Россия-Восток: невыездной Путин

«Мы не в изоляции! Это вам кажется, что я сижу один за большим столом, пока остальные вместе заседают в Йоханнесбурге». (Фото: kremlin.ru)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

На прошедшей неделе главным геополитическим успехом России, по мнению Кремля, стало расширение клуба БРИКС, куда помимо РФ входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. В Москве приглашение новых шести участников пытались представить как усиление влияния в мире Глобального Юга в противовес западным структурам. Проблема в том, что новые члены ищут членства в этой структуре не ради России, да и остальные участники БРИКС, включая Пекин и Дели, кажется, воспринимают ситуацию несколько в ином разрезе и надеются извлечь из экспансии БРИКС прежде всего экономические выгоды, от которых Россия после вторжения в Украину оказалась фактически отрезана – даже в рамках клуба «друзей». Между тем саммит в Йоханнесбурге ярко продемонстрировал глубину изоляции президента Владимира Путина. В ЮАР хозяин Кремля не полетел из-за страха быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда (МУС), а последующие события – отказ от поездок в «дружественные» Индию и Турцию, не являющиеся подписантами МУС – лишь подтвердили фобии российского лидера.

Между тем торгово-экономическое сотрудничество Москвы с восточными партнерами стабильно безальтернативно: азиатские игроки продолжают искать возможности поживиться российскими национальными ресурсами.

«Победы» на дистанционке

С начала вторжения в Украину Москва столкнулась с тотальной изоляцией со стороны западных стран, на которые до войны во многом и была ориентирована ее политико-экономическая деятельность. Среди остального мира с истинными союзниками также вышло негусто – поддержать агрессию Кремля решились единицы. Другое дело, что провозглашавшийся еще многие годы назад разворот на Восток из популистской мечты превратился в безальтернативную реальность, поскольку только в Азии и нашлись те, кто хоть в сколько-то сопоставимых объемах были готовы торговать с РФ. Тем не менее Кремль явно испытывает голод политического союзничества, а потому стремится использовать любую возможность убедить внешнюю и внутреннюю аудиторию, что никакой изоляции вовсе нет, а Россия является магнитом для обездоленных и страдающих – естественно, от западной гегемонии государств. И именно в этом контексте Россия попыталась преподнести саммит БРИКС в Йоханнесбурге, на котором главным вопросом было расширение числа участников клуба.

Не без споров лидеры «пятерки» под занавес трехдневной встречи все-таки договорились о расширении этой структуры и пригласили к общему столу целых шесть стран – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию с 1 января 2024 года. Все главы нынешних государств БРИКС много говорили и о возрастающей роли Глобального Юга, и о несправедливости современной финансовой системы, и о вреде односторонних санкций, и о том, как после столь масштабного роста числа участников клуба мир станет справедливее и надежнее. При этом все подчеркивали, что не собираются противопоставлять БРИКС западным структурам, например, G7. Об этом же говорил и Путин, однако в отличие от коллег он не смог удержаться от обвинений в адрес Европы и США. Учитывая, что речь шла о присоединении новых стран к структуре, в которой по-прежнему полноценно заседает России, неудивительно, что президент РФ, как и его министр иностранных дел Сергей Лавров, старался звучать победно.

Проблема была лишь в том, что новые страны вряд ли присоединялись к клубу ради России, а, скорее, с прицелом на тяжеловесов Китай и Индию. Более того, в момент исторического расширения БРИКС Путин находился не со всеми за одним столом в Йоханнесбурге, а дома, в России, испугавшись поездки в ЮАР из-за угрозы ареста по ордеру МУС. Еще ироничнее было то, что один из лидеров Глобального Юга, борьбу за интересы которого так рьяно теперь провозглашает Кремль, – Южноафриканская Республика – сама попросила президента РФ рассмотреть возможность не приезжать в личном качестве на саммит. И в итоге российский лидер оказался, если не в полной изоляции от «друзей» по клубу, то точно на политическом карантине.

Саммит в целом прошел для Москвы в некоторой степени унизительно. Чего стоит только успешная посадка индийской станции «Чандраян-3» на Луне в разгар заседаний лидеров БРИКС. И пока премьер Индии Нарендра Моди получал поздравления от коллег, мировая общественность занималась сравнением космических перспектив Москвы и Дели и делала неутешительные выводы для России, за пару дней до этого тоже пытавшейся посадить на Луну аппарат и потерпевшей фиаско. А ведь еще совсем недавно Индия критически зависела от помощи России в развитии своей лунной программы. По мнению экспертов, в 2023 году отставание РФ в освоении космоса становится все более очевидно, а «разрыв с достижениями Китая и особенно с США крайне велик».

