Россия-Восток: Москва говорит с «союзниками» на разных языках

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин разговаривают во время визита последнего в Астану 9 ноября. Встреча отметилась большим числом курьезов и инцидентов, в очередной раз продемонстрировавших трудности «разворота России на Восток». (Фото: akorda.kz)

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Статистика Главного таможенного управления (ГТУ) КНР за октябрь ожидаемо зафиксировала рост российско-китайского товарооборота, однако детальное рассмотрение показателей подтверждает тренд на замедление торговли между двумя странами. Кроме того, в товарно-денежных отношениях с Пекином Москва продолжает безнадежно отставать от своих западных «недругов». Признаки зависимости РФ от Китая множатся с каждой неделей и проявляются отнюдь не только в финансовой сфере. Так, аномально взлетел спрос на курсы по изучению китайского языка, Генпрокуратура РФ попросила китайских товарищей взять на обучение отечественных прокуроров, а Владимир Путин начал выпрашивать военной помощи у залетевшего в Москву китайского генерала. Между тем полон противоречий оказался и визит лидера России в Казахстан, где его вроде бы приняли как следует, но нюансы переговоров оказались слишком красноречивы.

Рост отстающих

Желание Кремля отпраздновать хоть какую-нибудь победу в условиях изоляции со стороны западных стран из-за вторжения в Украину, конечно, объяснимо. Однако вошедшая в привычку спешка провозглашать грандиозные успехи каждый раз играет с российскими политиками и пропагандистами злую шутку. Буквально месяц назад в Москве радовались очередной статистике от ГТУ КНР, показавшей рост российско-китайского товарооборота на 29,5% при сокращении торговли Поднебесной с большинством остальных стран. Особо впечатленные даже решили, что Россия способна заменить собой Китаю западных партнеров. Но копать чуть глубже поверхности, естественно, не стали, а потому не учли сразу несколько особенностей. Во-первых, товарооборот РФ с КНР в 11 отставал от торговли Китая с Западом, а, во-вторых, по сравнению с первой половиной года, когда рост доходил до 40%, буйство двусторонней торговли несколько поутихло.

Свежие данные ГТУ продемонстрировали, что рост товарооборота между РФ и КНР с января по октябрь сохраняет двузначные показатели и составляет 27,7%, достигнув $196, 4 млрд. Сухие цифры позволили прокремлевским СМИ моментально отрапортовать о небывалых успехах, рассказав о безоблачных перспективах двустороннего сотрудничества, и даже снижение объемов в октябре по сравнению с сентябрем ловко завуалировав нехитрым речевым оборотом.

Так или иначе рост товарооборота РФ и КНР замедляется. Если в прошлом месяце ГТУ фиксировало его увеличение на 29,5%, то сейчас уже на 27,7%. Наращивание импорта из КНР по итогам десяти месяцев составило 52,2%, хотя в прошлый раз фиксировался взлет на 56,9%, а за первое полугодие и вовсе – на 78,1%. Экспорт же в Китай замедлился не так сильно – сейчас отмечен общий рост в 12,4% против 12,7% месяцем ранее.

С одной стороны, колебания, произошедшие за месяц, незначительны. С другой – лишний раз подтверждают, что общее торможение экономики КНР так или иначе будет влиять на его отношения со всеми торговыми партнерами, и Россия – не исключение. Бурный же старт в первом полугодии 2023-го действительно позволит РФ войти в короткий список стран, с которыми у КНР по итогам года будет зафиксирован рост товарооборота.

Примечательно, что падающие показатели торговли Китая со странами Запада в октябре несколько улучшились, что наверняка огорчило российских пропагандистов, на этот раз не рискнувших излишне злорадствовать. РФ по-прежнему безнадежно отстает от своих «недругов» в торговле с КНР: в 3,3 раза от Евросоюза, в 2,8 раза от США и почти в 11 от крупных государств «коллективного Запада», включая Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду и Новую Зеландию. Тем не менее поставленная Путиным и Си Цзиньпином задача взять отметку в $200 млрд будет выполнена в ближайший месяц. И это наверняка шумно отметят в Кремле.

