Россия-Восток: партнеры Кремля не хотят испачкаться

Активисты «Гринписа» устроили акцию у танкера, перевозящего российскую нефть. Теперь подобным танкерам придется иметь дело не только с активистами, но и с санкциями, включая уголовное преследование. (Фото: Will Rose/Greenpeace)

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Недавние санкции против российской нефти продолжают создавать серьезные сложности для Москвы. Число компаний, готовых предоставить Кремлю свои танкеры для транспортировки «черного золота», резко сократилось, в результате чего экспорт нефти из РФ рекордно упал за последние месяцы. Торговый успех не гарантирован и в том случае, если товар удалось погрузить на судно и даже почти доставить до клиента. Так, Индия отказалась принимать попавший под санкции танкер с российской нефтью, испугавшись возможных последствий. С политическим пиаром у Кремля тоже не все в порядке. Президент Владимир Путин решил в кои-то веки поучаствовать в заседании G20 и выступить с обличительной речью против, конечно, Запада, но не обнаружил за одним, пусть и виртуальным, столом товарища Си Цзиньпина. Российская пропаганда, впрочем, нашла этому приятное для Кремля объяснение, но явно упустила публикации в китайских СМИ, где решили порассуждать, не стоит ли Пекину пересмотреть свои взаимоотношения с Москвой.

Рады бы, но не готовы

Решение США ввести санкции, включая уголовное преследование, против перевозящего российскую нефть «теневого флота Путина», состоящего из старых танкеров, продолжает создавать серьезные проблемы Кремлю. Как сообщило агентство Bloomberg, на прошлой неделе российский экспорт «черного золота» схлопнулся на 580 тыс. баррелей в сутки и стал рекордно низким с начала июля. Прежде всего просели поставки в Азию, которая после вторжения РФ в Украину и введения западного эмбарго стала забирать девять из десяти российских экспортных баррелей. Минимальные с конца августа объемы нефти отправились из России в Индию и Китай, на которые приходится до 80% всех поставок Москвой этого ресурса за рубеж.

Проблема в том, что у российских компаний возникли трудности с поиском танкеров, владельцы которых были бы готовы перевезти подсанкционную нефть. Как рассказали представители отрасли агентству Reuters, пока нельзя говорить о дефиците танкеров, но в ближайшее время он может наступить, а на часть грузов с отправкой в ноябре не удается найти судно уже сейчас. Окончательно отказались иметь дело с российской нефтью три крупных танкерных компании из Греции — Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers, которые много лет возили «черное золото» из РФ и не прекратили сотрудничество даже после вторжения в Украину. Но занесенная Штатами «санкционная дубина», кажется, сделала свое дело.

Если добавить к этому тот факт, что цена на российскую нефть марки Urals вновь оказалась ниже введенного Западом потолка в $60 за баррель, а стоимость аренды одного танкера за рейс взлетела до $10-11 млн с $8 млн в октябре и с $5 млн в сентябре, то нефтяные дела Кремля под конец осени-2023 пошли совсем неважно. Как отметило издание The Moscow Times, доходы российского бюджета от экспортных пошлин оказались самыми низкими с конца сентября, упав до $68,1 млн при $82,2 млн всего неделей ранее. В такой ситуации российскому правительство должно стать тревожно, ведь, верстая самый военизированный в истории РФ федеральный бюджет на 2024 год, власти заложили в него цену $71 за баррель.

Но проблемы Москвы мало волнуют Нью-Дели. С одной стороны, во многом благодаря желанию Индии извлечь максимальную выгоду из изоляции РФ, Кремлю удалось максимально перенаправить поставки своих энергоресурсов с «недружественного» Запада на «дружественный» Восток. С другой – подставляться под санкции ради России индийские власти никогда не были готовы. События прошедшей недели в очередной раз это и подтвердили. Так, один из пяти танкеров, попавших под санкции США за нарушение установленного потолка в $60 за баррель, NS Century, не смог войти в индийский порт. Как выяснили СМИ, судну пришлось лечь на дрейф у южного побережья Шри-Ланки, поскольку Главное управление судоходства Индии отказалось пропускать танкер, запросив дополнительные разрешения у правительства на выгрузку содержащейся на его борту нефти.

Между тем анализ агентством Reuters структуры импорта нефти Индией за октябрь также лишний раз продемонстрировал, что наибольшее «дружелюбие» Нью-Дели проявляет к Москве в те моменты, когда пресловутое «стратегическое партнерство» сулит наибольшие выгоды. В октябре Индия увеличила закупки нефти по сравнению с сентябрем на 8,4% до 4,7 млн баррелей в сутки, однако доля России в структуре индийского импорта снизилась с 35% до 33%, в то время как доля стран ОПЕК, наоборот, выросла с 50% до 54%. В частности, поставки из Саудовской Аравии взлетели на 53%, а из ОАЭ – на 63%. Причина достаточно проста: с уменьшением дисконта на российскую нефть уменьшился и спрос на нее. Хотя еще недавно РФ обеспечивала почти половину индийского импорта «черного золота».

Впрочем, если цена ниже $60 за баррель продержится еще какое-то время, то, возможно, Индия вновь нарастит российскую долю. Осталось только танкеры Кремлю разыскать.

