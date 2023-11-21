Россия-Восток: над торговлей снова навис потолок

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Российские власти отчитались, что на торговлю с Азией приходится около 70% товарооборота РФ. Однако у такого, на первый взгляд, успешного свидетельства «разворота на Восток» остается немало подводных камней. Прежде всего бросается в глаза торговый дисбаланс с партнерами, готовыми дешево и в немалых объемах закупить российское сырье, но неспособных предложить взамен сопоставимое количество товаров. Кроме того, даже представители руководства РФ жалуются: взаимодействие с Востоком налаживается с трудом, поскольку местные юрисдикции, несмотря на почетный статус «дружественных», то и дело стараются соблюдать введенные против Москвы санкции, чем очень ее расстраивают. К тому же, в условиях изоляции и отсутствия альтернатив Россия порой вынуждена идти на уступки и смиряться с тем фактом, что без дисконта на свою продукцию – не такой она и желанный товарищ в этом регионе.

Объемы внушительные

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ, которая еще в прошлом году решила прекратить публикацию регулярных отчетов о внешней торговле во избежание «некорректных оценок и спекуляций», наконец-то порадовала общественность свежими цифрами, до этого лишь в марте 2023 года поделившись статистикой и отметив рост торгового оборота РФ на 8,1% в 2022-м по сравнению с 2021-м. На этот раз таможня раскрыла данные за январь-сентябрь 2023 года. Насколько ее оценки корректны и нет ли в них спекуляций, сказать сложно, учитывая вольное отношение ФТС к регулярности и, соответственно, невозможность толком проследить тренды. Тем не менее и этот отчет дает общее представление о положении дел.

По данным ФТС, оборот внешней торговли России с января по сентябрь составил $530,2 млрд – на 16% меньше, чем в 2022 году. При этом импорт вырос, а экспорт снизился. Бросается в глаза то, что объявленный «разворот на Восток», похоже, идет ударными темпами – на торговлю с Азией теперь приходится около 70% всех операций, тогда как еще в прошлом году на ее долю выпадало примерно 49%. Экспорт на Восток вырос с $205,4 млрд до $226,6 млрд, а импорт в РФ увеличился на 40% и составил $139,7 млрд.

Если сравнить российские данные со статистикой Главного таможенного управления (ГТУ) КНР за тот же период, то выяснится, что треть всего товарооборота РФ (33,2%) приходится на одну страну – Китай. В «азиатской» части российской торговли ($366,3 млрд) доля КНР и вовсе доходит почти до половины – 48,1%. Примечательно, что Поднебесная – одна из немногих стран, с которыми у России нет внушительного дисбаланса между экспортом и импортом. В товарообороте с большинством других игроков у Москвы складывается нездоровая ситуация. Например, с Индией, по подсчетам государственного агентства РИА Новости, в первом полугодии 2023-го торговля выросла в 2,9 раза – до $33,5 млрд, однако львиную долю этой суммы ($25,2 млрд) составили поставки дешевых нефти и нефтепродуктов из России, обложенных всевозможными санкциями. В то время как Индия за этот период продала РФ товаров всего на $1,9 млрд.

И эта проблема, судя по всему, никак не решается. Индийские СМИ со ссылкой на Министерство коммерции на днях рассказали, что импорт Индии из России за нынешний фискальный год (Нью-Дели ведет отсчет с 1 апреля) с апреля по октябрь взлетел на 64% и составил $36,27 млрд. Это сделало РФ вторым крупнейшим после Китая поставщиком товаров в эту страну. Отмечается, что до полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года доля России в индийской внешней торговле была ничтожно мала, а российская нефть занимала менее 1% в импорте «черного золота» этим государством. Сейчас на РФ приходится около 40% нефтяного снабжения Индии.

Перспективы неутешительные

На столь кратное увеличение закупок у Москвы в Нью-Дели пошли не из доброты душевной, а впечатлившись возможностью хорошенько заработать, ведь попав под западные санкции РФ попала в ситуацию, когда продать один из своих ключевых экспортных товаров без значительной скидки оказалось невозможно. С Индией все еще усугубилось гениальным решением согласиться на оплату российского сырья в неконвертируемых рупиях, которые затем зависли в индийских банках в эквиваленте почти $40 млрд без возможности их адекватного использования. Решение этой проблемы ищут до сих пор. Поэтому насколько выгодным получается «разворот на Восток» в результате решения президента Владимира Путина начать войну против Украины – вопрос риторический.

Иронично, что когда дисконт на российскую нефть, несмотря на введенный Западом потолок цен в $60 за баррель, начал сокращаться, а ее стоимость стала почти сопоставимой с мировой, в Нью-Дели начали угрожать резким сокращением закупок у РФ, что лишний раз красноречиво показывало истинные причины пробудившейся «дружбы» с Москвой. Существенных изменений, правда, так и не произошло. А сейчас и вовсе, кажется, возвращается «сезон больших скидок».

