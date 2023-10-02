Россия-Восток: отношения никого не впечатляют

Российские чиновники начинают осознавать, и открыто признавать, что «восточные рынки ... еще более жестки [чем западные]. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война», и если России что-то нужно, то придется платить двойную цену. (Фото: Mos.ru/Владимир Новиков)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Разворот на Восток оказался сопряжен с неприятными открытиями и все чаще погружает Москву в суровую реальность, не совпадающую со старательно сконструированной картинкой. Те, кого Москва после полномасштабного вторжения в Украину отчаянно пытается записать в «союзники», характеризуют отношения с РФ как «не впечатляющие», а некоторые и вовсе открыто клянутся, что не позволят Кремлю обходить западные санкции, чем вызывают неистовую злобу российских пропагандистов. Впрочем, представителей высших эшелонов путинского режима подобные тенденции порой подталкивают к откровениям и неутешительным выводам: сотрудничество с государствами Азии – это не про искреннюю дружбу, а сугубо про меркантильный интерес и, в общем-то, про выкручивание России рук в условиях отсутствия альтернатив.

Зато купили, зато продают

Президент России Владимир Путин, конечно, не мог упустить шанса выказать почтение «уважаемому господину» и «дорогому другу» Си Цзиньпину, а потому 1 октября направил в Пекин телеграмму по случаю 74-й годовщины образования КНР. С одной стороны, поздравлять с днем рождения всегда приятно. С другой – уж больно «сицзиньпиноцетричной» вышла у российского лидера китайская весточка. В конце концов, день рождения был у КНР, а «крепкого здоровья, благополучия и всяческих успехов» президент РФ желал персонально, дважды «дорогому другу», председателю Си. «Гражданам КНР» тоже досталось пожелание «счастья и процветания», но что Путин хотел бы пожелать самой КНР, которая, как отметил телеграфирующий, под руководством господина Си «уверенно движется по пути социально-экономического и научно-технического развития», осталось не раскрыто.

Не прояснил картину и МИД России, который ударился в историю и напомнил, что именно СССР стал первой страной, признавшей КНР и установившей с ней 2 октября 1949 года дипломатические отношения, а уже в феврале 1950 года заключивший с Китаем «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи». О том, что вскоре после этого Москва и Пекин довели отношения до войны за территории, во внешнеполитическом ведомстве умолчали. Хотя, наверное, другого от российской дипломатии и ждать не стоило, учитывая, в какую зависимость от «дорогого друга» попала РФ.

Разрушив налаженные торговые цепочки решением начать полномасштабную войну против Украины, РФ пришлось в срочном порядке искать новые маршруты для импорта. Глубоко погружаться в премудрости диверсификации в Кремле не стали, а потому крупнейшим окном во мир современности и прогресса для России, ожидаемо, стала КНР. За первые восемь месяцев 2023 года двусторонняя торговля между странами выросла на 32%. При этом, если экспорт из РФ в Китай увеличился лишь на 13,3%, то импорт из КНР в Россию взлетел на 63,2%.

Глядя на голые цифры, которые говорят о том, что Россия продала Китаю товаров на $83,3 млрд, а купила на $71,8 млрд, может показаться, что Москве удалось сбалансировать товарооборот с КНР и даже остаться в плюсе. Однако при более дательном рассмотрении становится понятно: структура двусторонней торговли далека от идеальной и чревата различными проблемами – порой неразрешимыми. Ярким примером безальтернативности Китая может послужить, например, усугубляющийся контейнерный кризис.

В отчете логистической компании Container xChange отмечается, что из-за резкого роста поставок из Китая в России скопилось 150 тыс. пустых контейнеров для перевозки товаров. Проблема в том, что РФ в КНР в основном гонит энергоресурсы и прочее сырье, для которых используются полувагоны или цистерны, а потому заполнять емкости, в которых в страну прибыла продукция из Поднебесной, в обратном направлении просто нечем. Китайским же поставщикам дешевле купить новые контейнеры, чем в пустую перегонять их обратно.