Хотя праздновать особо нечего, учитывая, какой ценой даются такие рекорды. Так, ни для кого не секрет, что львиную долю российского экспорта в Китай составляют энергоресурсы и прочее сырье, которое любезно предоставляется Поднебесной с различными скидками. Как подсчитало агентство Reuters, на одной лишь нефти, закупаемой у подсанкционных стран – России, Ирана и Венесуэлы, КНР сэкономила $10 млрд в месяц.

Схожая ситуация наблюдается и с Индией. Она, правда, из прейскуранта санкционной нефти пристрастилась исключительно к российской и сберегла на ней $2,7 млрд. Учитывая, что значительную часть поставок Индия оплатила России в рупиях, которые в эквиваленте около $40 млрд застряли в местных банках и, кажется, могут быть использованы только для инвестиций внутри этой страны, то для Нью-Дели сотрудничество с наказанной за агрессию против Украины Москвой пока оборачивается сплошной выгодой.

Китайская грамота

Зависимость России от Китая в торговой сфере подмечают, кстати, и пропагандисты, только интерпретируют не как угрозу, а как чудесную возможность «оправиться от санкционных потерь». Все это, естественно, не проходит мимо граждан РФ, которые оказавшись в условиях навязанного «разворота на Восток», пытаются подстроиться под новые реалии. Еще в августе радио «Коммерсантъ FM» отмечало возросший на 600% спрос на изучение китайского языка у россиян. Однако этим дело не ограничилось – выяснилось, что в пять раз вырос интерес и к корейскому, а также в 20 раз увеличилось количество групп для освоения турецкого языка.

Другое дело, что китайский язык в современной России в особом почете и пользуется покровительством представителей режима, которые пытаются массово навязать его в качестве обязательного для студентов и даже школьников, лишив последних английского. Неудивительно, что, как показало исследование сервиса «Авито Работа», российским компаниям срочно понадобились учителя китайского языка – по сравнению с прошлым годом спрос на них в начале ноября вырос на 67%. По мнению экспертов, граждане и бизнес в данном случае «работают на перспективу», поскольку реальной необходимости в массово разговаривающих по-китайски россиянах пока нет. Специалисты отмечают, что китайские или корейские работодатели еще не зашли на российский рынок: «Все об этом говорят, но пока нет крупных компаний, которым нужны такие сотрудники».

Некоторым, впрочем, действительно стоит подучить китайский. Например, российским прокурорам, которых власти начнут отправлять в КНР «для повышения квалификации», о чем торжественно сообщил генпрокурор Игорь Краснов. Прежде всего перенимать знания у китайских коллег придется прокурорам из приграничных регионов с Поднебесной. С ней, со слов Краснова, РФ будет обмениться «самыми лучшими» практиками в борьбе с коррупцией.

Между тем к Путину, неделю назад сравнившему КНР с Золотой Ордой, а себя с древнерусскими князьями, ездившими на поклон к монгольским правителям, от «хана» Си в Москву прибыл гонец – зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся. Из общих слов, сказанных в открытой части переговоров, стало понятно: российский лидер попросил китайского товарища подсобить Москве в военно-техническом сотрудничестве. По словам Путина, РФ рассчитывает на взаимодействие с КНР по созданию группировки спутников и новых образцов оружия. Президент заявил, что контакты с Пекином в военной и военно-технической сферах приобретают «возрастающее значение», а на первый план «выходит работа в высокотехнологичных сферах».

«Имею в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имею в виду и современные виды вооружений, перспективные, которые, безусловно, обеспечат стратегическую безопасность как России, так и КНР», – сказал Путин.

Такая фиксация на спутниках не случайна. Как отметила The Moscow Times, РФ кратно отстает в этом компоненте от ведущих держав. Например, американская группировка спутников насчитается 4500 аппаратов, китайская – более 600, в то время как российская – около 200. Производственные мощности позволяют США создавать примерно 3 тыс. космических аппаратов в год, Китаю – от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. В РФ же, как признавался глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, способны ежегодно строить всего 40 единиц спутников. Так что лидер некогда ведущей космической державы, просящий китайского брата помочь в таком деле – это, конечно, яркая иллюстрация «особого пути» России при Путине.