На фоне введенных США санкций на фрахт танкеров, перевозящих нефть из России выше $60 за баррель, и ослабления североморского эталона Brent цена на декабрьские партии российской Urals в портах на Балтике впервые с июля опустились ниже установленного Западом потолка. Так, стоимость Urals при доставке в Индию упала до $58-$59 за баррель, а цена фрахта выросла с $8 млн до $9,2 млн – $9,5 млн за рейс.

Другими словами, санкции против «теневого флота» Путина вкупе с общим снижением мировых цен на «черное золото» заработали. Еще в конце сентября Urals продавалась по $85 за баррель с дисконтом $10 по отношению к Brent. Сейчас же скидка увеличилась почти в два раза. Так что те, кто в Индии еще несколько месяцев назад беспокоились, могут вздохнуть спокойно: Москва по-прежнему будет снабжать Нью-Дели с выгодой для «дружественного» партнера.

Продолжает потихоньку вдохновляться индийским примером и Пакистан, который после начала войны присматривается к дешевой нефти из РФ. По данным газеты «Коммерсантъ», Россия отправила в эту страну уже третью за год партию «черного золота», хотя прорыва на переговорах о заключении долгосрочного контракта пока не случилось. Даже если это произойдет, объемы, которые может потребить Исламабад, не сопоставимы с потребностями той же Индии. С сентября по апрель РФ поставляла Индии в среднем 1,76 млн баррелей в сутки, тогда как в Пакистан в июне и в октябре Россия отправляла по 25 тыс. баррелей в день. И дело не только в «пробных» партиях. Например, Саудовская Аравия – ключевой поставщик для Пакистана – отправляла в эту страну около 110 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

Из глобальных плюсов для Москвы, пожалуй, только готовность Исламабада расплачиваться в юанях. Из минусов – невысокие потребности, и как следствие – более дорогой процесс доставки, и готовность покупать нефть исключительно с дисконтом. По оценке экспертов, поставка барреля в Пакистан оказывается для России еще менее выгодным предприятием, чем отправка барреля в Индию. Кстати, предложить Москве что-то взамен Исламабад тоже вряд ли сможет. По последним данным, годовой объем товарооборота между двумя странами составлял всего $920 млн, из которых на поставки из Пакистана в РФ приходилось лишь $74 млн. Скорее всего, расширение нефтяного сотрудничества лишь усилит дисбаланс в структуре двусторонней торговли.

«Союзники» нерешительные

Между тем в Центробанке РФ признают, что «разворот на Восток» сталкивается с большими сложностями, поскольку переориентация с западных стран на «дружественные» юрисдикции зачастую происходит в не вполне «дружественной» атмосфере. Бизнесу удалось перенаправить цепочки поставок товаров, однако в перераспределении потоков капитала и технологий дело стоит почти на месте. Процесс затрудняют геополитика и санкционное давление, посетовал первый зампредседателя ЦБ Владимир Чистюхин. Яркий пример – недавние санкции против Санкт-петербургской биржи, после которых обработку любых связанных с ней операций приостановили как «недружественные», так и «дружественные» контрагенты. В целом, когда Запад оказывает давление на ту или иную страну, то она тут же начинает соблюдать санкции против Москвы. Ранее тот факт, что Россию без распростертых объятий встречают на Востоке, отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Что же до политических отношений с Азией, то здесь все еще сложнее. Главным ударом для Москвы на прошедшей неделе стал визит председателя КНР Си Цзиньпина в США на саммит АТЭС, где китайский лидер провел полноценные переговоры с американским президентом Джо Байденом. Мало того, что «союзник», которым Россия упорно считает Китай, поехал в «логово» к «злейшему врагу», так еще и беседа у двух политиков вышла, судя по всему, плодотворной, после которой в СМИ заговорили о потеплении в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Шутка ли, товарищ Си даже намекнул, что готов вернуть панд в американские зоопарки, которые «давно стали посланниками дружбы между китайским и американским народами». В Белом доме поспешили заверить, что с радостью примут в США бамбуковых медведей, если Китай действительно решит их снова прислать. А ведь буквально пару недель назад российская пропаганда пребывала в восторге от новости, что из зоопарка в Вашингтоне «забрали и увезли обратно в КНР целое семейство бамбуковых медведей». «Панда-дипломатии между Китаем и Вашингтоном, кажется, пришел конец», – спешил с выводами прокремлевский канал РЕН ТВ. Прикормленные политологи также не отставали, рассказывая о «потере доверия в отношениях между США и Китаем».

Помогать обескураженной пропаганде, которая в некоторых деталях визита Си в Сан-Франциско усмотрела попытки американцев «унизить» китайского лидера, кажется, не без доли ревности принялся и Путин. Уже после переговоров Си и Байдена президент РФ заявил, что отношения России и КНР достигли «такой высоты и такого качества», как никогда в истории. А все потому, что между странами сложился беспрецедентный «уровень доверия», сказал Путин. И если замерять этот уровень исключительно по пандам, то поспорить с нацлидером, конечно, сложно – из Московского зоопарка бамбуковых медведей никто не забирал. Но как же все-таки объяснить россиянам поведение «союзника», если панды вернутся к американцам, которым товарищ Си, кстати, предложил «объединиться в совместном преодолении глобальных вызовов во имя мира и процветания».