Скопившиеся контейнеры спровоцировали на логистическом рынке переизбыток предложения. Если в феврале 2022 года средняя цена на 40-футовую емкость для перевозки из Москвы в сторону КНР составляла $4175, то к 25 сентября 2023 года она рухнула до $580. Цены на 20-футовые контейнеры обрушились с $1961 до $675. Как подсчитала газета The Moscow Times, если поставить все 150 тыс. «коробок» друг на друга, то получится башня высотой 388,5 км, которая совсем немного не дотянется до высоты орбиты Международной космической станции (408 км).

Container xChange подчеркивает: переориентировка торговли на Восток выявила и другие логистические проблемы РФ. Например, недостаточно развитый уровень инфраструктуры, которая с трудом справляется с перегрузками. «Разворот России к Азии зависит от существенного развития инфраструктуру», – приходит компания к выводу и добавляет, что ограниченные возможности инвестиций, включая дефицит бюджета, не сулят Москве позитивных перспектив.

Тем не менее других «друзей» у России особо нет. В очередной раз это продемонстрировала и ситуация на автомобильном рынке, где, как уже не раз отмечалось, автоконцерны из КНР фактически монополизировали сферу. Как подсчитал Forbes, семь ключевых китайских автопроизводителей заработали в России по итогам 2022 года рекордную прибыль – 79 млрд рублей, а общая выручка брендов из КНР взлетела на 91% до 346 млрд. При этом еще в 2021 году китайский автопром не пользовался в РФ популярностью, а семь основных компаний и вовсе тогда зафиксировали убыток в 4 млрд. Кроме того, немецкие (42 млрд) и корейские (37 млрд) автогиганты в последнем довоенном году на всех заработали в РФ 79 млрд рублей – то есть ровно такой же объем денег, сколько спустя год собрали китайцы. Эксперты отмечают: из-за войны и санкций у китайских автокорпораций не осталось конкурентов в России, что привело к скачку цен и, соответственно, росту прибылей «дружественных» брендов.

Иногда российский бизнес тоже пытается отстаивать свои интересы, но получается со скрипом. Так, холдинг «Интер РАО» потребовал от Китая согласиться на увеличение цены за российскую электроэнергию на 7%, поскольку ранее правительство РФ ввело экспортные пошлины на ряд товаров, поставляемых за пределы ЕАЭС. В Кабмине попытались защитить внутренний рынок от роста цен на определенные категории, однако, как всегда, не учли нюансы. Китай после закрытия экспорта в ЕС стал крупнейшим клиентом «Интер РАО», при этом рентабельность продаж электроэнергии искусственно ограничивается российским регулятором до 5%, чтобы остальная часть маржи шла на снижение цены для внутренних потребителей Дальнего Востока. Введенная же пошлина вынудит компанию работать в убыток. По словам ее гендиректора Александры Паниной, холдинг уведомил КНР, Монголию и Азербайджан о росте цены на 7%, однако Пекин с ответом не спешил, что чревато прекращением поставок. Правда, в этом случае, по словам Паниной, дальневосточные потребители все равно первыми испытают на себе рост цен.

Впрочем, слишком настаивать российской стороне, наверное, не стоит – зависимость от Китая множится и охватывает все больше сфер. Например, представительная делегация Центробанка на днях непублично отправилась в КНР упрашивать коллег наладить бесперебойность трансграничных расчетов между двумя странами. Дело в том, что ряд российских банков оказался под санкциями из-за вторжения РФ в Украину, что отразилось и на операциях с китайскими контрагентами. Как рассказал газете «Коммерсантъ» источник на финансовом рынке, подобные поездки происходили и ранее, однако теперь «их актуальность только возросла».