При этом ставка на Китай без оглядки – не всегда надежная стратегия. Например, с 2017 года китайская и российская компании Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работали над созданием широкофюзеляжного самолета CR929, который должен был составить конкуренцию Boeing и Airbus и стать первым лайнером подобного класса, произведенным при участии российской промышленности со времен СССР. Однако после решения Путина начать полномасштабную войну против Украины что-то пошло не так.

Сперва летом 2023-го на авиасалоне Ле-Бурже лайнер был представлен как китайская разработка без упоминания России, хотя даже в название самолета были «зашиты» China (C) и Russia (R). Теперь же на конференции Китайской ассоциации авиатранспорта при презентации лайнера из его названия пропала буква R, а РФ окончательно была выкинута китайскими «друзьями» из проекта. Впрочем, это был лишь вопрос времени, поскольку еще в 2022 году из-за вторжения в Украину и попадания авиаотрасли РФ под западные санкции производитель из КНР решил отказаться от наработок ОАК и заменил недостающие комплектующие… западными. Такой вот «прорыв» приключился в гражданском авиастроении России.

Друг «Келемович»

Между тем отличной иллюстрацией взаимодействия России с Востоком стал визит Путина в соседний Казахстан. На первый взгляд, прием президента РФ в республике был обставлен по высшему разрядку. Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил гостя у трапа самолета в аэропорту Астаны и рассказал о вышедшем на небе «полумесяце в сопровождении очень ярких звезд», что, по его словам, было «редким явлением» и одновременно «хорошим добрым знаком». Пропаганда ухватилась за столь красочные образы и принялась смаковать каждую деталь поездки Путина – от «массово склонявшего головы» почетного караула до ковровых дорожек, которые «чистят снова и снова».

Токаев, недавно принимавший у себя президента Франции Эммануэля Макрона и неоднократно за последнее время повторивший, что не позволит России обходить санкции через Казахстан, не скупился на приятные для Путина слова, хотя и старался не сказать чего лишнего. Среди прочего он назвал Москву и Астану «союзниками» и отметил сотрудничество, которое «успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества». Однако Путину этого оказалось маловато.

«Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками, я бы хотел подчеркнуть, что мы не просто союзники – во всяком случае, мы так в России на это смотрим, – не просто союзники, а наиболее близкие союзники», – утонил президент РФ.

Токаев спорить с этим утверждением не стал, впрочем, и всецело соглашаться тоже. Хотя Путин, явно зациклившийся на союзничестве, продолжал настаивать, что Казахстан – «из всех союзников наиболее близкий союзник». В какой-то момент даже начала закрадываться мысль, что, выискивая исторические параллели между ханами и князьями древности, президент РФ, возможно, мыслил глобально и не об одном лишь Китае думал...

Тем временем, помимо потока слов, визит оказался и полон курьезов. Например, за четыре года, что Токаев президентствует в Казахстане, Путин так и не смог выучить, как правильно зовут лидера «ближайшего союзника». Ранее глава РФ уже называл коллегу «Кемежамом Ишемильевичем», «Кемелом Жомартовичем» и «Ксажымом Скемильевичем». На этот раз президенту России удалось выговорить имя Токаева, а вот отчество из Кемелевича предательски трансформировалось в «Келемовича». Проблемы с речевым аппаратом не укрылись от казахстанских СМИ, не обрадовавшихся очередному коверканью ФИО лидера республики.

Еще один курьез приключился во время очередного пассажа Путина о «дружбе» с Астаной и готовности Москвы идти ей навстречу – у российского лидера просто отключился микрофон. Но это было ничто по сравнению с тем, какое смятение нахлынуло на Путина и членов его делегации, когда на итоговом выступлении Токаев внезапно заговорил на казахском языке. Как предположила The Moscow Times, возможно, впервые делегация из РФ столкнулась с ситуацией, когда на постсоветском пространстве не удалось провести встречу с ее участием исключительно на русском языке. И это, конечно, был тот еще сигнал, в прямом смысле слова красноречиво символизирующий трудности «разворота России на Восток», когда даже с «ближайшим союзником», оказывается, разговор идет на разных языках.