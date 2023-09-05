Россия-Восток: Москва попала под сокращение

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Азиатский рынок, который после вторжения в Украину и резкой деградации отношений с Западом, на первый взгляд, стал палочкой-выручалочкой для внешней торговли России, на поверку оказался не столь надежным и выгодным, как этого хотелось бы Кремлю. Последние события – от фактически замороженных в Индии десятков миллиардов долларов до серьезного снижения интереса к российской нефти и прочему экспорту в Индии и Китае – лишний раз напомнили Москве о том, в какую ловушку ее завела политика президента Владимира Путина. Впрочем, партнеры и соседи спешат преподать России уроки не только в экономике и финансах, но даже по географии, безграничное восприятие которой по иронии судьбы и довело страну до нынешнего состояния.

Додиверсифицировались

Финансово-торговый блок правительства, кажется, выполнил приказ Путина снизить скидку на российскую нефть. Согласно данным Минфина, средняя цена марки Urals в последний летний месяц 2023 года составила $74 за баррель. Однако эта цифра вызывает сомнения как минимум по двум причинам. Во-первых, согласно международным данным, цена Urals на протяжении большей части августа была ниже $70, и даже на пике достигала лишь $72. Во-вторых, в выкладках Минфина не уточняется, что эта цифра включает стоимость доставки.

Однако дисконт все-таки сократился, но это тут же привело к снижению интереса со стороны крупнейших покупателей нефти из России, которая после фактически полного сворачивания западных рынков во многом за счет огромных скидок и смогла перенаправить потоки по альтернативным маршрутам – в Китай и Индию. Как обстоят дела в торговле этим товаром с КНР, полноценно оценить пока сложно, однако появилось уже достаточно свидетельств, что китайцы не пришли в восторг от подорожавшей российской нефти и начали замещать ее иранскими – ныне более выгодными – баррелями.

Куда показательнее закручивается сюжет «восточной сказки» с Индией. Ведь оперативность, с которой Россия переориентировала миллионы баррелей нефти с западных рынков на индийский, и то, к чему это в итоге привело, наверняка еще будет изучаться специалистами как пример декларируемого громкого успеха, который обернулся не менее звучным провалом. Однако пока в этой истории не поставлена точка, она остается, пожалуй, самым наглядным примером того, в какую ловушку своей геополитической бравадой загнал страну Кремль.

По последним данным, дисконт на российскую нефть для индийских покупателей в июле-августе сократился до минимальных $6 за баррель. И Дели сразу начал сокращать закупки: уже в июне был зафиксирован минимальный за семь месяцев показатель отгрузки в 1,6 млн баррелей в сутки при рекордных в мае 2,2 млн баррелей. И, судя по заявлениям из Дели, дальнейшее снижение неизбежно. По данным Bloomberg, правительство страны поручило местным нефтеперерабатывающим заводам соблюдать веденный Западом потолок цен. «Наша зависимость от российской нефти резко снизится», – подтвердил наметившуюся тенденцию министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури. По его словам, предложения поставщиков на Ближнем Востоке теперь выглядят «значительно привлекательнее». И за последнее время поставки лишь из Саудовской Аравии выросли на 63%, составив 863 тыс. баррелей в день. «Скажу предельно прямо. Мы сегодня находится в рыночной ситуации и будем покупать у кого угодно», – заверил Пури.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Путин еще в декабре 2022 года запретил продавать российское «черное золото» странам, которые посмеют соблюдать веденный Западом потолок. И по-хорошему Кремль должен жестко показать Дели, что не стоит даже допускать подобных мыслей – не то, что соблюдать «недружественные» ограничения. Но отсутствие альтернатив, скорее всего, вынудит Москву смириться. В конце концов, даже зависшие в индийских банках миллиарды рупий (около $40 млрд), которые РФ уже год не может ни вывести оттуда, ни использовать, не остановили нефтепоток в Индию. Хотя ловушка дедолларизации в российско-индийской торговле поставила Москву почти в безвыходную ситуацию и, по мнению специалистов, отчасти привела к резкой девальвации рубля. А потому такую мелочь, как бесшумное соблюдение санкций, можно и не заметить.

Впрочем, азиатские партнеры в целом взаимодействуют с Россией в торгово-экономической сфере как им вздумается. Так, с 24 августа Китай без объяснения причин частично ограничил импорт мяса птицы из РФ. Под запретом оказалась курятина с четырех крупных предприятий. Россельхознадзор попросил китайских коллег прояснить причины введенных ограничений, но в Пекине с ответом спешить не стали. Хотя ради «союзника» могли бы и поторопиться, как-никак китайский рынок – ключевой для российского экспорта мяса птицы. Только с января по май 2023 года на КНР пришлось 52,1% всей проданной за границу российской курятины.

Досотрудничались

Между тем, возможно, нагляднее всего надежность в финансовой сфере китайских «друзей», да и в целом восточных товарищей, демонстрирует статистика SWIFT-переводов. Согласно статистике сервиса OhMySwift, опубликованной в СМИ, две трети платежей российских клиентов в юанях либо зависает, либо отклоняется. Доля отказов в дирхамах ОАЭ и того хуже – до 80%. Примечательно, что «токсичный», как его называют российские власти, доллар, несмотря на все ограничения, работает стабильнее остальных. Успешными для российских клиентов оказываются более 90% транзакций в американской валюте.