Связь не найдена

Тем временем с политическим пиаром у Кремля тоже не все ладится. Впервые за два года Путин решил поучаствовать в работе «Группы двадцати» и выступить на онлайн-саммите, на котором подводились итоги председательства Индии в G20. Строго говоря, с начала полномасштабной агрессии России против Украины это стало первым выступлением президента РФ на какой-либо многосторонней площадке, на которой параллельно с ним присутствовали западные лидеры, например, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. В своей речи Путин хвалил Индию за председательство, жаловался на санкции, находил оправдания за вторжение в Украину и ругал Запад. Однако важным было, пожалуй, не это, а тот факт, что лидеры двух крупнейших экономик мира и, соответственно, G20 – США и Китая – на встрече отсутствовали.

Возможно, в Москве и не сильно расстроились, что американский президент Джо Байден решил манкировать саммит, отправив на онлайн-встречу вместо себя госсекретаря Энтони Блинкена. Но «дружеского плеча» товарища Си лидеру РФ наверняка не хватало. Почему председатель КНР решил пропустить встречу, Пекин не сообщил. Однако Кремль это, похоже, задело. В кои-то веки Путин решился выйти, если не в свет, то в Сеть, а саммит оказался недопредставленным, да еще кем! Как, спрашивается, в такой ситуации разворачиваться на Восток?

По счастливому совпадению в этот же день в Китае оказалась делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Председатель нижней палаты российского парламента так хотел понравиться китайским товарищам, которых, как известно, Путин воспринимает чуть ли не монгольскими ханами, что порой выдавал, мягко говоря, спорные суждения. Например, в Нанкинском университете Володин похвалил выбор студентов, решивших изучать русский и китайский языки, поскольку спрос на них «будет только расти». Он заверил их, что они «точно без работы не останутся». «Тот, кто сегодня учит английский язык, должен понимать, что это умирающий язык!» – пытался бороться с «неоколониализмом» в силу собственных способностей Володин.

Но главное было, конечно, не в этом, а в том, что присутствие Володина в КНР и встреча товарища Си с делегацией из Госдумы позволили российским СМИ объяснить отсутствие китайского лидера на саммите G20, когда там выступал Путин. Прокремлевский Telegram-канал «Вы слушали Маяк» разместил фотографию Си с российской делегацией и подписал: «Стало известно из-за кого председатель КНР Си Цзиньпин пропустит виртуальный саммит G20». Можно было бы принять это сообщение за сарказм, но словно по спущенной из Кремля методичке российские СМИ начали эту мысль развивать.

Например, «Ведомости» в статье, посвященной выступлению Путина на G20, невзначай подметили, что причины отсутствия Си на онлайн-саммите официально не объявлялись, но он принял «в тот же день спикера российской Госдумы». Больше Володину в материале не было посвящено ни слова, а потому иначе как «оправдание» это было сложно истолковать.

«Не было среди лидеров и председателя КНР Си Цзиньпина: приблизительно в это время он встречался с председателем Госдумы Вячеславом Володиным», – отрапортовала и газета «Известия» в материале, посвященном трудовой деятельности нацлидера за 22 ноября. Володин в статье также больше не упоминался.

Белорусское отделение пропагандистского радио «Спутник» и вовсе устами «российского эрудита», депутата Госдумы Анатолия Вассермана объяснило читателям и слушателям, что «лидер Китая сделал политический намек всей “большой двадцатке”».

Но всех переплюнуло ультраконсервативное пропагандистское издание «Царьград», решившее, что визит Володина в Китай – это «момент истины», который показал, что недавние переговоры Си с Байденом «провалены».

В этой мысли, как по волшебству пришедшей в голову журналистов сразу нескольких редакций, все было довольно стройно: товарищ Си действительно пропускал саммит и действительно встречался с Володиным. Вот только Путину в таком случае, пожалуй, стоило бы крепко задуматься над столь жирной прибавкой в политическом весе у спикера Госдумы. Ведь как-никак выходило, что «дорогой друг» Си предпочел председателя нижней палаты парламента РФ президенту России… А Володину, наверное, со своей стороны тоже стоило призадуматься. В конце концов, честную борьбу с политическими конкурентами Путин не то что бы сильно уважает.

Между тем, если бы российские пропагандисты читали китайские СМИ, то могли бы узнать, что в КНР на встречу Си и Байдена, например, смотрят весьма оптимистично. Например, на страницах газеты The Global Times, считающейся англоязычным рупором правительства КНР, вышла колонка, в которой переговоры лидеров США и Китая названы «огромным успехом». А в старейшей англоязычной газете Гонконга The South China Morning Post появилась статья, в которой высказывается мысль, что Пекину, возможно, пришло время «переосмыслить альянс с Россией», поскольку позиция Китая к войнам в Украине и на Ближнем Востоке, вероятно, приближается к американской, так как КНР невыгоден «хаос», провоцируемый Москвой.

Однако вместо того, чтобы задуматься, Кремль выпускает на телевидение пропагандиста Владимира Соловьева, который в эфире федерального канала «Россия 1» бросается в атаку на КНР и заявляет, что Россия «опережает Китай в области военных технологий», а также задается каверзными вопросами: «Почему мы должны боготворить Китай? Какие дома в Китае имеют отопление? И сколько из них имеют пенсию?»

Но ведь с таким подходом к делу и без того непростой разворот на Восток может оказаться еще труднее.