаухан – уверен, что вскоре мощь и геополитическое влияние РФ схлопнется. «Несмотря на то, что Россия – крупнейшая ядерная держава, ее геополитическая значимость со временем будет уменьшаться. Восстание “Вагнера” указывает на внутреннюю слабость и сигнализирует о том, какое будущее может ждать Россию», – заявил Чаухан.

И это, конечно, красноречиво показывает, до какого восприятия России партнерами довела страну внешняя политика Путина. А отражается это сразу на всем, в том числе, на не связанных напрямую с войной вещах. Например, с той же Индией РФ, судя по всему, так и не удалось решить проблему вывода скопившихся в местных банках миллиардов рупий. Но, как сообщили российский СМИ, решение все-таки нашлось. На бесполезные с точки зрения дальнейшего использования вовне деньги за поставленную нефть Индия пообещала построить для России 24 корабля – сухогрузы, балкеры и химовозы – до 2027 года. Среди преимуществ находчивые чиновники называют в два раза более низкую цену, чем у российских производителей, и ставки для бизнеса. Стоимость проекта при этом не раскрывается, а потому понять, перекрывает ли он объем застрявших в Индии $40 млрд, невозможно. Но в любом случае спустя полтора года мытарств с рупиями Россия, возможно, наконец нащупала в них хоть какой-то толк. Если, конечно, в ходе поступления новой информации в очередной раз не выяснится, что все не совсем так ловко, как это поспешили представить.