С таким отношением и не развернуться

Между тем, пожалуй, достаточно точно описал суть взаимоотношений России с вновь обретенными партнерами из Азии глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Выступая в вашингтонском аналитическом центре в Hudson Institute, дипломат отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели нельзя называть «впечатляющими», и они никогда, собственно, такими и не были. Тем не менее, по его мнению, они были «стабильными». Джайшанкар пояснил, что взаимодействие РФ с США, Евросоюзом или КНР переживало «взлеты и падения», с Индией же сотрудничество было ровным и «стабилизировалось на определенном уровне». По его прогнозу, из-за войны в Украине Москва и дальше будет активнее смотреть в сторону восточных стран, а те, в свою очередь, так или иначе будут с ней взаимодействовать. Индия, конечно, не станет исключением, однако в ущерб своим союзам на Западе действовать тоже не будет и постарается нащупать баланс в сложном геополитическом ландшафте.

Примечательно, что отношения Индии с США Джайшанкар, находясь в Вашингтоне, охарактеризовал в куда более многообещающих выражениях. По его мнению, сотрудничество развивается «фантастически» и уже «превзошло все ожидания», а две страны дошли до состояния «желанных партнеров» и открывают для себя новые сферы для взаимодействия.

И эти два заявления недвусмысленно раскрывали шкалу приоритетов внешней политики и, конечно, торговли Индии – между прочим, одного из ключевых экономических партнеров РФ. Пока Нью-Дели извлекает для себя выгоду, Москва может на него рассчитывать, однако рисковать из-за России Индия, как и остальные восточные страны, за исключением какой-нибудь КНДР, которой уже и рисковать особо нечем, очевидно, не будет.

Впрочем, рисковать ради Москвы не хотят даже ее ближайшие, казалось бы, партнеры. На встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в очередной раз, и достаточно жестко, заверил, что его страна не собирается и не будет помогать РФ обходить западные санкции. «Казахстан однозначно заявил, что будет следовать режиму санкций. Мы поддерживаем контакты с соответствующими организациями для соблюдения санкционного режима, и я думаю, что с немецкой стороны не должно быть никаких опасений по поводу возможных действий, направленных на обход санкционного режима», – заявил казахстанский лидер. Кроме того, Токаев отметил растущее партнерство ФРГ и Казахстана в нефтяной сфере и пообещал нарастить поставки «черного золота» в Германию взаимен попавшего под ограничения российского ресурса. Вдобавок глава республики призвал к прекращению войны и выступил за мирные переговоры.

В целом слова Токаева не были каким-то новым поворотом в политике Астаны. Тем не менее у пропагандистов в РФ они вызвали бурю негативных эмоций. На российском ТВ сочли неприемлемым, что «наш стратегический союзник обсуждает с нашим врагом наши дела». Не понравились «патриотам» и советы Токаева прекращать войну. И, конечно, не обошлось без угроз, что некоторые соседи России рискуют «повторить судьбу» Украины.

Тем не менее до представителей российской элиты, кажется, начало доходить, что с распростертыми объятиями Россию на Востоке не ждут, а сотрудничество продиктовано вовсе не искренней дружбой, а банальным желанием извлечь выгоду из ситуации. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московской экономическом форуме, излишне полагаться на азиатские страны РФ не стоит, а взаимодействие с ними будет посложнее, чем утраченная кооперация с Западом.

«Восточные рынки, мы должны понимать, что они еще более жесткие. С нами уже и там идет серьезная война, экономическая война», – откровенно признал Собянин и фактически стал первым российским политиком, кто произнес нечто подобное вслух. Он посетовал, что Запад санкциями отрезал России доступ к современным технологиям, однако в Азии, оказалось, «никто не хочет дарить технологии – ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники».

«Никто не собирается. Более того, нам открыто говорят: хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт. Мы говорим: да нет, нам нужны в лучшем случае комплектующие, которые мы заменим в скором времени. Нам говорят: мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере, не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена — пожалуйста», – пожаловался мэр Москвы.

И хотя ни на кого конкретного политик не указал, было понятно, у кого есть технологии, и кто пытается по «двойной цене» продать в Россию «в целом продукт». Не зря же в РФ контейнерный кризис разразился…