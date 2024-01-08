Россия-Восток: партнеры Москвы в новом году взялись за старое

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

«Разворот на Восток», громко отмеченный российскими властями и пропагандой в конце 2023-го, неизбежно продолжится и в новом 2024 году. Во всяком случае пока президент РФ Владимир Путин не решит прекратить агрессию против Украины, шансов вернуть полноценное сотрудничество с Западом у России немного. Поэтому хочешь – не хочешь, а тянуть «азиатскую лямку» придется. Правда, дело это трудное и нередко даже унизительное, в чем Кремль мог в очередной раз убедиться в первую же неделю наступившего года. Так, Индия, из-за войны в Украине ставшая одним из ключевых торговых партнеров РФ, не посмотрела на календарь и вместо подарков на праздники преподнесла России неприятные сюрпризы – от попыток выбить из Москвы поувесистее дисконт на нефть до вскрывшихся поставок оружия Киеву. В Китае в экспертной среде снова заговорили о нецелесообразности излишне поддерживать Кремль в его оккупационных устремлениях. А в Непале и вовсе предъявили РФ претензии из-за войны.

Время расплаты

Представители РФ в конце 2023 года не без удовольствия отмечали исторический рекорд в торговле с Индией и мечтательно рассуждали о наращивании объемов товарооборота в дальнейшем. Однако легко на этом пути Москве явно не будет: ворох проблем, связанный с ростом сотрудничества на фоне войны и санкций, – от трудностей во взаиморасчетах до опасений Нью-Дели попасть под вторичные ограничения со стороны Запада – никуда не делся. И, судя по всему, в конце 2023-го – начале 2024-го ситуация лишь осложнилась. По данным Bloomberg, в минувшем декабре поставки российский нефти в Индию обвалились на треть по сравнению с пиковыми показателями мая 2023 года и составили 1,48 млн баррелей в сутки, хотя еще за полгода до этого доходили до 2,15 млн баррелей. Кроме того, декабрьские цифры оказались самыми низкими за весь прошлый год.

По данным ведущего аналитика компании Kpler Виктора Катона, такая резкая просадка в объемах была вызвана проблемами с платежами. В поисках взаимоприемлемого способа расчетов Москва и Нью-Дели решили испробовать в качестве платежного средства дирхам ОАЭ, однако у дочки «Роснефти» компании «Сахалин-1» не получилось открыть банковский счет в Эмиратах. Оплату же в рупиях, с десятками миллиардов которых Москва и так уже не знает, что делать, судя по всему, Россия принимать не готова. «Дружественный» юань, который устроил бы Кремль, с политической точки зрения не жалуют в Нью-Дели. А про «вражеский» доллар и говорить не приходится – в американской валюте провести операции за российскую нефть после многочисленных санкций стало весьма сложно.

Ждать, когда российские дельцы разберутся с банковскими счетами, Индия не стала. И как настоящий «союзник» просто увеличила закупки нефти у другого поставщика – Саудовской Аравии.

Между тем индийское объяснение возникшей ситуации сильно отличалось от информации Bloomberg и выглядело не вполне комплементарно по отношению к РФ. Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что импорт «черного золота» из России сократился вовсе не из-за проблем с платежами, а все дело – в непривлекательности цены. По его словам, у руководства страны есть только одно требование: «чтобы индийский потребитель получал энергию по наиболее выгодной цене, без перебоев». «Если они (Россия) не предлагают нам (хорошую) скидку, зачем нам покупать у них», – приводит слова чиновника агентство Reuters. Министр добавил, что у Нью-Дели есть и другие партнеры, которые готовы предложить куда более соблазнительный дисконт, нежели РФ.

Впрочем, сложности в российско-индийской торговле за последние два года стали уже привычным делом. Куда обиднее, наверняка, прозвучала для Кремля новость от индийского издания The Economic Times, со ссылкой на источники сообщившего о поставках Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов через третью страну. Судя по всему, снаряды были проданы в одно из государств НАТО, которое затем переправило груз Вооруженным силам Украины (ВСУ). По данным этого СМИ, Москва возмутилась и попросила Нью-Дели объясниться. Индийские власти тут же заверили, что не поставляли и не собираются поставлять Киеву вооружения. Спикер местного МИД Рандхир Джайсвал подчеркнул, что Индия никому не продавала подобные боеприпасы.

Как на самом деле обстояли дела, вероятно, еще только предстоит узнать. Однако других объяснений от Индии, придерживающейся подчеркнутого нейтралитета, и ждать не стоило. Хотя, как показывает практика, ничего кроме невнятных и дежурных заявлений Москва подобным схемам противопоставить не может. Соседний с Индией Пакистан через третьи страны весь прошлый год приторговывал оружием для ВСУ, что не мешало его попыткам поживиться подешевевшими российскими энергоресурсами. В конце концов пример соседки – Индии, сохранившей в 2023 году в своем «кошельке» миллиарды долларов, покупая дисконтную российскую нефть, выглядит весьма заразительно.