Нелепо прозвучали на саммите БРИКС и слова Путина о набирающей ход дедолларизации, которая стала «необратимой». О том, к каким серьезным проблемам привел отказ от торговли в долларах с Индией, было сказано и написано уже много слов, но пикантности моменту добавлял тот факт, что как раз в это время стало известно о том, что доля американской валюты в мировых торговых расчетах выросла до нового рекорда – 46% всех транзакций в мире. Россия, конечно, призвала коллег задуматься над собственным расчетным механизмом – для БРИКС – и усилить торговлю в национальных валютах, однако ни к чему конкретному эти призывы не привели. Все пообещали подумать и поделиться соображениями на этот счет на саммите через год. Нерешенным остался вопрос и с инвестиционными проектами Нового банка развития БРИКС, который после вторжения РФ в Украину заморозил вложения в Россию. Москве снова пообещали как-то решить проблему, но как – не знают, кажется, даже в России.

Между тем очевидно, что наращивать геополитическое влияние стране, президент которой закрылся в кабинете и боится покидать пределы государства, – задача не из простых. Однако страх перед враждебным внешним миром, видимо, настолько овладел Путиным, что он в итоге отказался ехать и к «стратегическому партнеру» – в Индию на саммит G20 9-10 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что у российского лидера сейчас «насыщенный график, главный акцент на специальную военную операцию» и лететь в Индию «планов нет». Хотя известно, что в Кремле заранее «очистили» график Путина под визит, который можно было бы использовать в качестве аргумента об отсутствии какой-либо изоляции.

Отказался Путин и от визита в Турцию, куда его звал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. А ведь поездка в Турцию тоже могла бы оказаться позитивным имиджевым ходом для Москвы, которая бы продемонстрировала, что не только не боится отпускать президента за границу, но и посещение страны НАТО ее не пугает.

Ресурсная база

Тем временем в торгово-экономических отношениях России с Востоком все стабильно и безальтернативно. Партнеры Москвы продолжают покупать у РФ сырье, наращивая и сокращая импорт по мере потребностей и выгоды. Например, по сообщениям СМИ, США недавно непублично смягчили санкции на экспорт нефти из Ирана, благодаря чему исламская республика смогла резко нарастить поставки в Китай – до 1,5 млн баррелей в день, что, в свою очередь, несколько потеснило Россию на азиатском рынке.

Китайцы обратили взор к иранской нефти тоже неспроста. Она, как и российская, торгуется с существенным дисконтом, который сейчас оказался просто-напросто привлекательнее для КНР. С мая поставки «черного золота» из России в Азию снизились на 30%, а текущие среднесуточные объемы – до 2,5 млн баррелей, что стало самым низким показателем с января.

Впрочем, дело не только в снижающейся выгоде российской нефти, но и в недавних геополитических решениях Кремля. Выход Москвы из зерновой сделки, позволявшей по гуманитарным морским коридорам вывозить украинскую сельхозпродукцию на мировые рынки, лишил безопасности акваторию Черного моря и для российских судов. Так, по данным Bloomberg, экспорт «черного золота» из России из черноморских портов практически прекратился. С 14 по 20 августа из Новороссийска – крупнейшего порта РФ в этом регионе – вышел лишь один танкер, а объемы экспорта упали до 100 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, в июне из Новороссийска отправлялось по 600-800 тыс. баррелей в день. Проблемы на экспортеров навалились после атаки в начале августа на базу ВМФ России и удара по танкеру «Сиг» в районе оккупированной Керчи.

Другое дело, что на одной нефти свет клином не сошелся. Последние крупные партнеры РФ не прочь поживиться и другими ее национальными богатствами до тех пор, пока война в Украине снижает их привлекательность и цену. Так, китайские бизнесмены заинтересовались покупкой активов компании Polymetal, которая владеет крупнейшими в России месторождениями серебра – в Сибири и на Дальнем Востоке. По словам главы компании Виталия Несиса, не назвавшего сроки планирующейся продажи, сделка «неизбежно» произойдет со скидкой.

Тем временем продолжает Китай захватывать и российский автомобильный рынок, фактически превращая его в зону своего исключительного влияния. Причем, речь идет не только о легковых машинах из КНР, которые занимают львиную долю всех продаж в России, но и грузовиках. Еще в 2022 году на автоконцерн КамАЗ приходилось 40% новых продаж грузовых автомобилей, то весной нынешнего года доля российского производителя упала вдвое. И это при том, что крупнейшие западные конкуренты в этом сегменте ушли с рынка РФ из-за войны в Украине и санкций. Все дело в китайских компаниях. Продажи брендов грузовиков из КНР увеличились на сотни процентов – от 210% до 780%. И хотя определенную роль сыграл эффект низкой базы, с июля китайские конкуренты начали обходить КамАЗ по продажам. По словам экспертов, популярность китайских большегрузов объясняется их удобством и схожестью с западными брендами, при более низкой цене и более высоком качестве по сравнению с продукцией КамАЗа.

И в целом такая картинка на автомобильном рынке в России, пожалуй, весьма наглядно демонстрирует, что из себя представляет импортозамещение и обещания справиться своими силами по-путински.