Тем не менее все эти проявления крепкой «дружбы» не помешали Центробанку РФ отдать юаню показательное должное. Так, ЦБ внезапно изменил порядок в списке курсов валют и поставил на первое место «китайца», отодвинув на вторую позицию занимавший ранее верхнюю строчку доллар США.

Но даже в такой ситуации Москву понять можно. Россия попала в зависимость от восточных соседей не только в «гражданских» сферах экономики, но и основательно увязла в «теневом» секторе. И речь не только о «параллельном импорте» повседневных товаров. После введения многочисленных санкций, запрещающих экспорт в РФ военных технологий, а также товаров двойного назначения, Кремлю пришлось налаживать незаконные схемы доступа к критически важным компонентам (процессорам, микросхемам, транзисторам и так далее) для своих вооружений. В частности, для беспилотников, которыми Россия атакует Украину. В исследовании Международной рабочей группы по санкциям против РФ утверждается, что 67% поставок комплектующих для дронов осуществляется через Китай, 17% из них – через Гонконг. Также помогают России обходить ограничения Турция (5%) и ОАЭ (2%). Правда, после публикации в мировых СМИ информации о массовых поставках в Россию товаров военного назначения, включая беспилотники, Пекин уже пообещал ужесточить контроль за экспортом дронов и связанных с ними элементов. Поэтому сможет ли Москва и дальше пользоваться серыми схемами, непонятно.

Но в Кремле не унывают и ведут переговоры о поставках оружия для армии РФ с таким «прогрессивным» игроком как КНДР. Речь, по данным CNN, впрочем, идет не о современных технологиях, а об обычных боеприпасах и сырье для оборонной промышленности. «Честно говоря, это невозможно оценить иначе, кроме как отчаяние и слабость», – прокомментировал грядущую сделку Москвы с Пхеньяном координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Доигрались

Между тем не стесняются партнеры наносить удары по имиджу Кремля и в политической сфере. На прошедшей неделе болезненная пощечина прилетела от Пекина. Государственная «Картографическая служба стандартных карт» КНР 29 августа представила официально утвержденные властями географические карты на 2023 год, на которых определенные территории России отмечены как часть Китая. Так, китайским оказался весь Большой Уссурийский остров на реке Амур, который более 100 лет оспаривался между соседями. В 2004 году Путин подарил Китаю западную часть острова (170 кв. км), а также острова Тарабаров, Виноградов, Корейский и Ромашкин, а 14 октября 2008 года завершилась демаркация российско-китайской границы, возвестившая об отсутствии территориальных претензий у сторон. Однако в 2023 году что-то снова пошло не так.

Справедливости ради Китай также аннексировал на бумаге части территорий Индии, Малайзии и Филиппин, чем крайне возмутил эти страны. Москва же несколько дней старательно не замечала происходящего. Грозящие, в том числе ядерным оружием, по любому поводу западным странам депутаты Госдумы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и любитель обличать врагов обсценной лексикой зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по каким-то необъяснимым причинам предпочли промолчать. И лишь 31 августа официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова осмелилась, наконец-то, заявить, что «российская и китайская стороны придерживаются единой позиции» и взаимных территориальных претензий у них нет.

К слову, в Договоре о добрососедстве и сотрудничестве от 16 июля 2001 года также обозначалось отсутствие претензий друг к другу, а в 2004 году Путин уже удовлетворял территориальные желания Пекина. Учитывая, что часть российского Дальнего Востока до сих пор обозначается в учебниках по истории КНР как «временно утраченные китайские территории», то Кремлю, конечно, стоило бы насторожиться.

Однако вместо ноты протеста или хотя бы аккуратной озабоченности, в России решили массово внедрять изучение китайского языка в вузах. Ранее в Московском физико-техническом институте (МФТИ) китайский уже был введен в качестве второго обязательного иностранного, что, по словам помощника президента по науке и образованию Андря Фурсенко, вызвало «дикое сопротивление». Официально навязывание китайского чиновник объяснил желанием Москвы «оставаться в тренде», ведь китайский становится «одним из главных» мировых языков в науке. Но кто знает, может, таким упреждающим способом в Кремле решили готовиться к приходу «китайского мира…»

Тем временем не дает спуску России и соседний Казахстан. Генконсул РФ в Алматы Евгений Бобров 23 августа в интервью госагентству ТАСС заявил, что в республике «в последние годы сокращаются русскоязычные школы и классы», а «исключение предмета "Русский язык" из программы для учащихся первых классов с казахским языком обучения вызвало в обществе определенную обеспокоенность». Дипломат выразил недовольство местным Минобразования, взявшим курс «на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык», и надежду на то, что «сбалансированная языковая политика, кооперация России и Казахстана на ниве поддержки образовательных и культурных инициатив могут способствовать сохранению богатства русскоязычной культуры в Казахстане и укреплению единства нации».

Укреплять «единство нации» по заветам Боброва Астана не захотела. Уже 28 августа официальный представитель МИДа республики Айбек Смадияров заявил, что разговорчивый российский дипломат «больше здесь не работает». «Возможно, данный человек не был в курсе всей информации, которая наблюдается у нас в стране», – сказал Смадияров.

И в такой ситуации разворачиваться на Восток и «защищать русский мир» становится, конечно, непросто. Особенно когда власти отказываются видеть территориальные поползновения одной из крупнейших мировых держав, зато все время находят, за что покритиковать менее могущественного соседа, который, впрочем, оказывается куда зорче и не упускает возможности воспользоваться ослаблением бывшей империи.