Время подумать

Тем временем, если некоторые страны зарабатывают на развязанной Путиным войне против Украины, пытаясь при этом усидеть на двух стульях, то другие открыто возмущаются действиями Кремля. Например, глава МИД Японии Йоко Камикава 7 января прибыла в Киев, где заверила в решимости Токио «поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир», и анонсировала вклад Страны восходящего солнца на $37 млн в трастовый фонд НАТО на закупку систем обнаружения беспилотников для ВСУ.

Другое дело, что Япония с первого дня полномасштабной войны расценила действия Путина как агрессию, а потому действия Токио вряд ли кого-то удивляют. Хотя, возможно, и расстраивают, ведь с бывшим японским премьер-министром, ныне покойным, Синдзо Абэ Путин встречался целых 26 раз и наверняка мог в глубине души рассчитывать на менее однозначный подход островного соседа к вторжению в Украину.

Зато пример обычно тихого Непала вышел весьма показательным. Проявлять недовольство войной в Катманду начали еще в конце 2023 года, когда выяснилось, что Россия обманом вербовала на фронт непальских граждан, еще и принуждая их заплатить тысячи долларов за «уникальную возможность» погибнуть во имя геополитических аппетитов Путина. Когда схема вскрылась, эта азиатская страна потребовала от Москвы прекратить незаконную практику и выплатить компенсации семьям как минимум 10 погибших непальцев. Судя по всему, протесты Катманду не вызвали сантиментов в Кремле, по милости которого за два года войны погибли сотни тысяч человек. Неудивительно, что власти Непала в итоге приняли решение прекратить выдачу разрешений на работу в России и Украине для своих граждан. Согласно местному законодательству, непальцы должны получать разрешения от государства на работу за границей, чтобы рассчитывать на поддержку и компенсации в экстренных случаях, включая гибель.

По данным СМИ, около 100 граждан Непала числятся пропавшими без вести на путинской войне, а всего контракты с Минобороны РФ подписали порядка 200 человек из этой страны. За последние два года разрешения на работу в гражданском секторе РФ получили более 800 непальцев. Так или иначе для страны, провозгласившей «разворот на Восток», складывается некрасивая имиджевая история.

Между тем вялотекущая, но тревожная для Кремля дискуссия наблюдается в экспертной среде Китая. Ранее политологи и экономисты КНР время от времени уже позволяли себе порассуждать на тему возможного разворота Пекина от Москвы. На этот раз директор Института международных отношений Университета Цинхуа Янь Сюэтун в канун новогодних праздников выразил точку зрения о том, что война между РФ и Украиной наносит ущерб интересам КНР. Размышления эксперта в переводе на русский язык опубликовал Telegram-канал «Китайская угроза».

По мнению китайского аналитика, из-за действий Москвы европейские страны вынуждены «еще больше склоняться» к США в контексте противостояния Вашингтона и Пекина, что противоречит интересам КНР. Кроме того, государства Восточной Азии также усилили свою зависимость от США в результате нарушенного в 2022 году баланса. Помимо этого, «ни один американский солдат в Азиатско-Тихоокеанском регионе не был переброшен в Европу с 2022 года, в то время как европейские члены НАТО со своей стороны отправили военные корабли и самолеты в Азиатско-Тихоокеанский регион». Наконец, сократились инвестиции развитых стран в Китай, а более пророссийская, чем у Индии, позиция КНР создает условия для становления Нью-Дели как ведущего представителя Глобального Юга.

В общем тревожатся китайские интеллектуалы из-за формального нейтралитета Китая в отношении войны РФ и Украины, в котором весь западный мир видит так или иначе пророссийскую позицию.

На Западе, правда, считают, что беспокоиться из-за формата отношений Москвы и Пекина стоит в первую очередь все-таки Кремлю. Журнал Newsweek со ссылкой на экономистов опубликовал разбор нынешнего состояния российско-китайского сотрудничества и пришел к выводу, что ставка на Поднебесную может обернуться катастрофой для РФ. В статье говорится, что Москва может сколько угодно хвастаться рекордами в торговле с Пекином, однако ее зависимость от восточного соседа становится чрезмерно опасной. Путинская сказка рискует очень быстро закончиться, если перед КНР встанет реальный выбор между Западом и Россией. Учитывая, что ЕС, США, Япония и Южная Корея остаются несопоставимо более важными торговыми партнерами для Китая, чем Россия, то гипотетический выбор у Пекина, пожалуй, очевидный.